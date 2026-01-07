Die wichtigsten Trends, die Infrastruktur und Betrieb im Jahr 2026 beeinflussen

Sechs zentrale Trends werden die 2026 Infrastruktur und Betrieb prägen: Hybrid Computing, agentische KI, KI‑Governance, energieeffizientes Computing, Desinformationssicherheit und geopolitisch motivierte Cloud‑Verlagerung. Diese Entwicklungen sollen Unternehmen helfen, resilienter zu werden, Risiken zu reduzieren und technologische Souveränität zu erhöhen. I&O‑Führungskräfte müssen diese Trends verstehen, um ihre Organisationen effektiv anzupassen, Innovation zu fördern und langfristige Strategien zu entwickeln.

»I&O‑Führungskräfte müssen sich all dieser Trends bewusst sein und sich darauf vorbereiten, auf diejenigen zu reagieren, die ihre Organisationen am stärksten beeinflussen werden, damit sie sich anpassen, effektiv reagieren und Innovationen vorantreiben können«, sagte Jeffrey Hewitt, VP Analyst bei Gartner. »Durch das Verständnis der vollen Auswirkungen dieser aufkommenden Trends können Unternehmen wirksame Maßnahmen ergreifen, um zu reagieren, der Entwicklung voraus zu sein und den Wert ihrer I&O‑Operationen im Jahr 2026 zu maximieren.«

Gartner identifizierte sechs zentrale Trends, die I&O in diesem Jahr beeinflussen werden (siehe Abbildung 1):

Trend Nr. 1: Hybrid Computing

Hybrid Computing ist ein neu entstehender Stil, der über verschiedene – manchmal inkompatible – Compute-, Speicher- und Netzwerkmechanismen hinweg orchestriert. Er ermöglicht I&O‑Führungskräften, Infrastrukturinvestitionen zukunftssicher zu gestalten, indem ein zusammensetzbares und erweiterbares Compute‑Gefüge geschaffen wird, das die Stärken neuer Technologien kombiniert.

»Hybrid Computing wird I&O‑Führungskräfte dazu zwingen, eine zusammensetzbare Geschäfts‑ und Technologiearchitektur als Teil einer langfristigen Strategie für den Aufbau von Systemen und Anwendungen zu übernehmen«, so Hewitt.

Trend Nr. 2: Agentische KI

»KI gehört zu den drei wichtigsten Prioritäten von CIOs, und agentische KI ist ein sehr nützliches Teilgebiet davon«, sagte Hewitt. »Agentische KI bietet I&O‑Führungskräften die Chance auf erhebliche Leistungsgewinne durch Zeitersparnis, die im Laufe der Zeit zunehmen wird, wenn sich Systeme weiterentwickeln. Sie kann I&O unterstützen, indem sie komplexe Datensätze schnell analysiert, Muster identifiziert und autonom handelt.«

Trend Nr. 3: KI‑Governance‑Plattformen

KI‑Governance umfasst die Erstellung von Richtlinien, die Zuweisung von Entscheidungsbefugnissen und die Sicherstellung der organisatorischen Verantwortung für Risiken und Entscheidungen im Zusammenhang mit dem Einsatz von KI‑Techniken.

KI‑Governance‑Plattformen überwachen und steuern KI‑Systeme, indem sie verantwortungsvolle KI‑Praktiken integrieren. Sie adressieren auch potenzielle Compliance‑ und Geschäftsrisiken, einschließlich Verzerrungen, mangelnder Transparenz, Datenschutz‑ und Sicherheitsfragen, Modellbewertung und Validierung sowie Sicherheitsbedrohungen.

Trend Nr. 4: Energieeffizientes Computing

Als eine Art Unterkategorie des Hybrid Computing umfasst energieeffizientes Computing Technologien und Praktiken, die den Energieverbrauch und den CO₂‑Fußabdruck von IT‑Systemen reduzieren.

Energieeffizientes Computing ermöglicht es I&O‑Führungskräften, Stromverbrauch und Umweltaspekte nachhaltig zu verbessern. Beispielsweise können durch langfristige Strategien, die neue Technologien wie optisches Computing oder neuromorphe Systeme nutzen, positive Geschäftsergebnisse erzielt werden.

Trend Nr. 5: Desinformationssicherheit

Desinformationssicherheit umfasst Technologien, die Desinformation bekämpfen, um Unternehmen zu helfen, Vertrauen aufzubauen, ihre Marke zu schützen und ihre Online‑Präsenz zu sichern. Diese Kategorie wächst und deckt Technologien wie Deepfake‑Erkennung, Schutz vor Identitätsbetrug und Reputationsschutz ab.

»Angesichts der sich entwickelnden Technologielandschaft wird Desinformationssicherheit I&O‑Führungskräfte dabei unterstützen, Vertrauen in Kommunikation, Identität und Reputation sicherzustellen«, sagte Hewitt.

Trend Nr. 6: Geopatriation

Geopatriation bezeichnet die Verlagerung von Workloads und Anwendungen von globalen Cloud‑Hyperscalern hin zu regionalen oder nationalen Alternativen aufgrund geopolitischer Unsicherheiten.

»Geopatriation ist eine Weiterentwicklung eines früheren Trends namens ›Nationalismus versus Globalismus‹«, sagte Hewitt. »Man könnte sagen, es geht über die Cloud hinaus – von reiner Datensouveränität hin zu operativer und technischer Souveränität. Geopatriation hilft I&O dabei, geopolitische Risiken zu reduzieren und spezifische Souveränitätsanforderungen zu erfüllen. Gleichzeitig stärkt es die Unabhängigkeit nationaler Ökonomien.«

