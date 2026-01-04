Die Glorreichen Sieben der Container-Ära – Welche Trends kommen im Bereich Container-Management für 2026?

Container sind mittlerweile unverzichtbar für zeitgemäße Softwarebereitstellung und Betriebsprozesse. Damit rückt auch das Container-Management in den Fokus. Kubernetes spielt hier eine zentrale Rolle als Orchestrierungssystem, um die Verwaltung großer Container-Cluster zu vereinfachen. Kubermatic ermöglicht es Unternehmen und Dienstleistern, den Kubernetes-Betrieb in Hybrid- und Edge-Umgebungen zu automatisieren. Das in diesem Bereich spezialisierte Unternehmen hat einen direkten Einblick, um Trends abzuleiten, wie sich das Container-Management im Jahr 2026 weiterentwickeln wird.
CEO und Co-Gründer Sebastian Scheele sieht sieben zentrale Entwicklungen.
Kubernetes für Hybrid-Cloud und On-Prem
»Cloud Repatration«, der Ansatz der Rückführung von Workloads aus der Cloud in On-Prem-Umgebungen, entwickelt sich zu »Smart Hybrid«. Unternehmen hören auf, Workloads einfach blind zu verschieben, und beginnen, sie auf der Grundlage präziser Kosten-Leistungs-Kennzahlen zu platzieren. Der Trend geht in 2026 zu einer einzigen, einheitlichen Steuerungsebene, die Bare Metal am eigenen Standort genauso behandelt wie eine AWS-Region.
VMware-Alternativen etablieren sich und läuten die Post-Hypervisor-Ära ein
Die Migration herkömmlicher Virtualisierungsumgebungen zu modernen Alternativlösungen ist nicht mehr wie anfangs ein Experiment, sondern jetzt ein Standardprozedere, das sich noch weiter etablieren wird. KubeVirt ist hierbei zum Standard für die Ausführung von Legacy-Workloads geworden, und VM-Management ist nicht mehr länger eine von Container-Management getrennte Disziplin.
Die Zukunft gehört der konvergenten Infrastruktur. Nach der Massenflucht weg von Broadcom/VMware suchen immer mehr Unternehmen nach einer zuverlässigen »Landing Zone«. Kubermatic und andere Anbieter ermöglichen es IT-Teams, Legacy-VMs sofort in eine Plattform zu migrieren und sie zusammen mit Containern mit modernen GitOps-Workflows zu verwalten, wodurch teure proprietäre Hypervisoren überflüssig werden.
Softwaredefinierte Verteidigung
Moderne Kriegsführung und Verteidigungslogistik basieren auf »Tactical Edge«-Computing. Der Trend geht dahin, die Sicherheit von Rechenzentren mit robuster Air-Gap-geschützter Hardware zu verbessern. Die Sicherheit verlagert sich in 2026 und darüber hinaus von der »Perimeterverteidigung« hin zu einer in die Plattform integrierten Zero-Trust-Architektur.
Kubernetes für KI
Kubernetes wird zum »Betriebssystem für KI«. Der Fokus verlagert sich von der reinen Ausführung von Modellen auf die Optimierung teurer Hardware. Zu den Trends gehören dynamisches GPU-Slicing, Multi-Instance GPU (MIG), automatisierte Modelltrainings-Pipelines und »Inference at the Edge«. Mit der Erfolgswelle der KI hat die Bereitstellung einer robusten Unterstützung für GPU-beschleunigte Workloads höchste Priorität. Teure GPUs sollen zu 100 Prozent ausgelastet sein und nicht ungenutzt herumstehen.
Wir ermöglichen es Unternehmen, Modelle in der Cloud zu trainieren und Inferenz-Workloads in einem einzigen automatisierten Workflow sofort auf Edge-Geräte zu übertragen. Unsere Plattform bietet mehrere Funktionen, um die Verwaltung und den Betrieb von KI-/ML-Anwendungen zu optimieren. So wurden die erforderlichen Feature-Gates für die dynamische Ressourcenzuweisung (DRA) für alle erforderlichen Komponenten aktiviert und ebnen den Weg für eine besser ausgefeilte Ressourcenverwaltung durch Drittanbieter. Der Kueue-Job-Scheduler wurde zum Standard-Anwendungskatalog hinzugefügt und bietet leistungsstarke Funktionen für die Job-Warteschlange und das Ressourcenmanagement für Stapel- und KI/ML-Workloads. Das Dashboard analysiert und zeigt nun NVIDIA GPU Operator-bezogene Labels auf Nodes an, sodass Benutzer sofort einen Überblick über ihre GPU-Ressourcen erhalten.
Nach seiner offiziellen Einführung Ende 2025 wird das Certified Kubernetes AI Conformance-Programm 2026 zu einer zwingenden Voraussetzung für die Auswahl von Unternehmensplattformen. Die Ära des »Wilden Westens« in der KI-Infrastruktur, die durch fragmentierte Tools und proprietäre Stacks gekennzeichnet war, ist vorbei. Unternehmen verlangen nun den technischen Nachweis, dass ihre Plattform KI-Workloads effizient und ohne Herstellerabhängigkeit ausführen kann.
Akzeptanz für IDPs
Der Trend zur Einführung von IDPs (Internal Developer Platforms), also internen Entwicklerplattformen, wird 2026 voraussichtlich etwa 80 Prozent der Softwareunternehmen erreichen. »TicketOps« gehört damit vollständig der Vergangenheit an. Entwickler werden nie wieder mit einem rohen Kubernetes-Cluster interagieren. Der Trend geht hin zu servicebasierter Abstraktion, bei der Entwickler über eine API die benötigten Funktionen – wie zum Beispiel eine Datenbank oder eine sichere Umgebung – anfordern und die Plattform diese sofort bereitstellt. Somit verschwindet die Komplexität von Kubernetes und bleibt im Hintergrund der IDPs.
Servicebasierte Abstraktion bedeutet, dass Entwickler im Jahr 2026 nur noch selten mit rohen Kubernetes-Manifesten (YAML) interagieren werden. Stattdessen werden sie hochrangige APIs verwenden, um Anforderungen wie zum Beispiel »Ich brauche einen sicheren Backend-Service« zu starten. Die Plattform wird dann automatisch die erforderlichen Pods, Netzwerke und Sicherheitsrichtlinien im Hintergrund zusammenstellen.
Edge Computing
Edge Computing entwickelt sich weiter von »Geräte verbinden« zu »autonomem Betrieb«. Im Jahr 2026 benötigen der Einzelhandel und die Fertigungsindustrie zuverlässige Cluster, die wochenlange Unterbrechungen der Verbindung überstehen, sich selbst reparieren und über Zero-Touch-Provisioning (ZTP) aktualisieren können, ohne dass ein Techniker vor Ort sein muss.
Datenhoheit
Datenhoheit wird zu einer echten Priorität, da Unternehmen ihre Abhängigkeit von US-amerikanischen Cloud-Giganten überdenken. Unternehmen möchten kontrollieren, wo ihre Daten gespeichert werden, wie sie verarbeitet werden und wer darauf zugreifen kann. Viele entscheiden sich bereits für Private-Cloud-Implementierungen, um sensible Workloads innerhalb definierter geografischer und regulatorischer Grenzen zu halten – ein Trend, der sich 2026 fortsetzen dürfte.
660 Artikel zu „2026“
News | Trends 2026 | Trends Infrastruktur | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum
Quantencomputer, KI-Agenten und neue Rechenzentren: Die IT-Welt steht 2026 Kopf
Das neue Jahr eröffnet Unternehmen viele neue Chancen – angetrieben durch Technologien, die die IT-Landschaft grundlegend verändern werden. Fortschritte in Quantencomputing, agentenbasierter KI und Rechenzentrumsarchitektur ebnen den Weg für mehr Effizienz, Intelligenz und Skalierbarkeit. Ein Spezialist für Out-of-Band-Managementlösungen zum Schutz kritischer Infrastrukturen beleuchtet die Trends für 2026 und zeigt auf, welche Schritte IT-Teams ergreifen können,…
News | Trends 2026 | Digitale Transformation | Trends Wirtschaft
Drei IT-Trends für 2026
Die Digitalisierung transformiert unsere Arbeitswelt und Wirtschaft im schnellen Tempo. Allerdings kann aktuell niemand mit Sicherheit sagen, in welcher Weise sich die neuen Technologien auf unsere Geschäftsmodelle und Betriebsabläufe auswirken. Laut Aussagen führender IT- und Digitalisierungs-Experten lassen sich jedoch verschiedene Trends beobachten: KI-gestützte, datengetriebene Systeme gewinnen weiterhin massiv an Bedeutung und transformieren beispielsweise reaktive…
News | Trends 2026 | Digitalisierung | Trends Infrastruktur | Trends Cloud Computing | Strategien
Fünf IT-Schlüsseltrends für digitale Souveränität im Jahr 2026
Speicherknappheit, souveräne Clouds, Halbleiterstrategie und Transparenzpflichten verändern Beschaffung und Betrieb. Der Verein zur Förderung von IT aus Europa (ITE) erwartet für 2026 ein Jahr entscheidender Weichenstellungen: Globale Engpässe bei Speicher, neue regulatorische Vorgaben der EU sowie der Ausbau souveräner Cloud- und Dateninfrastrukturen verändern, wie Unternehmen ihre IT planen, einkaufen und betreiben. Der Verein identifiziert dabei…
News | Trends 2026 | Business | Digitalisierung | Trends Infrastruktur | Geschäftsprozesse | Trends Mobile | Logistik | Nachhaltigkeit | Services
Carsharing-Trends für 2026
Fünf Trends werden die Carsharing-Branche im Jahr 2026 prägen: Autonome und tele-operierte Fahrzeuge, die Abschaltung von 2G und 3G, neue Elektrofahrzeuge (EVs), Asset Protection und die Integration in den öffentlichen Nahverkehr und umfassende Mobilitätskonzepte. Das Jahr 2025 stand für die Carsharing-Branche im Zeichen des strategischen Wandels von Expansion zu Rentabilität. Was die Größe betrifft,…
News | Trends 2026 | Business | Business Process Management | Trends Security | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum | Strategien
2026: Die KI-Revolution geht weiter und wird noch schneller
Im Jahr 2026 wird die KI-Revolution weiter beschleunigen und Unternehmen sowie ganze Branchen grundlegend verändern, wobei resiliente und flexible Infrastrukturen entscheidend für den Erfolg sind. Governance-Frameworks werden immer wichtiger, um Stabilität und Kontrolle im KI-Ökosystem zu gewährleisten, während Datenmanagement als zentrales Rückgrat für Innovationen dient. Agentenbasierte KI-Systeme übernehmen zunehmend operative Aufgaben, optimieren Prozesse in Echtzeit…
News | Trends 2026 | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Trends Services | Künstliche Intelligenz
Ausblick 2026: KI schließt Lücke zwischen Intelligenz und Kontext
Für die meisten von uns folgt die Technologie, die wir bei der Arbeit nutzen, einem vertrauten Rhythmus. Das Internet hat den Zugang zu unbegrenzten Informationen eröffnet, mobile Geräte haben uns von unseren Schreibtischen befreit und Cloud-Software hat es jedem Team ermöglicht, sein eigenes Ökosystem aus spezialisierten Tools aufzubauen. Diese Veränderungen haben Geschwindigkeit und Flexibilität gebracht,…
News | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Lösungen | Nachhaltigkeit | Online-Artikel | Tipps
Jahreswechsel 2025/2026: Vorsätze für 2026
Rund 36 Prozent der für diesjährige Feiertagsausgabe der Statista Consumer Insights befragten Menschen in Deutschland haben gute Vorsätze für das Jahr 2026 – das sind ähnlich viele wie im Vorjahr. Ganz oben auf der Liste stehen dabei mehr Geld sparen, gesünder essen und mehr Sport treiben. Dahinter folgt mit einigem Abstand abnehmen. Dann kommt eine…
News | Trends 2026 | Trends Wirtschaft | Trends Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | New Work
Die Reifeprüfung: 2026 muss sich KI beweisen
KI-Agenten legen los, Hardware macht einen Schub, digitale Klone verhindern, dass wertvolles Wissen in Rente geht, Unternehmen wollen aber auch endlich messbare Ergebnisse sehen. 2025 war das Jahr der großen Erwartungen: Neue KI-Modelle in allen Größen kamen auf den Markt, das Reasoning machte enorme Fortschritte und generative KI wurde in Unternehmen vermehrt verfügbar. Doch…
News | Business | Kommentar | Services
E-Invoicing 2026: Warum strategische Vorbereitung jetzt entscheidend ist
Das Jahr 2026 steht für EU-weit agierende Unternehmen im Zeichen der elektronischen Rechnungsstellung. Während die schrittweise Einführung der E-Rechnung in Deutschland erst 2027 abgeschlossen sein wird, setzen Länder wie Belgien und Polen bereits in wenigen Monaten deutlich striktere Maßstäbe. Der regulatorische Flickenteppich stellt Unternehmen dabei vor Herausforderungen. Mit dem nahenden Ende der langen Übergangsphase…
News | Trends 2026 | Trends Security | IT-Security
Cybersicherheitstrends 2026: Welche Angriffe ohne Malware zunehmen
Da Malware-freie Angriffe mittlerweile den Großteil der kriminellen Aktivitäten ausmachen, steht außer Frage, dass die Trends in der gesamten Landschaft dazu geführt haben, dass sich diese Bedrohungen ausbreiten konnten. Für 2026 erwartet Zero Networks eine weitere Zunahme der Angriffe ohne Malware. Dazu gehören insbesondere: Maschinenidentitäten schaffen Sicherheitslücken Maschinenidentitäten wie Dienstkonten, die bekanntermaßen überprivilegiert und…
News | Trends 2026 | Trends Security | IT-Security
2026 steht im Zeichen des Identity-Hackings
Eine Entspannung der Sicherheitslage im Cyberspace ist auch für 2026 nicht zu erwarten. Ganz im Gegenteil: Es deutet alles darauf hin, dass sich die Bedrohungen zuspitzen werden. Ontinue, der Experte für Managed Extended Detection and Response (MXDR), erklärt die sechs wichtigsten Cybersecurity-Trends für das kommende Jahr. Identitäten avancieren zum Haupteinfallstor für Hacker: Im kommenden…
News | Trends 2026 | Business Intelligence | Business Process Management | Effizienz | Services
KI- und Daten-Trends 2026: Unternehmen stehen vor dem Effizienzsprung
Um das volle Potenzial von künstlicher Intelligenz und Datenanalyse auszuschöpfen, müssen Unternehmen bestehende Hürden überwinden und ihre Strukturen neu denken. Die folgenden Trends zeigen, worauf es in den kommenden Jahren ankommt. Großes Potenzial bleibt bislang ungenutzt Zwar nutzen viele Unternehmen moderne Daten- und Analyse-Tools bereits im Arbeitsalltag, doch der tatsächliche Mehrwert wird häufig nicht…
News | Trends 2026 | Digitale Transformation
Technologie-Trends 2026 – Wie Unternehmen mit intelligenter Automatisierung und KI die digitale Transformation meistern
Die Geschäftswelt steht vor einem Paradigmenwechsel: Während Unternehmen mit steigenden Erwartungen der Konsumenten, volatilen Märkten und wachsenden Geräteflotten kämpfen, werden manuelle Prozesse verstärkt zu einem Hemmschuh in der Lieferkette. Gleichzeitig eröffnen KI und Automatisierung neue Wege zur Steigerung von Effizienz und Rentabilität. SOTI hat fünf wegweisende Technologie-Trends für 2026 identifiziert, die zeigen, wie Unternehmen diese…
News | Trends 2026 | Trends Security | IT-Security
EvilGPT, Quantenrisiken, Fehlinformationen und Cloud-Abhängigkeit: Diese Cybergefahren drohen 2026
Cyberangriffe werden 2026 noch gezielter, automatisierter und schwerer vorhersehbar. Während Verbraucherinnen und Verbraucher im Alltag immer stärker auf smarte Geräte, Online-Dienste und digitale Kommunikation setzen, wachsen die Online-Bedrohungen sowohl in ihrem Umfang als auch in ihrer Komplexität. Umso wichtiger ist es, die Entwicklungen im Blick zu behalten, um zu verstehen, welche Dynamiken die Bedrohungslandschaft von…
News | Trends 2026 | Künstliche Intelligenz
Ausblick ins KI-Jahr 2026
Mit dem Jahresende kommen die Rückblicke und Fragen, was das kommende Jahr bringen wird. KI-Agenten haben 2025 zweifelsfrei die Top-Themen dominiert und umso spannender ist der Blick auf 2026. Der Weg ins nächste Jahr ist von starken Herausforderungen geprägt: Fachkräfte, Kosten, Souveränität und Kontrolle bleiben zentral und wachsen gleichzeitig an Komplexität. Doch worauf genau können…
News | Trends 2026 | Business Process Management | Digitalisierung | Trends Infrastruktur | Infrastruktur
Die Glorreichen Sieben: Trends im Bereich Container-Management für 2026
Container sind mittlerweile unverzichtbar für zeitgemäße Softwarebereitstellung und Betriebsprozesse. Damit rückt auch das Container-Management in den Fokus. Kubernetes spielt hier eine zentrale Rolle als Orchestrierungssystem, um die Verwaltung großer Container-Cluster zu vereinfachen. Kubermatic ermöglicht es Unternehmen und Dienstleistern, den Kubernetes-Betrieb in Hybrid- und Edge-Umgebungen zu automatisieren. Das in diesem Bereich spezialisierte Unternehmen hat einen direkten…
News | Trends 2026 | Business | Business Process Management | Trends Wirtschaft | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
Die immense Bedeutung der Daten: 9 Trends, die 2026 über den Erfolg von KI-Initiativen bestimmen
Mit Blick auf das Jahr 2026 stehen viele Unternehmen an einem strategischen Wendepunkt ihrer Daten- und KI-Initiativen. Während Themen wie künstliche Intelligenz, Multi-Cloud oder Data Mesh weiterhin präsent sind, zeigt sich in der Praxis ein anderes Bild: Der tatsächliche Mehrwert entsteht weniger durch neue Technologien als durch belastbare Datenfundamente, klare Governance und konsequente Umsetzung. …
News | Business | Lösungen | Services | Ausgabe 11-12-2025
Wenn die Lizenzkosten das Budget sprengen – und wie CIOs 2026 trotzdem Spielräume gewinnen: Die strategische Stellschraube
2025 hat IT-Verantwortliche vor harte Entscheidungen gestellt: Wieviel Budget geht in die Cloud, in KI-Implementierungen und Cybersicherheit? Wieviel in die Modernisierung der IT? Microsoft kündigte gleich mehrere Produktschwergewichte ab. Auch das geht ins Geld. Glücklich, wer einen Partner zur Seite hat, der ausnahmsweise mal für Einsparungen im IT-Budget sorgt!
News | Trends 2026 | Trends Security | Effizienz | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Cybersicherheit 2026: KI und Regulierungen verändern das Spiel
Zum Ende des Jahres 2025 analysieren Experten die wachsende Bedeutung von künstlicher Intelligenz (KI) für die Cybersicherheit und im Kontext der Cyberbedrohungen. Während Unternehmen in einer zunehmend komplexen Landschaft zahlreicher und ausgeklügelter Cyberbedrohungen agieren, erweist sich KI als ein mächtiges Instrument für die Verteidigung. Gleichzeitig ist sie aber auch zu einer Waffe für Cyberkriminelle geworden,…
News | Trends 2026 | Business | Trends Wirtschaft | Strategien | Ausgabe 11-12-2025
Die IT-Prioritäten 2026 – Was auf der CIO-Agenda ganz oben steht
Nicht neue Technologien prägen 2026, sondern der Umgang mit den bestehenden. Für CIOs stehen damit drei zentrale Handlungsfelder auf der Prioritätenliste: die sinnvolle Integration von künstlicher Intelligenz (KI), die Optimierung der wachsenden Kosten und das Schließen von Sicherheitslücken. Innovation ist dabei zweitrangig, wichtiger sind Governance und Kontrolle.
390 Artikel zu „Kubernetes“
News | Cloud Computing | Infrastruktur | Rechenzentrum | Services | Strategien | Tipps
Modernisierung mit Zuversicht – Von VMware auf Kubernetes wechseln
Für viele CIOs gleicht der Weg zu einer modernen, Cloud-nativen Infrastruktur weniger einer Migration als vielmehr einem Minenfeld. Virtuelle Maschinen (VMs) hosten oft die kritischsten Workloads und Daten im Unternehmen. Der Übergang zu VMware hat Unternehmen dazu gezwungen, sich mit steigenden Kosten und ungewissen Roadmaps auseinanderzusetzen, während sie nach einem Weg in die Zukunft suchen.…
News | Business Process Management | Cloud Computing | Effizienz | Infrastruktur | Services | Tipps
Tools und Praxistipps für die große Migration: Von VMware zu Kubernetes
Wenige Themen beschäftigen IT-Verantwortliche aktuell so akut wie eine mögliche Migration von VMware zu Kubernetes. Experten für Kubernetes-Management aus Hamburg nennen im folgenden Beitrag die Tools und sich weiterentwickelnden Praktiken, welche die Anforderungen von Anwendungen auf einer neuen Plattform nicht nur erfüllen, sondern sogar übertreffen. Auch ohne Modernisierung der Anwendungslaufzeit bietet die Umstellung auf eine…
News | Business Process Management | Digitalisierung | Lösungen | New Work | Services
Container und Kubernetes: Mit Platform Engineering das Versprechen von DevOps
In der Softwareentwicklung zielt der Golden Path darauf ab, mithilfe von Self-Service-Templates für gängige Aufgaben einen reibungslosen Weg nach vorne zu bieten. Ermöglicht wird dies durch Platform Engineers, die Entwicklern eine möglichst einfache interne Entwicklerplattform und die Tools zur Verfügung stellen, die sie für Innovationen benötigen. Markus Grau, Enterprise Architect bei Pure Storage, erläutert in…
News | Cloud Computing | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Lösungen | Services
Kubernetes-Integration: Rationalisierung des Cloud-Betriebs in der produzierenden Industrie
Wie produzierende Unternehmen von der Skalierung der Kubernetes-Integration in einer Private-Cloud-Infrastruktur profitieren können. Für viele Unternehmen sind Themen wie Kubernetes, Container und Cloud Native noch ein Buch mit sieben Siegeln. Zugleich aber gibt es bereits produzierende Unternehmen, welche die neuen Technologien für sich nutzen. Von einem realen Praxisbeispiel berichtet Kubermatic, der Hamburger Experte für…
News | Business Process Management | Cloud Computing | Trends 2025 | Trends Services | Services
Fünf Cloud-native-Trends für 2025 – Wie Kubernetes-Plattformen den Weg weisen
Kubernetes feierte in 2024 sein 10-jähriges Jubiläum, und es ist wichtig zu sehen, wie weit die Technologie gekommen ist. Von den Anfängen als Open-Source-Projekt von Google bis hin zur Entwicklung zur De-facto-Container-Orchestrierungsplattform auf dem heutigen Markt hat Kubernetes bei der Einführung in die Handhabung unternehmenskritischer Anwendungen in Unternehmen jeder Größe, von Start-ups bis hin zu…
News | Trends 2024 | Trends Security | Effizienz | IT-Security | Rechenzentrum
Sicherheit ist das Hauptproblem bei der Umsetzung von Container- und Kubernetes-Strategien
Die Nutzung von Kubernetes nimmt auf breiter Front zu. Als größte Herausforderung sehen Unternehmen dabei die Sicherheit. So lautet ein zentrales Ergebnis der Untersuchung »The State of Kubernetes Security 2024«, die Red Hat durchgeführt hat [1]. Befragt wurden mehr als 600 DevOps-Experten, Entwickler und Sicherheitsverantwortliche. Für 42 % der Befragten ist die Sicherheit das Hauptproblem…
News | Business Process Management | Cloud Computing | Effizienz | Infrastruktur | Services
Kubernetes: effiziente Orchestrierung für containerbasierte Anwendungen
Kubernetes und Container haben die IT im Sturm erobert. Denn im Zusammenspiel bieten beide Technologien Unternehmen erhebliche Vorteile. So besteht die Möglichkeit, die Produktivität in der Entwicklung zu verbessern und plattformübergreifend zu arbeiten. Da containerisierte Anwendungen kein eigenes Betriebssystem haben, können sie zudem ohne Modifikation in jeder Umgebung laufen. Ebenso benötigen sie weniger Rechenleistung und…
News | Business Process Management | Effizienz | Services
Kubernetes: Warum Service Ownership und Prozessautomatisierung unverzichtbar sind
Cloud-Dienste sind in vielen Unternehmen allgegenwärtig. Laut einer Umfrage der Cloud Native Computing Foundation (CNCF) aus dem Jahr 2022 nutzen 79 % der Unternehmen für die Administration ihrer Cloud-Anwendungen Kubernetes (K8s) [1]. Die Einführung dieses intelligenten Werkzeuges stellt viele Organisationen allerdings vor neue Herausforderungen. Vor allem werden neue Tools und Prozesse für die Verwaltung und…
News | Business Process Management | Cloud Computing | Effizienz | Infrastruktur | Internet der Dinge
Besonders kleine Kubernetes-Cluster – Skalierung bis an den Rand des Möglichen
Edge Computing ist auf dem Weg, für ein neues Internet zu sorgen. In einer Zeit, in der Konsumenten und Unternehmen eine möglichst kurze Zeitspanne zwischen einem Problem und einer Antwort darauf verlangen, bietet Edge Computing eine besondere Möglichkeit: Sie verkürzt die Zeitspanne, die für die Bereitstellung dieser Informationen benötigt wird. Edge Computing sorgt für diesen…
News | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Services | Tipps
Ordnung im Kubernetes-Chaos: Vor diesen Fehlern müssen sich Admins hüten
Kubernetes hat die Orchestrierung von Containern beherrschbar gemacht. Die Bedienung der Open-Source-Plattform ist allerdings keinesfalls trivial. Die hohe Komplexität verführt im praktischen Einsatz selbst Experten zu Fehlern. Die Folgen können gravierend sein – sind aber vermeidbar. Kaum ein Administrator kommt heute noch ohne Kubernetes (K8s) aus, um Container zu verwalten. Der große Funktionsumfang der…
News | Cloud Computing | Infrastruktur | IT-Security
Kubernetes mit KBOM sicherer machen
Was ist eigentlich eine Kubernetes Bill of Materials und wie funktioniert sie? Um die Komponenten und Anhängigkeiten von Anwendungen abzubilden, werden SBOMs erstellt. Eine Software Bill of Materials hilft so die Risiken von Anwendungen besser zu verstehen. Darüber hinaus können Schwachstellen bewertet oder die Einhaltung von Lizenzen überprüft werden. Während die Erstellung von SBOM…
News | Business Process Management | Infrastruktur | Strategien
DevOps-Kultur im Unternehmen ist der Katalysator für Kubernetes
Die Einführung neuer Tools wie Kubernetes bringt nichts, wenn Entwicklung und IT-Betrieb nicht darauf vorbereitet sind. Eine erfolgreiche Containerisierung kann daher nur begleitend zu einem kulturellen Wandel stattfinden. IT-Dienstleister Consol zeigt, welche vier Schritte Unternehmen auf dem Weg zur DevOps-Kultur und der Umstellung ihrer IT-Infrastruktur auf ein Container-Modell gehen müssen. Wer seine IT-Infrastruktur ins…
News | Rechenzentrum | Ausgabe 11-12-2021
Modularisierung, Parametrisierung und Versionsverwaltung mit Kubernetes – Silos als Schreckgespenster der IT-Automatisierung
Der traditionelle Rechenzentrumsbetrieb stößt an seine Grenzen, die Automatisierung erscheint als sinnvoller Ausweg. Der kann aber nur gelingen, wenn Tools und Konzepte zentralisiert eingesetzt werden.
News | Cloud Computing | Ausgabe 5-6-2021 | Vertikal 5-6-2021 | Banking | Finance | Governance
Kubernetes und Open Source – Finanzbranche erkennt Potenziale von Cloud Native
Cloud Native ist längst kein Nischenthema mehr und findet in sämtlichen Branchen Anwendung. Auch der Finanzsektor sieht die Vorteile von Anwendungen und Microservices, die sie direkt aus der Cloud beziehen, beziehungsweise die ausschließlich als Cloud-Anwendungen konzipiert sind.
News | Cloud Computing | Trends 2021 | Whitepaper
Kubernetes und Open Source auf dem Vormarsch – Im Unternehmenseinsatz setzt sich Cloud Native immer mehr durch
Neue empirische Studie zeigt aktuellen Status in Unternehmen, Vision und Möglichkeiten von Cloud-Native-Technologien in DACH. Cloudflight untersucht in einer aktuellen Studie die Rolle von Cloud-Native-Technologien im Enterprise-Segment. Die Studie mit dem Titel »The Rise of Cloud Native – DevOps, Kubernetes und Open Source prägen die Zukunft im digitalen IT-Betrieb« steht auf Deutsch und Englisch zum…
News | Produktmeldung
Hochverfügbarkeit: Canonical stellt mit HA MicroK8s äußerst zuverlässige und kleine Kubernetes vor
Canonical, der Herausgeber von Ubuntu, bietet ab sofort autonome Hochverfügbarkeits-Cluster (HA) in MicroK8s, den leichten Kubernetes, an. Die bereits für IoT- und Entwickler-Workstations beliebten MicroK8s werden damit auch deutlich belastbarer für Produktions-Workloads in Cloud- und Server-Implementierungen. Die Hochverfügbarkeit wird automatisch aktiviert, sobald drei oder mehr Knoten zu einem Cluster verbunden sind, und der Datenspeicher…
News | Business Process Management | Cloud Computing | Digitalisierung | Effizienz | Tipps
Drei gute Gründe für Kubernetes
Das Container-Management-System Kubernetes ist zwar gerade einmal fünf Jahre alt, hat sich aber bereits zum weltweiten Standard entwickelt. Besonders wenn es um DevOps geht, schwören CIOs und Entwickler auf das System. Kubernetes, dessen Name sich vom altgriechischen Begriff für Steuermann ableitet, gruppiert Anwendungs-Container zu logischen Paketen für eine einfache, schnelle Verwaltung und Erkennung. Es automatisiert…