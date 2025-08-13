Container und Kubernetes: Mit Platform Engineering das Versprechen von DevOps

In der Softwareentwicklung zielt der Golden Path darauf ab, mithilfe von Self-Service-Templates für gängige Aufgaben einen reibungslosen Weg nach vorne zu bieten. Ermöglicht wird dies durch Platform Engineers, die Entwicklern eine möglichst einfache interne Entwicklerplattform und die Tools zur Verfügung stellen, die sie für Innovationen benötigen.

Markus Grau, Enterprise Architect bei Pure Storage, erläutert in der Folge, die aufstrebende Disziplin des Platform Engineering und die Vorteile, die es für die Anwendungsentwicklung durch einen einfacheren und schnelleren Zugriff auf Dienste und Ressourcen mit sich bringt. Dies gilt insbesondere durch den Einsatz moderner Datenmanagement-Plattformen, die auf Containerumgebungen mit Kubernetes basieren.

Entwicklern geben, was sie wollen

Als DevOps Ende der 2000er Jahre aufkam, brachte es wichtige Prinzipien wie gemeinsame Verantwortung, schnelles Feedback und Workflow-Automatisierung mit sich, um die Vision einer agilen Softwareentwicklung zu verwirklichen. Dies erforderte ein hohes Maß an Autonomie für die Entwickler und gab ihnen im Gegenzug die Tools an die Hand, die sie für effizientes Arbeiten benötigen.

Automatisierung ist eines der Grundprinzipien von DevOps, da das schnelle Tempo der damit verbundenen Veränderungen mit »Human in the Loop«-Workflows nicht vereinbar ist.

Die von Entwicklern (und vielen technischen Spezialisten wie Datenwissenschaftlern, KI-Forschern etc.) bevorzugte Arbeitsweise lässt sich oft auf drei Hauptanforderungen reduzieren: sofortiger Zugriff auf Ressourcen, sofortige Ergebnisse und vollständiger Self-Service. Die Verwendung der oben genannten Punkte als »Leitstern« bei der Entwicklung von Diensten für technische Profile ist eine hervorragende Möglichkeit, Innovationen zu ermöglichen und eine schnelle Einführung sicherzustellen. Auch wenn es nicht immer möglich ist, Ressourcen und Ergebnisse sofort bereitzustellen, führt eine möglichst große Annäherung an dieses Ziel zu einer höheren Zufriedenheit.

Platform Engineering betrachtet den Entwickler als seinen wichtigsten Kunden

Heute wird DevOps reifer durch den Aufstieg des Platform Engineering, einer neuen Funktion für eine Ära einer besser ausgereiften Anwendungsentwicklung, die eine Reihe von Self-Service-Tools zur Verfügung stellt, um Entwickler zu unterstützen. Das Platform Engineering arbeitet hinter den Kulissen, um einen benutzerfreundlichen Self-Service-Katalog mit Services und Infrastrukturkomponenten bereitzustellen, der die tägliche Entwicklungsarbeit unterstützt.

Platform Engineering in Best-Practice-Qualität zielt darauf ab, Anwendungsentwicklern den Einstieg zu erleichtern und ihnen zu helfen, schneller mit der Entwicklung zu beginnen, indem ihnen alles zur Verfügung gestellt wird, was sie zum Experimentieren, Entwickeln, Testen und Bereitstellen benötigen. Die Plattform, die diesen Entwicklern zur Verfügung gestellt wird, ist oft von den beliebten Diensten der Public Cloud und deren Funktionsweise inspiriert. Sie ist so konzipiert, dass sie nicht nur sofortigen Zugriff auf die neuesten und besten Tools und Software bietet, die Innovationen ermöglichen, sondern auch einen einfachen Zugriff auf die Daten selbst, die durch vorab festgelegte Sicherheitsvorkehrungen und Protokolle geschützt sind.

Kubernetes und Datenmanagement

Die ideale entwicklerorientierte Plattform umfasst auch das Datenmanagement. Sie kann auf Kubernetes aufbauen, um Cloud-native Anwendungen zu orchestrieren, bereitzustellen, auszuführen und zu skalieren sowie die für diese Anwendungen erforderlichen Datendienste zu verwalten.

Datenmanagementfunktionen sind für die Plattformentwicklung von entscheidender Bedeutung, da sie die Erforschung und das Testen unter realistischen Bedingungen ermöglichen, beispielsweise durch die Verwendung einer sofortigen Kopie der Produktionsdaten anstelle eines etwas unrealistischen synthetischen Datensatzes. Im Idealfall sind die Datenmanagementfunktionen auch auf Self-Service ausgelegt und bieten einen hochverfügbaren, zuverlässigen, elastischen, mandantenfähigen und sicheren Zugriff auf die Daten.

Portworx von Pure Storage ist ein Beispiel für eine solche moderne Datenplattform. Sie ist vollständig in Kubernetes integriert und ermöglicht Entwicklern den einfachen Zugriff auf persistente Datenoptionen (einschließlich Datensicherungsfunktionen wie Datenreplikation, Backup und Archivierung), aber auch auf Datensätze selbst durch sofortiges Klonen von Daten. Darüber hinaus ermöglicht sie die Erstellung und Wiederherstellung von Self-Service-Snapshots, sodass Entwickler Änderungen ausprobieren und schnell und einfach auf vorherige Zustände zurückgreifen können.

Platform Engineering ermöglicht den goldenen Pfad

Platform-Engineering-Teams arbeiten im Hintergrund daran, den goldenen Pfad des Self-Service in die Anwendungsentwicklung zu integrieren. Mit Kubernetes als Orchestrierungsframework und Containern und Datendiensten als Schlüsselressourcen können Platform Engineers endlich die Vision von mehr Agilität und Produktivität in DevOps vollständig umsetzen.

