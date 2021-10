»Power Platform Week«: Made, not born!

Die »Power Platform Week« lässt Teilnehmer*innen in weniger als einer Woche zum Microsoft Power Platform Hero werden!

In der #PowerPlatformWeek von 25. bis 28. Oktober 2021 lässt sich in insgesamt 12 Deep-Dive-Sessions erlernen, wie man das ganze Potenzial der Microsoft Power Platform nutzen kann, um No-Code- und Low-Code-Anforderungen optimal umzusetzen und Innovationen bei Kunden zu fördern. Verschiedene Referent*innen machen Teilnehmer*innen in weniger als einer Woche mit allem vertraut, was es für die erfolgreiche Umsetzung von Power Platform-Projekten braucht. Mithilfe interessanter Hintergründe, Best Practices und lebendigen Anwendungsbeispielen werden in kürzester Zeit Held*innen der Power Platform ausgebildet. Am Ende jeder einzelnen Session bietet sich die Möglichkeit, sich einen kostenfreien PearsonVue Exam Voucher zu sichern! Und dazu gibt es die Option, sich für einen vergünstigten PowerPlatform-Prüfungsvorbereitungskurs anzumelden.

Hier einige Beispiel-Workshops der insgesamt 12 Sessions, die im Zuge der #PowerPlatformWeek belegt werden können:

Die erste #PowerPlatformWeek General Session am 25. Oktober 2021 von 14:30 bis 15:30 Uhr eignet sich für die Interessierten, die sich einen guten Überblick über alle weiteren Webcasts einholen wollen und dann entscheiden, in welches Thema sie sich vertiefen möchten.

Am 26. Oktober 2021 von 09:00 bis 11:00 Uhr beginnt die Power-Woche mit der Kompaktsession Power Platform Einführung und Überblick, die einen Überblick zu ausgewählten Bestandteilen der Microsoft Power Platform wie Power Apps (einschließlich Canvas Apps und Model-Driven Apps), Power BI, Power Virtual Agents und vielem mehr gibt.

Das PL-200 Examen – Microsoft Power Platform Functional Consultant – ist eines der wichtigsten Examen für alle, die sich mit der Power Platform beschäftigen. In diesem Vorbereitungstraining am 26. Oktober 2021 von 13:30 bis 14:30 Uhr wird auf die prüfungsrelevanten Themen eingegangen, was als sinnvolle Ergänzung zum PL-200 Instructor-led-Training (ILT) dienen kann.

In der Robotic Process Automation (RPA) rocks!-Session am 26. Oktober 2021 von 14:30 bis 15:30 Uhr wird gezeigt, wie Unternehmen durch RPA einen Mehrwert erzielen können, indem Mitarbeiter*innen von alltäglichen, arbeitsintensiven und sich oft wiederholenden Aufgaben befreit werden.

Microsoft Teams ist alles andere als »nur« ein Werkzeug für die Kommunikation. Mit integrierten First- oder Third-Party-Anwendungen, um die Zusammenarbeit zu verbessern oder den eigenen Arbeitstag besser zu organisieren, kann Teams noch viel mehr. Nach dieser Teams Apps-Session am 27. Oktober 2021 von 13:30 bis 14:30 Uhr wird jede*r Teilnehmer*in viele neue Ideen haben, wie Teams mit »eigenen« Anwendungen erweitert und das Potenzial von Teams noch besser genutzt werden kann.

Wie können Unternehmen das Potenzial von Citizen Developern effektiv nutzen? Wie räumt man mit den typischen Vorurteilen auf, dass durch Low-Code oder No-Code nur Schatten-IT, Anarchie und Chaos entstehen können? In der Center of Excellence-Session am 28. Oktober 2021 von 09:00 bis 11:00 Uhr wird das Center of Excellence (CoE) vorgestellt – ein breitgefasster Ansatz, um agile Unternehmenslösungen und Geschäftsprozesse zu entwickeln und dabei zugleich die Sicherheit der internen Daten zu gewährleisten.

Hier geht’s zur Anmeldung der einzelnen #PowerPlatformWeek-Sessions!

Außerdem gibt es nach der Teilnahme an jeder einzelnen Session auch die Möglichkeit, einen kostenfreien PearsonVue Exam Voucher zu sichern. Jetzt anmelden für einen 50% vergünstigten PowerPlatform-Prüfungsvorbereitungskurs beim Learning-Partner brainymotion!

Jetzt mitmachen und im Handumdrehen Microsoft Power Platform-Expertenwissen aufbauen und zertifizieren lassen!

