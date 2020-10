Echte TeamsPlayer gesucht!

Millionen von Menschen nutzen täglich Microsoft Teams, um zu arbeiten, kollaborieren und sich auszutauschen. Jetzt, da die Arbeit so verteilt wie noch nie zuvor abläuft, muss die Behelfslösung »Remote Work« in nachhaltige und sichere Strukturen überführt werden. Wie sich dieser Wandel aktiv gestalten lässt und Microsoft Teams über Features wie Teams Calling und Apps individualisiert und erweitert werden kann, um so das volle Potential der Zusammenarbeit in Teams auszuschöpfen, zeigen die Experten von Microsoft bis zum 17. November 2020 jeden Dienstag in den »Microsoft TeamsPlayer Tuesday«-Webinaren.

Remote Work – Die neue Normalität – 03.11.2020, 10 Uhr

Was Remote Work und der Trend zum verteilten Arbeiten für unsere Arbeitswelt bedeutet, stellt der Experte für die Digitalwirtschaft David Akinijse (CEO, The New Now GmbH) vor. Außerdem: Teams einzuführen, bedeutet eine neue Art des Arbeitens anzunehmen. Teilnehmer erfahren, warum Transformation nicht nur von der technischen Seite gedacht werden darf und welche neuen Teams-Funktionen das Zusammenarbeiten noch interaktiver, inklusiver und dynamischer machen.

Verbunden bleiben mit Teams Meetings,

Telefonie und Geräten – 10.11.2020, 10 Uhr

Nach der teils sehr provisorischen Umstellung auf Remote Work braucht es jetzt langfristige und sichere Remote-Arbeitsplätze. Das Webinar bietet einen Überblick über die umfangreichen Telefonie-Optionen in Microsoft Teams und wie sich mit den passenden Surface-Geräten noch mehr aus Teams herausholen lässt. Ergänzend werden praktische neue Teams Features für effektivere Besprechungen vorgestellt.

Mehr erreichen mit Teams und (Power)Apps – 17.11.2020, 10 Uhr

Microsoft Teams als offene Plattform führt alles in einem digitalen Arbeitsplatz zusammen und hilft, Ablenkungen zu reduzieren. Wer Teams bisher “nur” als Kollaborations-Tool kennt, kann sich in diesem Webinar über die Erweiterungsmöglichkeiten von Teams über Microsoft Power Platform, Custom Apps und Third Party Apps informieren.

Modern Work Week

Der Arbeitsplatz der Zukunft wird schon heute gebraucht, doch für die Umsetzung bedarf es der richtigen Lösungen und notwendigen Skills. Im Anschluss an die Webinare wird vom 24. bis 26. November in zehn kompakten Deep Dives á 120 Minuten das nötige Handwerkszeug dafür vermittelt. Abschließend besteht im Get Certified-Teil der Kampagne die Möglichkeit, sich in einem Intensivkurs auf die MS-700-Prüfung vorzubereiten, sich für einen Prüfungs-Voucher zu qualifizieren und so kostenlos die Prüfung zum Microsoft Certified Teams Administrator Associate abzulegen. Bei erfolgreich bestandener Prüfung winkt ein individualisierbares TeamsPlayer-Shirt. Solange der Vorrat reicht.

