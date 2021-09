Power Platform Heroes wanted! – Neue Microsoft Kampagne qualifiziert IT-Partner zu zertifizierten Experten für Power Platform

Immer mehr Unternehmen profitieren von Microsofts Power Platform , die es ermöglicht, großartige Ideen in leistungsstarke Lösungen zu verwandeln. Microsoft Power Platform stellt Unternehmen leistungsstarke und intuitive Tools zur Verfügung, mit denen sie maßgeschneiderte Anwendungen entwickeln und die Kontrolle über ihre Daten behalten können, ohne auch nur eine einzige Zeile Code zu programmieren.

In Form einer neuen Kampagne bildet Microsoft IT-Partner zu Heldinnen und Helden der Power Platform aus. Vier kompakte Webcasts, je dienstags von 10:00 bis 11:00 Uhr, startend mit dem 28. September 2021, bieten alles benötigte Hintergrundwissen, Best Practices und Anwendungsbeispiele, um fit zu machen für Projekte in Power BI, Power Apps, Power Automate und Power Virtual Agents.

Direkt an die #PowerPlatformTuesdays schließt die #PowerPlatformWeek vom 25. bis 28. Oktober 2021 mit insgesamt 13 Sessions an. Kompakte drei Tage Deep-Dives in Konzepte, Funktionen und Praxisszenarien erschließen alles, was man über die integrative All-In-One-Plattform für Anwendungsentwicklung wissen muss. Dabei wird Wert darauf gelegt, dass das erworbene Fach- und Praxiswissen sofort im beruflichen Alltag einsetzbar ist. Die handverlesene Riege an hochkarätigen Referentinnen und Referenten der #PowerPlatformWeek deckt die gesamte Bandbreite an relevanten Themen ab – für alle Könnerstufen!

Bevor es zur Prüfung geht, können sich die Teilnehmenden der #PowerPlatformWeek bei brainymotion für den Prüfungsvorbereitungskurs #GetCertified anmelden und kostenlose Zertifizierungsvoucher sichern. Die Voucher können nach Teilnahme der Kampagne oder währenddessen beantragt werden. Bestens gewappnet geht es abschließend in die Prüfung, um eines der begehrten Zertifikate zu ergattern: PL-100 (App Maker), PL-200 (Functional Consultant), PL-400 (Developer), PL-600 (Solutions Architect), PL-900 (Fundamentals) und DA-100 (Data Analyst). Mit der entsprechenden Zertifizierung können frischgebackene Expertinnen und Experten sofort loslegen, ihre Kolleginnen und Kollegen, Partnerinnen und Partner und Kundinnen und Kunden bei der Umsetzung fortschrittlicher Power Platform-Lösungen zu unterstützen.

Hier die vier #PowerPlatformTuesdays-Termine auf einen Blick:

#PowerTuesday 1:

Power BI, die Grundlagen – 28. September 2021, 10:00 bis 11:00 Uhr

Verborgene Daten-Insights gewinnen: In diesem Webcast erfährt man, wie sich Business-Intelligence- und Reporting-Anforderungen bei Kundinnen und Kunden effektiver umsetzen lassen. Konkrete Anwendungsbeispiele zeigen, wie man sich das Potenzial von Power BI zunutze machen und die Entscheidungsfindung verbessern kann.

#PowerTuesday 2:

Power Apps – 05. Oktober 2021, 10:00 bis 11:00 Uhr

Apps schnell, einfach und mit wenig Code entwickeln: Dieser Webcast informiert über Einsatzmöglichkeiten, praktische Entwicklungsansätze, Erweiterungen und reale Use-Cases mit Power Apps, um individuelle Geschäftsanforderungen bei Kundinnen und Kunden schneller und agiler zu unterstützen.

#PowerTuesday 3:

Power Automate & RPA – 12. Oktober 2021, 10:00 bis 11:00 Uhr

Business-Prozesse automatisieren mit Power Automate und RPA – oder: Wie Kundinnen und Kunden künftig Zeit und bares Geld sparen. In diesem Webcast wird das große Potenzial vorgestellt, das mit der Automatisierung von Abläufen verbunden ist. Mitarbeitende werden bei Routinetätigkeiten entlastet und die Risiken menschlicher Fehler reduziert.

#PowerTuesday 4:

Power Virtual Agents – 19. Oktober 2021, 10:00 bis 11:00 Uhr

Intelligente Chatbots erstellen mit Power Virtual Agents: Ob im Kundenservice oder für die Unterstützung von Mitarbeitenden – selbstlernende Chatbots sorgen für reibungslose, konsistente Interaktionen und den strukturierten Zugang zu Wissen. In diesem Webcast lernen Teilnehmende praktische digitale Assistenten kennen, die u. a. zu mehr Zufriedenheit bei Kundinnen und Kunden sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern führen.

#PowerPlatformWeek vom 25. bis 28. Oktober 2021

Vom 25. bis 28. Oktober 2021 erhalten Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Microsoft PowerPlatformWeek alles, was sie benötigen, um zu zertifizierten Heldinnen und Helden der integrativen All-In-One-Plattform für Anwendungsentwicklung aufzusteigen.

#GetCertified

Prüfung zum Abschluss der Zertifikate PL-100 (App Maker), PL-200 (Functional Consultant), PL-400 (Developer), PL-600 (Solutions Architect), PL-900 (Fundamentals) und DA-100 (Data Analyst)

