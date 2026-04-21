Be tougher than the rest – Live is a sales talk: Das Management-by-Chaos- Phänomen

Stagnation ist kein Schicksal, sondern eine Entscheidung – und sie kostet im Vertrieb täglich Abschlüsse. Denk‑ und Managementfehler lassen Unternehmen im Kreis laufen, vom fehlenden Follow‑up bis zur reaktiven Kundensteuerung. Ein pointierter Appell für mehr Haltung, Strategie und Mindset: Denn Erfolg beginnt nicht beim Produkt, sondern beim Menschen.
Wie verrückt muss jener sein, der stets das Gleiche versucht, aber jedes Mal ein anderes Ergebnis erwartet. Doch eigentlich ist es genau das, was die meisten Menschen täglich tun. Sie sagen sich, heute werde ich mich nicht ärgern, heute werde ich mich weiterentwickeln oder sie sagen, sie wollen dies und das werden, um im Anschluss wieder ihrem gewohnten Trott zu verfallen. Sie verändern nichts, bleiben bei starren Ansichten, folgen derselben Routine und hoffen, dass es ihnen diesmal gelingen wird.
Nun ist Scheitern ein Teil unseres Lebens, bei dem wir keine Wahl haben. Wohl aber können wir uns dazu entschließen, aus Fehlern zu lernen. Wir müssen allerdings lernen wollen. Wir müssen uns bewusst dafür entscheiden, Dinge anders zu machen. Sie so lange zu verändern, bis wir das gewünschte Ergebnis erzielen, das wir angestrebt haben. Aber das verlangt uns einiges ab. Wahrheit ist unbequem, an sich selbst zu arbeiten harte Arbeit. Wir verharren lieber in der trügerischen Selbstillusion, die uns alles das präsentiert, was wir im Geiste wünschen.
Sich an die gleichen erfolglosen Muster zu halten, ist einfach. Man braucht nicht nachzudenken oder sich irgendwie anzustrengen, und das ist der häufigste Grund, zu scheitern. Das Prinzip Hoffnung ist keine Strategie.
Und dennoch ist zu beobachten, dass besonders im Vertrieb viele einen langen Umweg in Kauf nehmen, um irgendwann ein Ziel zu erreichen. Befragt man jene nach den Gründen, hört man neben Freiheit, Glück und Respekt des Umfelds als Lebenswünsche besonders Vorwände, mit denen ein Ziel ohne sinnvolle Strategie erreicht werden soll. Freiheit, Glück und Respekt sind leicht zu erreichen, sie liegen in unserem Entscheidungsmodus.
An der Stelle nähern wir uns der eigentlichen Ursache vieler Ausweichmanöver: Der größte Feind des Erfolgs ist unser Mindset. Master-Seller stellen sich die wichtigste Frage überhaupt: Wie verkaufe ich mich selbst? Er weiß, dass der Kunde immer zuerst uns kauft, bevor wir verkaufen. Die einzige Sichtweise, die wirklich zählt, ist die des Kunden.
Erfolgreiche Unternehmen setzen den primären Fokus auf Verkauf, danach auf das Wohlbefinden des Personals.
In vielen Unternehmen aber wird der Verkauf noch immer als taktische Aktivität betrachtet. Etwas, das aktiviert wird, wenn Zahlen erreicht werden müssen. Vertrieb heute muss ein kontinuierlicher, strukturierter und strategischer Prozess sein, der mit Methode, Beständigkeit und Weitblick praktiziert werden muss.
Fehlt die klare Steuerung im Vertriebsmanagement, lassen sich schnell schwankende Ergebnisse, verpasste Chancen und organisatorische Überlastung beobachten. Hinter enttäuschenden Vertriebsergebnissen stecken oft wiederkehrende Fehler in der Beziehungsgestaltung und das eingangs beschriebene falsche Selbstmanagement auf der Fläche. Festgefahrene Gewohnheiten, veraltete Prozesse oder eine nicht marktkonforme Vertriebskultur wirken zermürbend.
Das Vakuumverhältnis zwischen Kosten, Aufwand und Ertrag gerät schnell aus dem Gleichgewicht, wenn wir übersehen, dass sich Markt- und Machtpositionen verschoben haben, die Einfluss nehmen auf Lieferketten, Produktgestaltung und das professionelle Agieren an den Märkten. In unruhigen Zeiten gibt es nur noch zwei Positionierungen: Premium und Discount. Wenn wir die Einstellung vertreten, dass wir einen Bauchladen haben, geraten wir unbewusst in den Discountsektor. Der Kunde kommt an den Krabbeltisch, nicht aber zum Premiumanbieter des Full-Service und läuft Gefahr, mit der gesamten zur Verfügung stehenden Produktpalette erschlagen zu werden.
Der Kunde ist weg, der Berater in gewohnter Manier glücklich: »Wir telefonieren nächste Woche nochmal.« »Ich habe heute tolle Gespräche geführt.« »Der Kunde wird kaufen.« »Der Kunde hat angebissen; er denkt darüber nach.« »Der Kunde meldet sich wieder.« Typische Argumente des Nichtverkaufens.
Nun wird in der Regel nicht das Gespräch vergütet, als vielmehr das Ergebnis. Die ABC-Regel außer Acht gelassen, die Kaufsignale des Kunden übersehen. Klassische Fehler im Vertrieb; auch fehlende Souveränität, zu viel Reden und zu wenig Zuhören, Marathontermine, fehlende Bedarfsanalyse, mangelndes Follow-up, unzureichende Vorbereitung auf Kundentermine, Fixierung auf Produktmerkmale statt Nutzen, zu frühes Preisgeben des Preises, Billigverkauf, Fließbandstruktur sowie das Ignorieren von Wettbewerbern führen zu verpassten Abschlüssen und ineffektivem Vertriebsmanagement.
Management by fehlendem Follow‑up
Einer der häufigsten und schädlichsten Fehler im Vertrieb ist das Fehlen eines konsequenten Follow‑ups. Der Erstkontakt, ein Angebot, ein vielversprechendes Gespräch funktionieren noch, danach beginnt das Kundenghosting. Kein Rückruf, kein Update. Das Resultat: die Chance verstreicht, der Kunde entfernt sich und fühlt sich zunehmend wie ein bloßer Name im CRM.
Die Beziehung zum Kunden baut sich nach dem Erstgespräch auf. Der Kunde kauft zuerst uns bevor dem Kunden verkauft werden kann. Aufmerksamkeit, Präsenz und Verlässlichkeit fördern Vertrauen und führen Kunden durch den Prozess. Wer das ignoriert, spielt dem Wettbewerb zu.
Bestandsarbeit ist keine optionale Aktivität, sie muss in der Denkweise verankert sein und zur etablierten Gewohnheit mit guter Vorbereitung werden. Nicht nur Kontaktaufnahme ad hoc, sondern mit sinnvollen Inhalten. Das Aufgreifen der Kernaussagen des letzten Austauschs, die Überbringung relevanter Neuigkeiten, der Vorschlag eines konkreten nächsten Schrittes oder Lösungswegs. Ein professionelles Follow‑up ist wertorientiert, aber niemals aufdringlich.
Management by ineffektiver Kommunikation
Schwache Kommunikation ist oft ein Indiz für wenig überzeugendes Vertriebsmanagement. Wir denken an den Bauchladen. Wenn die Botschaft zu technisch, generisch oder selbstbezogen ist, fühlt sich der Kunde entfremdet. Nur über Merkmale zu sprechen und nicht über Nutzen, standardisierte Nachrichten ohne Personalisierung, reduziert die Kommunikation zu einem oberlehrerhaften Vortrag dessen, was man alles gelernt hat. Effektive Kommunikation hängt nicht vom Einsatz komplexer Begriffe oder kreativer Slogans ab. Sie beginnt mit Zuhören: Den Kontext, die Prioritäten und Herausforderungen der Kunden zu verstehen, ermöglicht es, individualisierte, relevante und beziehungsorientierte Botschaften zu formulieren.
Vertriebsstorytelling verdeutlicht, wie Produkt oder Dienstleistung konkrete Probleme löst und macht die Botschaft einprägsam, emotionaler und erlebbar. Der Kunde muss in der Begeisterung angesteckt und mitgenommen werden. Die richtige Botschaft auf die richtige Weise zu übermitteln, macht den Unterschied.
Management by reaktiver Kundensteuerung
Ein weiterer häufig zu beobachtender Fehler ist ein zu reaktives Vorgehen. Man wartet darauf, dass der Kunde den ersten Schritt macht, und reagiert dann punktuell. Zwar mag das bequem wirken, doch langfristig schwächt dieses Verhalten die Wahrnehmung der Vertriebskraft. Sie wird eher als ausführendes Organ und nicht als strategischer Partner wahrgenommen. Persönliches Wachstum erfordert ein proaktives, beratendes Vorgehen. Es reicht nicht aus, korrekt zu reagieren. Es gilt, intelligent vorzuschlagen, Bedürfnisse zu antizipieren und Lösungen zu bieten, noch bevor sie benannt werden.
Das verlangt Kundenstudium, Detailorientierung und Suche nach Signalen. Gleichzeitig braucht es konkrete, kohärente Angebote, die proaktiv Wert schaffen. So wird der Vertrieb zum Wegweiser und die Organisation beweist, dass sie Vision besitzt, nicht nur Reaktivität. Aktive Präsenz bedeutet nicht 24/7 da zu sein, sondern zur richtigen Zeit, den Kontext zu verstehen und Antworten zu liefern, bevor Fragen formuliert werden.
Management by Mangel an Training
Marktbedingungen ändern sich, ebenso wie Kundenbedürfnisse. Sich auf Produkt- und Standardtechniken zu beschränken, reicht deshalb nicht aus. Fortlaufende Trainings zu Kommunikation, Verhandlung, digitalen Tools und Beziehungsmanagement sind notwendig. Schließlich ist eine wenig motivierte oder wenig wertgeschätzte Vertriebsorganisation ein strukturelles Hindernis. Internes Engagement gehört zur Vertriebsstrategie; Menschen, die gehört, unterstützt und gefördert werden, agieren wirkungsvoller, konstanter und glaubwürdiger.
Effektiveres und bewussteres Vertriebsmanagement
Viele der beschriebenen Fehler lassen sich mit gezielten Maßnahmen korrigieren. Es geht nicht nur darum, mehr zu verkaufen, sondern stabile Beziehungen aufzubauen, Prozesse zu verbessern und echten Mehrwert für den Kunden zu schaffen. Es bedeutet, eine beratende, agile und marktkonforme Denkweise zu etablieren und die subtilen Kaufsignale des Kunden zu erkennen. 99 % der Kunden sagen nicht »ich kaufe bei dir«.
Die innere Einstellung entscheidet. Wer begeistern möchte, muss Veränderungen zulassen, strahlende Kronleuchter in den Augen haben und keine müde vor sich hin schlummernden Teelichter kurz vor dem Ableben. Das Mindset muss morgens vor dem Spiegel fragen: »Was sollen Kollegen und Kunden heute in dir sehen?« Nimmst du sie mit und begeisterst sie oder machst du sie Mundtod, ziehst sie auf dein Niveau herab? Bedenke, live is a sales talk. Die Lösung liegt immer dort, wo der Widerstand am größten scheint.
Gabi Claudia Stratmann,
Business-Philosophin,
Gesellschaftstheoretikerin,
Autorin
Illustrationen: © Irina Viatokha | Dreamstime.com
308 Artikel zu „Mindset Management“
News | Business | Ausgabe 5-6-2019
Change Management und digitales Mindset: Digitale Transformation – einfach machen
In der digitalisierten Welt gilt: Effizient und schnell muss es sein. Obwohl viel darüber diskutiert wird, mit welchen Technologien Unternehmen ihre Ziele erreichen können, wird eines oft vergessen: Die digitale Transformation ist wesentlich mehr als ein isoliertes Hard- und Softwareprojekt der IT. Vielmehr muss der Faktor Mensch bei jedem Schritt mitberücksichtigt werden, damit die Technologie richtig »wirkt«. Change Management und eine hervorragende Mitarbeiter-Experience unterstützen bei der Umsetzung der Digitalisierungsprojekte.
News | Business | Digitale Transformation | Kommunikation | New Work | Tipps
Change-Management: Technologie trifft Kultur
Steigender Wettbewerbsdruck, sich wandelnde Märkte und immer kürzere Produktzyklen – Unternehmen sind heute mehr denn je gefordert, gezielt auf neue Situationen zu reagieren. Die Mitarbeitenden beim damit einhergehenden Veränderungsprozess mitzunehmen, gilt als essenziell. Studien zeigen jedoch, dass rund 70 Prozent aller Change-Initiativen scheitern, und zwar meist an Widerständen und fehlender Akzeptanz innerhalb der Belegschaft. …
News | Digitalisierung | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
Die Bedeutung des Change Managements bei der Einführung von künstlicher Intelligenz
Die Einführung von künstlicher Intelligenz (KI) in Unternehmen ist eine transformative Veränderung, die mit zahlreichen Herausforderungen und Chancen einhergeht. Während die Technologie enormes Potenzial zur Effizienzsteigerung, Automatisierung und Innovation bietet, kann ihre Implementierung auf Widerstand stoßen, wenn sie nicht angemessen begleitet wird. Hier kommt das Change Management ins Spiel – ein entscheidender Erfolgsfaktor für die…
News | Cloud Computing | Künstliche Intelligenz | Whitepaper | Ausgabe 1-2-2025
KI als Gamechanger im Dokumenten- und Qualitätsmanagement – Fabasoft Approve: Computer-Aided Quality aus der Cloud
Der Einsatz von KI in den verschiedenen Unternehmensbereichen und die Vernetzung unterschiedlicher Technologieplattformen zum organisationsübergreifenden Datenaustausch werden im Jahr 2025 zu einem zentralen Erfolgsfaktor. Integrierte „Retrieval Augmented Generation“ (RAG)-Systeme und die zunehmende Nutzung von Multi-Cloud-Architekturen spielen eine wesentliche Rolle bei der digitalen Transformation.
News | Business | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Lösungen | Nachhaltigkeit | New Work | Strategien | Tipps | Whitepaper
Nachhaltiger Mindset kann die Lebensspanne von Devices verdoppeln
Daten-basierter Device-Refresh kann einen 8-10-jährigen Produktlebenszyklus bei Laptops erzielen– ohne die User Experience zu beeinträchtigen. Ergebnisse belegen auch Nutzerzustimmung: 75 Prozent behalten Devices gerne länger, wenn ihnen die Umweltauswirkungen bewusst sind. Atos veröffentlicht die Ergebnisse seiner Studie zur »Digital Workplace Sustainability« mit wertvollen Inputs, die Organisationen helfen, bessere Entscheidungen in Bezug auf ihre IT-Infrastruktur…
News | Business | Business Process Management | Digitalisierung | Effizienz | Lösungen
Wie sich die dwpbank mit einem agilen Releasemanagement für die hybride Welt rüstet
Hybride Infrastrukturen und wachsende Anforderungen von Regulatoren und Kunden zwingen Finanzinstitute, die Effizienz ihrer Software-Releases zu verbessern. Vor diesem Hintergrund hat die dwpbank ein agiles und deutlich verschlanktes Releaseverfahren entwickelt, um Ressourcen zu schonen, Risiken zu minimieren und Kundenanforderungen schneller umzusetzen. Als Dienstleister für Wertpapierservices in Deutschland betreibt die Deutsche WertpapierService Bank AG (dwpbank)…
News | Business | Künstliche Intelligenz | Lösungen
Engpässe im Ressourcenmanagement mit KI vorhersagen
Es wirkt wie ein Blick in eine Glaskugel, wenn eine künstliche Intelligenz im Ressourcenmanagement eventuelle Ausfälle vorab prognostiziert oder bei Ausfällen direkt Lösungen parat hält. Tatsächlich steckt aber nichts Außergewöhnliches dahinter, denn die KI bedient sich für ihre Einschätzung lediglich vorhandener Daten und erlernter Arbeits- und Verhaltensweisen. Mit ihrer Hilfe wird so die Ressourcen- und…
News | Business | Kommunikation | Lösungen
Erfolgreiches Integrationsmanagement: Darauf kommt es nach der Akquisition an
Eine effektive Post-Merger-Integration hängt neben den Marktbedingungen auch von der strategischen Umsetzung ab. Entscheidende Faktoren sind hierbei etwa die Geschwindigkeit der Integration sowie die kulturelle Anpassung. Während ein langwieriger Integrationsprozess die Mitarbeiterzufriedenheit dauerhaft senken und Innovationen hemmen könnte, begünstigt eine erfolgreiche Integration die Steigerung von Marktpräsenz und Umsatz. Der Value-Add-Distributor Infinigate hat es in den…
News | Business | Digitale Transformation | Favoriten der Redaktion | Strategien
Gestatten, Chief Digital Officer – die neue Rolle im Top-Management
Welche Rolle nimmt der Chief Information Officer (CIO) in Zukunft ein? Wie gestaltet sich das Zusammenspiel mit dem Chief Digital Officer (CDO)? Im Top-Management ist gerade Bewegung. Neue Rollen und Verantwortlichkeiten rund um die IT kämpfen um ihren Platz in der Führungsriege. Diese Vielfalt hat durchaus ihre Berechtigung. Denn den Druck der digitalen Transformation spüren…
News | Business | Trends 2020 | Trends 2021
Change Management und agile Methoden immer beliebter
Covid-19-Krise beschleunigt Veränderungstempo. Agile Methoden erleben Durchbruch. Bedeutung von Change Management steigt. Mehr als die Hälfte der Unternehmen in Deutschland nutzt regelmäßig agile Methoden, um neue Produkte oder Dienstleistungen schnell und bedarfsgerecht zu entwickeln: 51 Prozent der Firmen setzen immer, größtenteils oder manchmal auf Agile. 22 Prozent tun dies hingegen nie. Das zeigt eine repräsentative Umfrage…
News | Trends Infrastruktur | Infrastruktur | Trends 2021
Die Bedeutung der IT-Trends 2021 für das Infrastrukturmanagement
Was bedeuten die aktuellen IT-Trends wie Cloud Computing, Hybrid IT, Automatisierung und künstliche Intelligenz sowie 5G konkret für die Infrastrukturen und das Infrastrukturmanagement? Womit werden sich Infrastruktur- und Servicemanager 2021 hauptsächlich beschäftigen? Und wo ergeben sich neue Chancen für klassische Tools wie die IT-Dokumentation? Darauf geben die Experten von FNT einen Ausblick. Mit integrierten…
News | Kommunikation | Ausgabe 11-12-2020 | Security Spezial 11-12-2020
Leitfaden für effektive Kommunikation und erfolgreiches Krisenmanagement – Krisen meistern
Ökonomie zwischen Lockdown und Jahresabschluss: Effektive Kommunikation wird in der Krise zum Rettungsanker für das Geschäft.
News | Business | Trends Services | Trends 2020
Digitalisierung verändert die Teamzusammensetzung der Managementberatungen
– Agile Umsetzung von Beratungsprojekten hat sich durchgesetzt. – Frauenanteil im Consulting steigt auf 25 Prozent. – Datenbasierte Analysen im Beratungsprozess unverzichtbar. In den letzten zehn Jahren wuchsen die führenden Managementberatungsunternehmen oftmals zweistellig. Ein Grund war die deutlich steigende Nachfrage der Kunden nach Consulting-Leistungen im Zuge der digitalen Transformation. Dabei halfen die Beratungsunternehmen ihren…
News | Business | Digitale Transformation | Digitalisierung | Trends Kommunikation | Favoriten der Redaktion | Trends 2020
Das digitale Mindset ist der entscheidende Faktor für einen nachhaltigen Erfolg in der digitalen Transformation
Aktuelle Studie beschreibt ökonomische und unternehmerische Potenziale von Persönlichkeitsmerkmalen der Mitarbeiter. Die Nürnberger Onestoptransformation AG hat erstmals die Auswirkungen und Zusammenhänge von Persönlichkeitsdispositionen der Mitarbeiter auf den unternehmerischen Erfolg im Kontext der digitalen Transformation und damit auf die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen untersucht. Die Studie »Digitales Mindset – Wertschöpfungstreiber für die Zukunft« zeigt: Das digitale…
News | Trends 2020 | Whitepaper
Ineffiziente Datenstrategie: Unternehmen vernachlässigen Customer Journey Management
Vier von zehn Unternehmen investieren bis 2022 in neue Verfahren. 44 Prozent der Unternehmen in Deutschland planen in den kommenden zwei Jahren Investitionen in eine verbesserte Datenanalyse. Ziel ist, Effizienzprobleme zu beheben. Jedes vierte Unternehmen sieht vor allem in Vertrieb und Marketing sowie in der Produktentwicklung Luft nach oben. Frei verfügbare Daten werden nicht ausreichend…
News | Business | Business Process Management | Digitale Transformation | Geschäftsprozesse | Strategien
IoT: Change Management richtig bewältigen
Aus der Gegenwart für die Zukunft lernen. Im Rahmen des Change Management entscheiden sich immer mehr Unternehmen dazu, neue Wege zu gehen. Dies stellt insbesondere auch CTOs vor diverse Herausforderungen: Wie lassen sich bisherige Erfahrungen auf zukünftige Entwicklungen übertragen? Welche übergeordneten Ziele, Meilensteine und Methoden sollten aus Sicht des Managements eingeführt werden? Aktuell bietet insbesondere…
News | Lösungen | Services | Sicherheit made in Germany | Ausgabe 11-12-2019
Datenintegration, Datenmanagement, Datenqualität – Daten das Lebenselixier für Unternehmen
Alle Menschen, alle Systeme wollen und müssen zusammenarbeiten. Software. Hardware. EDI. EAI. Alles dreht sich um Datenintegration. Die Automatisierung der Datenzusammenführung ist eine mächtige Stellschraube bei der Digitalisierung des Unternehmens.
News
Das IT-Security Mindset – Wie sicher ist die IT des deutschen Mittelstands?
Das neue Praxis-Buch für Entscheider zur IT-Sicherheit in deutschen Unternehmen aus dem Finanzbuch Verlag München. IT-Sicherheit ist Teil eines der wichtigsten Gebiete im Zuständigkeitsbereich der Informationstechnik. Fast in jedem IT-Magazin werden Themen der IT-Security erörtert und neue IT-Sicherheitslösungen vorgestellt und einem Test unterzogen. Ein Monats-Abo eines solcher bekannten Fachmagazine kann dem begeisterungsfähigen Anwender durchaus…
News | Business Process Management | Digitale Transformation | Digitalisierung | Kommunikation | Lösungen | Online-Artikel | Services
Projektmanagement 4.0: Warum die Digitalisierung mehr Chancen als Risiken birgt
Die digitale Transformation hat längst das Projektmanagement erreicht und verändert das Arbeiten in Projekten weitreichend: Der Umgang mit neuen Technologien und modernen Kommunikationsformen, die über Abteilungs- und Hierarchieebenen hinweg wirken, erfordern ein zunehmendes Maß an Eigenverantwortung und haben Konsequenzen auf die Zusammenarbeit. Im Kern bedeutet Digitalisierung, dass Unternehmen ihre Wertschöpfung an den Bedürfnissen der Kunden…
News | Business | Business Process Management | Digitale Transformation | Geschäftsprozesse | Kommunikation | Online-Artikel | Services | Strategien
Von guten Ideen zu einem effektiven Innovationsmanagement
Um aus Ideen innovative Produkte und Services zu generieren, ist ein zielgerichtetes Innovation Management unabdingbar. Vier Best Practices tragen zum Erfolg bei. CGI unterstützt mit »Innovation as a Service« den gesamten Innovationsprozess eines Unternehmens – angefangen beim initialen Framework über laufende Innovationsarbeit bis hin zum unabdingbaren Kulturwandel. Das Innovationsmanagement muss strategisch und konsolidiert implementiert…