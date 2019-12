Datenintegration, Datenmanagement, Datenqualität – Daten das Lebenselixier für Unternehmen

Alle Menschen, alle Systeme wollen und müssen zusammenarbeiten. Software. Hardware. EDI. EAI. Alles dreht sich um Datenintegration. Die Automatisierung der Datenzusammenführung ist eine mächtige Stellschraube bei der Digitalisierung des Unternehmens.

Vielschichtiger und komplexer: Das werden die Anforderungen an Führungskräfte im digitalen Zeitalter. Vor allem Führungskräfte, die Change-Manager und Leader zugleich sind, werden sehr geschätzt. Das belegt die am zweithäufigsten genannte Kompetenz, die Veränderungsfähigkeit, die von Digital Leadern erwartet wird. Zu diesem Ergebnis kommt die Metastudie des Instituts für Führungskultur im digitalen Zeitalter (IFIDZ). Vor allem das Managen von Veränderungen in Prozessen und Strukturen, Geschäftsmodellen und Geschäftsstrategien sowie das Führen selbst sind wesentliche Anforderungen. Und natürlich das Auftreten als starke Kommunikatoren. Die größte Herausforderung: Im permanenten Wandel des digitalen Zeitalters die ständigen Veränderungen mit allen Voraussetzungen und Wirkungen zu managen.

Um die Automatisierung, als ein Teilbereich der Digitalisierung, als Chance zu begreifen, ist es wichtig, dass Führungskräfte keine Angst vor Veränderungen haben, ihren Mitarbeitern den Wandel vorleben und sich intensiv mit dieser Thematik und den Auswirkungen auf den Geschäftsalltag auseinandersetzen.

Da die Digitalisierung vor allem auf Vernetzung und Daten basiert, ist es relevant, hier eine bestmögliche Maßnahme für Veränderungen zu ergreifen, um dann letztendlich Erkenntnisse für strategische und operative Entscheidungen im Unternehmen zu gewinnen. Aufgrund der exponentiell steigenden Menge der zur Verfügung stehenden Daten, steigen auch die Möglichkeiten, diese Daten miteinander in Beziehung zu setzen. Damit aus Lösungen, Anwendungen, Protokollen und Standards ein kommunizierendes Netzwerk entsteht, braucht man allerdings noch etwas anderes, das

die Vernetzung erst möglich macht: die Integration, die vor allem eine Integration von Daten ist. »Nachdem sich die Anforderungen stetig ändern und die Systeme sich rasant entwickeln, sind statische Einmallösungen mit eigens programmierten Schnittstellen teuer und unflexibel«, erklärt Steffen Brehme, Geschäftsführer der Lobster GmbH.

Fast schon ein Wunderkind der Datenintegration. Die Standardsoftware Lobster_data dagegen entlastet die IT-Abteilung und ermöglicht es, bei der Vernetzung Schritt für Schritt vorzugehen, Systeme nacheinander anzubinden, Daten etappenweise zu integrieren und mit den gewonnenen Erfahrungen den Prozess zu modellieren und agil die nächsten Schritte zu planen. Mit einem einzigen Tool können Unternehmen die Einrichtung aller Schnittstellen in den Bereichen EAI, EDI, MFT und (I)IoT erledigen. »Statt Einzelfallprogrammierung setzt man bei Lobster auf flexibles Konfigurieren auf einer logisch gegliederten, intuitiv bedienbaren Oberfläche«, merkt Brehme an.

Interne Daten hier und externe Daten dort: Betrachtet man die nach innen gerichtete Enterprise Application Integration (EAI) oder den nach außen gerichteten Electronic Data Interchange (EDI), gibt es nur eine Frage: »Wer benötigt wann von wem welche Daten in welchem Format«, so Brehme. Schlussfolgerung: Irgendwer muss die Daten abholen und zu einem oder mehreren Zielen bringen und sicherstellen, dass der Datenaustausch auch funktioniert. Dies scheint bei rund 10.000 Industriestandards schier unmöglich. »Und da kommt Lobster ins Spiel: Unsere Integrationssoftware hat all diese Vorlagen hinterlegt und unterstützt alle gängigen Kommunikationsprotokolle«, freut sich Brehme. »Fast schon ein Wunderkind.«

Die automatische Erkennung des Ausgangsformats ist kein Hindernis. Der Anwender muss lediglich festlegen, wohin die Reise geht: Einfach ein Übertragungsprotokoll auswählen, das Mapping der Eingangsdaten auf die gewünschte Zielstruktur erstellen und natürlich das Ausgabeformat der im Mapping erstellen Datenstruktur. So können selbst die Fachabteilungen Prozesse überwachen und gegebenenfalls notwendige Änderungen an der implementierten Logik selbstständig ohne die Hilfe der IT durchführen. Im Zuge der Digitalisierung müssen immer mehr Daten aus unterschiedlichsten Quellen – intern wie extern – verarbeitet werden. Um aus Big Data größtmöglichen Nutzen zu ziehen, brauchen Unternehmen eine Software wie Lobster_data, die die Daten in möglichst hohem Grad automatisiert verarbeitet und einfache Bedienbarkeit ermöglicht«, erläutert Brehme. Selbstverständlich bietet Lobster_data die Möglichkeit, aus der Masse der zur Verfügung stehenden Daten auch nur die tatsächlich benötigten, entscheidungsrelevanten zu extrahieren.

Und in der Praxis? Sie sollen eine XML-Datei liefern, die IT Ihres Partners kann Ihnen jedoch nur eine Beispieldatei aber keine XSD liefern? Durch simples Drag and Drop erzeugt Lobster_data die benötigten Strukturen. Und das ist nur einer von tausenden Konvertierungsjobs, die mit der Integrationssoftware zu lösen sind. Engpässe? Gibt es im Lobster_data nicht. Die Auslastungsspitzen lassen sich durch grafische Statistiken leicht finden und entzerren. »Durch ein Working Node System bleibt das System immer skalierbar und lässt sich somit ideal auf die Bedürfnisse jeglicher Datenströme eines Unternehmens erweitern«, erklärt Brehme.

Alles im Blick. Durch das im Lobster_data integrierte Modul Controlcenter ist es darüber hinaus möglich, alle Prozesse zu überschauen und gegebenenfalls einzugreifen, »denn die Software meldet proaktiv im Fehlerfall«, ergänzt Brehme. So ist es möglich, Prozesse nach der Korrektur fehlerhafter Eingangsdaten neu zu starten. Durch das Setzen von Kontrollpunkten, benachrichtigt das System beispielsweise, wenn es Daten erwartet, diese aber bis zu einem von Seiten des Unternehmens definierten Zeitpunkt nicht eingetroffen sind. »Für eine Datenqualität, die unbezahlbar ist«, so Brehme.

Die automatische Dokumentation in der Software trägt dazu bei, dass Transparenz und Nachverfolgbarkeit gewährleistet sind. Zudem führen von Beginn an optimierte Prozesse zu mehr Flexibilität und Produktivität. »Ein Weg, schneller zu werden, liegt also in der Automatisierung der Datenzusammenführung«, da ist sich Brehme sicher.

Mit Lobster_data Big Data meistern: Vorteile der Lobster_data Integrationslösung. Schnell. Flexibel. Zuverlässig. Einfachheit Mit Lobster_data erledigt man mit nur einem einzigen Tool die Einrichtung aller Schnittstellen in den Bereichen EAI, EDI, MFT und (I)IoT. Und das Beste: Das alles ohne Programmierkenntnisse; einfach per »Drag and Drop« den Integrationsvorgang von einem System in ein anderes in nur wenigen Schritten erledigen. Schnelligkeit Die Umsetzung von Schnittstellen erfolgt leicht durch ein direktes Mapping von Quelle und Ziel. Medienbrüchen wird hierdurch bestens vorgebeugt. Mit der Softwarelösung Lobster_data holen sich Unternehmen ein echtes Arbeitstier ins Haus. Tausende von Konvertierungsjobs in einer Stunde sind für das System kein Problem. Effizienz/Zeitersparnis Durch die automatische Formaterkennung im Lobster_data sowie die fertigen Funktionsbausteine ist der Aufbau eines Mappings ein Kinderspiel. Notwendige Änderungen an der implementierten Logik können ohne weiteres auch von der Fachabteilung vorgenommen werden. Komfort Als Tool für sämtliche Integrationsthemen (EAI, IOT, EDI, ETL…) enthält Lobster_data über 10.000 verschiedene Vorlagen für Industriestandards. Auch im Bereich Kommunikation werden alle gängigen Kommunikationsprotokolle unterstützt: von A wie AS/2 über W wie WebServices bis Z wie zentrale Dateiablagen. Übersicht/Kontrolle Mit Lobster_data haben Unternehmen alle Prozesse immer im Blick. Durch das Modul Controlcenter ist es möglich, alle Prozesse zu überblicken und ggf. einzuschreiten. Weiterhin meldet sich Lobster_data proaktiv im Fehlerfall. www.lobster.de



Dr. Martin Fischer,

Geschäftsführer Lobster GmbH

