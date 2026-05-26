KI-Boom: Die Ausgaben der Tech-Riesen für KI explodieren

Die Investitionsausgaben der großen Techkonzerne haben sich in den letzten drei Jahren vervielfacht. So investierte Microsoft 2022 rund 28 Milliarden US-Dollar, im laufenden Jahr werden es laut eigener Prognose etwas mehr als 190 Milliarden US-Dollar sein – das entspricht einem Plus von 569 Prozent. In einem ähnlichen Umfang legten die Ausgaben bei Alphabet zu (+503 Prozent). Aber auch Meta und Alphabet haben in diesem Zeitraum deutlich mehr Geld in die Hand genommen. Verantwortlich für diese Entwicklung ist der aktuelle KI-Boom und der damit einhergehende Bedarf an Rechenzentren. Größter Profiteur dieser Entwicklung ist Nvidia, das die hierfür benötigte Hardware herstellt. Mathias Brandt
https://de.statista.com/infografik/35489/investitionsausgaben-von-microsoft-alphabet-amazon-und-meta/?lid=via41oa0lw9i
Nvidia: Gewinn von 4 auf 120 Milliarden US-Dollar in drei Jahren gesteigert
Nvidia hat im Geschäftsjahr 2025 einen Nettogewinn von 120 Milliarden US-Dollar ausgewiesen. Damit gehört der Chipkonzern zu einem kleinen Kreis von US-Techunternehmen, die in einem Geschäftsjahr einen Nettogewinn von mehr als 100 Milliarden US-Dollar erzielen – neben Alphabet, Apple und Microsoft. Wie die Statista-Grafik zeigt, liegt Nvidia damit nur hinter Alphabet, das für 2025 einen Nettogewinn von 132 Milliarden US-Dollar gemeldet hat. Diese Summe gilt als der bislang höchste jemals ausgewiesene Jahresgewinn eines US-Unternehmens.
Auffällig ist vor allem die Geschwindigkeit des Anstiegs: Vor drei Jahren lag Nvidias Nettogewinn noch bei lediglich 4,4 Milliarden US-Dollar. Andere Konzerne brauchten deutlich länger für einen vergleichbaren Sprung auf mehr als 100 Milliarden US-Dollar. Apple und Microsoft erreichten diese Marke erst in ihrem jüngsten Geschäftsjahr, Alphabet erstmals 2024.
Nvidia hat seinen Hauptsitz in Santa Clara, Kalifornien, und wurde 1993 von Jensen Huang gegründet. Nvidia ist Marktführer im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI), beschleunigt Rechenprozesse und ermöglicht durch seine fortschrittlichen Technologien und Lösungen generative KI-Anwendungen wie ChatGPT. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen über 36.000 Mitarbeiter. Matthias Janson
https://de.statista.com/infografik/35907/jaehrlicher-gewinn-von-nvidia-alphabet-apple-und-microsoft–in-mrd-us-dollar-%252A/?lid=mivzpcp8b92v
Wie entwickelt sich der Cloud-Markt?
In den vergangenen Jahren ist der Markt für Cloud-Infrastrukturdienste stark gewachsen, da immer mehr IT-Services in die Cloud verlagert wurden. Laut Synergy Research stiegen die Umsätze mit Cloud-Infrastrukturdiensten im vergangenen Jahr um 90 Milliarden US-Dollar auf 419 Milliarden US-Dollar – ein fast neunfacher Anstieg seit 2017 [1]. Und nachdem sich das Marktwachstum im Jahr 2023 auf knapp unter 20 Prozent verlangsamt hatte, führte der Aufstieg generativer KI und der damit verbundene Bedarf an Cloud-Computing zu einer erneuten Beschleunigung des Wachstums – was angesichts der Marktgröße bemerkenswert ist. 2025 wuchs der globale Cloud-Markt um 27 Prozent und damit so stark wie zuletzt 2022. Im ersten Quartal 2026 beschleunigte sich das Wachstum weiter auf 35 Prozent und bringt den Markt auf Kurs, in diesem Jahr die Marke von 500 Milliarden US-Dollar zu überschreiten.
»Der Markt ist inzwischen fünfzehnmal so groß wie vor einem Jahrzehnt und wächst weiterhin mit 35 Prozent pro Jahr. Das Erreichen einer annualisierten Umsatz-Run-Rate von einer halben Billion US-Dollar unterstreicht den weitreichenden Einfluss von Cloud-Computing und KI auf die IT-Landschaft«, sagte John Dinsdale, Chefanalyst bei der Synergy Research Group, in einer Pressemitteilung. »Unsere Prognosen deuten auch in den kommenden Jahren auf ein anhaltend starkes Wachstum hin, wobei KI weiterhin die Nutzung antreibt, neue Anwendungsfälle erschließt und die Umsätze der Cloud-Anbieter steigert.«
Gleichzeitig investieren die sogenannten Hyperscaler, also führende Cloud-Anbieter wie Amazon, Microsoft und Google, auch hunderte von Milliarden in den Ausbau ihrer Rechenzentren. Allein die drei genannten Unternehmen planen in diesem Jahr fast 600 Milliarden US-Dollar zu investieren. Davon profitiert wiederum Nvidia, der größte Anbieter der Chips, die die KI-Rechenzentren antreiben. Im vergangenen Quartal sorgten Hyperscaler für rund die Hälfte von Nvidias Umsatz im Datacenter-Segment. Felix Richter
https://de.statista.com/infografik/35020/weltweiter-umsatz-mit-cloud-infrastrukturdiensten/?lid=hjv654vnxelr
[1] https://www.srgresearch.com/articles/cloud-market-annual-revenue-run-rate-topped-half-a-trillion-dollars-in-q1-as-growth-surge-continues/
Wer dominiert den Cloud-Markt?
Der langjährige Marktführer Amazon Web Services (AWS) war auch im ersten Quartal 2026 die klare Nummer 1 im stetig wachsenden Markt für Cloud-Infrastruktur. Laut Schätzungen der Synergy Research Group kommt AWS auf einen Marktanteil von rund 28 Prozent [1]. Dahinter folgen die Microsoft-Plattform Azure mit 21 Prozent und Google Cloud mit 14 Prozent. Zusammen kommen die »Big 3« auf mehr als 60 Prozent des durch den KI-Boom zusätzlich befeuerten Cloud-Marktes, während der Rest der Konkurrenz lediglich im niedrigen einstelligen Bereich liegt. Insgesamt sind sind die weltweiten Ausgaben für Cloud-Infrastruktur-Dienste von Januar bis März gegenüber dem Vorjahr um 35 Prozent auf 129 Milliarden US-Dollar gestiegen und es ist davon auszugehen, dass der Jahresumsatz 2026 erstmals die 500-Milliarden-Marke knacken wird.
Für Amazon hat sich AWS seit seinem Start im Jahr 2006 schrittweise zur unternehmensinternen Cashcow entwickelt. So trägt das Cloud-Geschäft einen überproportional großen Anteil (zuletzt rund 60 Prozent) zum operativen Gewinn Amazons bei und ermöglicht damit die vielen Investitionen in das Kerngeschäft, die ohne AWS deutlich schwieriger finanzierbar wären. Somit ist das boomende Cloud-Geschäft mit seiner hohen Gewinnmarge das perfekte Gegenstück zu Amazons niedrigmargigem E-Commerce-Business. Felix Richter
https://de.statista.com/infografik/35037/weltweiter-marktanteil-von-cloud-infrastruktur-dienstleistern/
[1] https://www.srgresearch.com/articles/cloud-market-annual-revenue-run-rate-topped-half-a-trillion-dollars-in-q1-as-growth-surge-continues/
4385 Artikel zu „Investition KI“
News | Business | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | Künstliche Intelligenz | Whitepaper
Mangelnde KI-Kompetenz bei Führungskräften bremst den Erfolg von KI-Investitionen
80 Prozent der Unternehmen bevorzugen den Kauf ganzheitlicher KI-Plattformen gegenüber der internen Entwicklung von KI-Tools oder der Verwendung von Punktlösungen. Trotz umfangreicher Investitionen erzielen viele Unternehmen bislang kaum greifbare Renditen. Eine aktuelle Studie unter mehr als 600 Führungskräften zeigt, dass der Grund dafür seltener in der Technologie selbst liegt, sondern vielmehr an unterschiedlichen Kompetenzniveaus…
News | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | Künstliche Intelligenz | Strategien
Deutsche Unternehmen streben nach digitaler Souveränität und erhöhen Investitionen in KI
Für 80 % der Befragten in Deutschland nimmt die digitale Souveränität eine Top-Priorität in ihrer IT-Strategie ein. Für 96 % der Befragten ist eine Open-Source-Strategie von entscheidender Bedeutung, insbesondere im Hinblick auf digitale Souveränität, Hybrid- und Multi-Cloud, Virtualisierung sowie Sicherheit. 98 % der Befragten stimmen zu, dass Deutschland bereits weltweit führend im Bereich KI ist…
News | Business | Digitale Transformation | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | Tipps
Die Schattenkosten von KI-Investitionen und wie man sie sichtbar macht
In den vergangenen Jahren hat der Hype um künstliche Intelligenz zu Milliarden-Investitionen und großen Erwartungen geführt. Organisationen hoffen auf spürbare Effizienz- und Produktivitätssteigerungen sowie eine grundlegende Verbesserung ihrer Abläufe. In Deutschland erwarten laut der Bitkom-Studie »Künstliche Intelligenz in der deutschen Wirtschaft« 73 Prozent der Unternehmen eine Stärkung ihrer Wettbewerbsfähigkeit, 64 Prozent sinkende Kosten und 68…
News | Trends 2025 | Trends Kommunikation | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Marketing
Marketing & Kommunikation in Zeiten von KI: Investitionspläne und Prioritäten
Für 77 Prozent der Befragten in Deutschland sind Earned Media der beste Leadtreiber. Mehr als die Hälfte der Entscheidungsträger in Deutschland fokussieren das Verstehen und Integrieren von KI in ihrer strategischen Ausrichtung. Künstliche Intelligenz (KI) hat sich längst von einem Spielzeug zu einem breit eingesetzten und leistungsstarken Werkzeug etabliert – auch und insbesondere in…
News | Trends 2025 | Trends Infrastruktur | Industrie 4.0 | Künstliche Intelligenz
Deutschland übertrifft Europa bei GenAI-Investitionen und ROI mit KI-Einsatz in Prozessoptimierung, Cybersicherheit und Qualitätskontrolle
Eine globale Studie zeigt, dass deutsche Hersteller trotz Herausforderungen bei der Personalentwicklung und Datennutzung die höchsten GenAI-Renditen in Europa erzielen. Rockwell Automation, das Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, hat die deutschen Ergebnisse seines 10. jährlichen Berichts zur intelligenten Fertigung vorgestellt [1]. Die Daten zeigen, dass der Fertigungssektor erhebliche Investitionen und Erträge in…
News | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | Künstliche Intelligenz
KI-Investitionen zahlen sich für die Mehrheit der Unternehmen bereits aus
International beziffern bereits zwei Drittel der Unternehmen den Mehrwert generativer KI mit durchschnittlich 1,41 US-Dollar Rendite für jeden investierten Dollar. 88 Prozent der deutschen Unternehmen trainieren ihre LLMs mit eigenen Daten (im Vergleich zu 80 Prozent weltweit). 69 Prozent der deutschen Unternehmen kämpfen mit den Speicher- und Rechenanforderungen für generative KI. Generative KI bringt eine messbare Rendite: 89…
News | Business Process Management | Digitalisierung | Industrie 4.0 | Künstliche Intelligenz | Nachhaltigkeit | Services | Whitepaper
Höhere Investitionen: Hersteller setzen verstärkt auf KI in der Produktentwicklung
Künstliche Intelligenz (KI) prägt die Zukunft der Produktentwicklung entscheidend. 80 Prozent der Industrieunternehmen arbeiten bereits mit KI-Technologien in diesem Bereich und 91 Prozent planen, ihre Investitionen in den nächsten zwei Jahren zu erhöhen. Das sind zentrale Ergebnisse der Aras-Studie »Die Zukunft der Produktentwicklung – Product Lifecycle Management im Fokus«, für die 656 Führungskräfte in den…
News | Trends 2025 | Effizienz | Trends Geschäftsprozesse | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | Strategien
Mehr Investitionen in KI, aber Verzögerung bei der positiven Kapitalrendite
Neue Forschungsergebnisse von IBM zeigen, dass die Investitionen in KI in Deutschland im Jahr 2025 voraussichtlich steigen werden, da Unternehmen auf vielversprechende KI-Fortschritte aufbauen wollen. 80 % der IT-Entscheidungsträger in Deutschland gaben an, dass ihre Organisationen im Jahr 2024 bereits positive Fortschritte bei ihren KI-Strategien erzielt haben Mehr als die Hälfte (51 %) gibt an,…
News | Trends 2024 | Trends Infrastruktur | Trends Services
Future of IT: KI und Cybersecurity sind Top-Investitionsbereiche
Kaseya, Anbieter von KI-gestützter Cybersecurity- und IT-Management-Software, hat seinen »Future of IT Survey Report 2024« veröffentlicht [1]. Für die Studie hat Kaseya Hunderte IT-Dienstleister aus den Regionen Amerika, EMEA und APAC befragt. Der Bericht zeigt, dass die Steigerung der IT-Produktivität durch Automatisierung und KI-Nutzung zu den aktuell wichtigsten Schwerpunkten gehört. Darüber hinaus geben die IT-Dienstleister…
News | Trends 2024 | Effizienz | Infrastruktur | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum
Schwieriges Klima in der Wirtschaft hat Folgen für IT-Entscheidungen: Investitionen, Nachhaltigkeit und KI im Mittelpunkt
Das angespannte wirtschaftliche Klima, das in 2023 spürbar wurde, setzt sich in 2024 fort. Klar sichtbare Zeichen dafür sind die Proteste und Streiks verschiedener Berufsgruppen schon in den ersten Wochen des neuen Jahres. Wie sich das schwierige wirtschaftliche Klima auf IT-Entscheidungen von Unternehmen auswirken wird, skizziert Markus Grau, Principal Technologist bei Pure Storage. Die…
News | Business | Künstliche Intelligenz
Wie sich der ROI von KI-Investitionen einschätzen lässt
Unternehmen weltweit suchen derzeit nach Möglichkeiten, um künstliche Intelligenz (KI) so für sich zu nutzen, dass sie Mehrwert stiftet. Beispielsweise möchten sie neue Produkte entwickeln, den Kundenservice verbessern und innovative Dienstleistungen schaffen. So zeigt auch die neue Studie »Growth Report 2023« von Twilio, dass KI-Automatisierung zum wichtigsten Mittel für Unternehmen geworden ist, um das Customer…
News | Cloud Computing | Trends Cloud Computing | Trends Kommunikation | Kommunikation | Trends 2023
Investitionen in EX, Cloud und KI führen zu besserem Kundenerlebnis
NTT hat seinen Global Customer Experience Report 2023 veröffentlicht. Aus der Studie geht hervor, dass das Thema Kundenerlebnis (Customer Experience, CX) weiterhin oberste Priorität hat. Gleichzeitig hat die Mitarbeitererfahrung (Employee Experience, EX) an Bedeutung gewonnen und gehört mittlerweile zu den Top-3-Prioritäten von CEOs. Zu den wichtigsten Ergebnissen aus der weltweiten Befragung der mehr als 1.400…
News | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum | Ausgabe 11-12-2022
Beschleunigung von KI in großem Maßstab – Intelligente Investitionen in die Infrastruktur
Die KI-Architektur muss effektiv skaliert werden, ohne die Kosteneffizienz zu beeinträchtigen. Prozesse und Partnerschaften sind entscheidend.
News | Business | Trends Wirtschaft | Digitalisierung | Effizienz | Trends 2016 | Services | Strategien
KI-Investitionen: Künstliche Intelligenz im Aufwärtstrend
2016 haben Venture-Capital-Geber laut CB Insights über fünf Milliarden US-Dollar in Unternehmen investiert, die sich in irgendeiner Form mit künstlicher Intelligenz (KI) befassen – das entspricht einem satten Plus in Höhe von 61 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Ganz vorne mit dabei ist auch Google. 11 der 55 laut Ansicht der CB Insights-Analysten wichtigsten Unternehmenszukäufe im…
News | Business | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Services | Tipps
Warum die Kosten der KI‑Nutzung steigen – und welche Rolle Tokens dabei spielen
Die wirtschaftliche Nutzung von KI erlebt 2026 eine Phase massiver Kostensteigerungen. Unternehmen, die KI ursprünglich als Effizienztreiber eingeführt haben, sehen sich nun mit Ausgaben konfrontiert, die in vielen Fällen die Personalkosten übersteigen. Ein zentraler Mechanismus hinter dieser Entwicklung ist das tokenbasierte Abrechnungsmodell moderner Sprachmodelle. Die Analyse zeigt: Die Kombination aus wachsendem Verbrauch, komplexeren Workflows und…
News | Business | Business Process Management | Digitalisierung | Geschäftsprozesse | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum | Services
Telekom und SAP bauen souveräne KI-Plattform für die Bundesregierung
Souveräne KI-Infrastruktur für die digitale Verwaltung in Deutschland. © Deutsche Telekom, Symbolbild, KI-generiert Bundesministerium für Digitalisierung und Staatsmodernisierung beauftragt Telekom und SAP als Erstplatzierte bei der Entwicklung einer souveränen KI-Plattform. Intelligente Dokumentenverarbeitung und Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren. Erster praktische Anwendung für Dokumentenverarbeitung, Wissensmanagement und Textzusammenfassungen. Google und adesso haben ihre Vergaberüge zurückgezogen.…
Trends 2026 | News | Business | Business Process Management | Trends Geschäftsprozesse | Geschäftsprozesse | Trends Services | Künstliche Intelligenz
Deutschland bei KI-Fitness vor den USA – aber hinter China und dem eigenen Potenzial
Globale AI-Performance-Studie mit Einordnung für Deutschland: Drei Viertel der KI-Wertschöpfung entfallen weltweit auf nur 20 Prozent der Unternehmen. Deutschland im AI Fitness Index vor den USA, UK und Japan, aber mit deutlichem Rückstand bei KI-getriebenem Umsatzwachstum. Nur jedes vierte deutsche Unternehmen richtet KI auf Wachstum aus. Stärke bei Governance und Daten wird nicht in Geschäftswirkung…
News | Business | Business Process Management | Digitale Transformation | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Services | Strategien | Tipps
Millionen für KI und kein Effekt: Warum Finanzchefs 2026 umsteuern müssen
Management Summary Viele CFO-Organisationen investieren 2026 weiter massiv in KI, erzielen aber keinen belastbaren Wertbeitrag. Der Engpass liegt nicht in der Technologie, sondern in fehlender Governance, fragmentierten Datenmodellen und einer falschen Verortung von KI als IT-Thema statt als Fachtransformation. Wer jetzt umsteuert, sollte das Fundament priorisieren: integrierte Datenbasis, klare Steuerungslogik und eine Umsetzung, die Business…
Trends 2026 | News | Geschäftsprozesse | Trends Services | Künstliche Intelligenz | Services
Zahlungsbereitschaft für KI: Erst 13 Prozent der KI-Nutzer zahlen
Im Schnitt liegen die Ausgaben bei 20 Euro pro Monat. Hauptmotiv ist Zugang zu leistungsfähigeren KI-Modellen. Die Zahl derjenigen, die für künstliche Intelligenz Geld ausgeben, ist im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. 13 Prozent der KI-Nutzerinnen und -nutzer zahlen für mindestens eine KI-Anwendung, im Vorjahr lag der Anteil erst bei 8 Prozent. Weitere 29 Prozent…
News | Business | Business Process Management | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | New Work | Services | Strategien
KI ohne blinde Flecken: Das Context Model im Enterprise‑AI‑Stack
Context Models schließen die operative Wissenslücke von KI‑Systemen, indem sie reale Prozessabläufe, Entscheidungslogiken und Unternehmenswissen strukturiert abbilden. Klassische KI‑Modelle scheitern ohne Kontext, da sie zwar Muster erkennen, aber nicht verstehen, wie ein Unternehmen tatsächlich arbeitet. Das Context Model kombiniert Context Graph (Prozessrealität) und World Model (Simulation & Prognose) zu einer deterministischen, auditierbaren Wissensbasis. Unternehmen profitieren…
News | Business | Trends 2030 | Trends Wirtschaft | Digitale Transformation | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | New Work | Strategien | Whitepaper
KI gestaltet die Führungsebene neu
Management Summary Führung auf Tempo trimmen: Entscheidungswege verkürzen, Autoritäten neu schneiden und C‑Suite auf KI‑First ausrichten – für Geschwindigkeit bei gleichzeitiger Klarheit. Produktivität als Investitionsmotor nutzen: KI schnell in End‑to‑End‑Workflows einbetten, Effizienzgewinne messen und konsequent in die nächste Skalierungswelle reinvestieren (Governance inklusive). Die richtige KI‑Mischung definieren: Multi‑Modell‑Strategie (Foundation + spezialisierte Modelle) mit proprietären Daten/IP kombinieren…
Trends 2026 | News | Business | Trends Wirtschaft | Künstliche Intelligenz | New Work | Strategien | Whitepaper
CEOs gestalten C‑Suite‑Rollen für KI‑Zeitalter neu
Deutsche und Schweizer CEOs stimmen in vielen Punkten mit ihren internationalen Kollegen überein – in einigen Details zeigen sich jedoch interessante regionale Unterschiede. 76 % der weltweit befragten Organisationen verfügen inzwischen über einen Chief AI Officer, gegenüber 26 % vor einem Jahr. Deutsche Unternehmen liegen im Trend, während Schweizer Organisationen noch zurückliegen. 59 % der…
Trends 2026 | News | Trends Security | Trends Services | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Strategien
Unternehmen müssen KI-Observability zur Überwachung der Modellleistung nutzen
Spezialisierte KI-Observability-Lösungen bieten die notwendigen Mechanismen, um algorithmische Risiken zu überwachen und zu mindern. Laut Gartner, Inc., einem Unternehmen für Geschäfts- und Technologieanalysen, werden bis 2028 rund 40 Prozent der Unternehmen, die KI einsetzen, spezielle KI-Observability-Tools implementieren, um Modellleistung, Verzerrungen und Ergebnisse zu überwachen. »KI ist allgegenwärtig, doch die meisten Unternehmen stehen noch am Anfang,…
News | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | New Work | Strategien | Tipps
KI-Kompetenz ist 2026 eine unternehmerische Schlüsselkompetenz
KI-Kompetenz ist wichtiger als je zuvor, aber was bedeutet das eigentlich? Entscheidend ist, KI zu verstehen und mit ihr zu interagieren – nicht nur Tools zu bedienen. KI-Ergebnisse sind wahrscheinlichkeitsbasiert (nicht deterministisch): Daher müssen Antworten kritisch interpretiert, auf Zielkonformität geprüft und Korrelation vs. Kausalität unterschieden werden. Wissen, wann KI nicht eingesetzt werden sollte, ist Teil…
News | Digitale Transformation | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum | Tipps
Wenn die IT-Infrastruktur die KI ausbremst: So beseitigen Unternehmen die größten Engpässe
Datenzugriff wird zum zentralen Flaschenhals, weil Datensilos und veraltete Speichersysteme nicht den Durchsatz liefern, den moderne KI‑Modelle für Training und Inferenz benötigen. Rechenressourcen geraten unter Druck, da KI‑Workloads mit bestehenden Geschäftsanwendungen konkurrieren und ohne beschleunigte Infrastruktur keine Echtzeit‑Analysen oder autonomen Prozesse möglich sind. Netzwerke erzeugen Engpässe, wenn Bandbreite, Latenz und Stabilität nicht ausreichen, um große…
News | Effizienz | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum | Tipps
Datenzugriff als Flaschenhals: Warum moderne Datenplattformen zur Grundvoraussetzung für KI werden
Der zentrale Engpass für den erfolgreichen Einsatz von KI liegt nicht in den Modellen, sondern in fragmentierten Datenlandschaften und eingeschränktem Datenzugriff. Klassische Speicher‑ und Datenarchitekturen sind für hochparallele KI‑Workloads nicht ausgelegt und bremsen Trainingsdauer, Skalierbarkeit und Wirtschaftlichkeit. Datensilos und fehlende Transparenz erschweren Governance, Compliance und Auditierbarkeit – insbesondere unter DSGVO und AI Act. Moderne…
News | Business | Künstliche Intelligenz | Services
Wie KI einheitliche Weiterbildungsansätze auflöst
KI verändert nahezu alle beruflichen Rollen – welche neuen Kenntnisse gefragt sind und welche bestehenden Kompetenzen sie ergänzen, entwickelt sich jedoch je nach Rolle unterschiedlich: im Data-Bereich anders als in der IT. Parallel gewinnen bestimmte menschliche Kompetenzen über Berufsfelder hinweg an Bedeutung – allen voran kritisches Denken: In Deutschland stiegen die Kurseinschreibungen im Jahresvergleich um…
Trends 2026 | News | Business | Trends Wirtschaft | Künstliche Intelligenz | New Work
Wie viele Jobs sind in den USA durch KI gefährdet – oder werden neu geschaffen?
Rund 18 Prozent der Jobs in den USA sind kurzfristig einem erhöhten Automatisierungsrisiko durch künstliche Intelligenz ausgesetzt. Gleichzeitig zeigt die Infografik auf Basis eines aktuellen OpenAI-Reports [1], dass der größere Teil des Arbeitsmarkts differenzierter betroffen ist: 24 Prozent der Jobs dürften sich vor allem umstrukturieren, während 12 Prozent sogar von zusätzlichem Wachstum profitieren könnten. Mit…
Trends 2026 | News | Business | Trends Wirtschaft | Trends Services | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Wirtschaftsexperten sehen Regulierung in Deutschland als Wachstumsbremse für KI
Wirtschaftsexpertinnen und -experten aus Deutschland sind besonders skeptisch, wie stark künstliche Intelligenz zum Wirtschaftswachstum beitragen wird. Das zeigt ein Vergleich der weltweiten Expertenschätzungen im Rahmen des Economic Expert Survey (EES) von EconPol und ifo Institut [1]. Die Befragten in Deutschland nehmen an, dass der KI-Wachstumseffekt in fünf Jahren nur insgesamt 1,5 Prozentpunkte betragen wird, also…
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Aufstrebende Technologien für 2026: KI beschränkt sich nicht mehr auf digitale Arbeitsabläufe
Der Wechsel von KI in die physische Welt hat bereits spürbare Auswirkungen auf die Verbraucher. Forrester hat den Bericht »The Top 10 Emerging Technologies In 2026« veröffentlicht , der einen entscheidenden Wandel in der KI von digitalen Experimenten hin zur realen Transformation hervorhebt [1]. KI bewegt sich über Software hinaus in physische Umgebungen –…
Trends 2026 | News | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz
KI‑Cyberangriffe nehmen zu, Governance und Know-how hinken hinterher
Begrenzte Transparenz bei KI‑Cyberangriffen: 35 % der europäischen Unternehmen können nicht beurteilen, ob sie bereits von KI‑gestützten Cyberangriffen betroffen waren – ein Zeichen für erhebliche Defizite in Erkennung und Monitoring. Steigende Bedrohung bei sinkender Erkennungsfähigkeit: KI‑gestützte Phishing‑ und Social‑Engineering‑Angriffe sind deutlich schwerer zu erkennen (71 %), das Vertrauen in klassische Sicherheitsmethoden nimmt ab. Größte wahrgenommene Risiken durch…
Ausgabe 3-4-2026 | Security Spezial 3-4-2026 | News | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Data Security Posture Management: Datensicherheit mit KI – Sensible Informationen automatisch finden und schützen
Moderne DSPM-Lösungen verschaffen Unternehmen Transparenz über ihre sensiblen Daten und die Risiken, denen sie ausgesetzt sind. Eine Schlüsselrolle spielt dabei KI: Sie ermöglicht es, große und verteilte Datenbestände weitgehend automatisiert zu klassifizieren.
News | Business Process Management | Industrie 4.0 | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | New Work | Services
Komplexreduzierte Fertigung: Wie KI-Agenten den Wandel in der Industrie vorantreiben werden
Die Fertigungsindustrie befindet sich im Wandel, und dieser Wandel wird maßgeblich durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) vorangetrieben. Mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung von AI Agents vollzieht sich eine technologische Transformation, die nicht nur die Art und Weise verändert, wie Produkte gefertigt werden, sondern auch, wie Unternehmen in ihrer Gesamtheit operieren. Doch während der technologische…
Ausgabe 3-4-2026 | Security Spezial 3-4-2026 | News | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Responsible by Design – KI-Systeme bestmöglich vor Bedrohungen schützen
Künstliche Intelligenz ist zum Nervensystem moderner Unternehmen geworden – und zugleich zu einer neuen Angriffsfläche für Cyberkriminelle, die Daten, Modelle und Schnittstellen gezielt manipulieren. KI-Sicherheit ist heute strategische Führungsaufgabe und »Verantwortung durch Design« zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil für vertrauenswürdige KI.
Trends 2026 | News | Business | Business Process Management | Trends Geschäftsprozesse | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Whitepaper
Ohne Modernisierung und Workflow-Integration bleibt der Mehrwert von KI begrenzt
KI liefert überwiegend Effizienz – nicht Wachstum: Obwohl KI in vielen Unternehmen produktiv eingesetzt wird, bleibt der messbare Beitrag zu neuen Umsatzquellen und zum ROI bislang gering. Der Fokus liegt klar auf Produktivität und operativer Effizienz. Fehlende Workflow‑Integration begrenzt den Business Impact: KI wird häufig als isoliertes Tool genutzt statt fest in End‑to‑End‑Prozesse eingebettet.…
Trends 2026 | News | Business | Business Process Management | Trends Wirtschaft | Trends Geschäftsprozesse | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz
Unternehmen erwarten grundlegenden Wandel durch agentische KI, bremsen deren Autonomie jedoch selbst aus
Agentische KI gilt als nächster großer Produktivitätssprung, doch Unternehmen bremsen sich selbst aus: Während 80 % einen grundlegenden Wandel erwarten, verbleiben Systeme überwiegend unter menschlicher Aufsicht. Investitionen steigen schneller als die organisatorische Reife: Europäische Unternehmen erhöhen ihre Ausgaben deutlich, nutzen jedoch weiterhin ungeeignete, klassische Produktivitätskennzahlen. Vertrauen und Verantwortlichkeit sind der zentrale Engpass: Nur rund…
Ausgabe 3-4-2026 | News | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | New Work
Integrierte multimodale SLMs in einer Suite von KI-Agenten – Kleine Sprachmodelle ganz groß
Kleine Sprachmodelle (SLMs) ermöglichen leistungsfähige KI direkt auf Endgeräten und bieten entscheidende Vorteile bei Latenz, Datenschutz, Datensouveränität und Offline-Fähigkeit. Als spezialisierte KI‑Agenten steigern sie die Produktivität operativer Teams, senken Kosten und ebnen den Weg für eine neue Generation multimodaler Edge‑KI.
Ausgabe 3-4-2026 | News | Business | Effizienz | Künstliche Intelligenz
Fünf Gründe, warum KI für CFOs zur Führungsfrage wird: KI rechnet sich – oder sie scheitert
Künstliche Intelligenz (KI) ist für CFOs von einer experimentellen Technologie zu einer zentralen Führungs‑ und Steuerungsfrage geworden. Angesichts von Volatilität, Effizienzdruck und Regulierung reicht »Pilotieren« nicht mehr aus; KI muss messbaren wirtschaftlichen Nutzen (ROI) liefern. Fünf Handlungsfelder zeigen wie CFOs KI pragmatisch, kontrolliert und wertschöpfend einsetzen können.
Ausgabe 3-4-2026 | News | Business | Cloud Computing | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Strategien
Der Mittelstand zwischen Cloud, KI und Regulierung – Der schleichende Verlust digitaler Kontrolle
Digitale Souveränität ist längst kein politisches Schlagwort mehr, sondern entwickelt sich zur Überlebensfrage für Unternehmen, die zwischen geopolitischen Spannungen, neuen EU‑Regeln und rasanter KI‑Nutzung bestehen müssen. Abhängigkeiten von globalen Cloud‑Konzernen, rechtliche Grauzonen beim Datenschutz und unkontrollierte Schatten‑KI entpuppen sich dabei als reale Risiken für Sicherheit, Compliance und Wettbewerbsfähigkeit. Der Mittelstand sollte jetzt handeln– und sich Schritt für Schritt von der technologischen Abhängigkeit lösen.