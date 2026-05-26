KI-Boom: Die Ausgaben der Tech-Riesen für KI explodieren

Die Investitionsausgaben der großen Techkonzerne haben sich in den letzten drei Jahren vervielfacht. So investierte Microsoft 2022 rund 28 Milliarden US-Dollar, im laufenden Jahr werden es laut eigener Prognose etwas mehr als 190 Milliarden US-Dollar sein – das entspricht einem Plus von 569 Prozent. In einem ähnlichen Umfang legten die Ausgaben bei Alphabet zu (+503 Prozent). Aber auch Meta und Alphabet haben in diesem Zeitraum deutlich mehr Geld in die Hand genommen. Verantwortlich für diese Entwicklung ist der aktuelle KI-Boom und der damit einhergehende Bedarf an Rechenzentren. Größter Profiteur dieser Entwicklung ist Nvidia, das die hierfür benötigte Hardware herstellt. Mathias Brandt

https://de.statista.com/infografik/35489/investitionsausgaben-von-microsoft-alphabet-amazon-und-meta/?lid=via41oa0lw9i

Nvidia hat im Geschäftsjahr 2025 einen Nettogewinn von 120 Milliarden US-Dollar ausgewiesen. Damit gehört der Chipkonzern zu einem kleinen Kreis von US-Techunternehmen, die in einem Geschäftsjahr einen Nettogewinn von mehr als 100 Milliarden US-Dollar erzielen – neben Alphabet, Apple und Microsoft. Wie die Statista-Grafik zeigt, liegt Nvidia damit nur hinter Alphabet, das für 2025 einen Nettogewinn von 132 Milliarden US-Dollar gemeldet hat. Diese Summe gilt als der bislang höchste jemals ausgewiesene Jahresgewinn eines US-Unternehmens.

Auffällig ist vor allem die Geschwindigkeit des Anstiegs: Vor drei Jahren lag Nvidias Nettogewinn noch bei lediglich 4,4 Milliarden US-Dollar. Andere Konzerne brauchten deutlich länger für einen vergleichbaren Sprung auf mehr als 100 Milliarden US-Dollar. Apple und Microsoft erreichten diese Marke erst in ihrem jüngsten Geschäftsjahr, Alphabet erstmals 2024.

Nvidia hat seinen Hauptsitz in Santa Clara, Kalifornien, und wurde 1993 von Jensen Huang gegründet. Nvidia ist Marktführer im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI), beschleunigt Rechenprozesse und ermöglicht durch seine fortschrittlichen Technologien und Lösungen generative KI-Anwendungen wie ChatGPT. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen über 36.000 Mitarbeiter. Matthias Janson

https://de.statista.com/infografik/35907/jaehrlicher-gewinn-von-nvidia-alphabet-apple-und-microsoft–in-mrd-us-dollar-%252A/?lid=mivzpcp8b92v

Wie entwickelt sich der Cloud-Markt?

In den vergangenen Jahren ist der Markt für Cloud-Infrastrukturdienste stark gewachsen, da immer mehr IT-Services in die Cloud verlagert wurden. Laut Synergy Research stiegen die Umsätze mit Cloud-Infrastrukturdiensten im vergangenen Jahr um 90 Milliarden US-Dollar auf 419 Milliarden US-Dollar – ein fast neunfacher Anstieg seit 2017 [1]. Und nachdem sich das Marktwachstum im Jahr 2023 auf knapp unter 20 Prozent verlangsamt hatte, führte der Aufstieg generativer KI und der damit verbundene Bedarf an Cloud-Computing zu einer erneuten Beschleunigung des Wachstums – was angesichts der Marktgröße bemerkenswert ist. 2025 wuchs der globale Cloud-Markt um 27 Prozent und damit so stark wie zuletzt 2022. Im ersten Quartal 2026 beschleunigte sich das Wachstum weiter auf 35 Prozent und bringt den Markt auf Kurs, in diesem Jahr die Marke von 500 Milliarden US-Dollar zu überschreiten.

»Der Markt ist inzwischen fünfzehnmal so groß wie vor einem Jahrzehnt und wächst weiterhin mit 35 Prozent pro Jahr. Das Erreichen einer annualisierten Umsatz-Run-Rate von einer halben Billion US-Dollar unterstreicht den weitreichenden Einfluss von Cloud-Computing und KI auf die IT-Landschaft«, sagte John Dinsdale, Chefanalyst bei der Synergy Research Group, in einer Pressemitteilung. »Unsere Prognosen deuten auch in den kommenden Jahren auf ein anhaltend starkes Wachstum hin, wobei KI weiterhin die Nutzung antreibt, neue Anwendungsfälle erschließt und die Umsätze der Cloud-Anbieter steigert.«

Gleichzeitig investieren die sogenannten Hyperscaler, also führende Cloud-Anbieter wie Amazon, Microsoft und Google, auch hunderte von Milliarden in den Ausbau ihrer Rechenzentren. Allein die drei genannten Unternehmen planen in diesem Jahr fast 600 Milliarden US-Dollar zu investieren. Davon profitiert wiederum Nvidia, der größte Anbieter der Chips, die die KI-Rechenzentren antreiben. Im vergangenen Quartal sorgten Hyperscaler für rund die Hälfte von Nvidias Umsatz im Datacenter-Segment. Felix Richter

https://de.statista.com/infografik/35020/weltweiter-umsatz-mit-cloud-infrastrukturdiensten/?lid=hjv654vnxelr

Wer dominiert den Cloud-Markt?

Der langjährige Marktführer Amazon Web Services (AWS) war auch im ersten Quartal 2026 die klare Nummer 1 im stetig wachsenden Markt für Cloud-Infrastruktur. Laut Schätzungen der Synergy Research Group kommt AWS auf einen Marktanteil von rund 28 Prozent [1]. Dahinter folgen die Microsoft-Plattform Azure mit 21 Prozent und Google Cloud mit 14 Prozent. Zusammen kommen die »Big 3« auf mehr als 60 Prozent des durch den KI-Boom zusätzlich befeuerten Cloud-Marktes, während der Rest der Konkurrenz lediglich im niedrigen einstelligen Bereich liegt. Insgesamt sind sind die weltweiten Ausgaben für Cloud-Infrastruktur-Dienste von Januar bis März gegenüber dem Vorjahr um 35 Prozent auf 129 Milliarden US-Dollar gestiegen und es ist davon auszugehen, dass der Jahresumsatz 2026 erstmals die 500-Milliarden-Marke knacken wird.

Für Amazon hat sich AWS seit seinem Start im Jahr 2006 schrittweise zur unternehmensinternen Cashcow entwickelt. So trägt das Cloud-Geschäft einen überproportional großen Anteil (zuletzt rund 60 Prozent) zum operativen Gewinn Amazons bei und ermöglicht damit die vielen Investitionen in das Kerngeschäft, die ohne AWS deutlich schwieriger finanzierbar wären. Somit ist das boomende Cloud-Geschäft mit seiner hohen Gewinnmarge das perfekte Gegenstück zu Amazons niedrigmargigem E-Commerce-Business. Felix Richter

https://de.statista.com/infografik/35037/weltweiter-marktanteil-von-cloud-infrastruktur-dienstleistern/