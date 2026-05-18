Zahlungsbereitschaft für KI: Erst 13 Prozent der KI-Nutzer zahlen

Im Schnitt liegen die Ausgaben bei 20 Euro pro Monat. Hauptmotiv ist Zugang zu leistungsfähigeren KI-Modellen.
Die Zahl derjenigen, die für künstliche Intelligenz Geld ausgeben, ist im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. 13 Prozent der KI-Nutzerinnen und -nutzer zahlen für mindestens eine KI-Anwendung, im Vorjahr lag der Anteil erst bei 8 Prozent. Weitere 29 Prozent können sich vorstellen, künftig auf eine Bezahlversion umzusteigen (2025: 22 Prozent). Eine klare Absage an kostenpflichtige KI erteilen dagegen 49 Prozent, nach 62 Prozent im Vorjahr. Wer aktuell für KI bezahlt, gibt dafür durchschnittlich 20 Euro pro Monat aus, 4 Euro mehr als vor einem Jahr. Das sind Ergebnisse einer repräsentativen Befragung von 1.003 Personen ab 16 Jahren im Auftrag des Digitalverbands Bitkom, darunter 579 Personen, die KI nutzen [1].
»KI hat sich für viele Menschen von einer Spielerei zum nützlichen Werkzeug im Alltag entwickelt. Und für ein nützliches Werkzeug greift man auch eher in die Tasche«, sagt Bitkom-Präsident Dr. Ralf Wintergerst. »Anbieter, die echte Mehrwerte liefern, treffen auf Zahlungsbereitschaft. Das ist auch eine Chance für europäische Unternehmen, die zum Beispiel mit Datenschutz und Vertrauen punkten können.«
Rund ein Fünftel gibt mehr als 30 Euro pro Monat aus
Die Höhe der monatlichen Ausgaben für KI variiert dabei stark: 13 Prozent der zahlenden Nutzerinnen und Nutzer geben unter 10 Euro pro Monat aus, 25 Prozent zwischen 10 und 20 Euro und 43 Prozent zwischen 20 und 30 Euro. Rund ein Fünftel (19 Prozent) gibt sogar 30 Euro oder mehr pro Monat für KI-Anwendungen aus.
Bezahlt wird in erster Linie für eine bessere Leistung. Zwei Drittel (67 Prozent) geben an, mit dem Bezahlmodell Zugang zu leistungsfähigeren KI-Modellen zu bekommen. 55 Prozent erhoffen sich eine bessere Qualität der Ergebnisse, 51 Prozent eine größere technische Stabilität und 30 Prozent eine höhere Geschwindigkeit. Wichtig sind den zahlenden Nutzerinnen und Nutzern aber auch Funktionsumfang und Komfort: 40 Prozent zahlen für zusätzliche Funktionen, 36 Prozent legen Wert auf weniger oder gar keine Nutzungsbegrenzungen, 33 Prozent auf einen Kundensupport und 22 Prozent wollen keine Werbung in ihrer KI-Anwendung. 38 Prozent sind auch aufgrund eines besseren Datenschutzes auf eine kostenpflichtige KI-Version umgestiegen.
[1] Hinweis zur Methodik: Grundlage der Angaben ist eine Umfrage, die Bitkom Research im Auftrag des Digitalverbands Bitkom durchgeführt hat. Dabei wurden 1.003 Personen in Deutschland ab 16 Jahren telefonisch befragt, darunter 579 Personen, die KI nutzen. Die Befragung fand im Zeitraum von KW 8 und KW 11 2026 statt. Die Gesamtumfrage ist repräsentativ. Die Fragestellungen lauteten: »Nutzen Sie mindestens eine kostenpflichtige KI-Anwendung? Wenn ja, was sind Ihre monatlichen Kosten?« sowie »Warum nutzen Sie kostenpflichtige KI-Anwendungen?«.
154 Artikel zu „Zahlungsbereitschaft „
News | Digitalisierung | Trends Geschäftsprozesse | Trends 2018 | Marketing | Services
Digital Content: Content-Zahlungsbereitschaft ist in den USA höher
Die Bereitschaft, für digitale Inhalte zu bezahlen, ist laut Statista Global Consumer Survey bei Amerikanern deutlich ausgeprägter als hierzulande. Beispielsweise haben 43,9 Prozent der befragten US-Bürger Geld für einen Videostreaming-Dienst (etwa Netflix) ausgegeben. Unter den Umfrage-Teilnehmern aus Deutschland waren es 27,2 Prozent. Bei Musikstreaming ist der US-Anteil sogar fast doppelt so hoch (39,3 Prozent versus…
News | Business | Trends Security | Infrastruktur | Trends 2018 | IT-Security | Lösungen | Rechenzentrum | Services
Ransomware: Zahlungsbereitschaft hat sich mehr als versechsfacht
Angriffe durch Ransomware sind im Vergleich zum Vorjahr gesunken, zugleich ist die Zahlungsbereitschaft der Unternehmen jedoch deutlich gestiegen, so das Ergebnis einer neuen Barracuda-Umfrage bei rund 630 Organisationen weltweit, davon 145 Unternehmen aus EMEA. In der neuen Ransomware-Umfrage gaben rund ein Drittel (30 Prozent) der Unternehmen an, Opfer eines Ransomware-Angriffs geworden zu sein. Damit verzeichnet…
Trends 2026 | News | Business | Trends 2030 | Trends Wirtschaft | New Work | Strategien
So stark altert die deutsche Bevölkerung bis 2060
Der demografische Wandel ist in Deutschland in vollem Gang. Wie stark die deutsche Bevölkerung altert, zeigt die Statista-Grafik auf Basis der Bevölkerungsprognose des Statistischen Bundesamtes. Die Alterspyramide in Deutschland entwickelt danach bis 2060 immer stärker eine Urnenform – unten schmal und nach oben breiter werdend. Diese Form kommt zustande, weil einerseits die Geburtenzahlen abnehmen und…
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Verhaltensanalysen für KI-Agenten in Cloud-Umgebungen: Transparenz und Anomalieerkennung als Sicherheitsfaktor
Wie Security-Teams autonome Software-Agenten über den Lebenszyklus hinweg beobachten, Normalverhalten modellieren und Abweichungen frühzeitig erkennen können. Mit der zunehmenden Verbreitung von KI-Agenten in Unternehmen entsteht eine neue Herausforderung für die IT-Sicherheit: Autonome Systeme handeln eigenständig, interagieren miteinander und greifen auf Daten sowie Dienste zu – häufig bei eingeschränkter Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen und Aktionen. Klassische…
News | Business | Digitalisierung | Künstliche Intelligenz | New Work
Nach dem Hype: AI-bedingte Entlassungen?
AI wird zunehmend als Begründung für Stellenabbau genutzt – oft verkürzt oder irreführend: Unternehmen wie Atlassian, Block oder Meta führen KI als Treiber für Entlassungen an, doch die tatsächlichen Ursachen liegen meist in Kostendruck, Marktveränderungen und strategischer Neuausrichtung. Technologie‑ und SaaS‑Modelle geraten unter strukturellen Druck: Sinkende Zahlungsbereitschaft für standardisierte Software, der „SaaS‑pocalypse“-Effekt und fallende Aktienkurse…
News | Business | Business Process Management | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz
Vertrauenswürdige KI ist mehr als ein Prompt
Warum verlässliche KI-Ergebnisse eine strukturierte Wissensbasis voraussetzen und wie Unternehmen diese systematisch aufbauen können. Über ein Viertel der deutschen Unternehmen sieht den Einsatz künstlicher Intelligenz inzwischen als potenzielles Geschäftsrisiko, so das Ergebnis des Allianz Risk Barometer 2026 [1]. Fehlerhafte KI-Ergebnisse im Kundenkontakt oder in der Produktion werfen zunehmend Haftungsfragen auf. Die Risiken generativer KI…
News | Business | Kommunikation | Marketing
Unterrepräsentierte Nachrichten: Zu wenig beachtet, aber relevant
Die Initiative Nachrichtenaufklärung e. V. benennt jährlich zehn gesellschaftlich relevante Themen, die in deutschen Medien zu wenig Beachtung finden. Dazu gehören u. a. ein differenzierterer Blick auf den Entwicklungsstand afrikanischer Länder (HDI), Mikroplastik in landwirtschaftlichen Böden sowie die schwierige Lage von rund 97.000 Menschen mit ungeklärter Staatsangehörigkeit in Deutschland. Weitere blinde Flecken sind Umgehungsstrategien bei Inklusionspflichten und…
News | Business Process Management | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
KI beginnt mit Vertrauen: Daten-Governance als Schlüssel zwischen Strategie und messbaren Resultaten
Der Erfolg von KI hängt weniger von Modellen als von vertrauenswürdigen, geschäftlich nutzbaren Daten ab, weshalb viele Initiativen an fehlender Daten‑Governance scheitern. Moderne Daten‑Governance wird dabei als Enabler verstanden, der Klarheit, Verantwortlichkeiten und Datenqualität schafft und KI so skalierbar und wirksam macht. Entscheidend ist ein dynamischer Data‑First‑Ansatz, der Governance als kontinuierliches Change Management etabliert und…
News | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Marketing
Die Falle: KI macht Unternehmen austauschbar
Warum belangloser, glattgebügelter KI-Content Vertrauen, Sichtbarkeit und Wettbewerbsfähigkeit gefährdet – und weshalb echte Persönlichkeit für Unternehmen zum entscheidenden Erfolgsfaktor wird. Künstliche Intelligenz verändert gerade die Art, wie Unternehmen arbeiten, werben und sichtbar werden. Texte entstehen in Sekunden, Bilder auf Knopfdruck, Videos werden automatisiert, Stimmen synthetisch erzeugt und ganze Marketingprozesse skalieren schneller als je…
News | Business | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Strategien
Chance statt Risiko: Wie künstliche Intelligenz verantwortungsvoll eingesetzt wird
Künstliche Intelligenz entscheidet zunehmend darüber, ob Unternehmen in komplexen, dynamischen oder kritischen Situationen handlungsfähig bleiben und richtige Entscheidungen treffen. Das aktuelle Allianz Risk Barometer 2026 [1] zeigt: Über ein Viertel der deutschen Unternehmen sieht den KI-Einsatz inzwischen als Risiko – insbesondere bei Haftungsfragen. Die rasante Verbreitung von GenAI-Systemen in Verbindung mit ihrer zunehmenden Nutzung in…
News | Business | Geschäftsprozesse | IT-Security | Kommunikation | Rechenzentrum | Services | Strategien
Trusted Tech Alliance: Für einen vertrauenswürdigen Technologie-Stack
Führende globale Technologieunternehmen gründen die Trusted Tech Alliance. In einer Zeit, in der die Welt gespalten ist, schließen sich 15 führende globale Unternehmen aus 10 Ländern zusammen, um Kunden weltweit zu unterstützen. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz haben 15 Unternehmen aus Afrika, Asien, Europa und Nordamerika die Gründung der Trusted Tech Alliance (TTA) bekannt gegeben.…
Trends 2026 | News | Trends Services | Künstliche Intelligenz | Services
Wo KI-Agenten für Verbraucher nützlich sind
https://de.statista.com/infografik/35700/unterstuetzung-durch-ki-agenten/?lid=qdudofbzcv53 Was Kunden erwarten – und wie Unternehmen reagieren sollten KI-Agenten, also Programme, die selbstständig Aufgaben umsetzen können, sind der nächste große Trend in der künstlichen Intelligenz. die Telekom MMS Studie zeigt: 43 % der Verbraucherinnen und Verbraucher nutzen bereits KI-Agenten oder können sich das vorstellen. 75 % der IT-Entscheider erwarten, dass ihre Kunden künftig…
News | Business | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | IT-Security | Kommentar | Künstliche Intelligenz
OpenClaw & Moltbook: KI-Agenten, die handeln – und die Menschen, die zuschauen
KI-Agenten wie OpenClaw unterscheiden sich von klassischen Chatbots, da sie eigenständig handeln, Informationen speichern und Aufgaben über längere Zeiträume koordinieren können, was neue Sicherheitsrisiken birgt. Besonders gefährlich ist, dass Angreifer durch Prompt Injection die Agenten dazu bringen können, ihre legitimen Zugriffsrechte missbräuchlich zu nutzen, ohne das System direkt zu hacken. Um Risiken zu minimieren, sollten…
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Services | Tipps
Sicherer Umgang mit persönlichen KI‑Agenten
Gefahren, Risiken und konkrete Schutzmaßnahmen von persönlichen KI-Assistenten Persönliche KI‑Agenten entwickeln sich rasant – schneller als Vertrauen, Regulierung und Nutzerbewusstsein. Behörden, Sicherheitsforscher und IT‑Experten warnen deshalb vor realen Risiken, die über klassische IT‑Sicherheitsprobleme hinausgehen. Zentrale Gefahren Datenmissbrauch & Privatsphäre KI‑Agenten verarbeiten oft hochsensible Informationen (E‑Mails, Kalender, Dokumente, Passwörter). Cloud‑basierte Agenten können Daten weiterverarbeiten, speichern oder…
News | Business | Business Process Management | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Lösungen | Strategien | Tipps
Vom Projekt zur Betriebslogik: Wie UiPath seine SAP-Landschaft mit KI-Agenten neu erfindet
Warum orchestrierte, KI-basierte Agenten zum strategischen Hebel in der SAP-S/4HANA-Transformation werden und was sich aus der »Customer Zero«-Initiative von UiPath und Deloitte lernen lässt. In vielen Unternehmen wird die Umstellung auf SAP S/4HANA noch immer als notwendige Pflichtübung gesehen: teuer, riskant und mit ungewissem Mehrwert jenseits der technischen Erneuerung. UiPath hat diese Transformation anders…
News | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Kommentar | Künstliche Intelligenz
Agentische KI skaliert schneller als Vertrauen, Verantwortung und Verbraucherbewusstsein
Da autonome KI-Agenten in den Handel eintreten, warnt ein Cybersicherheitsexperte die Verbraucher. Laut Miguel Fornes, Information Security Manager bei Surfshark, tritt die beispiellose Beschleunigung der agentischen KI nun in eine neue und potenziell riskante Phase ein: den agentischen Handel, oft als »agentisches Shopping› vermarktet. »Wir erleben den größten technologischen Krieg, den die Menschheit je gesehen…
News | Business | Business Process Management | Geschäftsprozesse | Services | Tipps
Vertragsmanagement 2026: Sieben Vorsätze die sich lohnen
Es braucht 21 Tage, um eine Gewohnheit zu entwickeln. Sie wieder loszuwerden, dauert unverhältnismäßig länger oder funktioniert gar nicht. Denn für eine erfolgreiche Veränderung fehlen oft Geduld, ein klarer Grund und die passenden Werkzeuge. Insbesondere im Vertragsmanagement tragen Gewohnheiten dazu bei, dass die Verwaltung in zahlreichen Betrieben seit Jahren analog erfolgt und weitreichende Verbesserungspotenziale ungenutzt…
Trends 2026 | News | Trends Wirtschaft | Künstliche Intelligenz
Trends 2026: KI-Agenten kommen in der Unternehmenspraxis an
Produktive KI-Anwendungen lösen Pilotprojekte ab und treiben Effizienz, Innovation und Wachstum voran. Künstliche Intelligenz (KI) ist endgültig im Unternehmensalltag angekommen. Das Jahr 2026 wird einen weiteren entscheidenden Punkt markieren: Unternehmen verabschieden sich von KI-Versuchsballons und setzen KI-Technologien jetzt produktiv und skalierbar ein. Die Zeit der Experimente ist vorbei, denn KI wird zum festen Bestandteil…
News | Business | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps | Whitepaper
Die Gefahren von KI-Agenten und wie Unternehmen ihnen begegnen können
Mit dem rasanten Aufstieg agentischer KI-Systeme – also KI-Agenten, die eigenständig Aufgaben ausführen, Entscheidungen treffen und ohne menschliches Eingreifen agieren – entsteht eine neue Klasse operativer und sicherheitsrelevanter Risiken. Unternehmen profitieren zwar von Effizienzsteigerungen, stehen aber zugleich vor Herausforderungen, die klassische IT-Sicherheitskonzepte nicht mehr abdecken. Neue Risikoklasse: Was macht KI-Agenten so gefährlich? Agentische KI…
Trends 2026 | News | Business | Trends 2025 | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | Strategien | Whitepaper
Psychologische Sicherheit für KI-Initiativen macht KI-Projekte erfolgreich(er)
83 Prozent der Führungskräfte sehen messbare Effekte psychologischer Sicherheit für KI-Initiativen. Psychologische Sicherheit ist ein entscheidender Erfolgsfaktor für KI-Initiativen, da sie Innovation fördert und Ängste vor Fehlern abbaut. Trotz technischer Fortschritte und Investitionen hemmt fehlende psychologische Sicherheit die Umsetzung von KI-Projekten, da Mitarbeitende aus Angst vor negativen Konsequenzen zögern, Verantwortung zu übernehmen oder neue Ideen…