Unterrepräsentierte Nachrichten: Zu wenig beachtet, aber relevant

Die Initiative Nachrichtenaufklärung e. V. benennt jährlich zehn gesellschaftlich relevante Themen, die in deutschen Medien zu wenig Beachtung finden. Dazu gehören u. a. ein differenzierterer Blick auf den Entwicklungsstand afrikanischer Länder (HDI), Mikroplastik in landwirtschaftlichen Böden sowie die schwierige Lage von rund 97.000 Menschen mit ungeklärter Staatsangehörigkeit in Deutschland. Weitere blinde Flecken sind Umgehungsstrategien bei Inklusionspflichten und mangelnde digitale Barrierefreiheit (keine der 322 vom BFIT-Bund geprüften Websites erfüllt die Vorgaben) sowie kostenlose Unterstützungsangebote wie Law Clinics. Außerdem werden gravierende Missstände und Folgen wie Kinderarbeit auf Tabakplantagen (mindestens 1,3 Mio. Kinder), »diagnostic overshadowing«, psychische Belastungen in Untersuchungshaft und problematische Investor-Staat-Schiedsverfahren (ISDS, »regulatory chill«) medial kaum thematisiert [1].

Die Jury der Initiative Nachrichtenaufklärung (INA) e.V. stellt jedes Jahr zehn Nachrichten beziehungsweise Themen vor, die in der Berichterstattung zu wenig Aufmerksamkeit erhalten haben. Gemeint sind Sachverhalte, die für die deutsche Öffentlichkeit bedeutsam sind, zu denen jedoch bislang in Presse, Radio, Fernsehen und Online-Medien kaum Diskussionen stattfinden.

01: Besser als das Klischee: Afrikanische Länder mit hohem Entwicklungsstand

Der Human Development Index (HDI) eignet sich deutlich besser zur Einschätzung des Entwicklungsstandes eines Landes als Bruttosozial- oder Bruttoinlandsprodukt (BSP, BIP), weil er neben ökonomischen Kennzahlen auch Gesundheit und Bildungsstand der Bevölkerung berücksichtigt. So erzielen die afrikanischen Inselstaaten Seychellen und Mauritius einen Wert über dem weltweiten Durchschnitt; weitere afrikanische Länder liegen nur wenig dahinter. Trotzdem vermittelt die mediale Berichterstattung häufig ein einseitiges Bild eines überwiegend armen und unterentwickelten Afrikas.

02: Belastet: Mikroplastik in landwirtschaftlichen Böden

In Ackerböden gelangt Mikroplastik unter anderem durch Klärschlamm, Kompost, unsachgemäß entsorgten Müll sowie Langzeitdünger. Die Verschmutzung beeinträchtigt die Nahrungsmittelproduktion, den Wasserhaushalt und die Aktivität von Bodenorganismen – und kann langfristig auch die menschliche Nahrungskette gefährden. Dennoch wird das Thema in der medialen Öffentlichkeit bislang nur eingeschränkt aufgegriffen, was auch am frühen Stand der Forschung und einer unbefriedigenden Datenlage liegt.

03: Im Verwaltungs-Vakuum: Staatenlose scheitern an deutschen Behörden

In Deutschland lebten 2022 rund 97.000 Menschen mit ungeklärter Staatsangehörigkeit – mit steigender Tendenz. Viele von ihnen arbeiten und zahlen Steuern, sind rechtlich aber weiterhin schlechter gestellt und warten teils über Jahre auf eine Klärung ihres Status. Zu den Ursachen zählen fehlende bzw. uneinheitliche Richtlinien sowie überlastete Behörden. Für die Betroffenen bedeutet das erhebliche Unsicherheit; zudem sind sie vom gesellschaftlichen und politischen Leben weitgehend ausgeschlossen. Über Ursachen, Zustände und Folgen wird in den Medien zu selten berichtet.

04: Lukratives Ausweichen: Deutsche Unternehmen umgehen Inklusionsmaßnahmen für Menschen mit Behinderung

Viele deutsche Unternehmen erfüllen die Beschäftigungspflicht für Menschen mit Behinderung nicht, sondern entscheiden sich stattdessen für die Zahlung einer Ausgleichsabgabe. Das erschwert die Integration in den Arbeitsmarkt, ist für Arbeitgeber jedoch wirtschaftlich attraktiv: Die Ausgleichsabgabe kann durch den Einkauf von Waren oder Dienstleistungen aus Behindertenwerkstätten reduziert werden. Da die Beschäftigten dort häufig unter Mindestlohn arbeiten, sind zahlreiche Produkte besonders preisgünstig. Unternehmen profitieren damit doppelt, während Exklusion und prekäre Arbeitsverhältnisse fortgeschrieben werden.

05: Fehlende Barrierefreiheit: Politische Information bleibt für Menschen mit Behinderung schwer zugänglich

Bürgerinnen und Bürger mit Beeinträchtigung zeigen ein überdurchschnittlich hohes politisches Interesse. Obwohl es klare gesetzliche Vorgaben für einen barrierefreien Zugang zu politischer Information gibt, bleibt ihnen das Grundrecht auf demokratische Teilhabe vielfach verwehrt. Keine der 322 von der Überwachungsstelle für Barrierefreiheit der Informationstechnik (BFIT-Bund) geprüften Websites öffentlicher Stellen erfüllt die rechtlichen Anforderungen. Während Fachportale regelmäßig darüber berichten, findet dieser strukturelle Mangel in Leitmedien bislang nur wenig Beachtung.

06: Law Clinics: Kostenfreie Rechtsberatung stärkt Benachteiligte

Law Clinics verschaffen gesellschaftlich benachteiligten Gruppen Zugang zum Recht und fördern zugleich die praktischen Kompetenzen angehender Juristinnen und Juristen. Für viele Ratsuchende ist die kostenlose Beratung der einzige Weg zu seriöser Rechtsberatung. Dennoch bleiben Law Clinics in Redaktionen oft unter dem Radar – mit der Folge, dass zahlreiche Betroffene dieses Angebot nicht kennen und daher nicht nutzen können.

07: Kinderarbeit: Ausbeutung auf Tabakplantagen

Millionen Kinder arbeiten für die Tabakindustrie unter gefährlichen Bedingungen. Diese ausbeuterische Kinderarbeit schädigt sie mental, körperlich, sozial und moralisch massiv. Durch den stundenlangen Kontakt mit Tabakpflanzen nehmen sie Nikotin direkt über die Haut auf; dadurch kann die sogenannte Green Tobacco Sickness (GTS) entstehen – eine akute Nikotinvergiftung. Bei Kindern tritt sie besonders schnell auf, weil ihre Haut dünner ist und ihr Körpergewicht geringer als das erwachsener Menschen. Schätzungen gehen von mindestens 1,3 Millionen Kindern aus, die weltweit auf solchen Plantagen arbeiten. Kinderarbeit auf Tabakplantagen ist eine übersehene Form moderner Ausbeutung, über die in deutschen Medien praktisch nicht berichtet wird.

08: Überschattung: Wenn psychisch Erkrankte körperlich zu wenig untersucht werden

Menschen mit bereits diagnostizierten psychischen Erkrankungen erhalten häufig nicht ausreichend körperliche Untersuchungen; ernsthafte Erkrankungen werden zu spät oder gar nicht erkannt. In der Medizin heißt dieses Phänomen »diagnostic overshadowing« – die psychische Erkrankung überdeckt gewissermaßen mögliche körperliche Ursachen. Die Folgen können gravierend sein: Es ist nicht auszuschließen, dass die unzureichende Versorgung dazu beiträgt, dass diese Patientinnen und Patienten stärker als andere an Leib und Leben bedroht sind. Über solche Fehl- und Unterdiagnosen wird nur selten berichtet. Dabei bleiben Chancen für bessere medizinische Versorgung ungenutzt; Leben können durch Wegsehen und zu wenige notwendige Untersuchungen gefährdet werden.

09: Inhaftiert: Psychische Folgen der Untersuchungshaft

Menschen in Untersuchungshaft befinden sich in Deutschland rechtlich in einer Ausnahmesituation, die emotional stark belastend sein kann. Über die physischen Folgen des abrupten Verlusts von Freiheit und sozialem Halt – obwohl noch keine Verurteilung vorliegt – berichten Medien jedoch kaum. Neben Einzelschicksalen sollten auch die strukturellen Ursachen der psychischen Belastung von Untersuchungshäftlingen deutlich stärker in der Berichterstattung aufgegriffen werden.

10: Schiedsgerichte: Wie mächtige Konzerne staatliche Souveränität aushöhlen

Internationale Unternehmen setzen private Schiedsgerichte ein, um eigene Interessen durchzusetzen, und können Staaten damit in ihrer Handlungsfähigkeit einschränken. Diese Gremien bestehen parallel zu staatlichen Instanzen und sollen im Rahmen von Handelsabkommen Investoren vor möglicher Willkür der staatlichen Justiz schützen. In der Praxis ist jedoch eine private Paralleljustiz entstanden, die Staaten in die Defensive drängt. Lobbytransparenz-Organisationen warnen seit Jahren vor den Risiken und dem Konfliktpotenzial solcher Investor-Staat-Schiedsverfahren (ISDS). Die Verfahren finden meist unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt – ohne Öffentlichkeitsprinzip und ohne Mitspracherecht weiterer Betroffener –, was Menschenrechtsorganisationen kritisieren. Als besonders problematisch gilt zudem der »regulatory chill«-Effekt: Regierungen verzichten aus Angst vor teuren Klagen auf strengere Gesetze. Dieses systemische Problem wird in der medialen Berichterstattung über Schiedsgerichte praktisch nie thematisiert.

[1] An dieser Stelle können Sie einen eigenen Themenvorschlag einreichen:

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