Vertragsmanagement 2026: Sieben Vorsätze die sich lohnen

Es braucht 21 Tage, um eine Gewohnheit zu entwickeln. Sie wieder loszuwerden, dauert unverhältnismäßig länger oder funktioniert gar nicht. Denn für eine erfolgreiche Veränderung fehlen oft Geduld, ein klarer Grund und die passenden Werkzeuge. Insbesondere im Vertragsmanagement tragen Gewohnheiten dazu bei, dass die Verwaltung in zahlreichen Betrieben seit Jahren analog erfolgt und weitreichende Verbesserungspotenziale ungenutzt bleiben.
Digitale Tools zur Ablöse dieser aufwendigen und fehleranfälligen Routinen sind längst vorhanden. Warum die Zeit für den Umstieg reif ist, erläutert Robin Schmeisser, Geschäftsführer der Fabasoft Contracts GmbH anhand von sieben Neujahrsvorsätze, die sich durch moderne, cloudbasierte Software und den Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) sofort und nachhaltig umsetzen lassen.
- Verträge übersichtlich an einem Ort aufbewahren
Standortgebundene Datei-Ablagesysteme, Teamlaufwerke oder Papierakten in Büroschränken einzelner Abteilungen erschweren Handling und Übersicht enorm. Der Aufwand steigt, ebenso die Risiken. Eine cloudbasierte Vertragsmanagement-Software vereint alle Dokumente und Informationen revisionssicher an einem Ort. Rollen- und Berechtigungskonzepte mit Vertretungs- und Nachfolgeregelungen stellen sicher, dass nur autorisierte Personen Zugriff haben – jederzeit und ortsunabhängig. Interne wie externe Beteiligte lassen sich gezielt einbinden. Das vereinfacht die Zusammenarbeit und erhöht die Sicherheit.
- Verträge in gesicherten Datenräumen verhandeln
E-Mails sind schnell, aber nicht vollständig sicher. Dokumente gehen verloren, landen im Spam oder liegen in mehreren Versionen vor. Das kostet Zeit und verursacht Fehler. Eine professionelle Vertragsmanagement-Software bietet die Möglichkeit, sichere, passwortgeschützte Datenräume in der Cloud zu erstellen und dort sämtliche Unterlagen für die Verhandlungen abzulegen. Alle zugriffsberechtigten Personen im Unternehmen, ebenso wie externe Partner arbeiten gemeinsam oder parallel daran. Die automatische Versionierung macht jede Änderung nachvollziehbar und das aktuellste Dokument stets ersichtlich. Über die »Zeitreise«-Funktion von Fabasoft Contracts gelingt es beispielsweise, ältere Versionen schnell zu finden und bei Bedarf wiederherzustellen.
- Verträge mit KI initial prüfen lassen
Verantwortliche in Unternehmen erhalten oft umfassende Vertragswerke. Nach Stunden erster Sichtung aller Dokumente stellen sie fest, dass absolute K.-o.-Kriterien enthalten sind. KI kann Verträge automatisiert anhand definierter Checklisten oder bestimmter Klauseln prüfen. Manuelles Suchen entfällt. Das eignet sich, um beispielsweise die Compliance zu internen oder regulatorischen Vorgaben sicherzustellen. Eine andere Möglichkeit ist, das System ad hoc via Chat zu bestimmten Vertragsinhalten zu befragen. Die KI liefert schnelle Antworten und Zusammenfassungen in beliebiger Sprache, inklusive nachvollziehbarer Quellenangaben.
- Verträge mobil genehmigen
Jeden Tag im Büro einen Stapel Akten auf dem Schreibtisch zu bearbeiten oder gefühlt Hunderte E-Mail-Anhänge zu prüfen, gehört häufig zur Routine der Teammitglieder in Rechtsabteilungen. Mit einer cloudbasierten Anwendung wickeln Verantwortliche die ihnen zugeteilten Prozessschritte unter höchsten Sicherheitsstandards zeit- und ortsunabhängig ab – selbst von mobilen Endgeräten wie Laptops, Tablets oder Smartphones. So lassen sich Freigaben zwischen Terminen erledigen, ohne Abstriche bei der Sicherheit sensibler Vertragsdaten.
- Intelligente Prozessabläufe auf Knopfdruck
Haben die Verantwortlichen des zuständigen Fachbereiches die inhaltliche Prüfung der Dokumente durchgeführt? Wurden alle Anmerkungen in den Vertrag übernommen? Wer kümmert sich nach meiner Freigabe darum, dass alle Vertragspartner unterzeichnen? Bei manuellen Abläufen bleiben solche Fragen oft offen. Intelligente Software steuern Prüf-, Genehmigungs- und Freigabeprozesse automatisiert. Je nach Prozessart sind regelbasiert die richtigen Verantwortlichen eingebunden und erhalten automatisch eine Benachrichtigung, sobald für sie ein To-do entsteht. Die bereits abgeschlossenen Schritte im Prozess lassen sich jederzeit einsehen und nachvollziehen.
- Verträge digital signieren
Trotz digitaler Verhandlungen werden Verträge vielfach noch ausgedruckt, verteilt, unterschrieben und wieder eingescannt. Eine moderne Vertragsmanagement-Software verfügt über eine systemeigene fortgeschrittene elektronische Signatur sowie die Integrationsmöglichkeit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäß eIDAS-Verordnung der EU. Diese beschleunigen den Ablauf signifikant. Nach dem Start des Zeichnungsprozesses navigieren die Entscheidungsträger einfach und ohne Systemwechsel zum Unterschriftsfeld und schon erlangt der Vertrag Rechtsgültigkeit.
- Vertragsfristen jederzeit im Blick behalten
Fristen werden häufig manuell in Listen und Kalender eingetragen und per E-Mail abgestimmt. Das ist aufwendig und fehleranfällig. KI-gestützte Systeme erkennen relevante Vertragsdaten wie Fristen, Vertragspartner oder Vertragsarten automatisch und stellen sie strukturiert dar. Ein integriertes Fristenmanagement mit E-Mail-Erinnerungen und Push-Benachrichtigungen sorgt dafür, dass keine Termine übersehen werden.
Fazit: Digitale Lösungen machen Vorsätze umsetzbar
Die analoge Vertragsverwaltung über Papier, E-Mail, Telefon und Tabellen gehört der Vergangenheit an. Die Features einer smarten Vertragsmanagement-Software liefern gute Gründe, »alte« Gewohnheiten abzulegen und sich bewusst für eine Software zu entscheiden. Die sofortige Einsetzbarkeit und die Verwendung von KI-Technologien reduzieren Aufwand, Fehlerpotenzial und Risiken signifikant und tragen zu Wettbewerbsvorteilen bei. Damit gelingt die dauerhafte Umsetzung der Unternehmensziele – und Neujahrsvorsätze bleiben keine leeren Versprechen.
124 Artikel zu „Vertragsmanagement „
News | Business | Business Process Management | Digitalisierung | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Produktmeldung
Fabasoft Contracts: KI für effizientes Vertragsmanagement
Das Softwareunternehmen Fabasoft Contracts baut die Zusammenarbeit mit Mindbreeze aus und integriert neue KI-Funktionen in sein digitales Vertragsmanagement: Die automatisierte Vertragsprüfung sowie die integrierte Chat-Funktion mit Dokumenten ermöglichen es, Vereinbarungen effizienter zu verwalten und so operative Kosten zu senken. »Die manuelle Erstellung, Verwaltung und Analyse von Verträgen ist oft zeitintensiv und fehleranfällig«, sagt Robin Schmeisser,…
News
Vertrieb 2.0: Digitales Vertragsmanagement macht den Unterschied
Produktbeschreibungen, Preistabellen, Lieferzeitpläne, produktspezifische Klauseln – das sind nur einige Beispiele für wichtige Bestandteile von Kundenverträgen. Inhalte, mit denen Mitarbeiter in Vertriebsabteilungen in der IT-Branche täglich arbeiten. Das händische Aufsetzen und Warten solcher Vertragsdokumente stellt eine administrative Herausforderung dar – vor allem aufgrund des hohen Zeitaufwands. Abhilfe schafft eine digitale Vertragsverwaltung. In einem digitalen,…
News | Business | Geschäftsprozesse | IT-Security
DORA-Verordnung auf dem Vormarsch: Digitales Vertragsmanagement als Erfolgsfaktor
Im Kontext steigender Cyberbedrohungen gewinnt die strikte Einhaltung bzw. Umsetzung entsprechender Compliance-Vorschriften stetig an Bedeutung. Als Bereitsteller kritischer Infrastruktur gilt insbesondere für Finanzunternehmen, IT-Ausfälle und sicherheitsrelevante Vorfälle zu verhindern, um für die Aufrechterhaltung des Betriebs zu sorgen. Mit dem Digital Operational Resilience Act (DORA) erließ die EU ein Regelwerk zur Sicherstellung der digitalen Betriebsstabilität sowie…
News | Business | Digitalisierung | Services
Digitales Vertragsmanagement
Verträge sind die Grundlage jeder Geschäftsbeziehung. Sie regeln die Rechte und Pflichten der Vertragspartner, definieren die Leistungen und Zahlungsbedingungen, und schützen vor Risiken und Haftungen. Doch wie werden Verträge in der digitalen Welt effizient erstellt, verwaltet und überwacht? Digitales Vertragsmanagement ist die Antwort. Es ist ein Prozess, der alle Schritte von der Vertragserstellung über die…
News | Business | Digitalisierung | Services
Compliance-Vorgaben: Digitales Vertragsmanagement als Schlüssel zum Erfolg
Verträge enthalten eine Vielzahl von Verpflichtungen, die Unternehmen erfüllen müssen, um rechtliche, wirtschaftliche und reputationsbezogene Risiken zu vermeiden. Was viele nicht beachten: Diese Verpflichtungen gehen weit über die vereinbarten Leistungen hinaus. Aus den Verträgen ergeben sich auch umfangreiche Compliance-Vorgaben, die alle beachtet werden müssen, etwa gesetzliche Anforderungen, interne Richtlinien oder branchenspezifische Standards. Um diese…
News | Business Process Management | Effizienz | Geschäftsprozesse | Lösungen | Services | Whitepaper
Aktiv Gestalten statt nur Verwalten: Die Must-haves im digitalen Vertragsmanagement
Fünf zentrale Funktionen zur Digitalisierung interner Unternehmensprozesse. Wettbewerbsintensivere Märkte und steigender Kostendruck zwingen Unternehmen dazu, ihre eigenen Abläufe kritisch zu hinterfragen und zu rationalisieren. Zudem steigen die Compliance-Anforderungen, was zu immer höheren Ansprüchen vor allem an die Verwaltung führt. Das gilt auch für die zahlreichen Verträge mit Lieferanten und Kunden, die Unternehmen ordnungsgemäß handhaben müssen.…
News | Effizienz | Künstliche Intelligenz | Lösungen | Services | Ausgabe 11-12-2025
Enterprise Content Management – High Performance dank Low-Code und KI
Intelligenten Systemen und automatisierten Prozessen gehört die Zukunft. Auf dieser Grundlage können sich Unternehmen fit für das Wettbewerbsumfeld für morgen machen und mit mehr Effizienz im Arbeitsalltag glänzen. Künstliche Intelligenz (KI) und Low-Code-Plattformen liegen hier eindeutig im Trend.
News | Business | Business Process Management | Geschäftsprozesse | Kommunikation | Services | Tipps
Vom Linkedin-Kontakt zum Sales-Termin in nur fünf Schritten
Häufig investieren B2B-Unternehmen etliche Ressourcen und viel Energie in Awareness- und Leadgenerierungskampagnen, zum Beispiel in sozialen Medien wie Linkedin. Die Reichweite ist da, die Conversion stimmt – doch der Vertrieb spürt davon oft wenig. Was fehlt, ist der konsequente Prozess, der Social-Media-Kontakte in Leads und diese wiederum in echte Opportunities verwandelt. Dabei reichen fünf Schritte…
News | Business | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | New Work | Services | Strategien | Tipps | Whitepaper
Diese 10 Jobs werden (sehr wahrscheinlich) von KI ersetzt – doch es gibt Alternativen
Künstliche Intelligenz ist keine ferne Zukunftsvision mehr – sie verändert schon heute Arbeitsplatzsicherheit, Skill-Anforderungen und Karrierewege: Laut kürzlich geleakten Dokumenten plant Amazon, 600.000 US-Mitarbeitende durch Roboter zu ersetzen. 41 % der Unternehmen weltweit erwarten, ihre Belegschaft bis 2030 aufgrund von KI zu reduzieren. 53 % der IT-Führungskräfte glauben, dass KI zu kleineren Teams führen wird.…
News | Business Process Management | Geschäftsprozesse | Infrastruktur | IT-Security | Whitepaper
Whitepaper: 12 Projekte entscheiden über Ihre DORA-Compliance
Der Digital Operational Resilience Act (DORA) gilt seit dem 17. Januar 2025 verbindlich für alle Finanzunternehmen in der EU. Kleinere Institute, die unter das Kreditwesengesetz fallen, hatten in Deutschland zwar eine verlängerte Umsetzungsfrist erhalten. Diese endet allerdings am 1. Januar 2027, sodass sich Institute, die bislang von der Übergangsregelung profitiert haben, dringend auf die Umsetzung…
News | Business Process Management | Trends 2025 | Trends Infrastruktur | Geschäftsprozesse | Trends Services | Künstliche Intelligenz | Services
Hersteller stärken KI-Einsatz und Lieferketten
85 Prozent der Betriebe haben ihre Supply-Chain-Strategien als Reaktion auf Zölle und geopolitische Unsicherheit angepasst. Geopolitische Spannungen, Zölle, Handelsstreitigkeiten und anhaltende militärische Konflikte, verändern die Strategien und Abläufe in der industriellen Produktion grundlegend. Hersteller begegnen Lieferkettenstörungen zunehmend proaktiv, passen steigende Produktions- und Compliance-Kosten an und beschleunigen Investitionen in digitale Technologien. Ihr Ziel ist es,…
News | Trends 2025 | Trends Kommunikation | Künstliche Intelligenz | New Work | Strategien | Whitepaper
Vertrauen ist Schlüsselfaktor für Akzeptanz von KI-Agenten
KI-Agenten könnten der nächste große Trend sein – ihr Potenzial wird bislang aber kaum ausgeschöpft. Transparenz & Kontrolle sowie Rechtssicherheit sind zentrale Anforderungen. Unternehmen erproben Monetarisierungsansätze – Zahlungsbereitschaft entsteht nur bei klar erkennbarem Mehrwert. KI-Agenten, also Programme, die Aufgaben eigenständig ausführen, entwickeln sich zum nächsten großen Technologietrend. 39 Prozent der Verbraucherinnen und Verbraucher nutzen…
News | Business | Business Process Management | Geschäftsprozesse | Kommunikation | Marketing | Tipps
Warum sich der Vertrieb nur als ganzheitlicher Prozess denken lässt
Erstkontakt bis Abschluss aus einem Guss – Michael Lamm, Geschäftsführer der Sales Manufactory Group GmbH, erklärt die Wichtigkeit von reibungslosen Vertriebsprozessen: »Ein erfolgreicher Vertrieb besteht aus weit mehr als dem bloßen Verkaufen von Produkten oder Dienstleistungen. Er ist ein strategisch aufgebauter Prozess, der von Anfang bis Ende aus einem Guss funktionieren muss. Jedes Glied in…
News | Business | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | IT-Security | Strategien | Ausgabe 9-10-2025 | Security Spezial 9-10-2025
Resilienz und Datensouveränität: DORA – per Exit zur Souveränität?
Die Digitalisierung setzt sich auch in Deutschland weiter durch – langsam, manchmal stockend, aber unaufhaltsam. Mit ihr steigt nicht nur die Effizienz, sondern auch die Verwundbarkeit. Allein 2024 zählte das Bundeskriminalamt über 130.000 Fälle von Cybercrime. Für Banken und Versicherungen kann ein erfolgreicher Angriff binnen Stunden Schäden in Milliardenhöhe verursachen. Der Finanzsektor gilt deshalb als…
News | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Kommentar | Strategien
»Wallet-Pflicht« – Grund zur Sorge oder Chance?
Unternehmen aus verschiedenen Branchen müssen bis spätestens Ende 2027 eine Schnittstelle zu den European-Digital-Identity-Wallets (EUDI) der EU anbieten. Bringt das nur noch mehr Bürokratie aus Brüssel oder können Unternehmen davon sogar profitieren? Christian Gericke, Geschäftsführer der d.velop mobile services und Vorstand des AK Vertrauensdienstes im Branchenverband Bitkom, analysiert das Business-Potenzial der digitalen Brieftaschen. Basierend auf…
News | Business | Business Process Management | Digitalisierung | Künstliche Intelligenz | Services
Wirtschaft und Verwaltung: KI-gestützte Dokumentenautomatisierung
Die KI-gestützte Dokumentenautomatisierung verändert die Arbeitsweise in Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen. Sie beschleunigt Abläufe, senkt Fehlerquoten, verbessert die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben und automatisiert zunehmend Entscheidungen. Ihr Einfluss geht dabei über reine Effizienz hinaus. Die Technologie verändert die organisatorischen Strukturen von Grund auf – branchenübergreifend und nachhaltig. Abbyy, Experte für smartes, KI-basiertes Dokumentenmanagement (IDP, Intelligent Document…
News | Business | Geschäftsprozesse | IT-Security | Rechenzentrum | Services
EU-Regulierung als Herausforderung für IKT-Dienstleister in der Finanzbranche
Sie entwickeln Software für regionale Banken, stellen Rechenzentren für die Archivierung zur Verfügung, übernehmen Analysedienste oder die Zahlungsabwicklung für kleinere Kreditinstitute: Mit der Umsetzung des Digital Operational Resilience Act (DORA) könnten IKT-Drittdienstleistern im Finanzsektor harte Zeiten bevorstehen. Vor allem kleinere Anbieter dürften Mühe haben, die hohen Anforderungen der EU-Verordnung zu erfüllen. Zwei Experten sehen das…
News | Business | IT-Security | Services | Strategien
Operative Resilienz nach DORA: ITSM-Strategien im Finanzsektor
Die wachsende Abhängigkeit des Finanzsektors von IT-Infrastruktur bringt nicht nur Effizienz, sondern macht ihn auch anfälliger für Systemausfälle und Cyberangriffe. Am 17. Januar 2025 tritt in der Europäischen Union das Gesetz über die digitale operationale Resilienz (DORA) in Kraft. Das Gesetz betrifft nicht nur Banken, Versicherungen und Wertpapierhäuser, sondern schließt auch wichtige IT-Dienstleister mit ein.…
News | Business Process Management | Geschäftsprozesse | IT-Security | Services | Strategien | Tipps
DORA: Fünf Chancen, um Cybersicherheit und Resilienz zu erhöhen
Wie der Finanzsektor und dessen IT-Dienstleister ihre DORA-Hausaufgaben jetzt erledigen können. Der Digital Operational Resilience Act (DORA), welcher am 17. Januar 2025 in Kraft getreten ist, betrifft nicht nur Anbieter von Finanzdiensten, sondern auch deren IT-Dienstleister: Dazu gehören sowohl Partner und Distributoren, aber auch indirekte IT-Dienstanbieter, wie die Anbieter von IT-Sicherheitsplattformen. Der Kreis der…