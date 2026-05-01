Souveränitäts-Check und Lösungen zur Sicherung des Geschäftsbetriebs

Neue Souveränitätsdienste helfen Unternehmen, IT-Abhängigkeiten zu erkennen, Risiken zu bewerten und den Betrieb abzusichern.

Kyndryl, ein Anbieter geschäftskritischer IT-Dienstleistungen, launcht das »Kyndryl Sovereignty Solutioning.« Das Angebot umfasst Beratung, Implementierung und Managed Services, darunter auch eine Analyse zur Souveränitätsbereitschaft von Organisationen. Ziel ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, Abhängigkeiten in ihren IT-Systemen besser zu verstehen und zu steuern sowie mehr Wahlfreiheit, Kontrolle und Resilienz zu gewinnen.

»Souveränität ist längst kein theoretisches oder politisches Thema mehr, sondern ein operatives Risiko, das Unternehmen jetzt angehen müssen«, sagt Fariba Wells, Senior Vice President Government Affairs and Policy bei Kyndryl. »Mit unserem Angebot helfen wir Organisationen zu entscheiden, wie sie kritische Systeme und Abhängigkeiten steuern. So bleiben sie flexibel und können ihren Geschäftsbetrieb auch bei veränderten Rahmenbedingungen sichern.«

Kyndryl Sovereignty Solutioning bündelt Beratung, technische Umsetzung und Betrieb. Damit können Unternehmen ihre IT so aufbauen, dass sie Anforderungen bezüglich Souveränität auch in komplexen und hybriden IT-Umgebungen erfüllt. Das Angebot hilft außerdem, diese Vorgaben im Alltag einzuhalten, etwa durch klare Regeln und transparente Kontrollen. Gleichzeitig unterstützt es Unternehmen dabei, ihre IT kontrolliert zu steuern, ohne an Flexibilität zu verlieren. Das gilt unabhängig davon, ob sie eigene Rechenzentren, private oder öffentliche Clouds, große Cloud-Anbieter oder lokale Provider nutzen.

Der Bedarf für solche Lösungen wächst schnell. Laut Kyndryl Readiness Report sagen 83 Prozent der Führungskräfte, dass Themen wie digitale Souveränität und die Rückverlagerung von IT in den vergangenen zwölf Monaten deutlich an Bedeutung gewonnen haben [1]. Treiber sind vor allem geopolitische Unsicherheiten, steigende Anforderungen an die Betriebssicherheit und die zunehmende Vernetzung komplexer IT-Systeme.

»In einer immer komplexeren Welt mit wachsenden Anforderungen ist Souveränität für global tätige Unternehmen längst mehr als nur eine Pflicht. Sie wird zum strategischen Hebel für Wachstum«, sagt Logan Wolfe, Partner für globale Transformation sowie KI- und Technologiestrategie bei Kyndryl. »Unternehmen, die unsere Analyse und Lösungen in ihre Abläufe integrieren, erschließen sich neue Möglichkeiten, können Innovationen sicherer umsetzen und gewinnen das Vertrauen ihrer Kunden.«

Kyndryls neues Angebot umfasst mehrere Bausteine:

Eine Analyse des aktuellen und geplanten Umgangs mit Daten, Betrieb und IT, die Risiken wie Datenstandorte oder Abhängigkeiten aufzeigt und einen konkreten Umsetzungsplan liefert.

Die Entwicklung und Umsetzung von souveränen IT-Architekturen, etwa durch dedizierte oder hybride Umgebungen, eigene Schlüsselverwaltung sowie eine lokale oder unternehmenseigene Infrastruktur für sensible Anwendungen wie KI.

Den Betrieb von IT-Systemen innerhalb definierter Regionen, mit kundengesteuerten Zugriffsmodellen, klar getrennten Steuerungsebenen sowie erprobten Notfall- und Ausweichverfahren, um externe Risiken besser zu kontrollieren.

Die Analyse zur Souveränitätsbereitschaft baut auf Kyndryls Erfahrung mit komplexen IT-Systemen, um zu prüfen, wie gut Technik, Betrieb und Daten zusammenspielen. Statt statischer Bewertungen oder herstellerspezifischer Ansätze setzt sie auf ein entscheidungsorientiertes Modell. So werden Schwachstellen bei der digitalen Souveränität und operative Abhängigkeiten identifiziert. Darauf aufbauend entwickelt Kyndryl aufeinander abgestimmte Maßnahmen und einen gestuften Fahrplan. Er hilft Unternehmen, fundierte Entscheidungen zu Cloud- und Sicherheitsstrategien zu treffen, auch wenn sich die globalen Anforderungen weiter verändern.

Das Thema Souveränität wird auch bei neuen Technologien wie KI immer wichtiger. Unternehmen müssen dabei den Datenfluss beim Training und Einsatz von KI im Blick behalten. Außerdem müssen die Abläufe nachvollziehbar bleiben und Systeme stabil laufen, wenn KI in kritische Prozesse eingebunden ist.

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