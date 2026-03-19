Neue Funktionen für Dokumentenaustausch unterstützen Digitalisierung und digitale Souveränität im Gesundheitswesen

Auf der DMEA Halle 3.2, Stand D-103: Ferrari electronic stellt neue Version 9 der OfficeMaster Suite vor.

Die Ferrari electronic AG, ein Anbieter für Unified-Messaging-Lösungen mit dem Schwerpunkt auf sicheren Dokumentenaustausch, ist vom 21. bis 23. April 2026 auf der DMEA vertreten. Das Berliner Unternehmen zeigt auf dem Gemeinschaftsstand Berlin-Brandenburg (Halle 3.2, Stand D-103) die neue Version 9 seiner OfficeMaster Suite für den sicheren digitalen Austausch von Dokumenten im Gesundheitssektor. Mit der neuen Version präsentiert Ferrari electronic innovative Funktionen, die die Digitalisierung und digitale Souveränität im Gesundheitswesen unterstützen. Dazu zählen künstliche Intelligenz im Messaging, zeitgemäße Technologien wie der SMS-Nachfolger RCS und als Tech Preview ein Plattform-unabhängiger Messaging-Client für den Empfang von Dokumenten und Inhalten.

Eine der großen Herausforderungen für IT-Prozesse im Gesundheitswesen bleibt die Digitalisierung der Kommunikation zwischen den involvierten Akteuren. Interoperabilität zwischen verschiedenen Plattformen ist essenziell, um einen reibungslosen Informationsfluss zwischen allen Beteiligten zu gewährleisten. Dabei müssen die Vertraulichkeit von Daten und Manipulationsschutz oberste Priorität haben. Hier setzt die OfficeMaster Suite von Ferrari electronic aus Berlin an. Diese Messaging-Lösung bietet einen sicheren und datenschutzkonformen Dokumentenaustausch innerhalb von IP-Netzwerken, über klassische Telefonleitungen oder auch in der Cloud. Sie integriert verschiedene Kommunikationskanäle wie Next Generation Document Exchange (NGDX), Fax, Voicemail oder SMS – und jetzt auch RCS – auf einer einzigen Plattform.

Version 9 der OfficeMaster Suite

Mit der Version 9, die erstmals auf der DMEA gezeigt wird, erweitert Ferrari electronic den Funktionsumfang um Rich Communication Services (RCS), womit die Kommunikation zu quasi allen aktuellen Smartphones möglich und somit eine B2C-Komponente eingeführt wird. Mit diesem nativen Messaging-Dienst in Android- und iOS-Smartphones können Nutzer beispielsweise PDFs sicher empfangen, ausfüllen und zurücksenden. In vielen Anwendungsszenarien im Gesundheitswesen kann diese Möglichkeit nützlich sein, etwa um einen Anamnesebogen vor der Behandlung online auszufüllen.

Ebenfalls für mehr Flexibilität sorgt die neue Funktion OfficeMaster Speech AI, die Sprachnachrichten in Text umwandelt, so dass sie im Schriftformat zur Kenntnis genommen werden können, was in vielen Situationen auch im Gesundheitswesen von Vorteil sein kann. Da die KI dabei im lokalen Netzwerk läuft, bleiben alle Informationen in der geschützten IT-Umgebung, was zu maximaler Datenhoheit führt. Die Digitale Souveränität des Anwenders ist damit gewährleistet.

Ferrari electronic zeigt auf der DMEA auch eine Vorschau auf einen browserbasierten Stand-Alone-Client für Unternehmen. Dieser ist für Organisationen gedacht, die den OfficeMaster Suite-Client nicht in bestehende Groupware integrieren wollen oder keine Groupware nutzen. Der Client IamMail kann unabhängig von den üblichen Kollaborationslösungen als Empfänger von Dokumenten über die OfficeMaster Suite eingesetzt werden. Lokal oder in der privaten Cloud – die Nutzer behalten auch hier die komplette Datenhoheit und somit ihre Digitale Souveränität. Anwender können damit unabhängig von den großen kommerziellen Kollaborationslösungen Nachrichten über die OfficeMaster Suite empfangen.

NGDX für den manipulationssicheren Austausch von Dokumenten

Der Austausch von Dokumenten in der OfficeMaster Suite erfolgt über den Standard Next Generation Document Exchange: Dokumente werden dabei End-to-end und mehrfach verschlüsselt als PDF mit Metadaten und Verschlagwortung in das E-Mail-Postfach oder Informationssystem des Empfängers übertragen. Dies ermöglicht eine nahtlose und automatisierte Weiterbearbeitung im Krankenhausinformationssystem und anderen Anwendungen.

Verschlüsselung sorgt für Compliance

Um die Sicherheit von sensiblen Daten wie Patienteninformationen zu gewährleisten, werden sowohl das Dokument selbst als auch der Transportweg verschlüsselt. Zudem werden Hashes verwendet, um die Integrität der Dokumente zu überprüfen und Manipulationen auszuschließen. Aktive Inhalte wie Hyperlinks oder potenziell schädliche Applikationen werden von der Übertragung ausgeschlossen.

Während des Datentransfers bleiben Formatierungen und Auflösungen erhalten, was einen verlustfreien Austausch von Patientendaten, Arztbriefen und Laborergebnissen ermöglicht. Selbst umfangreiche Patientenakten können sicher übertragen werden. Ein qualifizierter Sendebericht bestätigt den erfolgreichen Transfer.

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