Neue Funktionen für Dokumentenaustausch unterstützen Digitalisierung und digitale Souveränität im Gesundheitswesen

Auf der DMEA Halle 3.2, Stand D-103: Ferrari electronic stellt neue Version 9 der OfficeMaster Suite vor.
Die Ferrari electronic AG, ein Anbieter für Unified-Messaging-Lösungen mit dem Schwerpunkt auf sicheren Dokumentenaustausch, ist vom 21. bis 23. April 2026 auf der DMEA vertreten. Das Berliner Unternehmen zeigt auf dem Gemeinschaftsstand Berlin-Brandenburg (Halle 3.2, Stand D-103) die neue Version 9 seiner OfficeMaster Suite für den sicheren digitalen Austausch von Dokumenten im Gesundheitssektor. Mit der neuen Version präsentiert Ferrari electronic innovative Funktionen, die die Digitalisierung und digitale Souveränität im Gesundheitswesen unterstützen. Dazu zählen künstliche Intelligenz im Messaging, zeitgemäße Technologien wie der SMS-Nachfolger RCS und als Tech Preview ein Plattform-unabhängiger Messaging-Client für den Empfang von Dokumenten und Inhalten.
Eine der großen Herausforderungen für IT-Prozesse im Gesundheitswesen bleibt die Digitalisierung der Kommunikation zwischen den involvierten Akteuren. Interoperabilität zwischen verschiedenen Plattformen ist essenziell, um einen reibungslosen Informationsfluss zwischen allen Beteiligten zu gewährleisten. Dabei müssen die Vertraulichkeit von Daten und Manipulationsschutz oberste Priorität haben. Hier setzt die OfficeMaster Suite von Ferrari electronic aus Berlin an. Diese Messaging-Lösung bietet einen sicheren und datenschutzkonformen Dokumentenaustausch innerhalb von IP-Netzwerken, über klassische Telefonleitungen oder auch in der Cloud. Sie integriert verschiedene Kommunikationskanäle wie Next Generation Document Exchange (NGDX), Fax, Voicemail oder SMS – und jetzt auch RCS – auf einer einzigen Plattform.
Version 9 der OfficeMaster Suite
Mit der Version 9, die erstmals auf der DMEA gezeigt wird, erweitert Ferrari electronic den Funktionsumfang um Rich Communication Services (RCS), womit die Kommunikation zu quasi allen aktuellen Smartphones möglich und somit eine B2C-Komponente eingeführt wird. Mit diesem nativen Messaging-Dienst in Android- und iOS-Smartphones können Nutzer beispielsweise PDFs sicher empfangen, ausfüllen und zurücksenden. In vielen Anwendungsszenarien im Gesundheitswesen kann diese Möglichkeit nützlich sein, etwa um einen Anamnesebogen vor der Behandlung online auszufüllen.
Ebenfalls für mehr Flexibilität sorgt die neue Funktion OfficeMaster Speech AI, die Sprachnachrichten in Text umwandelt, so dass sie im Schriftformat zur Kenntnis genommen werden können, was in vielen Situationen auch im Gesundheitswesen von Vorteil sein kann. Da die KI dabei im lokalen Netzwerk läuft, bleiben alle Informationen in der geschützten IT-Umgebung, was zu maximaler Datenhoheit führt. Die Digitale Souveränität des Anwenders ist damit gewährleistet.
Ferrari electronic zeigt auf der DMEA auch eine Vorschau auf einen browserbasierten Stand-Alone-Client für Unternehmen. Dieser ist für Organisationen gedacht, die den OfficeMaster Suite-Client nicht in bestehende Groupware integrieren wollen oder keine Groupware nutzen. Der Client IamMail kann unabhängig von den üblichen Kollaborationslösungen als Empfänger von Dokumenten über die OfficeMaster Suite eingesetzt werden. Lokal oder in der privaten Cloud – die Nutzer behalten auch hier die komplette Datenhoheit und somit ihre Digitale Souveränität. Anwender können damit unabhängig von den großen kommerziellen Kollaborationslösungen Nachrichten über die OfficeMaster Suite empfangen.
NGDX für den manipulationssicheren Austausch von Dokumenten
Der Austausch von Dokumenten in der OfficeMaster Suite erfolgt über den Standard Next Generation Document Exchange: Dokumente werden dabei End-to-end und mehrfach verschlüsselt als PDF mit Metadaten und Verschlagwortung in das E-Mail-Postfach oder Informationssystem des Empfängers übertragen. Dies ermöglicht eine nahtlose und automatisierte Weiterbearbeitung im Krankenhausinformationssystem und anderen Anwendungen.
Verschlüsselung sorgt für Compliance
Um die Sicherheit von sensiblen Daten wie Patienteninformationen zu gewährleisten, werden sowohl das Dokument selbst als auch der Transportweg verschlüsselt. Zudem werden Hashes verwendet, um die Integrität der Dokumente zu überprüfen und Manipulationen auszuschließen. Aktive Inhalte wie Hyperlinks oder potenziell schädliche Applikationen werden von der Übertragung ausgeschlossen.
Während des Datentransfers bleiben Formatierungen und Auflösungen erhalten, was einen verlustfreien Austausch von Patientendaten, Arztbriefen und Laborergebnissen ermöglicht. Selbst umfangreiche Patientenakten können sicher übertragen werden. Ein qualifizierter Sendebericht bestätigt den erfolgreichen Transfer.
[1] https://www.ferrari-electronic.de/ [2] https://www.dmea.de/de
274 Artikel zu „Dokumentenaustausch „
News | IT-Security | Kommunikation | Lösungen | Ausgabe 11-12-2025
Next Generation Document Exchange: Dokumente sicher und rechtsgültig versenden – Telko-Innovationen inklusive sicherem Dokumentenaustausch
2026 wird im Zeichen der Verbreitung von 5G und ersten Investitionen in 6G, der Integration von künstlicher Intelligenz (KI), massiven Investitionen in Glasfasernetze und neuen Geschäftsmodellen durch Cloud und Edge Computing stehen. Diese Entwicklungen werden die Branche nachhaltig verändern und sorgen für höhere Effizienz und verbesserte Konnektivität. Unbenommen davon muss der sichere Dokumentenaustausch bei allen technischen Möglichkeiten gewährleistet bleiben.
News | Healthcare IT | Kommunikation | Ausgabe 3-4-2025
Integrierte Kommunikation notwendig – Sicherer Dokumentenaustausch im Gesundheitswesen
Auch im Jahr 2025 wird das Gesundheitswesen in Deutschland erheblich von der Digitalisierung bestimmt, wobei technologische Fortschritte sowohl Chancen als auch Herausforderungen mit sich bringen. In diesem Kontext sind insbesondere künstliche Intelligenz (KI) und elektronische Patientenakten (ePA) zentrale Themen der Veränderung, die nicht alleinstehend betrachtet werden können. Der geschützte digitale Dokumentenaustausch zwischen den hoch vernetzten Akteuren im Gesundheitswesen steht dabei oft im Mittelpunkt der Digitalisierungsbestrebungen.
News | IT-Security | Kommunikation | Ausgabe 9-10-2024 | Security Spezial 9-10-2024
Next Generation Document Exchange – Sicherer und effizienter Dokumentenaustausch
Der Schutz personenbezogener Daten ist mit dem Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) im Mai 2016 heute gesetzt. Chief Information Security Officers (CISOs) und Datenschutzbeauftragte in Branchen, die mit sensiblen Daten umgehen, wie dem Gesundheitswesen, Banken, Versicherungen und einigen anderen, stehen vor der Herausforderung, diese Daten nicht nur zu schützen, sondern auch für ihren rechtskonformen Austausch und ihre effiziente Verwaltung zu sorgen. Für den sicheren Dokumentenaustausch bietet Ferrari electronic, ein führender deutscher Hersteller von Hard- und Software für Unified Communications, mit der OfficeMaster Suite und Next Generation Document Exchange (NGDX) eine Lösung, die höchste Sicherheitsstandards mit Effizienz vereint.
News | Digitalisierung | IT-Security | Kommunikation | Ausgabe 7-8-2024
Dokumentenaustausch, Prozessvereinfachung, Rechtssicherheit – Digitalisierung in der Versicherungswirtschaft
Basis für digitalen Wandel: Daten effizient und sicher austauschen.
News | IT-Security | Ausgabe 11-12-2023 | Security Spezial 11-12-2023
Sicherer Dokumentenaustausch in der digitalen Ära – Lösungen für eine effiziente und sichere Kommunikation
Im Digitalisierungszeitalter ist der Datenaustausch die Grundlage für alle Wertschöpfungsprozesse. Damit steigen auch die Anforderungen, diesen Prozess sicher zu gestalten.
News | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Ausgabe 9-10-2023 | Security Spezial 9-10-2023
Digitalisierung des Gesundheitswesens – Sicherer Dokumentenaustausch spielt die Schlüsselrolle
Deutschland ist in den vergangenen zwei Jahren bei digitalen Verwaltungsdiensten entgegen dem globalen Trend weiter zurückgefallen. Nur in zwei von insgesamt 41 Ländern ist die Unzufriedenheit mit digitalen Behördendiensten noch größer. Zu diesem Ergebnis kommt die Boston Consulting Group in der Digital Government Citizen Survey 2022. Außerdem belegt Deutschland bei der Nutzungshäufigkeit von Online-Angeboten der Verwaltung allgemein den drittletzten, bei digitalen Gesundheitsdiensten sogar den letzten Platz. In Deutschland besteht dringender Handlungsbedarf, denn auch die Pandemie hat nicht den erhofften Schub gegeben.
News | Kommunikation | New Work | Ausgabe 7-8-2022
Sicherer Dokumentenaustausch ist Voraussetzung: Flexible Arbeitsmodelle – gekommen um zu bleiben
Angesichts der schier unendlichen Wahlmöglichkeiten aus Homeoffice, Jobsharing, Coworking oder hybrider Tätigkeit wirkt der traditionelle Nine-to-five-Job mit festem Arbeitsplatz und Büropräsenz fast wie ein Relikt aus vergangener Zeit. Dass festgefahrene Beschäftigungsmuster mehr und mehr aufgebrochen werden, ist ein Gewinn für alle Beteiligten. Zugleich können moderne Arbeitswelten nur dann zum Erfolgsmodell werden, wenn das Mehr an Freiheit und Flexibilität nicht auf Kosten der Sicherheit geht.
News | IT-Security | Ausgabe 5-6-2022 | Vertikal 5-6-2022 | Behörden
Manipulationssicherer Dokumentenaustausch für Behörden: Digitaler Aufbruch – aber sicher!
Dem Thema Digitalisierung wird im neuen Koalitionsvertrag so viel Raum zugestanden wie nie zuvor. Zahlreiche Reformen und Gesetze sollen dafür auf den Weg gebracht, Kompetenzen gebündelt und mehr finanzielle Mittel bereitgestellt werden. Damit all das nicht auf Kosten der Sicherheit geht, muss der verantwortungsvolle Umgang mit digitalen Daten von Anfang an mitgedacht werden.
News | Kommunikation | Logistik | Ausgabe 7-8-2021
Länderübergreifende Vernetzung – Digitaler Dokumentenaustausch in der Logistik
Sie agiert größtenteils im Hintergrund und ist dennoch Weltwirtschaftstreiber Nr. 1 und eine der Grundvoraussetzungen für die tagtägliche Versorgung der Bevölkerung: Die Logistikbranche. Mit einer Gesamtleistung von geschätzt 268 Milliarden Euro allein im Jahr 2020 und drei Millionen Beschäftigten ist sie laut Bundesvereinigung Logistik (BVL) der drittgrößte Wirtschaftsbereich Deutschlands – und seit jeher Ursprung digitaler Innovationen. Welch entscheidende Rolle hier der Dokumentenaustausch spielt, zeigt ein Logistikexperiment des Digitalverbands Bitkom.
News | Digitalisierung | IT-Security | Kommunikation | E-Government | Ausgabe 5-6-2021 | Vertikal 5-6-2021 | Banking | Finance | Governance
Wie Behörden sicher in Büro und Home Office kommunizieren – Sicherer, digitaler Dokumentenaustausch
Digitalisiert ist in vielen Behörden und Verwaltungen noch immer wenig. Vielerorts wandern Dokumente klassisch von Person zu Person, von Hand zu Hand. Dabei würde die Modernisierung der Verwaltung nicht nur zeitgemäße Prozesse schaffen, sondern zugleich die Mitarbeitenden entlasten. Der Weg dorthin führt über die Digitalisierung analoger Prozesse. Werden Dokumente auf digitalem Wege ausgetauscht, muss sichergestellt sein, dass sie sicher und verlustfrei übertragen werden.
News | Kommunikation | Lösungen | Ausgabe 3-4-2021
Unified-Communications-Lösungen – So gelingt der Dokumentenaustausch im Home Office
Jeder vierte Erwerbstätige in Deutschland hat im Januar vorrangig von zuhause aus gearbeitet, so eine aktuelle Studie der Hans-Böckler-Stiftung [1]. Knapp 40 Prozent davon konnten ihre Berufstätigkeit uneingeschränkt oder größtenteils im Home Office erledigen. Da ist noch Luft nach oben. Unbestritten ist, dass es Jobs gibt, die sich nicht einfach nach Hause verlagern lassen. Unbestritten ist auch, dass viele Arbeitgeber noch nicht bereit sind für ein Home-Office-Modell. Ein Grund dafür sind die fehlenden technischen Voraussetzungen, die ein Arbeiten von zu Hause ohne Einschränkungen nicht möglich machen. Denn das Home Office muss eine gleichwertige Alternative zum Firmenbüro darstellen – auch in puncto Sicherheit.
News | Kommunikation | Ausgabe 3-4-2021 | Vertikal 3-4-2021 | Healthcare
Zeitgemäßer Dokumentenaustausch in Behörden – So lassen sich analoge und digitale Prozesse verbinden
Behörden sind technikverdrossen und rückwärtsgewandt – diese Unterstellung hält sich hartnäckig. Erneut befeuert wurde sie erst kürzlich, als bekannt wurde, dass Gesundheitsämter ihre Infektionszahlen per Fax übermitteln. Was viele Kritiker nicht bedenken: Fax ist nicht gleich Fax. Während die analoge Version zurecht in der Versenkung verschwinden darf, sind faxbasierte IP-Lösungen Teil hochmoderner Unified Communications und Wegbereiter der Digitalisierung.
News | Kommunikation | Lösungen | Ausgabe 9-10-2020
Digitalisierung des Dokumentenaustauschs – Startschuss für das papierlose Büro
Man mag es kaum glauben, die Idee des papierlosen Büros geistert bereits seit den 1970er Jahren durch die Köpfe und ist damit so alt wie der Tatort oder Microsoft. Die Vorteile liegen auf der Hand: digitale Dokumente steigern die Effizienz im Unternehmen, schonen Umwelt und Budget und sind eine wichtige Voraussetzung für das mobile Arbeiten. Trotzdem ist der Umstieg keine einfache Angelegenheit. Gefragt sind innovative Lösungen, die den digitalen Dokumentenaustausch, Workflows und Freigabeprozesse im papierlosen Büro vorantreiben.
News | Kommunikation | Lösungen | Ausgabe 9-10-2019
Rechtssicherer Dokumentenaustausch mit NGDX – Sanfte Migration in die digitale Zukunft
Die Digitalisierung schreitet rasend schnell voran und mit demselben Tempo verändern sich auch die Anforderungen, denen Unternehmen, Organisationen und Behörden gegenüberstehen. Sie alle müssen sicherstellen, dass sensible Dokumente auf dem digitalen Weg rechts- und manipulationssicher ausgetauscht werden. Möglich wird dies durch den Einsatz von Dokumentenaustauschverfahren, anhand derer sich die bereits vorhandene Infrastruktur kosteneffizient, unkompliziert und sanft in die digitale Welt migrieren lässt.
News | Digitalisierung | Geschäftsprozesse | IT-Security | Lösungen | Ausgabe 7-8-2019
Digitalisierung in der Logistik – Rechtssicherer Dokumentenaustausch mit NGDX
Rund 279 Milliarden Euro Umsatz werden der deutschen Logistikbranche laut Statista für das Jahr 2019 prognostiziert. Dies entspricht nahezu einer Verdopplung in den letzten zehn Jahren. Die Branche boomt – auch aufgrund des florierenden Onlinehandels. Großer Nachholbedarf besteht allerdings beim Einsatz digitaler Technologien zur Optimierung der Beschaffungsaktivitäten, wie eine Studie des Bundesverband Materialwirtschaft Einkauf und Logistik e.V. (BME) zeigt. Moderne Dokumentenaustauschverfahren wie »Next Generation Document Exchange« des Berliner UC-Herstellers Ferrari electronic können ein wichtiger Baustein sein. Sie ermöglichen es, -zeitraubende manuelle Tätigkeiten bis hin zu komplexen Geschäftsprozessen zu automatisieren und durch den Einsatz der Blockchain-Technologie vertrauenswürdig abzusichern.
News | Blockchain | Business Process Management | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Ausgabe 5-6-2019 | Security Spezial 5-6-2019
Next Generation Document Exchange – Sicherer Dokumentenaustausch auf höchstem Niveau
Für die effiziente Gestaltung des Arbeitsalltags ist die Digitalisierung ein wahrer Segen: Zeitaufwändige Routinearbeiten lassen sich automatisieren, erhobene Daten mühelos analysieren und Dokumente frei von Medienbrüchen übermitteln. Umso wichtiger ist es, die digitalen Inhalte zu schützen und Cybercrime keine Angriffsfläche zu bieten. Möglich wird dies durch »Peer-to-Peer«-Übertragung, Blockchain-Technologie, Verschlüsselung und den Einsatz digitaler Signaturen. All das bietet der Berliner UC-Hersteller Ferrari electronic mit seinem neuen Dokumentenaustauschverfahren Next Generation Document Exchange (NGDX).
News | Trends 2026 | Business | Digitale Transformation | Trends Wirtschaft | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | New Work | Services | Strategien
Innovationskraft in Deutschland lässt nach – Politik und Unternehmen müssen schnell handeln
Die Innovationsdynamik der deutschen Unternehmenslandschaft schwächt sich ab. Die Zahl der Firmen mit innovativen Spitzenleistungen schrumpft und die Zahl innovationsschwacher Unternehmen wächst. Um Wettbewerbsfähigkeit, technologische Souveränität und Zukunftsfähigkeit zu sichern, braucht es eine klare Neuausrichtung der Innovationspolitik und eine konsequente Umsetzung strategischer Prioritäten vor allem bei Zukunftstechnologien. Die Innovationstätigkeit der deutschen Unternehmen lässt deutlich…
Ausgabe 1-2-2026 | News | Business | Digitalisierung | Effizienz | Strategien
Perfektion als Innovationsbremse – Die Beta-Phobie ablegen
Deutschland bremst sich mit seinem Perfektionsanspruch selbst aus: Statt mutig neue Ideen zu testen, verlieren wir uns in endlosen Prüfprozessen und Regulierungen. Für echte Innovation brauchen wir mehr Experimentierfreude, Prototypen und eine Kultur, die Scheitern als Fortschritt versteht.
Ausgabe 1-2-2026 | News | Business | Business Process Management | Geschäftsprozesse | Strategien
Datensouveränität – Kann Europa die Kontrolle über seine Daten wiedererlangen?
Die Kontrolle über europäische Daten ist trotz Speicherung innerhalb der EU nicht garantiert, da ausländische Behörden wie die USA durch Gesetze wie den CLOUD Act Zugriff erhalten können. Für Unternehmen und öffentliche Einrichtungen entsteht dadurch ein erhebliches Risiko, das mit klassischen Maßnahmen wie Datenresidenz allein nicht behoben werden kann. Intelligente, anbieterunabhängige Datenmanagement-Plattformen bieten einen Ausweg, indem sie Transparenz, Kontrolle und Durchsetzung von Richtlinien über verschiedene Infrastrukturen hinweg ermöglichen und so die digitale Souveränität stärken.
News | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Healthcare IT | Nachhaltigkeit | New Work | Services | Tipps
Der Longevity Loop: Wie wir den Code des Alterns neu programmieren
Ein Paradigmenwechsel in der Medizin: Warum Altern kein Verschleiß, sondern Informationsverlust ist – und wie wir durch den bewussten Wechsel von Aktivierung und Regeneration unsere biologische Uhr zurückdrehen können. Wir stehen an der Schwelle zu einer neuen Ära der menschlichen Gesundheit. Die Zeiten, in denen Altern als unvermeidlicher, linearer Verfallsprozess hingenommen wurde, sind vorbei.…