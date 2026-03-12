Innovationskraft in Deutschland lässt nach – Politik und Unternehmen müssen schnell handeln

Die Innovationsdynamik der deutschen Unternehmenslandschaft schwächt sich ab. Die Zahl der Firmen mit innovativen Spitzenleistungen schrumpft und die Zahl innovationsschwacher Unternehmen wächst. Um Wettbewerbsfähigkeit, technologische Souveränität und Zukunftsfähigkeit zu sichern, braucht es eine klare Neuausrichtung der Innovationspolitik und eine konsequente Umsetzung strategischer Prioritäten vor allem bei Zukunftstechnologien.
Die Innovationstätigkeit der deutschen Unternehmen lässt deutlich nach. Ausgerechnet in einer Phase verschärften globalen Wettbewerbs, geopolitischer Spannungen und beschleunigter technologischer Entwicklungen verliert die deutsche Wirtschaft an Innovationsdynamik. Nur noch 13 Prozent der Unternehmen zählen 2026 zur innovationsstarken Spitze in Deutschland. 2019 war es noch rund ein Viertel.
Gleichzeitig ist der Anteil innovationsschwacher Unternehmen auf nahezu 40 Prozent gestiegen. Innovation verliert damit in der Breite an strategischer Verankerung. Dies zeigt die Studie »Innovative Milieus 2026« im Auftrag der Bertelsmann Stiftung, für die mehr als 1.100 Unternehmen befragt wurden [1]. »Die Innovationsbasis unseres Landes schrumpft, während der internationale Wettbewerb härter wird. Wenn wir jetzt nicht entschlossen handeln, riskieren wir einen nachhaltigen Verlust an technologischer Wettbewerbsfähigkeit«, sagt Armando García Schmidt, Innovationsexperte der Bertelsmann Stiftung.
Industrie verliert an Gewicht – digitale Dienstleister rücken vor
Industrielle Kernbranchen verlieren Innovationskraft, während wissensintensive Dienstleistungen und die IT-Wirtschaft in Deutschland zunehmend die Rolle technologischer Vorreiter übernehmen. Zugleich gibt es seltener grundlegende Neuerungen – Unternehmen setzen häufiger auf schrittweise Produkt- und Prozessverbesserungen.
Trotz des negativen Gesamttrends zeigt sich, dass digitale Schlüsseltechnologien deutlich an Bedeutung gewinnen und sich immer stärker auch jenseits der innovationsstarken Spitze verbreiten. 70 Prozent der befragten Unternehmen nutzen heute künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, ein Viertel aller Unternehmen sogar intensiv. Für die kommenden Jahre erwarten noch mehr Unternehmen eine hohe strategische Relevanz dieser Technologien für ihre Produkte und Geschäftsmodelle.
Anders ist die Lage bei komplexen Deep-Tech- und anspruchsvollen Green-Tech-Anwendungen. Technologien wie CO₂-Abscheidung oder andere forschungsintensive Zukunftstechnologien werden nur von wenigen Unternehmen intensiv genutzt. Auch im Bereich Kreislaufwirtschaft und nachhaltige Materialien sind Fortschritte sichtbar – doch eine breite Anwendung bleibt bislang aus. Anspruchsvolle Hochtechnologien nutzen nur wenige Unternehmen.
Trotz der kritischen Befunde zeigt die Studie aber auch: Innovationsstärke ist gestaltbar. Unternehmen, die klare Innovationsstrategien verfolgen, gezielt kooperieren und systematisch in Kompetenzen investieren, erzielen messbare Fortschritte – unabhängig von ihrer Größe.
Hightech-Agenda muss schnell Wirkung entfalten
Die Ergebnisse stehen nicht isoliert. So zeigt eine im Januar veröffentlichte Studie der Bertelsmann Stiftung eine spürbare Investitionszurückhaltung im Innovationsbereich – insbesondere bei kleineren und innovationsfernen Unternehmen. Im aktuellen Sustainability Transformation Monitor der Stiftung nennen Unternehmen unsichere politische Rahmenbedingungen und fehlende Marktanreize als Gründe für ihre abnehmende Veränderungsbereitschaft. Wo Planbarkeit fehlt, werden Risiken stärker abgewogen und Innovation vorsichtiger betrieben.
Klar ist: Der beobachtbare Trend gefährdet den Standort Deutschland. Für einen Neustart braucht es von Seiten der Politik verlässliche Rahmenbedingungen, klare Prioritäten und eine strategische Fokussierung. Die neue »Hightech-Agenda Deutschland« kann dabei ein zentraler Hebel sein: Sie soll Impulse in Schlüsseltechnologien setzen und technologische Souveränität stärken. Entscheidend ist dabei, dass die Agenda entschlossen und schnell umgesetzt wird. Flankiert werden sollte sie durch weitere Reformschritte, die Investitionen erleichtern, Bürokratielasten und Innovationshemmnisse abbauen.
Auch die Unternehmen selbst stehen in der Verantwortung: Sie müssen technologische Entwicklungen früh aufgreifen, Innovationsprojekte strategisch bündeln und stärker auf Skalierung und Marktdurchsetzung ausrichten. »Es ist höchste Zeit zu handeln, wenn wir wettbewerbsfähig bleiben und bei Zukunftstechnologien vorne mitspielen wollen. Was wir jetzt brauchen, ist eine kohärente Wirtschafts- und Innovationspolitik, mit einer Hightech-Agenda, die auch die Breite der Unternehmenslandschaft neu in Bewegung bringt«, sagt García Schmidt.
[1] Zusatzinformationen: Grundlage der Studie ist eine repräsentative Befragung von 1.146 Unternehmen im IW-Zukunftspanel. Die IW Consult hat zum dritten Mal seit 2019 auf der Grundlage von mehr als 30 Fragen die Innovationstätigkeit der deutschen Unternehmenslandschaft umfassend analysiert. Zusätzlich wurden für die aktuelle Studie Fragen zur aktuellen und künftigen Nutzung von 13 Schlüsseltechnologien gestellt.
https://pub.bertelsmann-stiftung.de/Innovative-Milieus-2026
6498 Artikel zu „Innovation“
News | Business Process Management | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Infrastruktur | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Services
Warum AI in Deutschland nicht an Innovation scheitert, sondern am Betrieb
AI hat in Deutschland die Experimentierphase hinter sich gelassen. Rund ein Drittel der Unternehmen setzt sie bereits ein, weitere folgen [1]. Entscheidend ist dabei längst nicht mehr die Qualität einzelner Modelle. Der Erfolg hängt vielmehr davon ab, ob sich AI im laufenden Betrieb kontrollieren, überwachen und nachvollziehen lässt. Gerade im deutschen Markt mit DSGVO, AI…
Ausgabe 1-2-2026 | News | Business | Digitalisierung | Effizienz | Strategien
Perfektion als Innovationsbremse – Die Beta-Phobie ablegen
Deutschland bremst sich mit seinem Perfektionsanspruch selbst aus: Statt mutig neue Ideen zu testen, verlieren wir uns in endlosen Prüfprozessen und Regulierungen. Für echte Innovation brauchen wir mehr Experimentierfreude, Prototypen und eine Kultur, die Scheitern als Fortschritt versteht.
News | Business | Business Process Management | Digitale Transformation | Geschäftsprozesse | Tipps
Vom Altsystem zur Innovationsplattform: Mit Clean Core zur agilen IT-Architektur
Unternehmen stehen derzeit vor einer Mammutaufgabe: Sie stecken mitten in der Transformation und müssen ihre SAP-Systemlandschaften grundlegend zukunftsfähig umbauen – ohne dabei ihre etablierten Geschäftsprozesse und bewährten Abläufe zu gefährden. Dass SAP gleichzeitig eine umfassende Cloud-First-Strategie verfolgt, stellt viele IT-Abteilungen vor zusätzliche Herausforderungen. Denn damit müssen die Kunden auf SAP-Standard zurückkehren und stehen oft vor…
News | Business | Produktmeldung
Vertiv und die Universität Bologna unterzeichnen eine strategische Vereinbarung für Forschung, Ausbildung und Innovation
Die Kooperation verbindet akademische Exzellenz mit Branchenexpertise und treibt wichtige Innovationen im Bereich der digitalen Infrastruktur voran. Giovanni Molari, rector of the University of Bologna (left), and Giovanni Zanei, vice president, large power conversion at Vertiv (right) Vertiv, ein weltweit agierender Anbieter für kritische digitale Infrastrukturen, hat eine Rahmenvereinbarung zur Zusammenarbeit mit der…
News | Effizienz | Künstliche Intelligenz | Nachhaltigkeit | New Work | Services
Barrierefreie KI: Zehn praxisnahe Schritte für inklusive Innovation am Arbeitsplatz
Generative KI verändert rasant die Art, wie wir arbeiten. Sie schreibt Texte, generiert Bilder und Videos, unterstützt Entscheidungen, automatisiert Prozesse. Doch allzu oft bleibt ein zentraler Aspekt unbeachtet: Barrierefreiheit. Wer Inklusion ernst nimmt, muss sicherstellen, dass KI-Systeme für alle zugänglich sind – unabhängig von körperlichen oder kognitiven Fähigkeiten. Diese zehn Schritte zeigen, wie Organisationen GenAI…
News | Business | Geschäftsprozesse | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Services | Strategien
Künstliche Intelligenz im Unternehmen: Zwischen Innovation und Datenschutzfalle
Künstliche Intelligenz (KI) verändert derzeit rasant die Arbeitswelt. Ob automatisierte Textgenerierung, intelligente Datenanalysen oder Chatbots im Kundenservice – Unternehmen setzen zunehmend auf KI-gestützte Anwendungen, um Prozesse effizienter zu gestalten und Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Doch mit den neuen Möglichkeiten wachsen auch die Risiken. Besonders der Schutz sensibler Daten rückt in den Fokus. Darauf weist Dr. Johann…
News | Trends 2026 | Effizienz | Trends Infrastruktur | Industrie 4.0 | Künstliche Intelligenz
2026 wird KI vom Innovations- zum Produktivitätsmotor
Die Fertigungslandschaft hat im vergangenen Jahr stürmische Zeiten erlebt und KI war mittendrin. 2026 wird das Jahr, in dem der KI-Einsatz von der experimentellen Test- in die produktive Wertschöpfungsphase tritt. Schwierige Umgebungsbedingungen, enormes Innovationstempo und strenge regulatorische Anforderungen haben 2025 für Produktionsunternehmen eine komplexe Gemengelage geschaffen. Der Einsatz künstlicher Intelligenz galt und gilt in…
News | IT-Security | Kommunikation | Lösungen | Ausgabe 11-12-2025
Next Generation Document Exchange: Dokumente sicher und rechtsgültig versenden – Telko-Innovationen inklusive sicherem Dokumentenaustausch
2026 wird im Zeichen der Verbreitung von 5G und ersten Investitionen in 6G, der Integration von künstlicher Intelligenz (KI), massiven Investitionen in Glasfasernetze und neuen Geschäftsmodellen durch Cloud und Edge Computing stehen. Diese Entwicklungen werden die Branche nachhaltig verändern und sorgen für höhere Effizienz und verbesserte Konnektivität. Unbenommen davon muss der sichere Dokumentenaustausch bei allen technischen Möglichkeiten gewährleistet bleiben.
News | Cloud Computing | Trends 2025 | Trends Cloud Computing | Künstliche Intelligenz | Strategien
Cloud Business 2025: Cloud-Strategie als Balanceakt zwischen Innovations- und Kostendruck
Die meisten Unternehmen in Deutschland nutzen mehrere Cloud-Modelle – die Multi-Cloud wird zur Norm. Geopolitische Spannungen schaffen eine neue Ordnung der Cloud-Landschaft. KI-Fähigkeiten werden zum Auswahlkriterium für Cloud-Anbieter. Cloud-Budgets steigen, doch das Kostenmanagement bleibt ausbaufähig [1]. Zwischen 2023 und 2025 ist der Anteil von deutschen Unternehmen, die in Teilen oder vollständig auf die Cloud…
News | Trends 2026 | Business | Effizienz | Künstliche Intelligenz
KI 2026: Innovation trifft Pragmatismus
Im kommenden Jahr entwickelt sich KI vom Technologie-Hype zum Effizienz-Booster. In den Vordergrund rücken praxisrelevante Kriterien wie Produktivität, Sicherheit und messbare Ergebnisse. Das erhöht den Druck auf Unternehmen, KI produktiv in ihre Arbeitsabläufe und Entscheidungen zu integrieren. IFS erklärt die wichtigsten KI-Trends 2026. Das Jahr 2026 markiert einen Wechsel in der Art und Weise,…
News | Business Intelligence | Business Process Management | Geschäftsprozesse | Healthcare IT
Der Weg zu datengetriebenen Innovationen
Manche Unternehmen, vor allem in der Pharma- und Health-Branche, sitzen auf waren Datenschätzen. Nicht selten verhält es sich mit ihnen wie mit einem Rohdiamanten: Erst die Bearbeitung erschließt die inneren Werte. Diese Daten können enorme Business-Vorteile generieren, sind aber häufig auch hochsensibel und durch regulatorische Vorgaben in der Nutzung beschränkt. Abhilfe schafft eine ausgereifte Enterprise…
News | Trends 2026 | Business | Business Process Management | Digitalisierung | Trends Infrastruktur | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum | Services
Dateninfrastruktur 2026: sieben Prognosen für Leistung, Compliance und Innovation
2026 wird das Jahr, in dem Leistung, Compliance und Innovation zusammenkommen. Für IT-Führungskräfte und Architekten signalisiert dies einen Paradigmenwechsel: Weg von der reinen Beschleunigung von Systemen, hin zu nachweislich kontrollierbaren Architekturen, in denen Transparenz und Steuerbarkeit die neuen Leistungskennzahlen sind. Mit Blick auf die Infrastrukturlandschaft der Daten sieht Scality in 2026 folgende Trends: Die…
News | Business
Innovationen, Inspirationen, Interaktionen: Samsung eröffnet neues Business Experience Center
Auf 2 Etagen können Business-Kunden das Zusammenspiel technologischer Lösungen hautnah erleben und testen. Von Retail über Healthcare bis zu Government – 11 Branchenzonen bilden 20 Anwendungsszenarien ab. Im Vordergrund steht »One Samsung« – das Ökosystem aus Hardware, Software und Partnerlösungen. Samsung hat ein neues Business Experience Centre (BEC) in Eschborn eröffnet. In dem…
News | Business | Trends 2025 | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Trends Geschäftsprozesse | Nachhaltigkeit | Strategien
Nachhaltigkeit verankert im Geschäftsmodell beschert Poleposition in Resilienz, Innovation und finanzielle Rendite
83 % der befragten deutschen Unternehmen betrachten IT als einen wichtigen Faktor, um ihre Umweltziele zu erreichen. Global sind es 78 %. Kyndryl, Anbieter von unternehmenskritischen Technologiedienstleistungen, hat in Zusammenarbeit mit Microsoft die Ergebnisse der dritten jährlichen Global Sustainability Barometer Study von Ecosystm veröffentlicht [1]. Die Studie zeigt, dass integrationsorientierte Unternehmen – also solche,…
News | Business | Business Process Management | Trends 2025 | Trends Infrastruktur | Geschäftsprozesse | Trends Geschäftsprozesse | Whitepaper
Missing ROI: »Big-Bang«-Plattformmigrationen belasten Budgets und bremsen Innovationen
Während die Global-2000-Unternehmen um die Modernisierung ihrer Tech-Stacks wetteifern, enthüllt eine neue Umfrage von CloudBees ein »Trugbild der Plattformmigration«: Unternehmen verlieren durchschnittlich 315.000 US-Dollar pro Projekt durch Kostenüberschreitungen, Tool-Wildwuchs, Burnout und Sicherheitslücken. CloudBees, eine Plattform für Softwareentwicklung, hat seinen ersten DevOps-Migrationsindex veröffentlicht. Die Ergebnisse zeigen eine wachsende Kluft zwischen Modernisierungsambitionen und der geschäftlichen Realität.…
News | Business | Cloud Computing | Infrastruktur | Strategien
Wie kann Europa das Rennen um Cloud-Innovation gewinnen?
Mit dem rasanten Fortschritt der digitalen Wirtschaft und dem Aufkommen zahlreicher neuer Technologien – allen voran künstlicher Intelligenz (KI) – stehen europäische Entscheidungsträger vor einer neuen Herausforderung: Wie lässt sich ein innovatives Ökosystem regionaler Cloud-Anbieter schaffen, das sowohl leistungsfähige Lösungen als auch ausreichende Skalierbarkeit bietet? Und wie kann dieses Ökosystem mit internationalen Anbietern konkurrieren und…
News | Trends 2026 | Trends Wirtschaft | Trends Security | Trends Infrastruktur | Trends Cloud Computing | Trends Kommunikation | Trends Geschäftsprozesse | Trends Services | Strategien
Technologietrends für 2026: Innovation und Transformation in einer KI-gesteuerten, hypervernetzten Welt
Die strategischen Technologietrends für 2026 umfassen KI-Supercomputing-Plattformen, Multiagentensysteme, domänenspezifische Sprachmodelle, KI-Sicherheitsplattformen, KI-native Entwicklungsplattformen, vertrauliches Rechnen, physische KI, präventive Cybersicherheit, digitale Herkunft und Geopatriation. Diese Trends treiben Innovation und Transformation in einer KI-gesteuerten, hypervernetzten Welt voran [1]. »2026 wird ein entscheidendes Jahr für Technologieführer, in dem Disruption, Innovation und Risiken in einem nie dagewesnen Tempo…
News | Business | Digitalisierung | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Lösungen | Strategien | Tipps
So bremst Deutschland Innovation aktiv aus
Der Motor für Erfolg und Wettbewerbsfähigkeit ist und bleibt Innovation. Ausgerechnet die Top-Exportnation Deutschland gängelt innovationswillige Unternehmen aber mit Bürokratie und anderen Hürden. Experten für kundenspezifische Hardware- und Softwarelösungen stellen die sechs fatalsten Bremsklötze vor. In Sachen Innovation und Forschung gibt es in Deutschland viel Licht und Schatten – letzteres vor allem hausgemacht. Die…
News | Business | Kommentar | Künstliche Intelligenz
Kleinstaaterei bei der KI-Regulierung bremst Automotive-Innovationen aus
Kommentar von Craig Melrose, Global Managing Partner – Advanced Technologies bei HTEC Künstliche Intelligenz entwickelt sich mit beeindruckender Geschwindigkeit – inzwischen beantwortet sie zuverlässig Fragen an Hotlines, kann weit über 100 Tumorarten unterscheiden und steuert selbstständig ganze Produktionsstraßen. Dafür verantwortlich sind IT-Systeme mit immer größerer Rechenleistung, bessere KI-Modelle und eine smartere Nutzung der verfügbaren Daten.…
News | Business | Cloud Computing | Trends Wirtschaft | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Rechenzentrum | Services | Strategien
SAP baut souveräne Cloudangebote für Europa als Grundlage für KI-Innovationen aus
SAP bringt jahrzehntelange Erfahrung bei geschäftskritischen Abläufen mit wachsenden Anforderungen an Souveränität, Regulierung und KI-gesteuertes Wachstum zusammen. Die SAP SE stellt einen umfassenden neuen Ansatz für digitale Souveränität und KI-Innovation in Europa vor. Mit den erweiterten Angeboten des SAP Sovereign Cloud-Portfolios erhalten europäische Kunden künftig Zugang zu einem umfassenden Technologie-Stack, der sowohl die SAP…