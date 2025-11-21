Nachhaltigkeit verankert im Geschäftsmodell beschert Poleposition in Resilienz, Innovation und finanzielle Rendite

83 % der befragten deutschen Unternehmen betrachten IT als einen wichtigen Faktor, um ihre Umweltziele zu erreichen. Global sind es 78 %.

Kyndryl, Anbieter von unternehmenskritischen Technologiedienstleistungen, hat in Zusammenarbeit mit Microsoft die Ergebnisse der dritten jährlichen Global Sustainability Barometer Study von Ecosystm veröffentlicht [1]. Die Studie zeigt, dass integrationsorientierte Unternehmen – also solche, die Nachhaltigkeit mit ihrer Geschäftsstrategie in Einklang bringen, ihre Mitarbeiter befähigen und fortschrittliche Technologien wie KI einsetzen – einen messbaren Geschäftswert und nachhaltige Wirkung erzielen.

»Wir beobachten, dass immer mehr Führungskräfte Politik, Menschen und Ziele miteinander verbinden, indem sie technologische Erkenntnisse und agentenbasierte KI nutzen, um Wirkung zu erzielen und nicht nur über Nachhaltigkeit zu berichten [2]«, sagt Faith Taylor, Senior Vice President, Global Citizenship and Sustainability, bei Kyndryl.

»Dieser Wandel – weg von reiner Vorschriftenerfüllung hin zu entschlossenem Handeln – ermöglicht es Unternehmen aller Branchen und Regionen, klügere, datengestützte Entscheidungen zu treffen. Wenn Nachhaltigkeit fest im Geschäftsmodell verankert ist, stärkt das nicht nur ihre Widerstandsfähigkeit, sondern fördert auch Innovation.«

Nachhaltigkeitsorientierte Unternehmen sind weltweit führend

Die Global Sustainability Barometer Study 2025 identifiziert eine entscheidende Veränderung gegenüber den Vorjahren: Führende Unternehmen integrieren Nachhaltigkeit in ihre Kerngeschäftsprozesse, um ihre Mitbewerber in allen Regionen und Branchen zu übertreffen. Diese Vorreiter machen Nachhaltigkeit von einer Nebeninitiative zu einem Motor für die Wertschöpfung und fördern so Resilienz, Wettbewerbsfähigkeit und Marktdifferenzierung. Bemerkenswert ist, dass 83 % (Global: 78 %) der befragten integrationsorientierten Unternehmen IT als einen wichtigen Faktor für die Erreichung von Nachhaltigkeitszielen hervorheben und Daten, Automatisierung und KI für messbare Ergebnisse nutzen. Ganze 83 % (Global: 56 %) der deutschen IT-Teams motivieren zudem mittlerweile Nachhaltigkeitsbemühungen über den IT-Bereich hinaus, gegenüber 22 % (Global: 38 %) im Jahr 2024.

»Die Global Sustainability Barometer Study 2025 zeigt, dass etwa die Hälfte der führenden Unternehmen mittlerweile prädiktive KI einsetzen, um Nachhaltigkeitsherausforderungen zu antizipieren und darauf zu reagieren – anstatt sie nur zu verfolgen und zu analysieren. Dadurch werden vorausschauende Informationen zu einem zentralen Bestandteil der Nachhaltigkeitsstrategie«, so Ricardo Davila, GM, Enterprise Partner Solutions, Microsoft. »Wir sind stolz darauf, im gesamten Ökosystem Partnerschaften einzugehen, um jedem Unternehmen dabei zu helfen, Nachhaltigkeit in eine datengesteuerte Betriebsfähigkeit zu verwandeln.«

Wichtige Erkenntnisse:

Kernfaktor der Strategie: 97 % der deutschen Unternehmen bewerten ökologische Nachhaltigkeit als oberste strategische Priorität.

Finanzielle Vorteile: 44 % (Global: 59 %) der deutschen Unternehmen berichten von finanziellen Vorteilen durch Investitionen in Nachhaltigkeit, vor allem durch betriebliche Effizienz, Kundenbindung und neue Marktchancen.

Frühe Einführung von agentenbasierter KI: Unter den deutschen Befragten testen oder implementieren 25 % (Global: 30 %) agentenbasierte KI für Nachhaltigkeit, wobei Early Adopters messbare Vorteile in Bezug auf Kosteneinsparungen, Innovation und Compliance melden.

Verbindung von Politik, Menschen und Zielen: 83 % (Global: 73 %) der befragten deutschen Unternehmen berichten von einer starken Abstimmung zwischen Technologie- und Nachhaltigkeitsteams. Durch die Verknüpfung von Abteilungszielen, die Befähigung der Mitarbeiter und die Einbindung von Stakeholdern machen diese Führungskräfte Nachhaltigkeit von einer Compliance-Maßnahme zu einem Motor für Unternehmenswert und nachhaltige Wirkung.

Regionale und branchenbezogene Dynamik: Europa ist führend bei der Abstimmung von technologischer Modernisierung und KI-Einführung für Nachhaltigkeit, angetrieben durch robuste regulatorische Rahmenbedingungen. In allen Regionen nennen Länder, die die Nachhaltigkeit vorantreiben, einen klareren Return on Investment (ROI) oder neue Umsatzmöglichkeiten als wichtigste Treiber (Deutschland: 44 % | Europa: 67 %). Zu den Branchen, die bei der Einführung und Erprobung von agentenbasierter KI führend sind, gehören Energie und Versorgungsunternehmen, Banken und Transport – wobei der Schwerpunkt nicht nur auf der Optimierung von Energie und Emissionen liegt, sondern auch auf der betrieblichen Widerstandsfähigkeit, der Ressourceneffizienz und der nachhaltigen Produktgestaltung.

»Unternehmen haben heute die Möglichkeit, langjährige Herausforderungen bei der Überbrückung von Strategie und Umsetzung zu überwinden«, sagte Sash Mukherjee, Vice President, Industry Insights, Ecosystm. »Prädiktive und agentische KI schaffen ein geschlossenes System, in dem Erkenntnisse und Maßnahmen zusammenkommen. Prädiktive KI antizipiert Risiken, während agentische KI in Echtzeit reagiert und Strategie umsetzt. Wenn Technologie und Geschäftsstrategie aufeinander abgestimmt sind, können Unternehmen messbare Umweltergebnisse wirklich in ihren täglichen Betrieb integrieren.«

Die Ergebnisse der Studie stimmen mit dem Kyndryl Readiness Report 2025 überein und bestätigen die zunehmend starke Integration von Nachhaltigkeit und IT [3]. Der Readiness Report zeigt, dass 27 % der international befragten Unternehmen, die in die Modernisierung ihrer IT investieren, durch Effizienz, Innovation, Sicherheit und Compliance Vorteile im Bereich Nachhaltigkeit erzielen, während 22 % eine verbesserte Energieeffizienz oder Nachhaltigkeit als entscheidendes Ergebnis für den ROI der digitalen Transformation nennen.

[1] Über die Global Sustainability Barometer Study 2025: Die dritte Ausgabe der Global Sustainability Barometer Study, die von Ecosystm im Auftrag von Kyndryl und Microsoft durchgeführt wurde, spiegelt die Perspektiven von 1.286 Unternehmensführern aus 20 Ländern und neun Branchen wider. Die zwischen August und September 2025 durchgeführte Studie soll einen umfassenden Überblick darüber geben, wie Integration, Strategie und Technologie die Nachhaltigkeit von der Compliance zum Wettbewerbsvorteil machen.

Erfahren Sie mehr über die Studie »From Planning to Progress: AI-Driven Sustainability in Practice« (Von der Planung zum Fortschritt: KI-gesteuerte Nachhaltigkeit in der Praxis).

2860 Artikel zu „Nachhaltigkeit“