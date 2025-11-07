Pflicht oder Chance? Nachhaltigkeitsdaten in Echtzeit erfassen und verwalten

Die Diskussion um Environmental, Social, and Governance (ESG) entwickelt sich von einem Trendthema zu einer zentralen Herausforderung für Unternehmen. Nachhaltiges Wirtschaften ist längst nicht mehr nur ein moralisches Statement, sondern ein relevanter Wettbewerbsfaktor. Doch wie lassen sich CO₂e-Emissionen und andere Umweltkennzahlen sinnvoll erfassen, wenn die Datenquellen fragmentiert sind? Wie können Unternehmen valide, prüfbare Informationen bereitstellen und gleichzeitig in Geschäftsprozesse einbinden?

Genau hier setzt die cloudbasierte Software Sustainability Data Simplified von NTT DATA Business Solutions an – eine SaaS-Lösung, die ESG-Reporting nicht nur vereinfacht, sondern grundlegend neu denkt: integriert, SAP-nah und strategisch nutzbar. Entstanden im Rahmen eines erfolgreichen Pilotprojekts mit der Dr. Wolff Group, unterstützt Sustainability Data Simplified Unternehmen bei der Berechnung, Analyse und Pflege von CO₂e-Emissionen im SAP-System.

Nachhaltigkeit als Wettbewerbsfaktor

Die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) verpflichtet Unternehmen zur Offenlegung umfassender Nachhaltigkeitsdaten. Ursprünglich sollten über 50.000 Unternehmen betroffen sein, doch die EU kündigte Anfang 2025 an, rund 80 % der Unternehmen von der Berichtspflicht auszunehmen, vor allem kleine und mittlere Unternehmen. Ziel ist der Bürokratieabbau und die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, während gleichzeitig wirtschaftliche Belastungen wie steigende Energiepreise und Lieferkettenprobleme berücksichtigt werden.

Unabhängig von diesen Lockerungen bleibt ESG-Reporting ein zentrales Thema. Investoren, Geschäftspartner und Kunden erwarten zunehmend Transparenz über Umwelt- und Sozialstandards, beispielsweise beziehen Banken und Versicherungen Nachhaltigkeitskennzahlen in ihre Investitionsentscheidungen mit ein. Unternehmen, die ESG-Daten gezielt einsetzen, können nicht nur Risiken reduzieren, sondern auch neue Geschäftsmöglichkeiten erschließen. Nachhaltigkeit entwickelt sich damit zu einem entscheidenden Wettbewerbsfaktor – insbesondere dann, wenn regulatorischer Druck abnimmt, die Anforderungen von Investoren, Partnern und Kunden an verantwortungsvolles Wirtschaften jedoch weiter zunehmen.

Wie können Unternehmen ESG-Daten effizient und einheitlich erfassen?

Die SaaS-Lösung Sustainability Data Simplified konsolidiert ESG-Daten aus verschiedenen SAP-Systemen, reichert Stammdaten um Nachhaltigkeitsattribute an und berechnet CO₂e-Emissionen GHG-konform – unabhängig vom eingesetzten ERP-System.

Die wichtigsten Funktionen: zentrale Datenhaltung, Echtzeit-Analyse von Product und Corporate Carbon Footprints, flexible Attributpflege, auditierbares Reporting und nahtlose SAP-Integration über die SAP Business Technology Platform (SAP BTP). Besonders in heterogenen IT-Landschaften ermöglicht Sustainability Data Simplified, ESG-Daten konsistent, transparent und ohne Medienbrüche zu erfassen.

Erfolgreiches Pilotprojekt Dr. Wolff Group

Bevor Sustainability Data Simplified den Weg in viele verschiedene Unternehmen gefunden hat, wurde die Lösung erst in einem Pilotprojekt mit der Dr. Wolff Group entwickelt, einem bekannten deutschen Hersteller von Gesundheits- und Pflegeprodukten wie beispielsweise die Marke Alpecin. Ziel des Projekts war es, den CO₂e-Fußabdruck einzelner Produkte, beispielsweise Verpackungseinheiten, einfach, schnell und systematisch zu erfassen, zu analysieren und in das bestehende SAP-System abzubilden. Das Projekt zeigte, dass Sustainability Data Simplified in der Praxis zuverlässig funktioniert, komplexe Materialstrukturen präzise abbildet und Routineaufgaben automatisiert. Aufgrund dieses erfolgreichen Pilotprojekts konnte die Lösung für andere Unternehmen skaliert und angepasst werden.

Praxisbeispiel: Effiziente Verwaltung von Nachhaltigkeitsdaten

Heute ist Sustainability Data Simplified bei mehreren Unternehmen im Einsatz, darunter bei einem international agierenden Hersteller von End-of-Line-Verpackungslösungen. Ziel war es, die bislang manuell über Excel-Kalkulatoren erfassten CO₂e-Daten effizient, fehlerfrei und prüfungssicher zu verwalten. Besonders herausfordernd waren die Scope-3-Emissionen aus der Lieferkette, die aus verschiedenen Fachbereichen und von externen Lieferanten zusammengetragen werden mussten.

Sustainability Data Simplified bietet Kunden eine zentrale, SAP-nahe Plattform, die Stammdaten aus Einkauf, Produktion und Logistik um Nachhaltigkeitsattribute ergänzt und externe Datenquellen flexibel einbindet. So entsteht ein Single Point of Truth für alle ESG-relevanten Daten. Carbon Footprints werden automatisch berechnet und in Übereinstimmung mit dem Greenhouse Gas Protocol (GHG) dokumentiert, sodass Nachhaltigkeitsteams ihre Ressourcen auf die Analyse und strategische Nutzung der Daten konzentrieren können.

Durch die Integration der ESG-Kennzahlen in SAP können Kunden Nachhaltigkeitsinformationen direkt mit finanziellen Daten verknüpfen. Investitionsentscheidungen, Prozessoptimierungen und Lieferantenbewertungen basieren nun auf belastbaren, konsistenten Daten. Gleichzeitig reduziert der zentrale Datenbestand Fehler, vermeidet Doppelarbeit und ermöglicht die Erstellung prüfungssicherer Berichte gemäß CSRD und GHG-Protokoll.

Nachhaltigkeit als strategisches Steuerungsinstrument

Die Erfahrungen aus den Kundenprojekten zeigen: ESG-Reporting geht weit über eine reine Pflichtaufgabe hinaus. Mit einer zentralen, automatisierten und SAP-integrierten Lösung wie Sustainability Data Simplified werden ESG-Daten transparent, konsistent und unmittelbar nutzbar. Unternehmen können so Optimierungspotenziale erkennen, operative Prozesse effizient steuern und strategische Entscheidungen fundiert auf Nachhaltigkeitskennzahlen stützen.

Durch die Verknüpfung von ESG- und Finanzdaten entstehen klare Entscheidungsgrundlagen, die nicht nur die Compliance sichern, sondern auch die Wettbewerbsfähigkeit erhöhen. Gleichzeitig lassen sich langfristig Kosten senken, Risiken reduzieren und neue Geschäftschancen erschließen. Wer frühzeitig in integrierte ESG-Reporting-Lösungen investiert, verschafft sich damit einen klaren Vorsprung – und positioniert Nachhaltigkeit als festen Bestandteil der Unternehmenssteuerung.

Luisa Swetlik, Innovation Manager Sustainability bei NTT DATA Business Solutions

Luisa Swetlik ist Innovation Managerin für Nachhaltigkeit bei NTT DATA Business Solutions Germany und treibt die Entwicklung und Implementierung zukunftsweisender ESG-Lösungen auf SAP-Basis voran. Mit ihrer Expertise unterstützt sie Unternehmen dabei, Nachhaltigkeit operativ umzusetzen und regulatorische Anforderungen strategisch zu nutzen. Außerdem ist Sie als Product Owerin für die von NTT DATA Business Solutions entwickelte SaaS-Lösung Sustainability Data Simplified verantwortlich.

