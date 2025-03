Deutsche Industrie setzt auf KI und Nachhaltigkeit – aber wirtschaftliche Hürden bremsen den Fortschritt

Die Studie »2025 Industrial Technology Index« von TE Connectivity zeigt, dass ein Mangel an Schulungsprogrammen die Integration von künstlicher Intelligenz in Unternehmen weltweit verzögert, obwohl die Technologie auf große Zustimmung stößt [1]. Das belegen auch die deutschen Ergebnisse: Ingenieure und Manager setzen auf Nachhaltigkeit und sind offen für KI. Jedoch behindern wirtschaftliche Zwänge und strukturelle Herausforderungen den Fortschritt.

KI nutzen: Potenziale ausschöpfen, Hürden überwinden

Optimierte Prozesse und eine bessere Energieeffizienz sehen 44 Prozent der deutschen Teilnehmer als Vorteile von KI. Während 61 Prozent wenig Bedenken hinsichtlich einer übermäßigen Abhängigkeit von KI äußern, geben nur 15 Prozent an, KI in großem Umfang einzusetzen – verglichen mit 22 Prozent weltweit. Lücken bei der Rekrutierung und Ausbildung gefährden jedoch die Integration von KI in Unternehmen: 22 Prozent der befragten deutschen Unternehmen bieten derzeit keine KI-Schulungen an.

Nachhaltigkeit im Spannungsfeld

Interne Nachhaltigkeitsziele gehören für 29 Prozent der deutschen Teilnehmer zu den Prioritäten – deutlich mehr als der weltweite Durchschnitt von 17 Prozent. Doch wirtschaftliche Zwänge (72 Prozent) und konkurrierende Unternehmensziele (93 Prozent) bremsen den Fortschritt.

Trotz ambitionierter Pläne bleibt die Skepsis groß: 24 Prozent der deutschen Befragten bezweifeln, dass die Branche die Nachhaltigkeitsziele für 2030 erreichen wird. Eine zusätzliche Herausforderung ist die geringe Investitionsbereitschaft für nachhaltige Produkte: 46 Prozent geben an, dass Kunden selten oder nie bereit sind, mehr zu bezahlen – weltweit sind es 35 Prozent.

[1] Die unabhängige Studie basiert auf einer Befragung von 1.000 Ingenieuren und Führungskräften aus China, Deutschland, Indien, Japan und den USA. Es wird untersucht, wie Unternehmen mit kritischen Innovationsherausforderungen umgehen. Weitere Informationen zu den deutschen Ergebnissen sowie den vollständigen globalen Industrial Technology Index 2025 finden Sie hier.

