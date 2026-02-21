Vom Altsystem zur Innovationsplattform: Mit Clean Core zur agilen IT-Architektur

Unternehmen stehen derzeit vor einer Mammutaufgabe: Sie stecken mitten in der Transformation und müssen ihre SAP-Systemlandschaften grundlegend zukunftsfähig umbauen – ohne dabei ihre etablierten Geschäftsprozesse und bewährten Abläufe zu gefährden. Dass SAP gleichzeitig eine umfassende Cloud-First-Strategie verfolgt, stellt viele IT-Abteilungen vor zusätzliche Herausforderungen. Denn damit müssen die Kunden auf SAP-Standard zurückkehren und stehen oft vor der Frage: Was tun mit den individuellen Erweiterungen, direkten Systemmodifikationen und historisch gewachsenen Eigenentwicklungen? Der Clean-Core-Ansatz bietet hier den entscheidenden Ausweg. Er definiert die Leitplanken für eine moderne, wartbare und upgrade-fähige SAP-Architektur – unabhängig davon, ob sie On-Premises oder in der Public Cloud betrieben wird.
Das Clean-Core-Prinzip beschreibt einen standardisierten SAP-Systemkern, der frei von individuellen Modifikationen bleibt. Das bedeutet, dass der Kern »sauber«, also langfristig klar strukturiert, stabil, wartungsfreundlich und damit auch künftig upgrade-sicher bleibt. Das ist eine große Chance für Unternehmen, die bisher ihre Systeme im Laufe der Zeit oft derart individualisiert haben, dass Wartung, Updates und Release-Wechsel kaum mehr möglich und ihre Systeme damit auch nicht mehr zukunftssicher sind. Mit dem Clean-Core-Prinzip können eigene unternehmerische Anpassungen, Erweiterungen oder Integrationen nicht mehr direkt im Standardcode vorgenommen werden, statt Eigenentwicklungen sollen die von SAP bereitgestellten Best-Practice-Prozesse genutzt werden. Kundenspezifische Veränderungen und Schnittstellen sind nun außerhalb des SAP-Kerns umzusetzen und zu verknüpfen, und zwar im Optimalfall über die Business Technology Platform (BTP).
BTP-Suite: Brücke zwischen Stabilität und Innovation
Die BTP-Suite dient als technologische Brücke zwischen Stabilität und Innovation im SAP-Ökosystem, sie ermöglicht unternehmensspezifische Modifizierungen außerhalb des SAP-Kerns, verbindet unterschiedliche Systeme und ist mit Tools bestückt, die all jene Prozesse automatisieren können, die sich standardisiert in Regeln abbilden lassen: Das kann jede Form der eventgesteuerten Prozessschritte sein, zum Beispiel das Lesen und Weiterverarbeiten von eingegangenen Aufträgen, Bestellbestätigungen oder auch stichtagsbezogenen Tankkartenabrechnungen von Firmenwagenflotten – ohne dafür eine Zeile Code schreiben zu müssen. Die BTP ermöglicht standardisierte Integration und Datenflüsse, zukunftsfähige Cloud-Architekturen und eine update-sichere Innovationsfähigkeit. Individuelle Anpassungen, die den Unternehmen vor allem bei der Interaktion mit ihren Kunden Wettbewerbsvorteile versprechen, bleiben so weiterhin möglich, während Vorgänge wie Controlling und Reporting standardisiert und automatisiert werden.
Die Umstellung auf den Clean-Core-Ansatz ist ein umfassender Einschnitt in die Gewohnheiten und Abläufe der unternehmensinternen Arbeitsstruktur, deshalb sollte der Umstieg sehr gut überlegt, vorbereitet und während des gesamten Projektzeitraums professionell begleitet werden. Viele Unternehmen befinden sich aktuell in der komplexen S/4HANA-Umstellung und klären in diesem Zusammenhang bereits grundlegende Fragen: Denn SAP bietet seine neue ERP-Softwarelösung weiterhin On-Premises, aber auch für die private Cloud und für die Public Cloud an – mit einer deutlichen Forcierung hin zur Public Cloud.
On-Premises empfohlen – in der Cloud unverzichtbar
Für alle Unternehmen, die in der Public Cloud agieren, führt an einer unverzüglichen Umsetzung des Clean-Core-Ansatzes kein Weg vorbei: Denn in der Public-Cloud-Variante von S/4HANA liefert SAP Funktionsupdates und technische Aktualisierungen in kurzen und festen Intervallen. Tiefgreifende Modifikationen am ERP-Standard sind da kaum mehr möglich, jede individuelle Änderung am Kern würde den Aufwand und das Risiko bei zukünftigen Upgrades erhöhen, während der konsequent sauber gehaltene Kern dafür sorgt, dass Modernisierungen schneller umgesetzt werden können und der Cloud-Betrieb insgesamt stabiler und kosteneffizienter läuft. Das gilt ähnlich auch für die private Cloud, hier allerdings ohne den Zwang zu Clean Core bzw. mit dem Freiheitsgrad, auch wie bisher weiterzuarbeiten.
Vom Clean-Core-Ansatz profitieren aber auch Unternehmen, die S4/HANA On-Premises oder in der privaten Cloud nutzen: Ein sauber gehaltener Kern erleichtert auch hier Updates und Wartung und senkt langfristig Anpassungskosten. Gleichzeitig sorgt die konsequente Trennung von standardisierten Kernfunktionen und unternehmenseigenen Erweiterungen über stabile Schnittstellen für mehr Flexibilität und Innovationsfähigkeit. Auf diese Weise unterstützt Clean Core auch in lokal betriebenen ERP-Systemen eine risikoarme IT-Strategie, die auch für die Zukunft funktioniert.
Sechs Schritte für einen sauberen SAP-Kern
Was also tun? Um den Clean-Core-Ansatz im Unternehmen erfolgreich und zukunftssicher zu etablieren, empfehlen sich sechs Schritte:
- Identifikation nicht Clean-Core-konformer Technologien:
Der Weg hin zu einem sauberen SAP-Kern beginnt mit einer ehrlichen Bestandsaufnahme aller Anpassungen im Unternehmen. Dabei sind alle jene kundenspezifischen Entwicklungen, Erweiterungen und Modifikationen zu identifizieren, die den Standard beeinträchtigen könnten. Praktisch lässt sich dies über ABAP-Code-Scans, Prüfungen von Änderungsprotokollen oder die Auswertung von Z-/Y-Objekten, User Exits, BAdIs und klassischen Modifikationen erreichen.
- Bewertung von Risiken und Modernisierungsbedarf:
Im Anschluss erfolgt eine Risikobewertung und die Priorisierung des Modernisierungsbedarfs. Hier geht es darum, die individuellen Anpassungen hinsichtlich Upgrade-Fähigkeit, Wartbarkeit und Stabilität zu analysieren. Daraus lässt sich ableiten, welche dieser Änderungen kritisch sind und welche kurzfristig modernisiert werden sollten. Ein systematischer Katalog von Risiken und Aufwand erleichtert die Entscheidungsfindung.
- Architekturprüfung:
Ein weiterer zentraler Schritt ist die Architekturprüfung zwischen On-Stack- und Side-by-Side-Ansätzen. Dabei wird bewertet, welche Erweiterungen direkt im ERP-System verbleiben können und welche besser auf der Business Technology Platform (BTP) ausgelagert werden sollten. Hier helfen Workshops zwischen Architekten, Entwicklern und Fachbereichen dabei, Datenabhängigkeiten, Prozesslogik und Erweiterungsanforderungen für jede Erweiterung genau zu analysieren und die bestmögliche Architekturentscheidung zu treffen.
- Nutzungspotenziale testen:
Darauf aufbauend sollten die Möglichkeiten moderner SAP-Technologien wie SAP BTP, CAP, RAP und SAP Build getestet werden. Pilotprojekte oder Proof-of-Concepts zeigen, wie sich innovative Erweiterungen, RESTful-Services oder Low-Code-Anwendungen effizient in die bestehende Systemlandschaft einbinden lassen.
- Ermittlung der passenden Strategie:
Basierend auf den Erkenntnissen der vorangegangenen Tests wird eine maßgeschneiderte Clean-Core-Strategie entwickelt. Dabei ist wichtig, dass sowohl die Unternehmensprozesse als auch die technische Architektur berücksichtigt werden. Dazu wird ein angemessenes Clean-Core-Level definiert, das den optimalen Kompromiss zwischen Standardtreue, Flexibilität und Stabilität des Systems ermöglicht. Konkrete Regeln legen fest, welche Modifikationen erlaubt sind, welche ausgelagert werden sollten und welche Technologien für künftige Entwicklungen genutzt werden.
- Etablierung einer Metrik zur Messung der Clean-Core-Konformität:
KPIs wie der Anteil standardnaher Objekte, die Anzahl kundenspezifischer Anpassungen oder identifizierte Upgrade-Risiken liefern eine transparente Basis, um Fortschritt und Compliance kontinuierlich zu überwachen. Um den Fortschritt der Clean-Core-Umsetzung sowie die Konformität zukünftiger Erweiterungen kontinuierlich zu überwachen, ist es ratsam eine verbindliche Kennzahlen-basierte Metrik zu etablieren.
Der Aufwand lohnt sich
Die Umstellung auf das Clean-Core-Prinzip ist ein herausfordernder Paradigmenwechsel für das gesamte Unternehmen. Doch der Aufwand lohnt sich: Denn ein SAP-System, das konsequent nach dem Clean-Core-Prinzip aufgebaut ist, ermöglicht Unternehmen nicht nur eine Reduzierung der Betriebskosten, sondern es verkürzt auch Release-Zyklen und steigert die Flexibilität, um auf sich wandelnde Geschäftsanforderungen zu reagieren. Wer jetzt und damit frühzeitig auf diesen Ansatz setzt, legt den Grundstein für eine zukunftsfähige, innovationsfreundliche IT-Architektur. Die Nutzung der Business Technology Platform (BTP) ermöglicht weiterhin kundenspezifische Anpassungen und eröffnet neue Optionen, um Prozesse und Erweiterungen flexibel zu implementieren und dabei gleichzeitig die Stabilität des ERP-Systems und die Upgrade-Fähigkeit zu erhalten.
Thomas Haendly, Managing Partner, SAP Development bei Convista Consulting
463 Artikel zu „SAP HANA“
News | Cloud Computing | Rechenzentrum | Ausgabe 11-12-2020
Von VDI bis SAP Hana – Performante Storage Services aus der Cloud
Azure NetApp Files bringt große Datenmengen unter Kontrolle.
News | Business | Business Process Management | Geschäftsprozesse | Trends Geschäftsprozesse | Infrastruktur | Trends 2017 | Services
Lokale SAP HANA Service-Anbieter werden bevorzugt
Anbieter im SAP HANA Services-Umfeld benötigen mittlerweile mehr als nur Know-how für die Implementierung der Business-Prozesse oder das Vorhalten entsprechender Ressourcen. Sie müssen vielmehr ausgeprägtes Branchen- und Technologiewissen aufweisen, wobei lokale Anbieter von Technologie und Dienstleistungen bevorzugt werden. Mit der dritten Ausgabe des Anbietervergleichs »ISG Provider Lens Germany – SAP HANA Services« liefert ISG auf…
Cloud Computing | Top-Thema | Ausgabe 3-4-2016
Realtime Analytics – SAP HANA und Hadoop eröffnen neue Wege
Industrie 4.0, Internet of Things, Digitalisierung oder datengetriebene Geschäftsmodelle sind heute keine Theorie mehr, sondern Teil des täglichen Lebens. Der Vorteil ist, dass sich die Erwartungen abgekühlt haben und auf einer realistischen Basis erste Modelle etabliert und neue erprobt werden. Technologisch vielversprechend ist eine Kombination der In-Memory-Plattform SAP HANA mit Hadoop, denn sie vereint die Vorteile der »Enterprise-Ready« Hochgeschwindigkeits-Verarbeitung mit einer »Low Budget« Data Discovery und Speicherlösung.
News | Business Process Management | ERP | Geschäftsprozesse | Lösungen | Services
Dynamik bei der Migration zu SAP S/4HANA trotz anhaltender Herausforderungen bei der Automatisierung
Da die Frist für die Migration zu S/4HANA im Jahr 2027 näher rückt, steht für viele Unternehmen die Modernisierung von SAP auf der To-do-Liste. Doch es gibt Herausforderungen, die die Migration behindern – von Prozesskomplexität und Datenqualitätsproblemen bis hin zu gemischten Benutzeroberflächenumgebungen. Precisely, ein Anbieter von Datenintegrität, hat neue Ergebnisse einer in Zusammenarbeit mit…
News | Business Process Management | ERP | Ausgabe 7-8-2024
Berechtigungsmanagement und Prozessorientierung mit SAP S/4HANA – Neue Technologien und Lizenzmodelle verändern die GRC-Landschaft
Durch einen hohen Digitalisierungsgrad der S/4HANA-Technologie mit besserer Analyse-, Steuerungs- und schnellerer Entscheidungsfähigkeit kann die Integration und Automatisierung von GRC-Aspekten in bestehende Prozesse im SAP-Umfeld entscheidend dabei unterstützen, effizienter zu arbeiten, Risiken besser zu managen und die Einhaltung von Vorschriften sicherzustellen.
News | Cloud Computing | Effizienz | ERP | Ausgabe 5-6-2024
Wechsel auf SAP S/4HANA Cloud – Mit Digital Discovery Assessment zum Transformationserfolg
SAP S/4HANA bietet Organisationen wesentliche Innovationen wie künstliche Intelligenz, Automatisierung, Bereinigung des Gesamtsystems und Nachhaltigkeitslösungen. Die Cloud-Modelle erschließen Skalierbarkeit, Flexibilität, Kosteneffizienz und kontinuierliche Weiterentwicklung.
News | Business | Business Process Management | Cloud Computing | ERP | Tipps
SAP S/4HANA: Herausforderung und die Notwendigkeit der strategischen Planung
Die Umstellung auf SAP S/4HANA erweist sich auch für Branchenriesen wie Haribo und Lidl als gewaltige Herausforderung. Haribo musste einen signifikanten Rückgang beim Verkauf seiner berühmten Goldbären hinnehmen, eine direkte Folge der SAP-Implementierung. Lidl sah sich nach siebenjähriger Projektarbeit und einer Investition in Höhe von nahezu 500 Millionen Euro gezwungen, das Vorhaben aufgrund von Anpassungsschwierigkeiten…
News | Business | Cloud Computing | Trends 2024 | Trends Cloud Computing | Geschäftsprozesse | Trends Geschäftsprozesse
DSAG-Investitionsreport 2024: S/4HANA-Cloud-Strategie auf dem Prüfstand, RISE with SAP mit Potenzial
Der Investitionsreport 2024 der Deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe e.V. (DSAG) belegt: Die IT- und SAP-Investitionsbudgets steigen weiter – allerdings bei weniger Unternehmen als noch im Jahr 2023 [1]. Gleichzeitig wächst die Investitionsbereitschaft in S/4HANA, doch bei der SAP-S/4HANA-Cloud-Strategie sehen Anwenderunternehmen Diskussionsbedarf. RISE und GROW with SAP scheinen bei den Befragten an Bedeutung zu gewinnen. Laut DSAG-Investitionsreport 2024…
News | Business Process Management | Cloud Computing | Geschäftsprozesse
Migration: Diskussion über die richtige SAP-HANA-Strategie hält an
Immer mehr Unternehmen prüfen den Betrieb von S/4HANA in der Cloud. Deutsche Unternehmen sehen von der Umstellung auf die Datenbank SAP HANA zunehmend nicht nur einzelne Anwendungen betroffen, sondern ihre gesamte Systemlandschaft. Entsprechend hoch ist weiterhin die Unsicherheit mit Blick auf die passende Migrationsstrategie. Dies meldet der neue »ISG Provider Lens SAP HANA &…
News | Business | Business Process Management | Digitale Transformation | Geschäftsprozesse | Lösungen | Online-Artikel
SAP S/4HANA: Mit Echtzeit in die Neuzeit?
Einführung von IT-Systemen: Große Unterschiede bei Bestands- oder Neukunden. In einer aktuellen internationalen IDC-Umfrage gaben mehr als zwei Drittel der befragten SAP-Kunden an, SAP S/4HANA entweder bereits implementiert zu haben oder eine Einführung zu planen. Im Neukunden-Segment sieht dies allerdings anders aus. Hier scheinen viele, die mit einer SAP-Lösung liebäugeln, noch abwarten und aus den…
News | Business | Business Process Management | Effizienz | Infrastruktur | Online-Artikel | Strategien
So gelingt der Umstieg auf SAP BW on HANA: Schritt für Schritt zur performanten Database
Relationale Datenbanken stoßen durch die immer größer werdende Menge an Daten an ihre Grenzen. Das schmälert die Leistung und daher bietet sich ein Umstieg auf eine In-Memory-Datenbank an. Eine Möglichkeit ist, das Produkt SAP BW on SAP HANA zu nutzen. Dabei setzt das Business Warehouse auf die In-Memory-Datenbank HANA auf. Diese Technologie ist wesentlich performanter,…
News | Business | Business Process Management | Digitale Transformation | Effizienz | Geschäftsprozesse | Trends Geschäftsprozesse | Trends 2016 | Lösungen | Strategien
Studie »SAP S/4HANA«: Strategische Bedeutung oder lediglich das nächste Release
Rund ein Jahr nach Einführung ist die Relevanz von S/4HANA unter SAP-Anwendern in deutschen Unternehmen noch immer umstritten. Es zeichnen sich zwei Lager ab: Für die eine Gruppe der Unternehmen hat die neue Produktgeneration der SAP strategische Bedeutung. Sie sehen Innovationspotenzial für die Transformation ihrer Geschäftsprozesse und den Aufbau neuer Geschäftsmodelle. Die Vertreter der anderen…
News | Business | Business Process Management | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Lösungen | Strategien | Tipps
Vom Projekt zur Betriebslogik: Wie UiPath seine SAP-Landschaft mit KI-Agenten neu erfindet
Warum orchestrierte, KI-basierte Agenten zum strategischen Hebel in der SAP-S/4HANA-Transformation werden und was sich aus der »Customer Zero«-Initiative von UiPath und Deloitte lernen lässt. In vielen Unternehmen wird die Umstellung auf SAP S/4HANA noch immer als notwendige Pflichtübung gesehen: teuer, riskant und mit ungewissem Mehrwert jenseits der technischen Erneuerung. UiPath hat diese Transformation anders…
News | Business Process Management | Geschäftsprozesse | Produktmeldung
Release 5.2.14 der SAP-integrierten xSuite Business Solutions verfügbar
Softwarehersteller xSuite wartet mit Neuerungen im Bereich KI-gestützter Rechnungsverarbeitung und intelligenter Agenten auf. Die xSuite Group hat jetzt Version 5.2.14 ihrer SAP-integrierten Business Solutions veröffentlicht. Das aktuelle Release bringt Neuerungen für die Lösungskomponenten xSuite Invoice, xSuite Procurement, xSuite Order Confirmation und xSuite Orders. Im Fokus steht die Verarbeitung bestellbezogener Rechnungen (SAP MM) mit dem Ziel,…
News | Business | Cloud Computing | ERP | Services
Systemumstellung bei SAP: Handlungsdruck wächst für tausende Unternehmen
Mehrere hunderttausend Unternehmen weltweit müssen ihre bestehenden SAP-Systeme bis 2027 umstellen – ein Aufschub bis Ende 2030 ist gegen einen Aufpreis möglich. Knappe Ressourcen und Schwierigkeiten beim Umstieg: Unternehmen stehen beim Softwarewechsel vor großen Herausforderungen. Von Bosch über Airbus bis hin zu PwC: SAP gehört zu den meistverwendeten ERP-Systemen und wird von mehr als…
News | Cloud Computing | ERP | Geschäftsprozesse
E-Rechnungen direkt aus SAP versenden – xSuite erweitert Cloud-Plattform eDNA
Mit der jüngsten Erweiterung der cloudbasierten E-Rechnungsplattform eDNA ermöglicht xSuite nun auch den Versand von Debitorenrechnungen aus SAP-Systemen.
News | Business | Geschäftsprozesse | Produktmeldung
xSuite stellt neue Funktion für E-Rechnungs-Versand aus SAP vor
Die cloudbasierte E-Rechnungsplattform xSuite eDNA kann jetzt beides: E-Rechnungen annehmen und aus SAP versenden. In vielen Ländern weltweit – in Europa u. a. Deutschland, Polen und Frankreich – wird der Versand von E-Rechnungen in den nächsten ein bis fünf Jahren verpflichtend. SAP-Anwenderunternehmen stellt die xSuite Group dafür jetzt eine Erweiterung ihres Produkts xSuite eDNA (electronic…
News | Business | Cloud Computing | Trends 2025 | Trends Infrastruktur | ERP | Strategien
SAP und DSAG: Investitionsbereitschaft in zukunftsweisende Technologien wächst
Auch in diesem Jahr hat die Deutschsprachige SAP-Anwendergruppe e. V. (DSAG) wieder nach den Investitionsplanungen der Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz gefragt. Zentrale Ergebnisse: Die generelle Investitionsbereitschaft in IT-Lösungen und auch in SAP-Lösungen steigt weiter. Bezogen auf die SAP-Enterprise-Resource-Planning (ERP)-Lösungen SAP Business Suite, SAP S/4HANA On-Premises und S/4HANA Cloud zeigt sich, dass S/4HANA…
News | Cloud Computing | ERP | Geschäftsprozesse
Rechnungsworkflows für S/4HANA: Veränderte Spielregeln in der Cloud
SAP gilt als mächtiges ERP-System mit schier unerschöpflichen Funktionalitäten für die verschiedensten Einsatzszenarien und Branchen. Trotz alledem gibt es Bereiche, aus denen sich der Hersteller bewusst herausgehalten hat. Hier springen Partner und Spezialanbieter in die Bresche, um mit ihren Zusatzlösungen (Add-ons) den Standardfunktionsumfang zu erweitern und zu optimieren – im Bereich Rechnungsbearbeitung zum Beispiel die xSuite Group, mittlerweile einer der weltweit anerkanntesten Spezialisten …
News | ERP | Lösungen
Easy Custom Code Adaption (ECCA):
Erfolgreiche SAP-Migrationen mit Fujitsu
Die Migration von SAP-Systemen, z.B. auf S/4HANA, ist ein komplexes Unterfangen. Der Umgang mit individuellem Custom Code ist dabei ein entscheidender Faktor für Erfolg oder Misserfolg des Projekts. Diese selbstentwickelten ABAP-Programme, über Jahre hinweg gewachsen und oft unzureichend dokumentiert, stellen eine erhebliche Herausforderung für jede Systemumstellung dar. Easy Custom Code Adaption (ECCA) von Fujitsu bietet eine innovative Lösung, die Risiken minimiert, Kosten senkt und den Migrationsprozess deutlich beschleunigt.