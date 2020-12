Von VDI bis SAP Hana – Performante Storage Services aus der Cloud

Anzeige

Azure NetApp Files bringt große Datenmengen unter Kontrolle.

Die Dateien sorgen für fast die Hälfte der Workloads in Unternehmen – Tendenz steigend. Sind Firmen noch nicht den Weg in die Cloud gegangen, sollten sie daher schleunigst nachrüsten. Denn diese bietet in Kombination mit einer Storage-Lösung zahlreiche Möglichkeiten, die Unternehmensdaten schnell und zuverlässig zu speichern, zu verwalten und verfügbar zu machen. Doch anspruchsvolle, dateibasierte Workloads in der Cloud zu betreiben, geht auch mit steigenden Anforderungen an die Storage-Performance in der Cloud einher.

Unternehmen müssen im Vorhinein Kriterien definieren, die die eingesetzte Storage-Lösung erfüllen soll. Als wichtigste Entscheidungspunkte gelten dabei sicherlich Performance, Latenzzeiten sowie ein übersichtliches Datenmanagement. Denn auch wenn teils bis zu tausende Prozesse gleichzeitig auf die Daten im Storage zugreifen, muss die Lösung diese Mengen händeln können. Herkömmliche Speicher- und Datenmanagement-Funktionen stoßen in puncto Skalierbarkeit und Cloud-Integration jedoch schnell an ihre Grenzen. Für Unternehmen, die schnellstmöglichen Zugriff auf große Datenmengen benötigen, kann der Datei- und Storage-Dienst Azure NetApp Files Abhilfe schaffen – sei es der Einzelhändler, der seine Enterprise-Datenbank in der Cloud betreiben möchte oder auch der Finanzdienstleister, der seine I/O-intensiven Berechnungen mit Daten in der Cloud durchführt.

Höchste Performance. Zum einen ist Azure NetApp Files zügig einsatzbereit, ohne dass aufwändige Architekturänderungen nötig sind. IT-Verantwortliche, die zuverlässig und performant File Services in der Cloud betreiben möchten, können die Lösung also schnell verwenden, ohne zuvor größere Änderungen an der IT-Infrastruktur vornehmen zu lassen. Dies entlastet nicht nur die IT-Administratoren des Unternehmens, sondern sorgt zudem für eine schnellere Time-to-Market. Zum anderen bietet der komplett gemanagte Service mit einem hohen Datendurchsatz eine extrem hohe Storage- und File-Performance mit sehr niedrigen Latenzzeiten unter einer Millisekunde. Weiterer Mehrwert: Die Lösung ist auf Enterprise-Niveau verfügbar – Nutzer erhalten eine zu 99,99 % garantierte Serviceverfügbarkeit. Dass die Lösung einen Service für alle Daten bietet und damit sämtliche Workloads zentral abbilden kann, rundet das Angebot an.

Unternehmen können die dateibasierten Workloads und Applikationen einfach in die Azure-Cloud verschieben und dort verwalten, da Azure NetApp Files nahtlos in Microsoft Azure integriert ist. Darüber hinaus profitieren die User von den Vorteilen der Microsoft Azure Cloud, kombiniert mit denen der NetApp-ONTAP-Datenmanagement-Software. Das Resultat ist eine hohe Storage- und File-Performance und die Möglichkeit, Daten schnell und sicher zu kopieren, wiederherzustellen und sogar zu klonen. Dank des nativen Azure Services können alle Fileservice-Workloads in einer nahtlosen Azure-Umgebung ausgeführt werden.

Für alle geschäftskritischen Datei-Workloads geeignet. Azure NetApp Files ist mit allen geschäftskritischen Datei-Workloads kompatibel, sodass auch zum Beispiel Linux- sowie Windows-Dateianwendungen, ERP und Datenbanken schnell in die Cloud migriert werden können. Integrierte Datenverschlüsselungsfunktionen schützen die Daten dabei DSGVO-konform. Doch für welche Szenarien eignet sich die Storage-Lösung und welche Vorteile bietet sie dort konkret? Drei Beispiele veranschaulichen die Einsatzgebiete.

Szenario 1: Virtual Desktop Infrastrukturen (VDI)

Wollen Unternehmen VDI implementieren, bremst das Thema Storage dieses Vorhaben oft aus. Hierbei kommt es für Firmen darauf an, erstens Storage aus der Cloud zu beziehen und zweitens einen Datei- und Speicherservice zu nutzen, der starke Performance und niedrige Latenzen mitbringt und dabei einfach zu handhaben ist. Hier setzt Azure NetApp Files an: Die Leistungsstärke der NetApp-All-Flash-Array-Technologie sorgt gepaart mit dem Komfort der Azure Cloud für eine hohe Performance und eine simple Bedienung.

Auch für Unternehmen, die SAP HANA betreiben, ist es ratsam, auf Services aus der Cloud zurückzugreifen – denn dies im physischen Rechenzentrum zu tun, ist mit hohen Kosten verbunden. Azure NetApp Files bietet dagegen eine kostengünstige Alternative, die SAP-Systeme optimiert in der Cloud zu betreiben. Performance, Latenz und Datensicherheit sind dabei gewährleistet. Zudem ist die Lösung als einziger Storage Service in der Cloud auch SAP-Hana-zertifiziert.

Auch um Teams rund um den Globus Informationen zur Verfügung zu stellen und damit den Erfolg von strategischen Projekten zu sichern, ist eine gute Lösung für das Speicher- und Datenmanagement essenziell. Daten und Anwendungen, die für HPC benötigt werden, in die Cloud zu migrieren, ist dann sinnvoll, wenn diese zum einen schnell, zuverlässig und hochverfügbar agiert, zum anderen sicher und flexibel. Auch diesen Anforderungen wird Azure NetApp Files gerecht.

Cloud und Storage-Lösung kombinieren – Mehrwerte für das Unternehmen schaffen. Die Frage, ob eine Cloud-Lösung sinnvoll ist, ist schon lange mit Ja zu beantworten – im Zusammenspiel mit einer starken Storage-Lösung wie Azure NetApp Files können Unternehmen nicht nur das volle Potenzial der Cloud ausschöpfen, sondern auf Grundlage der hohen Datenmengen echte Unternehmenswerte ableiten. Eine sichere, zuverlässige und belastbare Cloud-Umgebung ist dazu ein Muss für Unternehmen, die ihre Workloads nach Azure migrieren und Azure NetApp Files nutzen wollen. Externe Dienstleister können hier beraten. So bietet zum Beispiel Logicalis, internationaler Anbieter von IT-Lösungen und Managed Services, als einer der ersten Partner seinen Kunden effiziente File Services aus der Cloud an und fungiert als unterstützender Strategie- und Implementierungspartner.

Daniel Kiehl,

Solution Architect Data Center,

Logicalis GmbH

