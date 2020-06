Public Cloud – »Flexibel bleiben und Ressourcen skalieren«

Die Migration in die Cloud ist eine komplexe Angelegenheit. Bei jedem Unternehmen müssen unterschiedliche Prozesse und Applikationen berücksichtigt werden. Uli Baur, Senior Vice President DACH von AllCloud, einem Anbieter von Professional Services und Managed Services, gibt Einblick in Herausforderungen und Trends.



Schön, dass Sie Zeit finden, Herr Baur. Geben Sie uns eine Kurzvorstellung: Wodurch zeichnet sich AllCloud aus?

AllCloud ist born-in-the-cloud. Wir haben keine Rechenzentren oder Abhängigkeiten von Prozessen, die in der Ära vor der Cloud noch notwendig waren. AllCloud bewegt sich dadurch sehr agil und zielorientiert. Zwölf Jahre Erfahrung in der Public Cloud und über 3000 erfolgreiche Deployments – in Deutschland unter anderem mit Axel Springer – statten uns zudem mit großer fachlicher Expertise aus: ein Erfolgsfaktor, der durch die hohe Kundenzufriedenheit bestätigt wird. AllCloud hat dabei von Anfang an mit AWS zusammengearbeitet. Über 150 unserer Mitarbeiter sind AWS zertifiziert.



Warum konzentriert sich AllCloud in der DACH-Region auf AWS?

Cloud-Migrationen sind in der Regel komplex und von Unternehmen zu Unternehmen verschieden. Der Fokus auf AWS ermöglicht es uns, optimale Lösungen zu erarbeiten. Unser Know-how, zum Beispiel im Hinblick auf spezifische AWS-Tools zur Migration, ermöglicht zielgerichtetes Migration Planning, was effektive Risikominimierung bedeutet. Verständnis von Abhängigkeiten einer Umgebung und möglichen, zeitlichen Verzögerungen, die durch die Migration entstehen können, bedeutet einen schnellen und sicheren Umzug in die Cloud.



Was bedeutet »schnelle Migration« konkret?

In der Praxis hängt das maßgeblich von den spezifischen Anforderungen ab: Da spielen das konkrete Setup, die Datenlast oder auch die Applikationen wichtige Rollen. »Schnell« heißt, dass im Hinblick auf die Konfiguration oder das Justieren von Parametern vieles automatisiert ablaufen kann. Die limitierende Komponente ist nicht zwangsläufig, dass die Cloud-Plattform Applikationen nicht abbilden kann, sondern dass Applikationen oft nur in begrenzten Zeitfenstern migriert werden können. Wären diese Limitierungen nicht vorhanden, könnte die Migration in wenigen Stunden erfolgen.



Kann die Cloud Anforderungen an IT-Security, regulatorische Auflagen und Compliance erfüllen?

Die Sicherheit in der Public Cloud ist exzellent. Die AWS-Plattform kann auch die Anforderungen stark regulierter Umgebungen, etwa im Bankensektor, erfüllen. Klar, in einigen Bereichen ist es noch nicht möglich, komplett in die Cloud zu migrieren. Da gibt es noch Latenzen und Signalwege in der Produktion, die noch nicht in einer Cloud betrieben werden können. Trotzdem hat die Public Cloud sich aus guten Gründen im Markt etabliert und das Verständnis für das was sie leisten kann, ist vorhanden.



Dabei spielen MSPs eine zentrale Rolle.

Absolut. Viele Unternehmen verschieben Applikationen, Abhängigkeiten und Daten zunehmend in die Cloud. Um IT-Sicherheit und gesetzliche Vorschriften zu erfüllen, sind Erfahrungswerte und Kompetenz vonnöten. Daher ist es heute oft kostspieliger und unsicherer, sich ausschließlich auf eigene Hardware zu verlassen. Die Cloud bietet oft sogar einen wirtschaftlicheren Rahmen.



Was sind künftige Schwerpunkte von AllCloud in der DACH-Region?

AllCloud war von Anfang an eng mit AWS und dessen dynamischer Entwicklung verknüpft. AllCloud kommt ursprünglich stark aus dem Start-up-Sektor und hat in der DACH-Region sehr erfolgreich mit jungen Unternehmen und ISVs gearbeitet, die zum Teil auch komplett auf die AWS Cloud gesetzt haben.

Dieses Momentum – gegenwärtig sind es rund 100 Kunden im DACH-Bereich – wollen wir mitnehmen und Unternehmen weiterhin kompetent zur Seite stehen, in Projekten mit KMUs und Enterprises gleichermaßen. Schwerpunkte sind dabei beispielsweise die vielfältigen Möglichkeiten von Machine Learning und IoT.

AllCloud hilft, Lösungen einzubringen, die bisher technisch nicht möglich waren. Etwa neue Applikationen, die direkt auf der Public Cloud fußen und die das Potenzial von Big Data ausschöpfen.



Was sind Trends, die sie beobachten?

Ein Thema ist SaaS-Building. Workloads laufen einerseits in traditionellen Umgebungen, Unternehmen wollen aber die Vorteile der Cloud nutzen. Wie können bestehende Applikationen auf ein zukunftsträchtiges SaaS-Modell in der Cloud umgestellt oder wie können neue Services schon direkt als SaaS-Modell konstruiert werden? Erst kürzlich wurde AllCloud als einer der ersten APN-Partner von AWS der SaaS-Kompetenzstatus verliehen. Eine Auszeichnung, die fundierte Expertise im SaaS-Design auf AWS voraussetzt.

Zentral ist zudem der Aufbau interner Expertise bei den Unternehmen – das leisten wir im Rahmen unseres CCoE-Buildups. Auf Unternehmensseite muss geklärt werden: Welche Mitarbeitenden müssen bei der Cloud-Strategie eingebunden oder neu eingestellt werden? Wer koordiniert die MSPs? Welche Faktoren müssen in die Strategie einfließen?



Ist das in Anbetracht des Fachkräftemangels realistisch?

Nicht alles muss von Anfang an inhouse passieren, der Mangel an Fachkräften stellt natürlich eine Hürde dar. Aber langfristig sollten nachhaltige Entscheidungen von den Unternehmen selbst getroffen werden können. AllCloud hilft beim Aufbau dieser Strukturen und steht in der nötigen Übergangszeit zur Seite.

In der derzeitigen Krise ist der Fachkräftemangel leider ein noch größeres Problem als sonst. Unser Business Continuity Response Center haben wir auch deshalb ins Leben gerufen [1]. Hier bündeln wir Services, mit denen unsere Kunden den Geschäftsbetrieb aufrechterhalten. Das beinhaltet etwa die schnelle Einrichtung von Remote-Arbeitsplätzen oder einem Call Center. Unternehmen merken in dieser Krise, wie wichtig es ist, flexibel zu bleiben und Ressourcen skalieren zu können. Die Public Cloud ist von Natur aus wie gemacht dafür.

Herr Baur, vielen Dank für das Gespräch.

Uli Baur ist SVP DACH Region bei AllCloud. Zuvor war er Managing Director DACH bei Nordcloud und davor in verschiedenen Management-Positionen bei Unternehmen wie Dimension Data (NTT), Fujitsu und Siemens.

Bild: © AllCloud

