Cloud-first- statt Cloud-only-Strategie – Die Cloud ist kein Zauberstab

Werden Unternehmen zu 100 Prozent in die Cloud migrieren? Die Mehrheit sagt Nein.

Die Akzeptanz der Cloud nimmt weiter rasant zu. Forrester prognostiziert, dass der Cloud-Markt in diesem Jahr auf über 212 Milliarden Euro anwachsen wird – ausgehend von etwas mehr als 92 Milliarden Euro im Jahr 2016 ein dramatischer Anstieg [1]. Diese Statistik überrascht keineswegs, schockierend daran ist allerdings, dass IDG berichtete, 38 Prozent der IT-Abteilungen würden Druck vom Management verspüren, vollständig in die Cloud zu migrieren [2].

Die zunehmende Popularität der Cloud und die Ambitionen des Managements bedeuten jedoch kaum, dass für die meisten Unternehmen eine vollständige Migration in die Cloud in Frage kommt.

Die von Netwrix für den Cloud Data Security Report 2019 jährlich durchgeführte Umfrage ergab, dass sich 65 Prozent der IT-Abteilungen entweder nicht sicher sind, ob sie vollständig in die Cloud wechseln sollen, oder keinerlei derartigen Pläne haben [3]. Während das Interesse, innerhalb von fünf Jahren vollständig cloudbasiert zu arbeiten, von nur sieben Prozent im Jahr 2017 auf 31 Prozent im Jahr 2018 anstieg, ging es in diesem Jahr sogar zurück – nur 28 Prozent erwägen derzeit einen Cloud-only-Ansatz.

Im Folgenden sind einige wichtige Punkte, die bei der Weiterentwicklung der Cloud-Strategie in Unternehmen zu beachten sind.

100 Prozent Cloud ist nicht immer eine gute Idee. Mit zunehmender Cloud-Erfahrung der Unternehmen wird der Wunsch, alles in die Cloud zu verlagern, vermutlich weiter abnehmen. Cloud Computing fördert zwar Flexibilität, Innovationen, schnellere Markteinführung, Mitarbeiterproduktivität und Kostensenkung, sie ist aber kein magisches Einhorn, das der IT absolute Sicherheit gibt oder das Management in die Lage versetzt, in Dagobert Ducks Talern zu baden.

Tatsache ist, dass das Ersetzen von On-Premises-Systemen durch Cloud-Technologien eine komplizierte Aufgabe ist, und die Vorteile die Kosten und Risiken der Migration nicht immer aufwiegen. Je größer und älter das Unternehmen ist, desto schwieriger wird es, alle Geschäftsprozesse in die Cloud zu verlagern. Und in den meisten Fällen brauchen Unternehmen solche radikalen Änderungen auch nicht.

Tatsächlich kann die sorglose digitale Transformation zu einem Albtraum für das gesamte Unternehmen werden. Dazu ein Beispiel: Das Management eines Unternehmens möchte sein lokales ERP-System in die Cloud verlagern, um die Wartungs- und Erneuerungskosten zu senken. Die Migration erfordert jedoch ein Budget für Berater sowie erheblichen Zeitaufwand für das IT-Team. Darüber hinaus kann die Umstellung zu Ausfallzeiten des Systems führen, was kritische Prozesse stört, zu denen auch das ERP gehört. Diese Kosten und Risiken sollten sorgfältig untersucht und gegen die Vorteile von ERP in der Cloud abgewogen werden.

Bestimmte Unternehmenstypen profitieren am meisten von einem All-Cloud-Ansatz. Die Haltung zur Frage, ob alles in die Cloud verlagert werden soll, variiert je nach Unternehmensgröße. Es ist vielleicht keine Überraschung, dass kleinere Unternehmen eher bereit sind, innerhalb von fünf Jahren alles in die Cloud zu migrieren (laut Umfrage 35 Prozent). Schließlich hilft die Cloud diesen Unternehmen dabei, Investitionsausgaben für Rechenzentren und Hardware vor Ort zu vermeiden und ihre begrenzten Ressourcen zu maximieren. Sie kann also eine gute Wahl sein.

Startups sind ein Sonderfall. Bei ihnen befindet sich oft von Anfang an alles in der Cloud, da nur minimale Investitionen erforderlich sind und Cloud-Technologien sich leicht skalieren lassen, wenn sich das Unternehmen schnell entwickelt. Allerdings liegt hier häufig kein genauer Plan zugrunde.

Darüber hinaus ist der Zugriff auf Cloud-Anwendungen über mobile Geräte rund um die Uhr möglich. Dies erleichtert die Zusammenarbeit und fördert die Produktivität, unabhängig von der Tageszeit oder dem Standort der Mitarbeiter. Zum Beispiel ist das Beheben eines Fehlers bei einem Produkt oder das Abrufen einer Kundenliste mit nur wenigen Klicks möglich. Für ein Startup-Unternehmen, das sich einen Platz an der Sonne erkämpfen möchte, ist diese Agilität ein entscheidender Faktor. Tatsächlich glaube ich, dass Unternehmen, die in Zukunft über eine 100-prozentige Cloud-Infrastruktur verfügen, höchstwahrscheinlich die Startups von heute sein werden, die bereits in der Cloud geboren wurden.

Unternehmen sollten über eine Cloud-first- statt Cloud-only-Strategie nachdenken. Obwohl ein 100-prozentiger Cloud-Ansatz definitiv nicht für alle geeignet ist, erklärt Gartner, dass mehr als 75 Prozent der Unternehmen, die heute Cloud-Dienste nutzen, eine Cloud-first-Strategie verfolgen [4]. Cloud-first bedeutet, dass das Unternehmen bei jedem neuen IT-Projekt zunächst in Betracht zieht, es in der Cloud und nicht On-Premises zu implementieren. Ein Cloud-first-Ansatz sollte sich jedoch nicht in einen Cloud-only-Ansatz verwandeln dürfen; die IT sollte On-Premises-Optionen nicht einfach ignorieren.

Zu den Cloud-Optionen, von denen jedes einzelne Kosteneffizienz bieten kann, gehören Software-as-a-Service (SaaS), Infrastructure-as-a-Service (IaaS) und Platform-as-a-Service (PaaS). IDG stellte fest, dass sich Unternehmen bei der Anwendungsbereitstellung bald stärker auf diese Modelle verlassen werden: Von August 2018 an befand sich die durchschnittliche IT-Umgebung zu 48 Prozent in der Cloud: aufgeteilt in 23 Prozent SaaS, 16 Prozent IaaS und 9 Prozent PaaS [5]. IDG prognostiziert jedoch, dass in 18 Monaten 69 Prozent der Arbeitslast auf die Cloud entfallen werden: davon 33 Prozent auf SaaS, 22 Prozent auf IaaS und 14 Prozent auf PaaS.

Fazit. Die aggressive Förderung von Cloud-Technologien durch Cloud-Befürworter und das Management, das von Kostenoptimierung besessen ist, ist ein gefährlicher Trend. Bei jedem IT-Projekt, wie auch bei der Cloud-Migration, sollte berücksichtigt werden, welche Vorteile das Unternehmen daraus ziehen kann, welchen Risiken es ausgesetzt ist und wie hoch der Preis sein wird. Entscheider sollten bei der Entscheidung, die Infrastruktur, Daten oder Geschäftsprozesse in die Cloud zu verlagern, einem pragmatischen Ansatz folgen. Die Cloud ist die neue Ära der Datenverarbeitung, aber kein Zauberstab.

Jürgen Venhorst,

Country Manager DACH

bei Netwrix

