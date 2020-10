Sichere Kollaboration über Cloud-Dienste: Das Zero-Knowledge-Prinzip

Daten speichern und teilen – in einer mobilen Arbeitswelt sollte das möglichst von überall aus funktionieren. Cloud-Speicher versprechen hier Flexibilität zu transparenten, bedarfsgerechten Kosten. Doch sind Cloud-Speicher auch sicher genug und kommen sie als Alternative zum eigenen Unternehmensserver infrage?

Die Arbeitswelt ist flexibler geworden – und das nicht erst in den letzten Monaten, als kurzfristig viele Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt werden mussten. Die IT-Abteilungen mussten schnell sicherstellen, dass die Kollegen auf ihre Daten und Anwendungen zugreifen und Informationen mit anderen teilen konnten. Diese Entwicklung ist schon länger im Gange. Mobiles Arbeiten – sowohl im Sinne von ortsunabhängigem Arbeiten als auch im Kontext verschiedener mobiler Endgeräte – ist schon seit Jahren ein wichtiges Thema und verlangt von den Unternehmen eine entsprechende IT-Infrastruktur. Der Zugang zu den Daten muss nicht nur gewährleistet werden, er sollte auch besonders sicher sein.

Speicherplatz und Datenzugriff von überall

Im Prinzip gibt es zwei Möglichkeiten, den Mitarbeitern flexiblen Speicherplatz für ihre Dateien und den Zugriff darauf zur Verfügung zu stellen. Die klassische Architektur stellt diesen Speicherplatz auf den eigenen Unternehmensservern bereit, der Zugriff wird beispielsweise durch ein VPN (Virtual Private Network) ermöglicht und abgesichert. Das Modell hat Vor- und Nachteile: Zum einen verlassen die Daten das Unternehmensnetzwerk nur für den Transport, die Sicherheitslevel auf dem mobilen Gerät und dem Datenserver obliegen der eigenen IT und damit den eigenen Ansprüchen. Zum anderen ist es technisch keineswegs trivial, dafür zu sorgen, dass die Verbindung immer zuverlässig aufgebaut werden kann, genügend Speicherressourcen zur Verfügung stehen, ohne dabei hohe Hardwarekosten zu verursachen und die Vielzahl an verschiedenen Geräten zu managen.

Mit der wachsenden Akzeptanz des Cloud Computing bietet der Markt eine steigende Anzahl an cloudbasierten Lösungen. Diese flexibel nach Bedarf buchbaren Ressourcen erfordern kaum Anfangsinvestitionen, stehen schnell zur Verfügung und sind – im Fall der Cloud-Speicher-Dienste – zumeist einfach zu bedienen. Doch die Sicherheitsrisiken bleiben oftmals. Mehr noch: Sie steigen sogar, wenn Unternehmen nicht genau evaluieren, welcher Cloud-Dienst ein geeignetes Maß an Sicherheit bietet. In der Praxis haben sich hier Verhaltensweisen eingeschlichen, die der Bring-Your-Own-Device-Problematik ähneln: Anwender nutzen Dienste, die sie aus dem privaten Bereich kennen, um mal eben Dateien mit Kollegen oder Geschäftspartnern zu auszutauschen. Das funktioniert unkompliziert, weil nahezu jeder sich schnell einen entsprechenden Account einrichten kann. Aus der Sicht der IT-Sicherheit aber ist dieses Vorgehen hochproblematisch und riskant. Dennoch: Cloud-Speicher können eine sichere Alternative sein – wenn Unternehmen bei der Wahl auf Sicherheitsfeatures wie Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und das Zero-Knowledge-Prinzip achten.

Nur unterwegs abgesichert: Transportverschlüsselung genügt nicht

Schematisch betrachtet, lässt sich der Zugriff und die Übertragung von Daten in einem System mit externem Speicher in drei Bereiche aufteilen: Zunächst gibt es den Client, von dem die Daten transferiert werden sollen und dessen Nutzer über die Rechte an den Daten bestimmen können muss. Auf der Gegenseite steht der gewünschte Speicherplatz auf einem Server zur Verfügung, der entweder zum eigenen Unternehmensnetzwerk gehört oder von einem Cloud-Provider zur Verfügung gestellt wird. Zwischen beiden muss eine Verbindung hergestellt werden, wofür zumeist ein öffentliches Medium – sprich: das Internet – genutzt wird. Sollen Daten sicher sein, müssen alle drei Bereiche abgesichert werden. Im Idealfall greifen die Maßnahmen ineinander und ergeben ein sicheres Gesamtkonzept.

Durchaus üblich ist die Absicherung der Daten während der Übertragung. Bei der beschriebenen klassischen Variante des Datenzugriffs via VPN wird für die Verbindung ein dedizierter, privater Tunnel aufgebaut. Zusätzlich werden die zu übertragenden Daten verschlüsselt, beispielsweise mithilfe des SSL- (Secure Socket Layer) oder des moderneren TLS-Protokolls (Transport Layer Security). Der Übertragungsweg selbst kann so als relativ sicher gelten – sicherer zumindest als die Übertragung bei einigen Cloud-Diensten, die ausschließlich auf der Basis von SSL oder TSL arbeiten.

Die Transportverschlüsselung ist extrem wichtig, genügt aber insgesamt betrachtet keineswegs. Weitere client- und serverseitige Sicherheitsmaßnahmen sollten ergriffen werden. Denn mit SSL und TSL sind die Daten zwar während der Übertragung verschlüsselt, werden aber auf dem Zielserver zunächst entschlüsselt und dort abgelegt. Das entsprechende Zertifikat dafür liegt auf dem Server bereit. Jeder, der Zugriff auf den Server hat, kann also im Prinzip die Daten einsehen. In klassischen Fall sind das die eigenen Mitarbeiter oder auch jemand, der sich unbefugt Zutritt zum Unternehmensnetz beschafft hat. Wird ein Cloud-Dienst verwendet, liegen dem Dienstleister die Daten nun unverschlüsselt vor. Selbst wenn das Vertrauen in den Dienstleister groß ist, genügt diese Praxis kaum gängigen Datenschutz- und Compliance-Vorgaben.

Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und Zero-Knowledge-Prinzip

Das bedeutet, sowohl auf der Client- als auch auf der Server-Seite sollten zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden, auch wenn das mit zusätzlichen Kosten und Administrationsaufwand verbunden ist. So hilft beispielsweise eine Zwei-Stufen-Authentifizierung, Spoofing einzudämmen und – wenn sie verpflichtend für die Nutzer ist – sicherzustellen, dass der eingeloggte User auch derjenige ist, für den er sich ausgibt.

Zusätzlich sollten die Daten beim Nutzer auf dem Client mit einem möglichst starken Algorithmus verschlüsselt werden. Über den gesicherten Transportweg erreichen die Daten dann den Server ebenfalls verschlüsselt und werden hier auch so abgelegt. Dieses Prinzip der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung (End-to-End Encryption, E2EE) ist deutlich sicherer als die reine Transportverschlüsselung. Es kann allerdings eine nicht zu unterschätzende Schwachstelle entstehen, wenn der Dekodierungsschlüssel zusammen mit den Daten auf dem Server gespeichert wird. Obwohl es nicht logisch erscheint, ist dies bei vielen Cloud-Dienstleistern und auch Unternehmen mit ihrem eigenen Server durchaus gängige Praxis. Jemandem, dem es gelingt, sich unberechtigt Zugang zum Server zu verschaffen, kann nun trotz vorheriger Verschlüsselung die Daten auslesen.

Infografik: End-to-End-Verschlüsselung mit Zero-Knowledge-Methode. Quelle: Tresorit

Damit die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ihre volle Wirkung entfalten kann, sollte der gesamte Prozess nach den Zero-Knowledge-Prinzipien aufgebaut sein. Der Gedanke dahinter ist einfach: Nur der Nutzer verfügt über den Schlüssel, um die Daten wieder lesbar zu machen. Der Service-Provider hingegen stellt die IT-Infrastruktur als Service bereit, erhält aber keinen Entschlüsselungscode und kann zu keinem Zeitpunkt die gespeicherten Daten einsehen. Die Daten sind damit auch dem Server sicher, egal ob es sich um den eigenen Unternehmensserver oder Public-Cloud-Infrastruktur handelt. Selbst wenn Unbefugte hier eindringen sollten, fehlt ihnen der Dekodierungsschlüssel.

Am Beispiel des Logins soll das Prinzip kurz erläutert werden: Es geht darum, dass sich ein Nutzer auf dem Server einloggen kann, wobei die Gegenseite seine Identität prüft, ohne sein Passwort zurückverfolgen zu können. Der private Schlüssel des Clients wird mathematisch an den Public Key der Gegenseite gekoppelt. So lässt sich aus dem Private Key zwar der Public Key errechnen, aber nicht umgekehrt. Das bedeutet, die Authentizität des Nutzers ist prüfbar, ohne dass die Serverseite das Passwort entschlüsseln kann.

Sichere Zusammenarbeit über Cloud-Dienste

Cloud-Speicher werden zu sicheren Kollaborations-Werkzeugen, wenn sie, wie beispielsweise die Lösung des Schweizer Unternehmens Tresorit, so designt sind, dass alle Ebenen sicherheitstechnisch abgedeckt sind. Auch der eigene Unternehmensserver lässt sich adäquat absichern, jedoch bleibt der Aufwand dafür bei den eigenen Ressourcen hängen – ein Nachteil, der zudem zumeist mit höheren Kosten für die Anschaffung und das Management der Infrastruktur und einer geringeren Flexibilität verbunden ist. Cloud-Dienste mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und einer Zero-Knowledge-Policy hingegen bieten flexible und sichere Kapazitäten, um Daten zu speichern und zu teilen.

István Lám, CEO und Co-Founder von Tresorit

