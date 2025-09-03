Release 5.2.14 der SAP-integrierten xSuite Business Solutions verfügbar

Softwarehersteller xSuite wartet mit Neuerungen im Bereich KI-gestützter Rechnungsverarbeitung und intelligenter Agenten auf.

Die xSuite Group hat jetzt Version 5.2.14 ihrer SAP-integrierten Business Solutions veröffentlicht. Das aktuelle Release bringt Neuerungen für die Lösungskomponenten xSuite Invoice, xSuite Procurement, xSuite Order Confirmation und xSuite Orders. Im Fokus steht die Verarbeitung bestellbezogener Rechnungen (SAP MM) mit dem Ziel, eine 100-prozentige Touchless-Rate in der gesamten Rechnungsverarbeitung zu erreichen. Zu den weiteren neuen Features der Workflow-Suite gehören nochmals ausgebaute KI-Funktionalitäten.

Neu in Version 5.2.14 ist die Möglichkeit, MM-Rechnungen mit verbesserter Automatisierung auf Positionsebene auszulesen. Abweichungen zwischen Bestellungen, Bestellbestätigungen und Rechnungen können damit direkt auf Positionsebene angezeigt werden. Mehrere Positionen lassen sich zudem zu einer Bestellposition zusammenfassen. Den Umgang mit fehlendem Wareneingang hat xSuite nach Best-Practice-Ansätzen standardisiert und auch die Unterstützung von Lean Services in SAP S/4HANA bei der Erfassung von Dienstleistungen verbessert. Neben FI- stehen jetzt auch für MM-Rechnungen KI-gestützte Vorschläge für Sachkontenpositionen zur Verfügung.

LLMs im Capture-Prozess

Mit Version 5.2.14 integriert xSuite Large Language Models (LLMs) in den Capture-Prozess, um die Beleglesung weiter zu optimieren. Diese Funktion steht nicht nur für Rechnungen und Auftragsbestätigungen, sondern auch für Kundenaufträge zur Verfügung – und ist somit in allen xSuite Business Solutions nutzbar.

Verbesserungen für Procurement und Orders

Die Beschaffungslösung (xSuite Procurement) verfügt nun über erweiterte Anbindungsmöglichkeiten für OCI-Kataloge. In der Lösung für die Auftragsbearbeitung (xSuite Orders) profitieren Anwendende von verbesserten Beleglesungsergebnissen, selbst bei abweichenden Materialnummern oder Lieferadressen. Außerdem wurden verschiedene Fiori Apps überarbeitet und funktional ergänzt.

»Mit der neuen Softwareversion setzen wir unsere Strategie fort, KI gezielt zum Nutzen unserer Kunden einzusetzen – nicht als Selbstzweck, sondern als Werkzeug, das in Form intelligenter Agenten echte Unterstützung im Arbeitsalltag bietet«, erklärt Jan Schulze, Global Vice President Product Management bei xSuite. »Bewährte Regelwerke und neueste KI-Technologien greifen dabei nahtlos ineinander – und ermöglichen ein neues Level an Qualität und Automatisierung.«

