Vertiv und die Universität Bologna unterzeichnen eine strategische Vereinbarung für Forschung, Ausbildung und Innovation

Die Kooperation verbindet akademische Exzellenz mit Branchenexpertise und treibt wichtige Innovationen im Bereich der digitalen Infrastruktur voran.

Giovanni Molari, rector of the University of Bologna (left), and Giovanni Zanei, vice president, large power conversion at Vertiv (right)

Vertiv, ein weltweit agierender Anbieter für kritische digitale Infrastrukturen, hat eine Rahmenvereinbarung zur Zusammenarbeit mit der Universität Bologna unterzeichnet. Die bereits im Jahre 1088 gegründete Universität Bologna ist eine der renommiertesten akademischen Einrichtungen Europas und die älteste Universität der westlichen Welt. Die auf fünf Jahre angelegte Vereinbarung sieht eine umfassende Zusammenarbeit vor, deren Schwerpunkte auf der Entwicklung von Wissen, der Förderung von Kompetenzen und der territorialen Wirkung liegen.

»Für Vertiv ist die Zusammenarbeit mit der Universität Bologna ein strategischer Schritt, der es uns ermöglicht, Spitzenforschung, technologische Innovation und Talentförderung zu verbinden«, erklärt Giovanni Zanei, Vice President, Large Power Conversion bei Vertiv. »Die Zusammenarbeit mit der Universität bedeutet nicht nur einen Beitrag zum regionalen Wachstum, sondern auch zur Generierung von Wissen und Lösungen, die sich weltweit auf digitale Projekte und Infrastrukturen auswirken werden.«

»Diese Vereinbarung«, so Rektor Giovanni Molari, »ist ein Beispiel für eine vorbildliche Zusammenarbeit zwischen Universität und Wirtschaft, die gemeinsamen Mehrwert, konkrete Chancen für Studierende und Forscher sowie neue Wege für eine nachhaltige Entwicklung schafft.«

Zu den wichtigsten Initiativen gehören Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsprojekte, die auf regionaler, nationaler und europäischer Ebene finanziert werden, technisch-wissenschaftliche Beratung, Stipendien, Forschungszuschüsse, Doktorandenprogramme sowie die Einrichtung gemeinsamer Labore und Forschungsinfrastrukturen. Ein Schwerpunkt wird die Förderung und Verbreitung der Ergebnisse durch Seminare, Veranstaltungen und Foren zu aktuellen Themen sein.

Im Bildungsbereich werden qualifizierte Vertiv-Experten zu Bildungsprogrammen vom Bachelor- bis zum Doktorandenlevel beitragen, darunter spezialisierte Schulungskurse, Sommer- und Winterschulen sowie interdisziplinäre Programme. Die Zusammenarbeit umfasst auch Weiterbildungs- und Umschulungsinitiativen für Vertiv-Mitarbeiter, wobei möglicherweise eine eigene Fortbildungsschule eingerichtet wird. Studierende und Absolventen profitieren von Praktika im Rahmen des Lehrplans, Rekrutierungsveranstaltungen und internationalen Möglichkeiten innerhalb des globalen Netzwerks von Vertiv.

Der Rahmen umfasst auch den Technologietransfer mit Kooperationen bei Patenten, Universitätsgründungen und Ausgründungen sowie Workshops, Wettbewerben und Initiativen für offene Innovation, wobei der Schwerpunkt auf öffentlicher Beteiligung, Nachhaltigkeit und sozialer Innovation liegt und Projekte zum Nutzen der Region und der Gemeinschaft durchgeführt werden.

Erfahren Sie mehr über Karrieren und Innovation bei Vertiv unter Vertiv.com/careers .