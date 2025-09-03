SAP baut souveräne Cloudangebote für Europa als Grundlage für KI-Innovationen aus

SAP bringt jahrzehntelange Erfahrung bei geschäftskritischen Abläufen mit wachsenden Anforderungen an Souveränität, Regulierung und KI-gesteuertes Wachstum zusammen.
Die SAP SE stellt einen umfassenden neuen Ansatz für digitale Souveränität und KI-Innovation in Europa vor. Mit den erweiterten Angeboten des SAP Sovereign Cloud-Portfolios erhalten europäische Kunden künftig Zugang zu einem umfassenden Technologie-Stack, der sowohl die SAP Cloud Infrastructure als auch SAP Sovereign Cloud On-Site umfasst. Die aktuelle Ankündigung von SAP setzt einen neuen Maßstab für sichere, konforme und skalierbare Innovationen und unterstreicht die Bedeutung digitaler Souveränität als zentrales Element für technologische Resilienz und die strategische Autonomie Europas.
»Die zukünftige Rolle Europas in der digitalen Innovation, insbesondere im Bereich künstliche Intelligenz (KI), wird maßgeblich davon geprägt sein, wie zielgerichtet wir KI zur Lösung spezifischer Branchenanwendungen einsetzen«, sagt Thomas Saueressig, Vorstandsmitglied der SAP SE für Customer Services & Delivery. »Mit dem erweiterten SAP Sovereign Cloud-Angebot ermöglicht SAP den Zugang zu umfassenden Cloud-Innovationen und KI-Funktionen für viele Märkte und Branchen – einschließlich des öffentlichen Sektors und regulierter Bereiche – und gewährleistet dabei, dass diese Fortschritte innerhalb eines souveränen Rahmens und entsprechend den individuellen Anforderungen der Kunden bereitgestellt werden.«
Bereitstellungsoptionen für verschiedene Sicherheitsprofile
Mit der Erweiterung der SAP Sovereign Cloud können Kunden zwischen verschiedenen Bereitstellungsmodellen wählen, die Kontrolle über Infrastruktur, Plattform und Software bieten und an spezifische regulatorische sowie betriebliche Anforderungen angepasst werden können. Diese Optionen ermöglichen es Unternehmen, die geltenden lokalen Gesetze einzuhalten und ihre Systeme entsprechend eigenen Vorgaben zu skalieren. SAP Sovereign Cloud-Lösungen sind verfügbar auf:
- SAP Cloud Infrastructure: Die IaaS-Plattform von SAP basiert auf Open-Source-Technologien, läuft im SAP-Rechenzentrumsnetzwerk und speichert alle Daten ausschließlich in der EU gemäß Datenschutzvorgaben.
- SAP Sovereign Cloud On-Site: SAP stellt eine von SAP betriebene Infrastruktur bereit, die sich in einem vom Kunden ausgewählten oder im Eigentum des Kunden befindlichen Rechenzentrum befindet. Diese Lösung erfüllt höchste Anforderungen an Daten-, Betriebs-, Technik- und Rechtssouveränität und gewährleistet gleichzeitig die Innovationsfähigkeit und Architektur von SAP.
- Cloud.Delos Cloud: SAP bietet mit der Delos Cloud in Deutschland eine sichere und souveräne Cloud an, die die flexible und schnelle Transformation des öffentlichen Sektors unterstützt, um länderspezifische Souveränitätsanforderungen zu erfüllen.
Langfristige Investitionen in die digitale Resilienz Europas
Durch eine langfristige Investition von über 20 Milliarden Euro setzt SAP einen klaren strategischen Fokus auf digitale Souveränität. Dieses Bekenntnis unterstreicht das Ziel von SAP, Europas digitale Unabhängigkeit durch sichere, lokal betriebene und regulatorisch konforme Cloud-Lösungen zu fördern, die speziell für den öffentlichen Sektor und stark regulierte Branchen entwickelt wurden.
Mit SAP Sovereign Cloud erhalten Unternehmen umfassende Kontrolle über ihre Infrastruktur und nutzen gleichzeitig das volle Leistungsspektrum der SAP-Cloud-Lösungen. Dieses Angebot ermöglicht es Organisationen, die SAP Business Suite in souveränen Umgebungen zu betreiben und von fortlaufenden Innovationszyklen zu profitieren – einschließlich der SAP Business Technology Platform (SAP BTP) sowie integrierter SAP Business AI-Funktionen. Dadurch können Kunden lokal und sicher Innovationen vorantreiben, ohne Abstriche bei Geschwindigkeit oder Umfang der Transformation machen zu müssen.
»Die digitale Widerstandsfähigkeit Europas basiert auf einer Souveränität, die Sicherheit, Skalierbarkeit und Zukunftsfähigkeit gewährleistet«, sagt Martin Merz, Präsident SAP Sovereign Cloud. »Das Full-Stack-Angebot von SAP für souveräne Cloud-Lösungen bietet Kunden die Möglichkeit, ihr bevorzugtes Bereitstellungsmodell auszuwählen und unterstützt sie gleichzeitig dabei, höchste Compliance-Anforderungen zu erfüllen.«
SAP Sovereign Cloud ist mittlerweile in mehreren Ländern erhältlich und wird weiter ausgebaut. Die Lösung stützt sich auf die Expertise von Hunderten lokalen Bereitstellungsspezialisten sowie auf eine Vielzahl relevanter Zertifizierungen. Das Angebot gewährleistet umfassende Souveränität in den Bereichen Datenmanagement, Betrieb, Technologie und Recht und versetzt Kunden in die Lage, regulatorische Vorgaben zuverlässig einzuhalten, Kontrolle zu behalten und innovative Entwicklungen sicher umzusetzen.
Erfolg für digitale Souveränität
DSAG begrüßt souveränes Cloud-Angebot von SAP als Meilenstein für kritische Infrastrukturen.
Die DSAG begrüßt die SAP-Ankündigung, ihr Portfolio an souveränen Cloud-Angeboten für Europa entscheidend auszubauen. Mit neuen Hosting-Optionen, klaren Compliance-Zusagen und einer verstärkten Grundlage für den Einsatz von künstlicher Intelligenz geht SAP auf eine langjährige Forderung der Deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe e. V. (DSAG) ein.
»Dass SAP weiter konsequent auf souveräne Cloud-Angebote setzt, ist ein großer Wurf – insbesondere für kritische Infrastrukturen wie Verwaltung, Energie oder Gesundheitswesen«, erklärt Hermann-Josef Haag, DSAG-Fachvorstand Personalwesen & Public Sector. Damit könnten Anwender künftig Innovationen wie KI-gestützte Prozesse nutzen, ohne Kompromisse bei Datenschutz, Datensicherheit oder regulatorischer Konformität eingehen zu müssen. »Besonders wichtig ist für die DSAG, dass SAP mit On-Site-Optionen auch den Betrieb im Rechenzentrum des Kunden ermöglicht – ein zwingendes Muss für die sensibelsten Bereiche kritischer Infrastrukturen«, sagt Haag.
Langjährige Forderungen erfüllt
Die DSAG hatte in den vergangenen Jahren immer wieder betont, dass digitale Souveränität die Grundlage für zukunftsfähige Cloud-Lösungen im öffentlichen Sektor oder in stark regulierten Branchen ist. Gerade im Hinblick auf sensible Daten sei es unerlässlich, dass Hosting- und Betriebsmodelle europäischen Rechtsrahmen unterliegen. »Mit der heutigen Ankündigung reagiert SAP auf zentrale Forderungen unserer Mitgliedsunternehmen und setzt ein wichtiges Signal für die digitale Souveränität in Deutschland und Europa«, so Haag weiter. Zudem begrüßt die DSAG, dass die neue SAP Cloud Infrastructure auf Open-Source-Technologien basiert, in einem von SAP betriebenen Rechenzentrumsnetzwerk läuft und sämtliche Daten ausschließlich in der EU gespeichert werden. Das stärkt Vertrauen und Rechtssicherheit für alle Anwender.
Dialog und Zusammenarbeit zwischen DSAG und SAP
Gleichwohl bleibt Klärungsbedarf: »Eine entscheidende Frage für unsere Mitglieder ist die Lizenzierung in hybriden Szenarien. Wenn On-Premises, Public Cloud und souveräne Cloud parallel genutzt werden, müssen Lizenzmodelle transparent, fair und zukunftsfähig gestaltet sein. Darüber hinaus erwarten wir Transparenz hinsichtlich der Details zu den Services und wann alle Leistungen verfügbar sein werden. Gerade die neuen On-Site-Option müsste so gestaltet sein, dass sie für besonders regulierte Branchen wirtschaftlich und ganzheitlich also End-to-End einsetzbar ist«, sagt Haag.
Europäische Relevanz
Auch für Österreich, die Schweiz und die gesamte europäische Anwenderschaft hat das Thema große Tragweite: »Die neuen souveränen Cloud-Angebote sind nicht nur eine nationale Antwort, sondern ein gesamteuropäisches Fundament«, erklärt Walter Schinnerer, DSAG-Fachvorstand Österreich. So sei es für Unternehmen und Verwaltungen in Österreich entscheidend, dass Daten in Europa verbleiben und zugleich modernste Cloud- und KI-Services verfügbar sind. Dies stärkt nicht nur die digitale Souveränität, sondern auch den Standort Europa im globalen Wettbewerb.«
Markus Bierl, DSAG-Fachvorstand Schweiz bekräftigt: »Auch für die Schweiz ist dieses Angebot von großer Bedeutung. Souveräne Cloud-Infrastrukturen lassen Schweizer Unternehmen von hoher Datensicherheit und Transparenz profitieren – zentrale Voraussetzungen gerade für stark regulierte Branchen wie Finanzwesen, Verwaltung oder Gesundheitswesen. Aus DSAG-Sicht ist es essenziell, dass SAP – auch in Zusammenarbeit mit Partnern – für unser Land lokale Lösungen in der Schweiz bereitstellt.«
Die DSAG wertet die Ankündigung von SAP als wichtigen Etappensieg auf dem Weg zu völliger digitaler Souveränität in Europa. Der Weg sei aber noch nicht zu Ende: Offene Lizenzierungsfragen und die konkrete Ausgestaltung von Betriebsmodellen müssen in enger Abstimmung mit den Anwendern gelöst werden.
