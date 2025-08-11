Schwarz Digits baut mit Dell Technologies seine datensouveräne Cloud weiter aus

Schwarz Digits, die Digitalsparte der Schwarz Gruppe, hat die souveräne Cloud STACKIT gemeinsam mit Dell Technologies um einen neuen Service für die öffentliche Verwaltung erweitert. Mit dem Pharia Government Assistant können Behörden und Ämter zahlreiche Aufgaben automatisieren und damit dem Personalmangel entgegenwirken. Die technologische Basis des Service bilden High-End-Server von Dell Technologies.

Der neue Pharia Government Assistant von STACKIT bietet der öffentlichen Verwaltung eine schlüsselfertige, skalierbare und leistungsstarke KI-Infrastruktur für die Automatisierung wissensintensiver Aufgaben mit Large Language Models des deutschen KI-Anbieters Aleph Alpha. Dazu zählt etwa das Ausfüllen umfangreicher Formulare, das Zusammenfassen langer Dokumente, das Recherchieren relevanter Informationen, die Generierung von Texten wie Berichte und Protokolle oder das Übersetzen öffentlicher Informationen für eine vielsprachige Bürgerschaft. Behörden und Ämter können damit einen Großteil ihrer repetitiven Verwaltungsarbeit automatisieren, ihre aufgrund des Fachkräftemangels unterbesetzten Teams entlasten und Freiräume für strategische Tätigkeiten schaffen.

Die technologische Basis des neuen Service bilden Dell PowerEdge XE9680 Server. Diese High-End-Server sind speziell für komplexe KI-Berechnungen konzipiert und unterstützen bis zu acht hochleistungsfähige GPUs. Damit ermöglichen sie das Training und den produktiven Einsatz großer Sprachmodelle (Large Language Models, LLMs) sowie die Verarbeitung umfangreicher Dokumentensammlungen in Echtzeit. Durch ihre hohe GPU-Dichte und ihre umfangreiche PCIe-Gen5-Konnektivität können sie bei steigenden Anforderungen flexibel erweitert werden. Ihre redundante Stromversorgung und intelligente Fehlerbehandlung gewährleisten einen zuverlässigen Dauerbetrieb der kritischen Verwaltungsdienste.

Schwarz Digits und Dell Technologies pflegen bereits seit langem eine enge Technologie-Partnerschaft. So kommen Systeme von Dell Technologies auch für andere Services von STACKIT zum Einsatz, neben dem PowerEdge XE9680 auch viele andere Server-Modelle.

Mit STACKIT stellt Schwarz Digits den Unternehmen der Schwarz Gruppe und externen Kunden eine datensouveräne Cloud zur Verfügung. Da sich der Firmensitz der Gruppe in Deutschland befindet und sämtliche Daten in Deutschland und Österreich erhoben, gespeichert und verarbeitet werden, können die Nutzer der Cloud sämtliche Datenschutzvorgaben der EU einhalten. Sie sind vor unautorisierten Zugriffen sicher, und ihre Daten bleiben auch in Krisenzeiten verfügbar, da der Datenverkehr nicht durch Sanktionen oder Abschaltungen beeinträchtigt werden kann. Zudem basiert STACKIT auf Open Source und offenen Standards. Unternehmen vermeiden dadurch einen Vendor-Lock-in und können ihre Daten jederzeit flexibel und kostengünstig auf alternative Cloud- oder On-Premises-Umgebungen migrieren.

»Unsere europäische Cloud-Alternative macht uns und unsere Kunden unabhängig und sichert die Datenhoheit. Mit ihr bieten wir einen geschützten Rahmen für Unternehmensdaten und gewährleisten Zukunftsfähigkeit«, erläutert Walter Wolf, Vorstand bei Schwarz Digits. »Die Partnerschaft mit Dell Technologies ermöglicht uns dabei die erfolgreiche Umsetzung maßgeschneiderter KI-Anwendungsfälle. Durch die Kombination aus der umfassenden KI-Infrastruktur und Expertise von Dell Technologies mit der umfangreichen Erfahrung der Schwarz Gruppe für digitale Transformation entstehen innovative Lösungen für mehr Wettbewerbsfähigkeit und Effizienz. Unser neuer Pharia Government Assistant unterstreicht dies eindrucksvoll.«

