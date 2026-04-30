Arvato implementiert neuen Omnichannel-Hub für Tom Tailor

Erweiterung der bestehenden Partnerschaft um performancebasierte Nachversorgung des B2B-Geschäfts.

Zentrale Steuerung von B2C- und B2B-Prozessen erhöht Geschwindigkeit und reduziert Komplexität.

Automatisierung und integrierte Abläufe verbessern Reaktionsfähigkeit und Lieferperformance.

Arvato, Anbieter von Supply-Chain- und E-Commerce-Lösungen, baut die langjährige Partnerschaft mit der Mode- und Lifestyle-Marke Tom Tailor weiter aus und übernimmt künftig neben dem bestehenden B2C-Geschäft auch Teile des B2B-Geschäfts. Im Zuge dieser Erweiterung entsteht am Standort Kamen ein integrierter Omnichannel-Hub, in dem sämtliche performancebasierte Fulfillment-Aktivitäten zentral gebündelt werden.

Mit dem Ausbau der Zusammenarbeit reagieren Arvato und Tom Tailor auf steigende Anforderungen an Geschwindigkeit, Flexibilität und kanalübergreifende Steuerung in der Fashion-Logistik. Durch die Integration von B2C- und B2B-Prozessen in einem zentralen Setup werden Warenflüsse effizienter gesteuert, Reaktionszeiten verkürzt und die operative Komplexität reduziert.

Arvato erbringt bereits seit 2012 umfassende E-Commerce-Fulfillment-Dienstleistungen für Tom Tailor, darunter Warehousing, Transport Management, Finanzdienstleistungen und Kundenservice. Mit der neuen Struktur werden künftig auch die abverkaufsbasierte Nachversorgung von Filialen sowie B2B-Verkaufsflächen aus dem Omnichannel-Hub gesteuert. Dadurch entsteht ein durchgängiges Fulfillment-Modell, das eine präzisere Steuerung der Bestände und eine deutlich höhere Reaktionsfähigkeit auf Nachfrage ermöglicht.

Der bestehende Standort in Kamen bildet die Grundlage für den neuen Hub. Mit einer Lagerfläche von rund 35.000 Quadratmetern und einer Gesamtnutzfläche von etwa 60.000 Quadratmetern bietet er die notwendige Skalierbarkeit für weiteres Wachstum.

„Die Konsolidierung des B2C- und Teilen des B2B-Fulfillments in einem zentralen Hub ist ein entscheidender Hebel, um Komplexität zu reduzieren und gleichzeitig Geschwindigkeit zu erhöhen“, sagt Isabel Westermann, Verantwortliche für Tom Tailor bei Arvato. „Genau das setzen wir hier gemeinsam mit Tom Tailor um und schaffen damit die Grundlage für ein skalierbares, zukunftsfähiges Fulfillment-Modell.“

Der Standort verfügt bereits über eine leistungsfähige logistische Infrastruktur, die gezielt durch Automatisierungslösungen erweitert wird. Dazu zählen unter anderem automatisierte Kommissionierungssysteme sowie optimierte Verpackungsprozesse. Ziel ist es, Durchlaufzeiten weiter zu reduzieren, die Prozessstabilität zu erhöhen und eine konstant hohe Servicequalität sicherzustellen.

Im März 2026 wurde in einem ersten Schritt das bestehende B2C-Geschäft vom Standort Dortmund nach Kamen verlagert. Bis Ende 2026 wird der Standort schrittweise für die erweiterten Anforderungen ausgebaut. Perspektivisch entstehen in diesem Zuge rund 100 neue Arbeitsplätze.

„Mit dem neuen Omnichannel-Hub schaffen wir die Voraussetzungen, um unsere Logistik noch stärker an den Anforderungen eines dynamischen Marktes auszurichten“, sagt Vanessa Spiegel, Director Operations bei Tom Tailor. „Gemeinsam mit Arvato entwickeln wir ein Setup, das Geschwindigkeit, Flexibilität und Servicequalität nachhaltig verbessert.“

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