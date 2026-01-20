Fünf Cloud-Trends definieren die Transformation von Unternehmen neu

Die Cloud ist keine reine Infrastrukturwahl mehr – sie ist die intelligente Betriebsstruktur eines Unternehmens. Firmen, die ihre Cloud-Strategien auf KI, Erfahrung, Nachhaltigkeit und Vertrauen ausrichten, sind am besten positioniert, um langfristigen Wert und Wettbewerbsvorteile zu erschließen. Hier sind die fünf wichtigsten Cloud-Trends, die die Transformation von Unternehmen neu definieren.

Die Cloud entwickelt sich von Datenerfassungssystemen zu Interaktionssystemen

Unternehmen gestalten Cloud-Plattformen neu – sie wandeln sich von passiven Aufzeichnungssystemen zu intelligenten Interaktionssystemen. In die Cloud integrierte KI ermöglicht Echtzeiteinblicke, intuitive Interaktionen und erfahrungsorientierte Arbeitsabläufe innerhalb der gesamten Organisation. Dieser Wandel bedeutet eine umfassende Veränderung der Prioritäten. Die Cloud bedeutet nicht nur betriebliche Effizienz, sondern auch eine Reaktionsfähigkeit, Einfachheit und Ergebnisse. Cloud-basierte Engagement-Plattformen ermöglichen eine schnellere Problemlösung, vereinfachte Prozesse und geringere Kosten durch Plattformkonsolidierung: Sie verwandeln die Cloud von einem Effizienz- in einen Wachstumsmotor.

KI-Demokratisierung in der Cloud treibt branchenspezifische Innovationen voran

In Kombination mit Low-Code- und No-Code-Tools ermöglichen es Anwendern – über die Cloud bereitgestellte KI-Funktionen – problemlos Applikationen zu erstellen und bereitzustellen. Für Unternehmen bedeutet dies eine schnellere Markteinführung und hochkontextuelle, branchenspezifische Lösungen. Die Cloud ist damit die Basis für personalisierte Workflows, mit denen Organisationen flexibel auf Marktveränderungen und Kundenerwartungen reagieren können.

KI-native, selbstoptimierende Cloud-Infrastruktur wird zur Norm

Die Cloud-Infrastruktur befindet sich in einem grundlegenden Wandel: von reaktiver Überwachung hin zu vorausschauenden, autonomen Abläufen. KI-Agenten und digitale Zwillinge ermöglichen es Cloud-Umgebungen, Probleme zu antizipieren, autonom zu beheben und die Leistung kontinuierlich zu optimieren. Das Ergebnis sind verbesserte Ausfallsicherheit sowie reduzierte Ausfallzeiten. Eine schnellere MTTR (Mean Time to Repair) und geringere Betriebskosten sind weitere Resultate. Während Unternehmen ihre Cloud-Umgebungen skalieren, entwickelt sich die KI-native Infrastruktur zu einer wichtigen Basis für kontinuierlich verfügbare digitale Abläufe.

Nachhaltigkeit wird zu einem zentralen Designprinzip für die Cloud

Nachhaltigkeit ist bei Cloud-Strategien ein immer wichtigerer Aspekt. Unternehmen beginnen, die Kohlenstoffintensität und die Verfügbarkeit erneuerbarer Energien bei der Planung und Koordination von Workloads in Cloud-Umgebungen zu berücksichtigen. Dieser kohlenstoffbewusste Ansatz ermöglicht es Organisationen, Emissionen zu reduzieren, ESG-Verpflichtungen zu erfüllen und Energiekosten zu optimieren – ohne dabei Kompromisse bei der Leistung einzugehen. Die Cloud wird zunehmend als leistungsstarker Hebel angesehen, um messbare Nachhaltigkeitsergebnisse in großem Maßstab zu erzielen.

Vertrauen, Souveränität und Sicherheit definieren Cloud-Architekturen neu

Richtlinien entwickeln sich weiter und KI verbreitet sich kontinuierlich weiter: Vertrauen wird somit zu einem zentralen Bestandteil der Cloud-Strategie. Datenhoheit, Compliance und Sicherheit treiben den Aufstieg lokalisierter Cloud-Zonen und souveräner Architekturen voran. Gleichzeitig verlagert sich die Cloud-Sicherheit hin zu KI-nativen Zero-Trust-Modellen, die sich dynamisch an Risiken anpassen. Dies ermöglicht es Unternehmen, innovativ zu sein sowie KI- und Cloud-Technologien einzuführen. Gleichzeitig sind sie in der Lage, Daten zu schützen, Compliance zu gewährleisten und eine sichere Benutzererfahrung zu bieten.

Anant Adya, EVP and Service Offering Head, Infosys

