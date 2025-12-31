On-premises schlägt zurück – Warum Unternehmen der Cloud den Rücken kehren

Hat die Public Cloud ausgedient? Das wohl eher nicht. Dennoch setzen Unternehmen aktuell wieder öfter auf lokale Rechenzentren oder einen hybriden Ansatz für ihre Daten und Workloads. Die Gründe dafür sind politischer, wirtschaftlicher und technischer Natur.
Jahrelang galt die Public Cloud als Königsweg der IT. Wer seine Daten und Workloads nicht migrierte oder auf leichtgewichtige Software as a Service setzte, galt oft als rückständig. Ein Cloud-nativer Ansatz hat ohne Zweifel auch nach wie vor seine Berechtigung: Die Vorteile in Sachen nahtloser Skalierbarkeit, hoher Flexibilität und – je nach Anwendungsfall – Performance und Wirtschaftlichkeit sind eminent. Doch Zeiten ändern sich. Die Weiterentwicklung von Technologien wie der künstlichen Intelligenz und deren Einzug in den Alltag erfordern neue Ansätze, um die Kosten in einem gesunden Rahmen zu halten. Gleichzeitig zwingt die unstete politische Weltlage Unternehmen zu einer Re-Evaluierung ihrer Datenstrategie. Sogar der Internationale Strafgerichtshof hat unlängst Services eines Hyperscalers restlos durch eine einwandfrei DSGVO-konforme Lösung aus Deutschland ersetzt.
Oberste Prämisse: Datensouveränität. Gerade der politische Aspekt ist einer der stärksten Treiber des aktuellen Paradigmenwechsels hin zu konservativeren Ansätzen – wenn nicht sogar der stärkste. Was Brancheninsider vor wenigen Jahren noch zumindest unter vorgehaltener Hand als »Datenschutz-Paranoia« bezeichneten, ist inzwischen Mainstream: Unternehmen und Behörden wollen vor allem ihre sensiblen Daten wieder unter eigener Kontrolle wissen. Bei der Wahl des Ortes, um sie zu sichern und zu verarbeiten, trumpfen nicht mehr nur die Vorteile der Cloud, sondern ein möglichst hohes Maß an Rechtssicherheit und digitaler Souveränität.
In Europa geht derzeit nämlich zu Recht die Unsicherheit über den Zugriff ausländischer Regierungen auf Unternehmensdaten um. Hyperscaler und internationale Cloud-Service-Provider werben zwar hierzulande mit europäischen Standorten. Doch es bleibt die Frage, ob ein deutsches Rechenzentrum allein tatsächlich vor der Dateneinsicht von Geheimdiensten schützt, wenn sich der Hauptsitz des Betreibers beispielsweise in den USA befindet. Juristisch ist das bis heute nicht eindeutig. Entsprechend hoch ist die Nachfrage nach europäischen und insbesondere deutschen Cloud-Angeboten, die lokale Datenspeicherung, nationale Rechtsgrundlage und deutschsprachigen Support garantieren. Gerade öffentliche Auftraggeber sowie Unternehmen der kritischen Infrastruktur (KRITIS) wie Banken und Gesundheitsorganisationen stellen die Datensouveränität in den Mittelpunkt ihrer Rechenzentrumsstrategie. Und auch der Blick der Kunden hat sich durch die öffentliche Berichterstattung geschärft, sodass Compliance und die lokale Verarbeitung von Kundendaten zunehmend zu einem Qualitätsmerkmal avancieren. Es geht für Unternehmen daher nicht mehr nur um Compliance, sondern auch darum, ihre Vertrauenswürdigkeit unter Beweis zu stellen.
Kostenfalle KI. Abgesehen von der Notwendigkeit, Datensouveränität und Datenschutz sicherzustellen, spielt auch die Wirtschaftlichkeit eine enorme Rolle. Unternehmen betrachten die ökonomische Sinnhaftigkeit von Public-Cloud-Ansätzen von Hyperscalern zunehmend kritisch. Versprachen Cloud-Ansätze der US-amerikanischen Platzhirsche seinerzeit planbare und flexible Kosten, sieht die Realität mittlerweile anders aus. Viele Unternehmen klagen über Intransparenz und volatile Preise. Gerade bei Anwendungen, die viele API-Calls, Speicherzugriffe oder Datentransfers evozieren, kommt es regelmäßig zu bösen Überraschungen bei der Abrechnung.
Besonders deutlich zeigt sich das im Bereich künstliche Intelligenz. So ist es durchaus nicht ungewöhnlich, dass die Kosten für ein Machine-Learning-Projekt, die im Testbetrieb bei 1.000 Euro im Monat liegen, durch geänderte Modellparameter schnell auf das Zehnfache ansteigen können. Auch benötigen viele KI-Modelle für eine einwandfreie Funktionalität und Performanz Graphics-Processing-Unit- oder Tensor-Processing-Unit-Instanzen (GPU und TPU) die bei Hyperscalern deutlich teurer sind als herkömmliche CPU- oder Datenspeicher-Instanzen. Ein weiterer Kostenfaktor ist, dass KI-Anwendungen in der Regel auf einen enormen Datenschatz zugreifen müssen. Für die meisten Unternehmen ist es finanziell beinahe unmöglich, diesen in der Public Cloud zu speichern. Außerdem verursacht die ständige Kommunikation zwischen Public-Cloud-Instanzen in Übersee und lokalen Rechenzentren zusätzliche Kosten. Ein weiterer wichtiger Punkt für lokale Anbieter – oder das eigene Rechenzentrum.
Private Clouds laufen Public Clouds den Rang ab. Es ist nämlich ein Irrtum, dass in der Cloud von Hyperscalern alle Anwendungen besser laufen. Insbesondere Workloads in Produktionsumgebungen, bei denen möglichst geringe Latenzen wichtig sind, profitieren von der lokalen Nähe zwischen Daten und Rechenleistung. Eine Echtzeit-Analyse ist nicht wirklich sinnvoll, wenn die Daten von der Edge-Umgebung zur Verarbeitung erst einmal an die Cloud übermittelt werden müssen. Produktionsunternehmen betreiben solche Workloads zunehmend direkt und lokal am Edge. Und da KI-Modelle riesige Datenmengen schneller verarbeiten können, wenn Speicher- und Rechenkapazitäten physisch nah beieinander liegen, siedeln Unternehmen sie ebenfalls immer häufiger inhouse an.
Hinzu kommt, dass Entwickler viele Legacy-Anwendungen oft nur mit großem Aufwand Cloud-tauglich machen können. In der Regel stehen sie dann vor der Wahl, ihre Anwendungen suboptimal zu betreiben oder einen kompletten Rewrite zur Cloud-nativen App durchzuführen. In einer Private Cloud hiesiger Anbieter haben Unternehmen mehr Kontrolle darüber, wie ihre Infrastruktur aussieht. Sie können sie dann an ihre Legacy-Anwendungen anpassen, ohne auf die Annehmlichkeiten einer Public Cloud zu verzichten, Das liegt daran, das moderne Private-Cloud-Umgebungen heute denselben Komfort wie Public Clouds bieten, inklusive Kubernetes-Support, IaC (Infrastructure as Code) und S3-kompatiblen Storage-Lösungen. Auf diese Weise verschwindet einer der größten Vorteile der Hyperscaler, nämlich die einfache Bereitstellung moderner Entwicklungsumgebungen. Deutsche Service-Provider stellen inzwischen sogar GPU-Cluster bereit, bieten S3-kompatible APIs und kombinieren klassische Virtualisierung mit Cloud-nativen Technologien. Private Clouds werden dadurch zur performanten und rechtssicheren Alternative.
(K)ein leichter Weg zurück. Ironischerweise erleichtern gerade Cloud-native Technologien die Rückkehr in lokale Umgebungen. Die Containerisierung sowie Infrastructure as Code und Microservices haben Workloads »mobil« gemacht. Was früher fest in einer monolithischen Anwendung verankert war, lässt sich heute vergleichsweise einfach bewegen und damit recht einfach migrieren. Tools wie Kubernetes oder Red Hat OpenShift ermöglichen es, Cloud-native Anwendungen lokal, automatisiert, reproduzierbar und unabhängig vom Hyperscaler zu betreiben. Und auch auf Speicherebene hat sich viel getan. Früher dominierten in Private Clouds drehende Festplatten, während Anbieter heute kosteneffiziente HDDs mit performanten Flash-Medien kombinieren. Unternehmen haben damit sowohl Zugriff auf günstigen Massenspeicher als auch auf hochperformanten Primary Storage, was ideal für KI- und Analyse-Workloads ist.
Doch so einfach wie es klingt, ist der Weg zurück aus Cloud-Umgebungen der Hyperscaler leider nicht. Gerade Datenmigrationen im Petabyte-Bereich sind logistisch und finanziell extrem herausfordernd. Besonders heikel wird es, wenn Daten laufend aktualisiert werden und Systeme während der Migration weiter produktiv sein müssen. Die Egress-Kosten beim Herauslesen von Daten aus Public Clouds sind dabei nur ein Problemfaktor. Der Transfer selbst dauert oft Wochen und die IT-Abteilung muss jede Migration so planen, dass Datenintegrität und Verfügbarkeit erhalten bleiben.
Erfolgreiche Rückführungen beginnen daher mit einer gründlichen Analyse der Workloads: Welche Daten sind kritisch, welche dürfen bleiben, welche müssen zurück? Auf Grundlage dieser Evaluierung sollte die IT-Abteilung einen detaillierten Migrationsplan erstellen, der Testläufe beinhaltet und die praktische Umsetzung sowie die lokale Inbetriebnahme in mehreren, möglichst einfach managebaren Stufen einteilt. Gerade kleinere und mittelständische IT-Abteilungen sind mit der Komplexität solcher Megaprojekte schnell überfordert. Für viele Unternehmen lohnt es sich daher, die Hilfe von spezialisierten Datenmigrationsdienstleistern in Anspruch zu nehmen. So lassen sich Risiken minimieren und Zeiten des Stillstands vermeiden.
On-premises ist kein Rückschritt, sondern Fortschritt. Die Rückkehr aus Hyperscaler-Clouds ist ein Ausdruck technischer Reife und keinesfalls etwas Negatives. Die Entwicklungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass digitale Modernisierung nicht zwangsläufig mit vollständiger Abhängigkeit von Hyperscalern einhergehen muss. Die Zukunft wird stattdessen, Stand jetzt, hybriden IT-Architekturen gehören. An die Stelle des »Alles-in-die-Cloud«-Dogmas tritt somit zunehmend eine differenziertere Strategie: Unternehmen betreiben ihre kritischen Systeme on-premises, nutzen die Cloud aber weiterhin für Entwicklungs- oder Test-Szenarien sowie für Anwendungen, bei denen sie punktuell hohe Lastspitzen erwarten – allerdings mehr und mehr auf Instanzen lokaler Anbieter aus der EU. Auf diese Weise vereinen sie das Beste aus beiden Welten und kombinieren so Skalierbarkeit, Automatisierung und Cloud-native Agilität mit rechtlicher Klarheit, Kostenkontrolle und operativer Souveränität.
Sascha Uhl,
Strategic Alliances EMEA
bei Cloudian
Carsten Graf,
VP Sales EMEA
bei Cloudian
Illustration: © Iryna Kushnarova, Junaya, GenAI | Dreamstime.com
2612 Artikel zu „Private Cloud“
News | Cloud Computing | Infrastruktur | IT-Security | Services | Strategien
Der Rückzug ins Private: Der Run von Public zu Private Cloud
Angesichts einer schwierigen geopolitischen Lage und zunehmender regulatorischer Anforderungen setzen immer mehr Unternehmen auf volle Kontrolle der eigenen Daten – die Private Cloud erlebt eine Renaissance. Volker Geyer, Leader Sales & Presales GIS Services Europe bei DXC Technology, nennt Gründe für diesen Sinneswandel. In den letzten Jahren galt die Public Cloud als Inbegriff von…
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Produktmeldung | Rechenzentrum
Für IT-Souveränität im Mittelstand: Unternehmensdaten in dedizierter und geschützter Private Cloud
q.beyond launcht KI-Plattform aus eigenen Rechenzentren. Compliance-konform: passende Lösung für kritische Firmeninformationen. Mit »Private Enterprise AI« werden Unternehmen unabhängig von Public Clouds. Für mittelständische Unternehmen, die das volle Potenzial künstlicher Intelligenz nutzen möchten, ihre sensiblen Firmendaten jedoch nicht in einer Public Cloud speichern wollen, hat q.beyond jetzt die passende Lösung: »Private Enterprise AI«. Diese…
News | Cloud Computing | Rechenzentrum | Ausgabe 11-12-2020
Der Druck auf Unternehmen bei der Nutzung von US-Clouds wächst – Private Clouds im eigenen Rechenzentrum
Deutsche Unternehmen müssen schleunigst ihre Cloud-Strategie überprüfen, nachdem der EuGH das Ende des »Privacy Shield«-Abkommens eingeleitet hat.
Cloud Computing | IT-Security | Strategien | Ausgabe 1-2-2018
Private Cloud versus Public Cloud – Keine Kompromisse, sondern Hybride
Alle sprechen von der Cloud. Dabei gibt es gar nicht DIE Cloud. Es gibt unterschiedliche Infrastrukturmodelle und eine Vielzahl an Cloud-Diensten. Als das Cloud Computing noch in den Kinderschuhen steckte, setzten die meisten Unternehmen ausschließlich auf die Private Cloud. Inzwischen werden Public-Cloud-Angebote immer populärer – besonders, weil sich viele Nutzer einen Kostenvorteil versprechen. Welchem Modell gehört nun die Zukunft? Sind es nicht viel mehr hybride Cloud-Architekturen, die alle Bedürfnisse abdecken?
News | Cloud Computing | Services | Ausgabe 9-10-2017
PaaS – Moderne Private Clouds und Hybrid-Lösungen: Ganz privat zu niedrigen Kosten
Public-Cloud-Angebote im »Platform as a Service«-Umfeld sind für viele Unternehmen wegen datenschutzrechtlicher Vorbehalte keine Lösung. Technisch lässt sich deren Flexibilität und Skalierbarkeit auch in Private Clouds erzielen. Jedoch galt die private Alternative lange Zeit als zu teuer und aufwändig. An den Datenschutz-Vorbehalten gegenüber der Public Cloud hat sich nichts geändert, die Alternative ist allerdings wesentlich kostenattraktiver und flexibler geworden.
Cloud Computing | Services | Ausgabe 5-6-2015
Gemanagte Private Cloud – Welche Private Cloud ist perfekt?
Mit einer gemanagten Private Cloud haben Unternehmen die Chance, sowohl Flexibilität und Individualisierbarkeit als auch standardisierte und komfortable Bedienbarkeit zu nutzen.
News | Trends 2024 | Trends Cloud Computing | Cloud Computing | Trends Services | Rechenzentrum | Services
Private und Hybrid-Cloud: Kleinere Managed-Services-Anbieter mischen den Mittelstandsmarkt auf
ISG-Studie: Globale Systemintegratoren zunehmend unter Wettbewerbsdruck. Zahlreiche Merger und Übernahmen mit Hilfe von Private-Equity-Kapital. Im Geschäft mit hybriden Cloud-Lösungen verlieren die großen globalen Systemintegratoren vermehrt Kunden an mittelständische Anbieter. Diese können wegen der geringeren Gemeinkosten wettbewerbsfähigere Preise anbieten und sind bei der Anpassung an sich ändernde Marktbedingungen agiler. Darüber hinaus haben sie gelernt, schneller…
News | Cloud Computing | Lösungen | Services | Strategien | Ausgabe 11-12-2021
SaaS in der Private statt Public Cloud – Bequemer IT-Service mit voller Kontrolle über eigene Daten
Die Welt der Business-Software ist seit vielen Jahren im Wandel. Software as a Service (SaaS) ist der neue Goldstandard bei den Programmen des Geschäftsalltags. Neben allen Vorteilen, die dieser Aufbruch mit sich bringt, mehren sich Sicherheitsvorfälle und Datenschutzbedenken. Denn wertvolle und vertrauliche Geschäftsdaten verlassen den »Safe Space« der eigenen vier Bürowände. nwieweit kann eine private Cloud-Instanz den Risiken entgegenwirken, damit Unternehmen sowohl eine produktive als auch eine IT-sichere Zukunftsperspektive haben?
News | Cloud Computing | Digitalisierung | Outsourcing | Online-Artikel | Tipps
5 Vorteile privater Clouds im Unternehmenseinsatz
Cloud-Lösungen liegen im Trend. Aus gutem Grund: Der Verwaltungsaufwand ist gering, die Leistung skalierbar und der Einstieg günstig. Nicht selten entpuppen sich reine Cloud-Lösungen in der Praxis dann aber als statisch, teuer und unzugänglich. Eine komplette IT selbst zu unterhalten ist aber auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Immer mehr Unternehmen setzen daher erfolgreich auf…
News | Business | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | New Work | Rechenzentrum | Services | Strategien
Der Mittelstand braucht eine Private KI
Kaum ein Thema treibt Unternehmen aktuell mehr um als das Thema künstliche Intelligenz (KI). Aber ebenso oft hakt es bei der Umsetzung: Wie lassen sich triviale Anwendungsfelder ausweiten und nachhaltig Wettbewerbsvorteile schaffen? Wie können sensible Unternehmensdaten sicher genutzt werden? Wie gelingt die Vermeidung von Abhängigkeiten und der Erhalt digitaler Souveränität? Wir sprachen mit Rainer Francisi,…
Trends 2025 | News | Trends Wirtschaft | Business | Trends Cloud Computing | Cloud Computing | Infrastruktur | Rechenzentrum
Cloud-Marktanteile – Amazon, Microsoft und Google halten zusammen 63 %
Neue Daten der Synergy Research Group zeigen, dass Amazon, Microsoft und Google zusammen 63 % der Unternehmensausgaben für Cloud-Infrastrukturdienste im dritten Quartal ausmachten. Vor vier Quartalen lag es bei 62 %, und vier Quartale davor 61 %. Dieser allmähliche Anstieg ihres Marktanteils erfolgte, während der Boom der Cloud-Nutzung dazu führte, dass der weltweite Marktwert im…
Trends 2025 | News | Trends Cloud Computing | Cloud Computing | Infrastruktur | Rechenzentrum
Cloud-Infrastrukturdienste: Keine wolkigen Umsätze
Rund 107 Milliarden US-Dollar Umsatz wurden laut Synergy Research Group im dritten Quartal 2025 mit Cloud-Infrastrukturdiensten erwirtschaftet. Hochgerechnet könnte das Marktvolumen für das Gesamtjahr auf etwa 413 Milliarden US-Dollar steigen – das entspräche einem Plus von 25 Prozent. Zum Vergleich: 2017 waren es noch weniger als 50 Milliarden US-Dollar. Dabei hatte sich das Wachstum bis…
News | Business | Cloud Computing | Rechenzentrum | Services | Strategien | Tipps
Wettbewerbsfähiges und souveränes europäisches Cloud-Ökosystem
Ein wettbewerbsfähiges und souveränes europäisches Cloud-Ökosystem erfordert koordinierte Maßnahmen in verschiedenen Bereichen. Dazu gehören die Schaffung geeigneter politischer Rahmenbedingungen, gezielte finanzielle Unterstützung, technische Offenheit, Vertrauen durch Zertifizierungen und abgestimmte Nachfragestrategien. Ohne eine enge Zusammenarbeit zwischen politischen und marktseitigen Akteuren wird das Problem der Skalierbarkeit bestehen bleiben, und europäische Anbieter werden Schwierigkeiten haben, globale Marktanteile zu…
News | Business | Cloud Computing | Infrastruktur | Strategien
Wie kann Europa das Rennen um Cloud-Innovation gewinnen?
Mit dem rasanten Fortschritt der digitalen Wirtschaft und dem Aufkommen zahlreicher neuer Technologien – allen voran künstlicher Intelligenz (KI) – stehen europäische Entscheidungsträger vor einer neuen Herausforderung: Wie lässt sich ein innovatives Ökosystem regionaler Cloud-Anbieter schaffen, das sowohl leistungsfähige Lösungen als auch ausreichende Skalierbarkeit bietet? Und wie kann dieses Ökosystem mit internationalen Anbietern konkurrieren und…
Ausgabe 9-10-2025 | News | Cloud Computing | Digitale Transformation | Infrastruktur | Strategien
Unternehmen müssen IT neu denken – Journey to Cloud: Transformation mit Substanz
Die digitale Transformation ist heute ein entscheidender Faktor für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen in einem sich stetig wandelnden Marktumfeld. Eine moderne IT-Infrastruktur, die nicht nur Kosten optimiert, sondern auch Flexibilität, Widerstandsfähigkeit und Innovationspotenzial bietet, ist unerlässlich. Insbesondere die Cloud-Technologie schafft neue Möglichkeiten. Ihr volles Potenzial lässt jedoch erst dann ausschöpfen, wenn sie als strategischer Veränderungsprozess verstanden und implementiert wird.
Trends 2025 | News | Business | Trends Cloud Computing | Cloud Computing | Infrastruktur | Strategien
Cloud-Anwender wollen europäische Datenhoheit – Cloud-Speicher wird auch privat zur Vertrauensfrage
Eine aktuelle Studie zur Nutzung von Cloud-Speichern in Deutschland zeigt, dass 75 Prozent der deutschen Cloud-Nutzenden europäische Datenhoheit fordern und Datenschutzbedenken gegenüber außereuropäischen Anbietern haben. Die Mehrheit der Befragten legt großen Wert auf europäische Serverstandorte und die Einhaltung der DSGVO, selbst wenn dies höhere Kosten bedeutet. Zudem wird deutlich, dass Komfort und Sicherheit bei der…
News | Business | Business Process Management | Cloud Computing | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Rechenzentrum | Services | Strategien | Tipps
Die souveräne Cloud braucht Verschlüsselung im IT‑Lifecycle
Verantwortliche in IT‑Abteilungen von Unternehmen und Behörden sollten Verschlüsselung nicht als einzelne Maßnahme begreifen, sondern als durchgängiges Designelement, das über den gesamten IT‑Lifecycle hinweg Integrität, Vertraulichkeit und Souveränität gewährleistet. Dieser Artikel erklärt, wie Verschlüsselungssysteme, kryptographische Lieferkettenkontrollen und moderne Confidential‑Computing‑Ansätze in ein Life‑cycle‑orientiertes Betriebsmodell eingebettet werden, damit Daten während Ruhe, Transport und Verarbeitung unter der Kontrolle…
News | IT-Security | Lösungen | Rechenzentrum | Strategien | Tipps
Verschlüsselungstechnologien im durchgängigen IT‑Lifecycle für sichere und souveräne Cloud‑Umgebungen
Verschlüsselung muss in allen Phasen des IT‑Lifecycles konsistent, attestierbar und unter der Kontrolle des Dateninhabers implementiert werden. Moderne Konzepte wie Confidential Computing, hardwaregestützte Enklaven und unabhängiges Schlüsselmanagement machen Datensicherheit während Ruhe, Übertragung und Verarbeitung möglich und sind zentrale Bausteine für Cloud‑Souveränität. Grundprinzipien der Verschlüsselung über den Lifecycle Data at Rest wird standardmäßig mit starken, aktuellen…
News | Business | Cloud Computing | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Kommunikation | Rechenzentrum | Services | Strategien | Tipps
Europas Weg zur digitalen Souveränität: Chancen und Herausforderungen der souveränen Cloud
Europa strebt nach digitaler Unabhängigkeit und setzt dabei auf die souveräne Cloud. Dieser Artikel beleuchtet die führenden Anbieter, die Herausforderungen bei der Implementierung und die Chancen, die sich durch Initiativen wie Gaia-X und Virtuora bieten. Erfahren Sie, wie Europa seine digitale Zukunft selbst gestalten will und welche Rolle die Cloud-Souveränität dabei spielt. Europa will…
Trends 2025 | News | Business | Trends Cloud Computing | Cloud Computing | Trends Services | Infrastruktur | Rechenzentrum | Services | Strategien
Unternehmen richten Cloud-Strategie neu aus
Private Cloud verliert an Bedeutung: Der Anteil reiner Private-Cloud-Strategien sinkt von 22 Prozent (2024) auf 14 Prozent (2025). Multi-Cloud gewinnt an Dynamik: 14 Prozent der Unternehmen nutzen sie bereits, 22 Prozent planen den Einstieg. Souveränität und Resilienz rücken in den Fokus: Vor fünf Jahren hielten nur 25 Prozent diese Faktoren für entscheidend, heute sehen bereits…