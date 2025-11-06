Ein wettbewerbsfähiges und souveränes europäisches Cloud-Ökosystem erfordert koordinierte Maßnahmen in verschiedenen Bereichen. Dazu gehören die Schaffung geeigneter politischer Rahmenbedingungen, gezielte finanzielle Unterstützung, technische Offenheit, Vertrauen durch Zertifizierungen und abgestimmte Nachfragestrategien. Ohne eine enge Zusammenarbeit zwischen politischen und marktseitigen Akteuren wird das Problem der Skalierbarkeit bestehen bleiben, und europäische Anbieter werden Schwierigkeiten haben, globale Marktanteile zu gewinnen.
Herausforderung und Zielbild
Die Kernfrage ist, wie Europa ein leistungsfähiges, skalierbares Ökosystem regionaler Cloud‑Anbieter aufbaut, das mit Global Playern konkurriert und gleichzeitig Abhängigkeiten reduziert. Aktuelle Marktanalysen zeigen, dass europäische Anbieter wachsen, aber Marktanteile gegen US‑Hyperscaler verlieren; Skalierung ist das zentrale Wettbewerbsproblem.
- Politische und regulatorische Hebel
-
- Staatliche Rahmenbedingungen definieren: klare Vorgaben zu Datensouveränität, Zertifizierungen und Auditierbarkeit schaffen, die nationale und EU‑Weiten Vertrauen erzeugen.
- Förderprogramme und steuerliche Anreize für Rechenzentrums‑Investitionen in Europa; gezielte Kapitalspritzen für Scale‑Up‑Phasen regionaler Anbieter.
- Öffentliche Beschaffung (Public Procurement) nutzen, um erste Nachfrage zu garantieren und Standards zu setzen (Cloud‑First mit Souveränitätsklauseln).
Begründung: Politische Nachfrage und gezielte Fördermittel reduzieren Markteintrittsbarrieren und schaffen verlässliche Volumina, die für Skalierung nötig sind.
- Finanzierungs‑ und Skalierungsmechanismen
-
- Mischfinanzierung: staatliche Seed‑/Growth‑Recall‑Fonds kombiniert mit privatem Kapital und Kunden‑Vorauszahlungen (Anchor‑Customers).
- Förderinstrumente für CAPEX‑intensive Phasen (Rechenzentren, Glasfaser, Kühlsysteme) sowie Zuschüsse für Confidential Computing und Edge‑Infrastruktur.
- Unterstützung für M&A‑Konsolidierungen und interoperable Partnerschaften, damit regionale Anbieter kritische Betriebsgrößen erreichen.
Begründung: Cloud‑Märkte sind ein Scale‑Game; ohne Kapital für schnelle Expansion bleiben Anbieter lokal, wird Marktanteil schwer zu gewinnen sein.
- Technische Grundlagen und Interoperabilität
-
- Offene Standards und APIs: verpflichtende Nutzung offener Formate, Interoperabilitäts‑Bibliotheken und Portabilitäts‑Werkzeuge, um Vendor‑Lock‑in zu verhindern.
- Plattform‑Composable‑Architektur: standardisierte PaaS‑Bausteine, die lokale Anbieter kombinierbar machen (Federation, Multi‑cloud Orchestration).
- Investition in Confidential Computing, Daten‑Silos‑Isolation und verifizierbare Audit‑Pipelines für KI‑Workloads.
Begründung: Kunden wählen Anbieter, die Integrationskosten niedrig halten und Exit‑Optionen bieten; Interoperabilität ist deshalb kaufentscheidend.
- Ökosystem‑Spielregeln: Vertrauen, Zertifikate, Marketplace
-
- Europäisches Zertifizierungsprogramm für Datenschutz, Security, Nachhaltigkeit und KI‑Governance (einheitlicher Trust‑Mark).
- Regionaler Marktplatz/Ökosystem: SaaS‑ und ISV‑Partner, Integratoren, Managed‑Service‑Provider, die auf die regionalen Cloud‑Stacks abgestimmt sind.
- Transparente SLAs, Subprocessor‑Listen und Audit‑Rechte als Standardvertragsbestandteil.
Begründung: Vertrauen und transparente Regeln senken Hürden für Enterprise‑Adoption und rechtfertigen oft höhere Kosten gegenüber Hyperscalern.
- Nachfrage‑ und Kundenstrategien
-
- Anchor‑Kunden gewinnen: öffentliche Einrichtungen, kritische Infrastruktur, Finanz‑ und Gesundheitssektor als erste Großkunden akquirieren.
- Branchenspezifische Solutions: vertikale Angebote (Health‑Cloud, Fin‑Cloud, Industrie‑Edge) mit Compliance‑Built‑In.
- Finanzielle Anreize für Migration (Subventionen, Migrationsservices, Trial‑Programme).
Begründung: Kundenspezifische Mehrwerte und garantierte Nachfrage helfen Anbietern, Skaleneffekte und Referenzen aufzubauen.
- Skills, Talent und Forschung
-
- Europäische Ausbildungs‑ und Umschulungsprogramme für Cloud‑Ops, SRE, Datacenter‑Engineering und KI‑Sicherheit.
- Förderungen für R&D‑Projekte zwischen Universitäten, Forschungseinrichtungen und Anbietern (Edge, KI, Energieeffizienz).
- Austauschprogramme und zentrale Plattformen für Best‑Practices und Open‑Source‑Contributions.
Begründung: Technische Exzellenz und Innovationsfähigkeit sind Voraussetzung, um wettbewerbsfähig zu bleiben und Differenzierungsmerkmale zu schaffen.
- Betriebliches Design: Föderation statt Konfrontation
-
- Föderierte Cloud‑Modelle fördern: verknüpfbare regionale Clouds mit gemeinsamen Identitäts‑, Billing‑ und Orchestrierungs‑Standards. Eine föderierte Cloud ermöglicht es verschiedenen Cloud-Anbietern, zusammenzuarbeiten und ihre Ressourcen zu teilen, während sie ihre Unabhängigkeit bewahren.
- Incentivierung von Partnerschaften zwischen Telekom‑Anbietern, Rechenzentrumsbetreibern und spezialisierten Cloud‑Playern.
- Gemeinsame Infrastruktur‑Pools für Spitzenlasten und Ausfallschutz (Inter‑Region Peering).
Begründung: Kooperation erhöht kollektive Skalierbarkeit ohne einzelne Anbieter zu monopolisieren und reduziert Abhängigkeit von US‑Hyperscalern.
- Metriken und Umsetzungsschritte (erste 24 Monate)
-
- Kurzfristig (0–6 Monate): Governance, Förderrahmen, Anchor‑Customer‑Programme definieren.
- Mittelfristig (6–18 Monate): Förderaufrufe für Rechenzentrum‑CAPEX, Start von Pilot‑Federationen, Trust‑Mark pilots.
- Langfristig (18–36 Monate): Skalierung ausgewählter Anbieter, interoperable Marktplätze, EU‑weite Procurement‑Pools.
- KPIs: Marktanteil regionaler Anbieter, Anzahl zertifizierter Dienste, Latenz/Verfügbarkeit in Regionen, Kapitalzufluss in Scale‑Ups.
Fazit und strategische Empfehlung
Ein konkurrenzfähiges, souveränes europäisches Cloud‑Ökosystem erfordert simultane Maßnahmen: politische Rahmenbedingungen, zielgerichtete Finanzierung, technische Offenheit, Vertrauen durch Zertifizierung und abgestimmte Nachfragestrategien. Ohne koordinierte politische und marktseitige Interventionen bleibt das Skalierungsproblem bestehen und europäische Anbieter können nur schwer globale Marktanteile gewinnen.
Albert Absmeier & KI
Executive Summary
Kurz und handlungsorientiert: Europa braucht ein koordiniertes Policy‑ und Marktprogramm, das Kapital, Nachfrage, offene Standards und operative Federation verbindet. Das Ziel: skalierbare regionale Cloud‑Anbieter mit klarer Souveränität, konkurrenzfähig gegenüber Hyperscalern. Aktuelle Marktdaten zeigen, dass europäische Anbieter zwar wachsen, aber Marktanteile an US‑Hyperscaler verlieren — Skalierung ist der Kernengpass.
Policy‑Blueprint (Kernelemente)
- Nachfrage‑ und Beschaffungspolitik
- Cloud‑First‑Beschaffungsprinzip für öffentliche Dienste mit Souveränitätsklauseln und Anchor‑Customer‑Programmen (bevorzugte First‑Mover‑Aufträge).
- Migrationszuschüsse für kritische Sektoren (Gesundheit, Finanzen, Energie) zur Deckung von Migrations- und Integrationskosten.
- Finanzierungsarchitektur
- Europäischer Scale‑Up‑Fonds (Public‑Private) für CAPEX‑intensive Expansion (Rechenzentren, Glasfaser, Kühlsysteme).
- Steuerliche Abschreibungsanreize für Rechenzentrumsinvestitionen; Kofinanzierung für M&A‑ und Konsolidierungsprojekte.
- Regulatorische/Trust‑Infrastruktur
- Einheitlicher Trust‑Mark (Datenschutz, Sicherheit, Nachhaltigkeit, KI‑Governance) mit transparenten Audit‑Pfaden.
- Mindestanforderungen für Subprocessor‑Transparenz, Exit‑Klauseln und verpflichtende Interoperabilitäts‑APIs.
- Technische Standards und Plattformpolitik
- Verpflichtende Nutzung offener Formate und standardisierter APIs; Förderung von Reference‑Implementations und Open‑Source‑Stacks.
- Investitionen in Confidential Computing, verifizierbare Audit‑Pipelines und interoperable Orchestrierung (Federation).
- Skills, Forschung und Innovation
- Förderprogramme für SRE/Cloud‑Ops‑Ausbildung, gemeinsame R&D‑Grants (Edge, KI, Energieeffizienz).
- Einrichtung von Demo‑Labs und Testbeds für Confidential Computing und federierte Multi‑Clouds.
18‑Monate Aktionsprogramm (konkreter Zeitplan)
Phase 0 — Start (Monat 0–3)
- Governance‑Board bilden (EU, Mitgliedstaaten, Industrie, Forschung).
- Anchor‑Customer‑Pilotfristen und Förderbedingungen verabschieden.
- Kick‑off Scale‑Up‑Fonds (Term‑Sheet & Ko-Finanzierer).
Phase 1 — Proofs and Pilots (Monat 4–9)
- 3–5 Pilotprojekte: Health‑Cloud, Fin‑Cloud, Industrie‑Edge im hybriden Setup; jeweils mit öffentlichem Anchor‑Customer.
- Trust‑Mark Pilot starten; erste Audit‑Frameworks testen.
- Förderaufrufe für Rechenzentrums‑CAPEX und Confidential‑Computing‑Projekte.
Phase 2 — Skalierung & Federation (Monat 10–18)
- Rollout interoperabler Plattformbausteine (Identität, Billing, Orchestration) und Marketplace MVP.
- Finanzielle Unterstützung für 2–3 regionale Konsolidierungen/M&A‑Deals.
- Zertifizierung von ersten 20‑50 Cloud‑Services und Onboarding von ISVs/Managed‑Service‑Partnern.
Verantwortlichkeiten (Kurz)
- EU/Member States: Policy, Funding, Public Procurement.
- Industry Consortium: Standards, Trust‑Mark, Reference‑Implementations.
- Anchor Customers (Public/Private): Piloten, Early Adoption.
- Research & Training Hubs: Skills, Testbeds, R&D.
Budgetrahmen (Orientierungswerte, EU‑weit)
- Scale‑Up‑Fund / CAPEX‑Support: 3–8 Mrd. EUR (maßgeblich für Rechenzentren, Netz).
- Förderprogramme & Migrationsbeihilfen: 200–600 Mio. EUR.
- Standardisierung, Trust‑Mark, Testbeds: 50–150 Mio. EUR.
- Skills & R&D Grants: 100–300 Mio. EUR. Gesamtgrobsumme (Initial 18 Monate): ~3.5–9.0 Mrd. EUR.
KPIs und Zielwerte (18 Monate)
- Marktanteil regionaler Anbieter in EU‑IaaS/PaaS‑Volumen: +3–7 Prozentpunkte (baseline abhängig von Land).
- Anzahl zertifizierter Dienste (Trust‑Mark): 20–50.
- Anzahl Anchor‑Customer‑Migrationspiloten: 10–20.
- Kapitalzufluss in regionale Cloud‑Scale‑Ups: 1–3 Mrd. EUR.
- Latenz/Verfügbarkeit KPI für regionale Clouds: <20 ms intra‑regionale Latenz; 99.95% Verfügbarkeit für kritische Services.
- Metriken für Exit‑/Portability‑Kostenreduktion: Reduktion der Migrationskosten gegenüber Status quo um 15–30%.
Hinweis: Marktgrößen‑Benchmarks und Zielpfade sind notwendig, um die oben genannten KPIs realistisch zu kalibrieren; IDC und Marktanalysen bestätigen das Größen- und Wachstumsproblem als Treiber für diese Ziele.
Risiken und Gegenmaßnahmen
- Gefahr: Unzureichendes Kapital → Maßnahme: staatlich garantierte Co‑Investitionen und Steueranreize.
- Gefahr: Fragmentierte Standards → Maßnahme: verpflichtende Interoperabilitäts‑APIs und Reference‑Implementations.
- Gefahr: Langsame Adoption durch Unternehmen → Maßnahme: Migrations‑Subventionen, Anchor‑Customer‑Programme und Vertrauensmarken.
- Gefahr: Hyperscaler reagieren mit Preisdumping → Maßnahme: fokussierte vertikale Differenzierung (Compliance, Latency‑Sensitive Use‑Cases) und Federation zur Lastverteilung.
Albert Absmeier & KI
8934 Artikel zu „EU Cloud“
Ausgabe 9-10-2025 | News | Cloud Computing | Digitale Transformation | Infrastruktur | Strategien
Unternehmen müssen IT neu denken – Journey to Cloud: Transformation mit Substanz
Die digitale Transformation ist heute ein entscheidender Faktor für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen in einem sich stetig wandelnden Marktumfeld. Eine moderne IT-Infrastruktur, die nicht nur Kosten optimiert, sondern auch Flexibilität, Widerstandsfähigkeit und Innovationspotenzial bietet, ist unerlässlich. Insbesondere die Cloud-Technologie schafft neue Möglichkeiten. Ihr volles Potenzial lässt jedoch erst dann ausschöpfen, wenn sie als strategischer Veränderungsprozess verstanden und implementiert wird.
Trends 2025 | News | Business | Trends Cloud Computing | Cloud Computing | Infrastruktur | Strategien
Cloud-Anwender wollen europäische Datenhoheit – Cloud-Speicher wird auch privat zur Vertrauensfrage
Eine aktuelle Studie zur Nutzung von Cloud-Speichern in Deutschland zeigt, dass 75 Prozent der deutschen Cloud-Nutzenden europäische Datenhoheit fordern und Datenschutzbedenken gegenüber außereuropäischen Anbietern haben. Die Mehrheit der Befragten legt großen Wert auf europäische Serverstandorte und die Einhaltung der DSGVO, selbst wenn dies höhere Kosten bedeutet. Zudem wird deutlich, dass Komfort und Sicherheit bei der…
Ausgabe 9-10-2025 | Security Spezial 9-10-2025 | News | IT-Security | Kommunikation
Sicherheit der Kommunikationssysteme und der Cloud-Telefonie – Maßnahmen zur Risikostreuung
Dr. Christian Stredicke, CEO des Kommunikationsanbieters Vodia, betont die Bedeutung der Sicherheit von Kommunikationssystemen und Cloud-Telefonie in deutschen Unternehmen. Besonders zu beachten sind die Risiken und Herausforderungen, die mit der Nutzung von Cloud-Diensten verbunden sind, was für Multi-Cloud- und Hybrid-Modelle zur Risikostreuung spricht. Zudem warnt er vor der einseitigen Abhängigkeit von großen Cloud-Anbietern und den damit verbundenen Datenschutzrisiken, sowie vor Softphones.
News | Business | Cloud Computing | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Kommunikation | Rechenzentrum | Services | Strategien | Tipps
Europas Weg zur digitalen Souveränität: Chancen und Herausforderungen der souveränen Cloud
Europa strebt nach digitaler Unabhängigkeit und setzt dabei auf die souveräne Cloud. Dieser Artikel beleuchtet die führenden Anbieter, die Herausforderungen bei der Implementierung und die Chancen, die sich durch Initiativen wie Gaia-X und Virtuora bieten. Erfahren Sie, wie Europa seine digitale Zukunft selbst gestalten will und welche Rolle die Cloud-Souveränität dabei spielt. Europa will…
Trends 2025 | News | Business | Trends Cloud Computing | Cloud Computing | Trends Services | Infrastruktur | Rechenzentrum | Services | Strategien
Unternehmen richten Cloud-Strategie neu aus
Private Cloud verliert an Bedeutung: Der Anteil reiner Private-Cloud-Strategien sinkt von 22 Prozent (2024) auf 14 Prozent (2025). Multi-Cloud gewinnt an Dynamik: 14 Prozent der Unternehmen nutzen sie bereits, 22 Prozent planen den Einstieg. Souveränität und Resilienz rücken in den Fokus: Vor fünf Jahren hielten nur 25 Prozent diese Faktoren für entscheidend, heute sehen bereits…
News | Industrie 4.0 | IT-Security | Lösungen
Cloud-Smart-Security: Neue Maßstäbe für die Sicherheit in der Fertigungsindustrie
Die zunehmende Vernetzung von IT- und OT-Systemen bedeutet für die Fertigungsindustrie neue Sicherheitsrisiken. Ein moderner Cloud-Smart-Ansatz verbindet Innovation mit effektiven Sicherheitslösungen, um diesen Herausforderungen gerecht zu werden. Die industrielle Digitalisierung stellt die Fertigungsindustrie heute vor neue Herausforderungen – insbesondere in puncto Sicherheit. Denn mit der wachsenden Vernetzung von IT- und OT-Systemen steigen nicht nur…
News | Trends Wirtschaft | Business | Cloud Computing | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Rechenzentrum | Services | Strategien
SAP baut souveräne Cloudangebote für Europa als Grundlage für KI-Innovationen aus
SAP bringt jahrzehntelange Erfahrung bei geschäftskritischen Abläufen mit wachsenden Anforderungen an Souveränität, Regulierung und KI-gesteuertes Wachstum zusammen. Die SAP SE stellt einen umfassenden neuen Ansatz für digitale Souveränität und KI-Innovation in Europa vor. Mit den erweiterten Angeboten des SAP Sovereign Cloud-Portfolios erhalten europäische Kunden künftig Zugang zu einem umfassenden Technologie-Stack, der sowohl die SAP…
Trends 2025 | News | Trends Wirtschaft | Cloud Computing | Künstliche Intelligenz | Strategien
Das Cloud-Kosten-Dilemma: Steigende Ausgaben behindern KI-Innovation in Europa
Während Unternehmen in ganz Europa weiterhin stark in KI investieren, zeigt sich eine harte Realität: Die mit der Cloud-Infrastruktur verbundenen Kosten steigen rasant an und zwingen Unternehmen dazu, schwierige Entscheidungen über die Verteilung ihrer IT-Budgets zu treffen. In meiner Rolle habe ich die Herausforderungen aus erster Hand erlebt, mit denen Unternehmen konfrontiert sind, wenn es…
News | Cloud Computing | Digitalisierung | Rechenzentrum | Services | Strategien
Bitkom Cloud Monitor 2025 bestätigt Bedeutung von »Cloud Services Made in Germany«
Bitkom zu den Umfrage-Ergebnissen: »Wirtschaft ruft nach einer deutschen Cloud«. Die aktuellen Ergebnisse des vor kurzem vorgestellten Bitkom Cloud Report 2025 bestätigen eindrucksvoll, was sich die Initiative Cloud Services Made in Germany bereits seit 2010 auf die Fahnen geschrieben hat: Wenn es um das Thema Rechtssicherheit beim Einsatz von Cloud Computing-Lösungen geht, spielen Cloud…
News | Cloud Computing | TechTalk | IT-Security
»manage it« TechTalk: Die AWS European Sovereign Cloud startet Ende 2025 in Brandenburg
Auf dem AWS Summit 2025 im schönen Hamburg haben wir uns mit Michael Hanisch über das Thema digitale Souveränität ausgetauscht. In diesem Kontext wollten wir wissen, wie es um die erste AWS European Sovereign Cloud bestellt ist, die bis Ende 2025 in Brandenburg eröffnet werden soll. Und welche Vorteile diese sehr sichere Cloud-Variante deutschen Unternehmen und Behörden bietet, darüber hat Michael auch gesprochen.
Trends 2025 | News | Trends Wirtschaft | Trends Cloud Computing | Cloud Computing | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Services | Strategien | Whitepaper
Wirtschaft ruft nach einer sicheren (deutschen) Cloud
Drei Viertel der Unternehmen sehen zu große Abhängigkeit von US-Anbietern. 9 von 10 nutzen die Cloud – in fünf Jahren werden es alle sein. Bitkom veröffentlicht »Cloud Report 2025«. In der deutschen Wirtschaft wächst die Sorge vor einer zu hohen Abhängigkeit von Cloud-Diensten aus dem Ausland. Fast zwei Drittel (62 Prozent) der Unternehmen in…
News | Business | Cloud Computing | Geschäftsprozesse | Infrastruktur | Rechenzentrum | Services | Strategien
Kann sich Europa überhaupt von den US-Cloud-Giganten trennen?
Angesichts der jüngsten politischen Veränderungen in den USA suchen Unternehmen in der EU nach Wegen, sich von den großen US-Cloud-Anbietern unabhängiger zu machen. Die Trennung wird aber nicht einfach sein. Seit Jahren verlassen sich europäische Unternehmen auf die US-amerikanischen Cloud-Giganten Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure und Google Cloud, um ihre Daten zu hosten,…
News | ERP | Künstliche Intelligenz
Neuer IFS Accelerator beschleunigt Migration von SAP auf IFS Cloud
IFS, ein Anbieter von Cloud-Enterprise-Software und industriellen KI-Anwendungen, hat auf der IFS Connect DACH in Düsseldorf einen neuen Migrations-Accelerator-Service vorgestellt. Er ermöglicht es SAP-Anwenderunternehmen, nahtlos und schnell auf IFS Cloud umzusteigen und von fortschrittlichen Lösungen für Szenario-Modellierung, Risikomanagement und industrielle KI zu profitieren. Mit der Einführung des Accelerators reagiert IFS auf die Nachfrage aus dem…
Trends 2025 | News | Trends Cloud Computing | Cloud Computing | Trends Services | Marketing
Deutsche Channelpartner müssen Skills ausbauen, um in der Cloud zu wachsen
Umfrage mit fast 900 Partnern in Deutschland und sieben anderen Ländern belegt hohe Bereitschaft des Channels, angesichts steigender Kundenanforderungen mehr Cloud-Kompetenz zu entwickeln. Die deutschen Channelpartner wollen ihr Cloud-Business ausbauen, aber beinahe die Hälfte ist der Meinung, noch nicht über die erforderlichen technischen Fähigkeiten zu verfügen. Das ist das Ergebnis einer neuen Studie von…
News | Business | Cloud Computing | Infrastruktur | Produktmeldung | Rechenzentrum | Services
Die Zukunft der europäischen Cloud-Souveränität
Wesentlicher Beitrag zu IPCEI-CIS beschleunigt Europas Wechsel von US-Hyperscalern zu souveräner Cloud-Infrastruktur. Leaseweb, ein Anbieter von Cloud-Diensten und Infrastructure as a Service (IaaS), gibt einen wesentlichen Fortschritt in seinem Beitrag zu den wichtigen EU-Projekten von gemeinsamem europäischem Interesse für Cloud-Infrastrukturen und -Dienste (IPCEI-CIS) bekannt: Mit dem Projekt »European Cloud Campus« legt Leaseweb aktiv den…
News | Cloud Computing | Services | Tipps
Kostenfalle Microsoft Cloud: Warum die Preiserhöhungen eine Kostenwelle auslösen – und wie Unternehmen gegensteuern können
Die jüngste Ankündigung von Microsoft schlägt hohe Wellen: Ab April 2025 steigen die Preise für Cloud-Dienste wie Microsoft 365, Teams und Azure um bis zu 40 Prozent. Für Unternehmen, die zunehmend auf die Cloud setzen, bedeutet dies einen enormen Kostenanstieg, der viele Budgets überlasten könnte. Doch diese Erhöhungen sind kein Einzelfall: Es handelt sich bereits…
News | Cloud Computing | Infrastruktur | Strategien
Zwischen globaler Vernetzung und regionaler Kontrolle: Die neue Ära der souveränen Cloud
Der weltweite Wettlauf um KI-Innovation hat Cloud Computing noch weiter vorangetrieben. Doch der Fokus verschiebt sich von initialen Anwendungsfällen mit oft unkritischen Daten und einer gewissen Zurückhaltung bei der konkreten Nutzung von KI hin zu der Frage, wie man KI mit eigenen Daten verwendet und gleichzeitig das geistige Eigentum oder andere für die Organisation kritische…
News | Business | Cloud Computing | Services | Strategien | Tipps
Cloud-Marktplätze verstehen: Neun Tipps für ISVs
Cloud-Marktplätze sind heute zu einem unverzichtbaren Dreh- und Angelpunkt für unabhängige Softwareanbieter (ISVs) geworden, um ihre Reichweite zu vergrößern, den Verkaufsprozess zu rationalisieren und Wachstum zu fördern. Erfolg ist jedoch nicht allein dadurch garantiert, dass ein Produkt auf einem Marktplatz gelistet ist. Um diese Plattformen optimal zu nutzen, müssen ISVs strategische Ansätze verfolgen, die ihre…
News | Cloud Computing | Digitalisierung | Geschäftsprozesse | Produktmeldung | Services
EU-Forschungsprojekt EMERALD: Cloud-Zertifizierung im Finanzsektor ein
Der Digital Operational Resilience Act (DORA) fordert von der europäischen Finanzbranche umfassende Maßnahmen für mehr Sicherheit von IKT-Systemen. Das betrifft auch Cloud-Dienste, die eine zentrale Rolle in der IT-Infrastruktur von Finanzunternehmen spielen. Im EU-Projekt »EMERALD« arbeitet ein Forschungsteam an einem Anwendungsfall zur Entwicklung eines digitalen Zertifizierungsprozesses von Cloud-Diensten (Certification as a Service, CaaS) im Kontext…
News | Cloud Computing | IT-Security | Ausgabe 7-8-2024 | Security Spezial 7-8-2024
Sicherheit Vor-Ort oder in der Cloud – Die Cloud im Kreuzfeuer der Cyberkriminalität
Zum vierten Mal in Folge hat die Thales Group ihren Cloud Security Report veröffentlicht. Eine wichtige Erkenntnis daraus: Unternehmen weltweit äußern Bedenken an der Sicherheit von Cloud-Lösungen. Björn Orth, Geschäftsführer beim Microsoft-Reseller VENDOSOFT, stellt in Anbetracht dessen die Frage: Ist sie dann das Mittel der Wahl?