Zwischen globaler Vernetzung und regionaler Kontrolle: Die neue Ära der souveränen Cloud

Der weltweite Wettlauf um KI-Innovation hat Cloud Computing noch weiter vorangetrieben. Doch der Fokus verschiebt sich von initialen Anwendungsfällen mit oft unkritischen Daten und einer gewissen Zurückhaltung bei der konkreten Nutzung von KI hin zu der Frage, wie man KI mit eigenen Daten verwendet und gleichzeitig das geistige Eigentum oder andere für die Organisation kritische Daten weiterhin schützt und kontrolliert.

Deutschland strebt mit verschiedenen Initiativen nach digitaler Souveränität und unabhängigen Cloud-Lösungen. Die Bundesregierung hat etwa die Deutsche Verwaltungs-Cloud-Strategie (DVS) initiiert, um die digitale Souveränität der öffentlichen Verwaltung zu stärken. Ebenso wie Deutschland treibt auch Europa diesen Ansatz voran. So nutzen Länder in der EU ihre gemeinsamen Daten, um wirtschaftlich stärker zu werden und gleichzeitig ihre digitale Souveränität zu sichern.

Daten spielen grundsätzlich eine zentrale Rolle für nationale Sicherheit und wirtschaftlichen Erfolg. Deshalb müssen Länder den freien Fluss von Daten mit ihren eigenen (Sicherheits-)Interessen in Einklang bringen.

Was ist eigentlich eine souveräne Cloud?

Die souveräne Cloud verändert die Art und Weise, wie wir die Cloud nutzen. Der Begriff bedeutet im Kern, dass die Kontrolle über die Anwendungen und deren Daten – also wo sie gespeichert werden, wer darauf zugreifen kann und wie sie geschützt sind – gewahrt und in einem festen rechtlichen Rahmen bleibt. In einer Zeit, in der Organisationen und Staaten den Spagat zwischen globaler Vernetzung und der Wahrung nationaler Interessen im digitalen Raum meistern müssen, bietet die souveräne Cloud ein zukunftsweisendes Modell für sichere und souveräne Anwendungen.

Cloud-Service-Provider (CSPs) spielen eine Schlüsselrolle bei diesem Wandel und können mit souveränen Cloud Angeboten auf steigende Anforderungen ihrer Kunden gezielt eingehen. Sie können Innovation vorantreiben, müssen sich aber auch Herausforderungen wie neuen Vorschriften stellen – und angesichts fragmentierten Infrastrukturen, knappen Budgets und einem immer weiter zunehmenden Fachkräftemangel.

Wie gelingt der Einstieg in die souveräne Cloud?

Zunächst heißt es: klare Ziele definieren. Wer Daten zugleich schützen und effizient nutzen will, muss Sicherheit und Datenschutz mit Interoperabilität in Einklang bringen. Dabei können folgende Schritte helfen:

Analyse der aktuellen Cloud-Umgebung: Prüfen Sie, wo Ihre Daten aktuell gespeichert und verarbeitet werden, welche Sicherheitsmaßnahmen greifen und wie gut Sie die gesetzlichen Vorgaben erfüllen.

Risikobewertung durchführen: Identifizieren Sie potenzielle Schwachstellen in Ihrer Infrastruktur, insbesondere in hybriden und Multi-Cloud-Umgebungen.

Strategische Roadmap entwickeln: Erarbeiten Sie einen Plan, der Ihre Anforderungen an Datensouveränität klar definiert – von der Integration lokaler Rechenzentren bis hin zur Anpassung an EU-Standards wie die DSGVO.

Schulungen für Ihr Team: Sensibilisieren Sie als CSP Ihre Mitarbeiter für die Anforderungen der souveränen Cloud und schulen Sie Kollegen in den neuesten Technologien. Als anwendendes Unternehmen sollten Ihre Teams sich eher mit den für Sie relevanten Policies und Standards sowie den entsprechenden Reporting-Frameworks auseinandersetzen.

Integration mit bestehenden Lösungen prüfen: Stellen Sie sicher, dass Ihre souveräne Cloud nahtlos mit Ihren bestehenden Anwendungen und Workflows funktioniert, etwa durch eine flexible Integration moderner Apps und Legacy-Systeme.

Standards setzen und zusammenarbeiten

Hohe Ansprüche an die eigene Datensouveränität können ein echter Wettbewerbsvorteil sein. Es ist daher wichtig, den eigenen Ansatz regelmäßig mit dem des Marktes zu vergleichen. Scheuen Sie sich deshalb nicht, mit lokalen und regionalen Partnern zusammenzuarbeiten, um wirklich robuste, souveräne Rahmenbedingungen für den Datenaustausch zu schaffen. Interoperabilität und Übertragbarkeit werden erfolgsentscheidend sein. Nur auf diesem Weg lassen sich Daten einfacher teilen, Innovationen effektiver fördern und nationale, und europäische Anforderungen erfüllen, ohne dabei an globaler Wettbewerbsfähigkeit einzubüßen.

Flexibel bleiben

Regeln und Marktanforderungen ändern sich ständig. So erfordern nationale Datenschutzgesetze, wachsende Sicherheitsstandards etwa für kritische Infrastruktur wie Energie und Gesundheit, Anforderungen in Bezug auf die Nachhaltigkeit, aber auch politische und geopolitische Entwicklungen kontinuierliche Aufmerksamkeit – was heute funktioniert, kann morgen obsolet sein. Erfolgreiche Anbieter bleiben am Ball und können flexibel reagieren. Sie heben sich ab, indem sie ihre Lösungen nicht als kurzfristige Dienstleistungen, sondern als langfristige Partnerschaften anbieten.

Jetzt handeln

Die souveräne Cloud verändert, wie wir Daten nutzen und schützen. Sie verbindet weltweite Zusammenarbeit mit dem Schutz regionaler Interessen. Für Cloud-Anbieter bietet sie die Chance, starke Kundenbeziehungen aufzubauen und sich im Markt abzuheben. Die Reise hat gerade erst begonnen – und die Möglichkeiten sind großartig.

Martin Hosken, Field CTO, Cloud Providers, Broadcom

