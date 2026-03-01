Warum Unternehmen jetzt handeln müssen – Zeitfresser im Büro überwinden

Viele Unternehmen verlieren wertvolle Arbeitszeit, weil Mitarbeitende trotz moderner IT weiterhin einen Großteil ihres Tages mit administrativen Routinetätigkeiten verbringen, was Produktivität und Innovationskraft erheblich einschränkt. Ineffiziente Prozesse führen nicht nur zu Zeitverlust, sondern erhöhen auch operative Risiken und erschweren die Einhaltung von Compliance-Vorgaben. Ein ganzheitlicher Ansatz zur Prozessautomatisierung ist entscheidend, um Medienbrüche zu vermeiden, Arbeitsabläufe zu optimieren und nachhaltiges Wachstum zu ermöglichen.
Produktivität zählt zu den zentralen Stellschrauben für Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum. Dennoch zeigt sich in vielen deutschen Unternehmen ein widersprüchliches Bild: Trotz digitaler Tools und moderner IT-Landschaften verbringen Mitarbeitende weiterhin einen großen Teil ihres Arbeitstags mit administrativen Routinetätigkeiten.
Eine aktuelle Studie von Ricoh Europe macht deutlich, wie stark ineffiziente Prozesse die Produktivität im Büroalltag bremsen und warum Prozessautomatisierung für die Zukunft von Unternehmen entscheidend ist [1].
Mehr als ein Viertel der Büroangestellten gibt an, einen Großteil des Arbeitstags mit administrativen Aufgaben außerhalb der eigentlichen Tätigkeiten zu verbringen. Führungskräfte schätzen den Zeitverlust sogar noch höher ein. Im Durchschnitt wenden Beschäftigte rund 16 Stunden pro Woche für fünf zentrale Verwaltungsaufgaben auf: Dokumenten- und Dateiverwaltung, manuelle Prozessschritte, das Einholen von Freigaben, die Suche nach Informationen sowie die Posteingangsverwaltung. Damit gehen etwa zwei Arbeitstage pro Woche für Routineaufgaben verloren. Entsprechend gibt weniger als die Hälfte der Mitarbeitenden an, den Großteil ihrer Arbeitszeit für wertschöpfende Tätigkeiten nutzen zu können.
Für die Führungsebene bedeutet das nicht nur Produktivitätsverluste, sondern auch eine eingeschränkte Fähigkeit, strategische Ziele effizient umzusetzen. Wenn qualifizierte Fachkräfte einen erheblichen Teil ihrer Zeit mit Verwaltungstätigkeiten verbringen, bleibt weniger Raum für Innovation, Kundenorientierung und Weiterentwicklung.
Ineffiziente Prozesse bergen Risiken für Unternehmen. Neben dem Zeitverlust erhöhen ineffiziente Prozesse auch die operativen Risiken. Viele Unternehmen berichten von schwer-wiegenden Fehlern oder Beinahe-Fehlern, die auf veraltete, unvollständige oder falsch abgelegte Informationen zurückzuführen sind. Besonders im Dokumentenmanagement führen Medienbrüche, manuelle Abläufe und fehlende Transparenz zu Unsicherheiten.
Hinzu kommen Compliance- und Datenschutzrisiken. Schlecht strukturierte Informationsflüsse erschweren die Einhaltung regulatorischer Anforderungen und erhöhen die Gefahr von Daten- oder Compliance-Verstößen. Für Entscheider ist das ein klares Signal: Prozessineffizienz ist nicht nur ein Effizienzproblem, sondern ein potenzieller Risikofaktor für das gesamte Unternehmen.
Administrative Reibungsverluste im Arbeitsalltag. Im Tagesgeschäft zeigen sich die Probleme besonders deutlich. Mitarbeitende berichten von wiederholten Dateneingaben in unterschiedliche Systeme, überfüllten E-Mail-Postfächern, langen Suchzeiten nach Dokumenten und der manuellen Pflege von Reports. Diese Aufgaben sind nicht nur zeitintensiv, sondern wirken sich auch negativ auf Motivation und Leistungsfähigkeit aus.
Ein nicht unerheblicher Teil der Beschäftigten gibt an, dass der administrative Aufwand ihre Produktivität und Kreativität einschränkt. Gerade vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels und der steigenden Anforderungen an Wissensarbeit wird deutlich: Effiziente Prozesse sind ein wesentlicher Faktor für die Zufriedenheit der Mitarbeitenden und ihre langfristige Bindung.
Strategische Einsicht trifft auf operative Defizite. Zwar erkennen viele Führungskräfte den Handlungsbedarf, doch zwischen strategischer Einsicht und praktischer Umsetzung besteht weiterhin eine Lücke. Während neue Tools aus Sicht der Führungsebene Prozesse bereits vereinfacht haben, erleben Mitarbeitende im Arbeitsalltag häufig noch wenig Entlastung. Der Grund dafür liegt oft in isolierten Einzellösungen, fehlender Integration und einer unzureichenden End-to-End-Betrachtung von Workflows.
Unternehmen sehen besonders großes Potenzial in Automatisierungslösungen, die wiederkehrende manuelle Aufgaben konsequent eliminieren und Informationsflüsse systemübergreifend steuern. Entscheidend ist dabei jedoch nicht die Einführung einzelner Technologien, sondern ein ganzheitlicher Ansatz, der Prozesse, Menschen und Systeme gleichermaßen berücksichtigt.
Ricoh als Technologiepartner für den Digital Workplace. Genau hier setzt Ricoh an: als Technologiepartner für Unternehmen. Mit seinen integrierten Digital-Workplace-Lösungen unterstützt Ricoh Organisationen dabei, Dokumentenmanagement, Prozessautomatisierung und Informationsflüsse intelligent miteinander zu verzahnen [2]. Das Ziel besteht darin, Medienbrüche zu vermeiden, Prozesse zu standardisieren und manuelle Tätigkeiten nachhaltig zu reduzieren.
Ricoh begleitet Unternehmen dabei von der Analyse bestehender Workflows über die Implementierung passender Lösungen bis hin zur kontinuierlichen Optimierung. So entstehen transparente, sichere und skalierbare Prozesse, die Mitarbeitende entlasten und Führungskräften eine belastbare Entscheidungsgrundlage bieten. Unternehmen steigern somit ihre Effizienz und schaffen die Voraussetzung für nachhaltiges Wachstum und eine zukunftsfähige Arbeitsorganisation – ein entscheidender Erfolgsfaktor im digitalen Wettbewerb.
Ingo Wittrock,
Regional Director Marketing
Central & Eastern Europe
und New Work Experte
bei Ricoh Deutschland
[1] https://www.ricoh.de/news-events/news/ricoh-studie-fehlende-prozesse-und-automatisierung/
[2] https://www.ricoh.de/business-solutions/
Illustration: © Valeriy Kachaev | Dreamstime.com
