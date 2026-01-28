Aus USU Digital Consulting wird puntus

Neuer Markenauftritt schärft Positionierung als spezialisiertes IT-Beratungsunternehmen.

Die USU Digital Consulting GmbH firmiert ab sofort unter dem Namen puntus GmbH. Die Eigentümerstruktur bleibt unverändert. Mit dem neuen Markenauftritt schärft puntus die Positionierung als IT-Unternehmensberatung. puntus steht für ganzheitliche Kundensysteme und digitale Service-Applikationen, die den Alltag der Menschen vereinfachen.

Ein Impuls für Wachstum

Als 100-prozentige Tochtergesellschaft der USU Ventures AG unterstreicht puntus mit seinem neuen Markenauftritt den Anspruch, technologische Poten­zi­ale gezielt zu nutzen, Innovationen voranzutreiben und nachhaltigen Fort­schritt zu ermöglichen. Grundlage dafür sind die langjährige Erfahrung des Familienunternehmens, seine methodische Stärke und die enge, partner­schaftli­che Zusammenarbeit mit den Kunden.

»Wir nutzen das Momentum der Veränderung, um unsere Rolle als führende IT-Unternehmensberatung mit starker Umsetzungskompetenz noch klarer zu zeigen«, sagt Uwe Steixner, CEO von puntus. »Unser neuer Markenname und -auftritt bringt auf den Punkt, wofür wir stehen: Impulse setzen, auf den Punkt kommen, Zuverlässigkeit zeigen, Innovation leben und so gemeinsam mit unseren Kunden messbare Erfolge schaffen.«

Der neue Markenauftritt

Der Name puntus leitet sich vom lateinischen »punctum« ab und steht sinnbildlich für Wendepunkte, die mit Klarheit, Zielstrebigkeit und Leidenschaft verbunden sind. Er bringt auf den Punkt, wofür puntus seit über 45 Jahren steht. puntus ist heute der Trusted Advisor für den öffentlichen Sektor und die Finanz- und Versicherungswirtschaft – mit tiefem Branchenverständnis, verlässlicher Beratung und starker Umsetzungskompetenz über alle Beratungsphasen hinweg: von der strategischen Konzeption und Lösungs­entwick­lung über die Implementierung bis hin zum fortlaufenden Betrieb.

Das Portfolio ist inhaltlich in drei strategische Schwerpunkte gegliedert:

Process Automation & AI: Einsatz von smarten Technologien und Agentic AI zur Prozessautomatisierung und messbaren Effizienzsteige­rung

Cloud & Application Excellence: Entwicklung, Modernisierung und Betrieb komplexer Anwendungssysteme auf souveränen Cloud-Technologien

Customer Experience: Gestaltung digitaler Lösungen zur Unterstützung von Kundeninteraktionen und Serviceprozessen

puntus ist mit dem Hauptstandort in Möglingen sowie weiteren Standorten in Berlin, Bonn und München bundesweit präsent und betreut über 250 Kunden.

»Als Gründer blicke ich mit Stolz auf das, was in diesem Familienunternehmen entstanden ist. Mit puntus wird diese Geschichte fortgeschrieben – mit einem klaren Profil und großer Leidenschaft. Als Familienunternehmen wissen wir, wie wichtig eine besondere Vertrauensbasis zu den Kunden und Partnern ist. Langjährige Partnerschaften und eine hohe Kunden- und Mitarbeiterbindung sind die Grundpfeiler der Wachstumsstrategie von puntus«, so Udo Strehl, AR-Vorsitzender der USU Ventures AG.

puntus GmbH

puntus ist eine IT-Beratung, spezialisiert auf ganzheitliche Kundensysteme und digitale Service-Applikationen. Als hundertprozentige Tochter der USU Ventures AG agiert sie an den Standorten in Möglingen, Berlin, Bonn und München. Über 250 Experten in Beratung und Softwareentwicklung unterstützen Unternehmen und öffentliche Einrichtungen dabei, digitale Services auf höchstem Niveau zu realisieren. Zu den Kernleistungen zählen Process Automation & AI, Cloud & Application Excellence, Customer Experience sowie Lösungen für die Digitale Verwaltung und die Finanz- und Versicherungswirt­schaft. Angetrieben vom Leitmotiv »Aim high« entwickelt puntus digitale Servicepro­zesse für Unternehmen, die das Leben der Menschen einfacher machen. Höchste Service-Qualität, konsistente Kundenerlebnisse und maximale Kundenzufriedenheit stehen dabei stets im Mittelpunkt. Weitere Informationen: https://www.puntus.com/