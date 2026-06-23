Logistik – Digitaler Dokumentenfluss statt gedruckter Lieferscheine

Management Summary
-
Papier bleibt ein massiver Effizienzblocker: Fast die Hälfte der Logistikunternehmen arbeitet weiterhin überwiegend papierbasiert; Medienbrüche, manuelle Übertragungen und fehlende Nachvollziehbarkeit verursachen Verzögerungen, Fehler und hohe Prozesskosten.
-
Heterogene IT‑Landschaften verhindern durchgängige Digitalisierung: Unterschiedliche Systeme, Legacy‑Software und fehlende Fachkräfte führen zu Insellösungen. In Ausnahmesituationen greifen viele Akteure reflexartig auf Papier zurück – weil es immer funktioniert.
-
Unternehmen fordern Integration statt Ablösung: Laut techconsult‑Studie wünschen 76 % der Logistikunternehmen keine radikale Erneuerung, sondern die sichere Einbindung bestehender Systeme in eine übergreifende Infrastruktur.
-
Unified Messaging beseitigt Medienbrüche pragmatisch: Lösungen wie die OfficeMaster Suite 9 bündeln NGDX, Fax, Voicemail, SMS und RCS auf einer Plattform, ermöglichen verschlüsselte Ende‑zu‑Ende‑Übertragung und integrieren Dokumente direkt in E‑Mail‑ oder DMS‑Systeme.
-
KI‑gestützte Funktionen beschleunigen Logistikprozesse: Lokale Speech‑to‑Text‑Erkennung, RCS‑Dokumentenaustausch und browserbasierte Clients schaffen papierlose Workflows, ohne bestehende IT zu ersetzen – ein realistischer Weg zur digitalen Logistik.
Vorhandene IT einfach um neue Funktionen ergänzen, statt komplett ersetzen.
Die Szene ist vertraut: Ein Lkw rollt auf den Hof, der Fahrer klemmt sich einen Stapel Papiere unter den Arm und arbeitet sich durch Unterschriften, Stempel und Kopien. Was wie ein Bild aus vergangenen Jahrzehnten wirkt, ist in vielen Logistikunternehmen durchaus noch Alltag. Dabei ist Digitalisierung eine Grundvoraussetzung für Effizienz, Transparenz und Wettbewerbsfähigkeit. Doch die im April 2026 von einem Logistik-Berater veröffentlichten Ergebnisse des -Cargoclix Digitalization Monitor sind ernüchternd: Fast die Hälfte der befragten 55 Unternehmen arbeitet noch größtenteils mit Papier [1]. Der Anteil papierloser Prozesse liegt bei unter 40 Prozent. Ihren Digitalisierungsgrad schätzen die Befragten als mittelmäßig ein.
Gewachsene Strukturen, heterogene Systeme
Die Gründe für die schleppende Digitalisierung und nur langsame Abkehr vom Papier sind vielfältig. Logistik entsteht aus dem Zusammenspiel vieler Beteiligter: Spediteure, Lagerdienstleister, Subunternehmer, Empfänger. Wo viele Akteure mit unterschiedlichen IT-Systemen aufeinandertreffen, entstehen Medienbrüche. Daten, die in einem System digital erfasst wurden, müssen an anderer Stelle wieder manuell eingegeben werden. Kleinere Betriebe oder externe Partner verfügen oft über keine moderne IT-Infrastruktur. In Ausnahmesituationen – Schadensfällen, Sonderfahrten, kurzfristigen Änderungen – greift man schnell auf das zurück, was immer funktioniert hat: Papier. Es ist der schnellste Notbehelf – und genau das macht es so schwer, es zu verdrängen.
Hinzu kommt das Problem der Altsysteme. Legacy-Software, die sich nur aufwendig in moderne Plattformen integrieren lässt, ist in der deutschen Logistiklandschaft weit verbreitet. Fehlende Fachkräfte für Datenmanagement und IT-Sicherheit verschärfen das Problem. Regulatorische Anforderungen wie DSGVO, NIS2 oder KRITIS engen den Handlungsspielraum zusätzlich ein.
Medienbrüche als Effizienz- und Sicherheitsrisiko
Der eigent-liche Preis papierbasierter Vorgänge sind nicht die Druckkosten. Es sind die Folgekosten: Verzögerungen durch manuelle Übertragung, Fehler durch Lesbarkeit oder Übertragungsmängel und fehlende Nachvollziehbarkeit bei Streitfällen.
Dass diese Probleme nicht auf die Logistikbranche beschränkt sind, belegt eine aktuelle Studie des Analystenhauses techconsult im Auftrag von Ferrari electronic aus dem Januar 2026 [2]. Demnach setzt jedes zweite Unternehmen eine Vielzahl verschiedener Kanäle für den Dokumentenaustausch parallel ein. Fast 80 Prozent der 226 befragten, überwiegend mittleren bis großen Unternehmen gaben an, dass ihnen eine einfache Lösung für den Dokumentenaustausch fehlt. Nahezu die Hälfte beschreibt den Aufwand für die Dokumentenübertragung als hoch oder sehr hoch, weitere 41 Prozent als mittelhoch. Für 40 Prozent bremsen Medienbrüche Prozesse stark bis sehr stark, für weitere 38 Prozent immerhin noch spürbar.
Die Studie macht auch deutlich, was Unternehmen von der IT erwarten: keine Ablösung bewährter Systeme, sondern deren Absicherung und Einbindung in eine übergreifende Infrastruktur. Diese Haltung ist besonders ausgeprägt im Segment Transport und Logistik (76 Prozent).
Unified Messaging: Integration in bestehende IT-Systeme
Genau hier setzen moderne Unified-Messaging-Lösungen an. Statt bestehende Systeme zu ersetzen, bringen sie verschiedene Kommunikationskanäle auf einer Plattform zusammen und schaffen so die gebündelte, kontrollierbare und nachvollziehbare Infrastruktur, die Unternehmen einfordern.
Ein Beispiel dafür ist die OfficeMaster Suite 9 des Berliner Anbieters Ferrari electronic. Die Lösung integriert Kanäle wie Next Generation Document Exchange (NGDX) für die verschlüsselte Dokumentenübertragung, Fax, Voicemail, SMS und jetzt auch Rich Communication Services (RCS) in einem System. Der NGDX-Standard überträgt Dokumente end-to-end und mehrfach verschlüsselt als PDF mit Metadaten direkt in das E-Mail-Postfach oder in angeschlossene Dokumenten-Management-Systeme. Formatierungen und Auflösungen bleiben erhalten, ein qualifizierter Sendebericht bestätigt den erfolgreichen Transfer – ohne Medienbruch, ohne manuelle Nacharbeit.
Messaging-Innovationen für die Logistik-Branche
Für die Logistik relevant ist auch die neue KI-gestützte Spracherkennung. OfficeMaster Speech AI wandelt Sprachnachrichten in Text um. Das ist dort überall nützlich, wo Nachrichten nicht laut abgehört werden können, etwa in Lagerhallen oder auf Laderampen. Die KI läuft dabei lokal im Netzwerk, ohne externe Cloud-Dienste. Die Datenhoheit bleibt beim Betreiber, die digitale Souveränität ist gewahrt.
Mit RCS-Unterstützung lassen sich PDFs über aktuelle Smartphones empfangen, ausfüllen und zurücksenden. Das ist ein Szenario, das im Logistikumfeld für Übergabedokumente oder Empfangsbestätigungen interessant ist. Für Unternehmen, die keine Groupware-Integration nutzen wollen, bietet Ferrari electronic zudem eine browserbasierte Client-Vorschau, mit der Dokumente plattformunabhängig empfangen und verwaltet werden können.
Die papierlose Logistik kommt unaufhaltsam
Die Abkehr von papierbasierten Prozessen wird kein Schalter sein, den man umlegt. Was gebraucht wird, sind Lösungen, die dort anknüpfen, wo Logistikunternehmen heute stehen: vorhandene Infrastruktur absichern, Kanäle bündeln, Medienbrüche reduzieren. Unified-Messaging-Plattformen wie die neue Version 9 der OfficeMaster Suite, die verschiedene Kommunikationswege auf einer sicheren, integrierten Basis vereinen, sind ein pragmatischer Einstieg in eine Dokumentenkommunikation, die mit den Anforderungen moderner Logistik Schritt hält.
[1] https://start.cargoclix.com/de/2026/04/09/fast-jedes-zweite-logistikunternehmen-arbeitet-noch-ueberwiegend-mit-papier-cargoclix-umfrage-zeigt-digitale-
luecken-in-der-logistik/
[2] https://www.techconsult.de/unified-communication-andocken-statt-neuanfang
Illustration: © Anna Chaplygina | Dreamstime.com
248 Artikel zu „NGDX“
News | Kommunikation | Lösungen | Ausgabe 9-10-2019
Rechtssicherer Dokumentenaustausch mit NGDX – Sanfte Migration in die digitale Zukunft
Die Digitalisierung schreitet rasend schnell voran und mit demselben Tempo verändern sich auch die Anforderungen, denen Unternehmen, Organisationen und Behörden gegenüberstehen. Sie alle müssen sicherstellen, dass sensible Dokumente auf dem digitalen Weg rechts- und manipulationssicher ausgetauscht werden. Möglich wird dies durch den Einsatz von Dokumentenaustauschverfahren, anhand derer sich die bereits vorhandene Infrastruktur kosteneffizient, unkompliziert und sanft in die digitale Welt migrieren lässt.
News | Digitalisierung | Geschäftsprozesse | IT-Security | Lösungen | Ausgabe 7-8-2019
Digitalisierung in der Logistik – Rechtssicherer Dokumentenaustausch mit NGDX
Rund 279 Milliarden Euro Umsatz werden der deutschen Logistikbranche laut Statista für das Jahr 2019 prognostiziert. Dies entspricht nahezu einer Verdopplung in den letzten zehn Jahren. Die Branche boomt – auch aufgrund des florierenden Onlinehandels. Großer Nachholbedarf besteht allerdings beim Einsatz digitaler Technologien zur Optimierung der Beschaffungsaktivitäten, wie eine Studie des Bundesverband Materialwirtschaft Einkauf und Logistik e.V. (BME) zeigt. Moderne Dokumentenaustauschverfahren wie »Next Generation Document Exchange« des Berliner UC-Herstellers Ferrari electronic können ein wichtiger Baustein sein. Sie ermöglichen es, -zeitraubende manuelle Tätigkeiten bis hin zu komplexen Geschäftsprozessen zu automatisieren und durch den Einsatz der Blockchain-Technologie vertrauenswürdig abzusichern.
News | Business Process Management | Digitalisierung | Infrastruktur | Lösungen | Logistik
Logistik-Transformation bei Rösler – SAP EWM, AutoStore und der Faktor Simulation
Management Summary Rösler nutzt die durch die Abkündigung von SAP WM ausgelöste Transformation als strategische Chance, die eigene Lagerlogistik technologisch und organisatorisch neu aufzustellen. Mit SAP EWM, SAP MFS und AutoStore entsteht eine zukunftsfähige Logistikarchitektur, die Performance, Flächeneffizienz und Usability verbessert – gleichzeitig zeigt das Projekt, dass nachhaltiger Erfolg vor allem von realistischer Planung, konsequentem…
News | Business | Business Process Management | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Strategien
ODF ist noch immer der einzige offene Standard für Office-Dokumente – und der einzige, dem Regierungen vertrauen können
ODF bleibt 20 Jahre nach seiner ISO‑Standardisierung der einzige wirklich offene, herstellerneutrale und souverän nutzbare Standard für Office‑Dokumente. Zwei Jahrzehnte nach der Ratifizierung zeigt sich ein klares Bild: Während proprietäre Office‑Formate in komplexe, teils undokumentierte Varianten zerfallen sind, hat sich ODF als stabiler, transparenter und langfristig verlässlicher Standard etabliert. Regierungen weltweit – von Deutschland über…
Trends 2026 | News | Trends Kommunikation | IT-Security | Kommunikation | Whitepaper
Nur ein Fünftel ist zufrieden – Dokumentenchaos bremst Unternehmen immer noch aus
Dokumentenkommunikation ist funktional, aber ineffizient: Medienbrüche, parallele Kanäle und fehlende Ende‑zu‑Ende‑Verschlüsselung behindern die digitale Transformation. Hoher Aufwand durch fragmentierte Prozesse: 40 % der Unternehmen verlieren Zeit durch zusätzliche Systeme; 38 % arbeiten mit Workarounds, nur 5 % haben vollständig digitalisierte Dokumentenprozesse. Flickenteppich statt Standardisierung: Unternehmen nutzen gleichzeitig E‑Mail, Cloud‑Dienste, Webportale – teils sogar Fax. Das erhöht Komplexität, Schlüsselverwaltung…
News | IT-Security | Kommunikation | Produktmeldung | Services
OfficeMaster Suite 9: Mehr digitale Souveränität, Sicherheit und Flexibilität
Die Ferrari electronic AG, Anbieter für Unified-Messaging-Lösungen, präsentiert die Version 9 seiner OfficeMaster Suite. Mit der neuen Version führt Ferrari electronic innovative Funktionen ein, um Projekte zur Digitalisierung und digitalen Souveränität in allen Branchen voranzubringen. Dazu zählen künstliche Intelligenz im Messaging, zeitgemäße Technologien wie der SMS-Nachfolger RCS für den Dokumentenempfang und als Tech Preview ein…
News | Business Process Management | Digitale Transformation | Geschäftsprozesse | Healthcare IT | IT-Security | Kommunikation | Produktmeldung | Services
Neue Funktionen für Dokumentenaustausch unterstützen Digitalisierung und digitale Souveränität im Gesundheitswesen
Auf der DMEA Halle 3.2, Stand D-103: Ferrari electronic stellt neue Version 9 der OfficeMaster Suite vor. Die Ferrari electronic AG, ein Anbieter für Unified-Messaging-Lösungen mit dem Schwerpunkt auf sicheren Dokumentenaustausch, ist vom 21. bis 23. April 2026 auf der DMEA vertreten. Das Berliner Unternehmen zeigt auf dem Gemeinschaftsstand Berlin-Brandenburg (Halle 3.2, Stand D-103) die neue Version…
News | Business | Business Process Management | Digitalisierung | Geschäftsprozesse | Infrastruktur | Services
Scanner als Schlüsselkomponente digitaler Ökosysteme
Allen Digitalisierungsinitiativen zum Trotz ist das Medium Papier in der heutigen Geschäftswelt weiterhin ein wichtiger Informationsträger. Daran wird sich kurz- und mittelfristig auch nichts ändern. Unternehmen müssen daher mit Scannern Dokumente digitalisieren, um die Verbindung zu ihren bestehenden digitalen Prozessen zu schaffen. Die Geräte bilden mithin die Brücke zwischen analogen Informationen und digitalen Arbeitsabläufen,…
News | Business Process Management | Digitalisierung | Geschäftsprozesse | Lösungen
Digitale Dokumentenprozesse für IT-Entscheider im Wandel
Die Digitalisierung von Dokumenten hat sich in den letzten Jahren von einer Nischenlösung zu einem zentralen Bestandteil moderner Büroabläufe entwickelt. Unternehmen aller Größen stehen vor der Herausforderung, papierbasierte Prozesse effizient in digitale Workflows zu überführen. Der globale Markt für Dokumentenscanner wächst dabei stetig und spielt eine zunehmend wichtige Rolle in der digitalen Transformation von Unternehmen.…
News | IT-Security | Kommunikation | Lösungen | Ausgabe 11-12-2025
Next Generation Document Exchange: Dokumente sicher und rechtsgültig versenden – Telko-Innovationen inklusive sicherem Dokumentenaustausch
2026 wird im Zeichen der Verbreitung von 5G und ersten Investitionen in 6G, der Integration von künstlicher Intelligenz (KI), massiven Investitionen in Glasfasernetze und neuen Geschäftsmodellen durch Cloud und Edge Computing stehen. Diese Entwicklungen werden die Branche nachhaltig verändern und sorgen für höhere Effizienz und verbesserte Konnektivität. Unbenommen davon muss der sichere Dokumentenaustausch bei allen technischen Möglichkeiten gewährleistet bleiben.
News | Business Process Management | Cloud Computing | Geschäftsprozesse | Produktmeldung
Mit der Cloud: So einfach gelingt die digitale Dokumentenablage
Unternehmen erkennen die Vorzüge der Digitalisierung immer mehr. Dennoch gibt es vielerorts nach wie vor eine große Menge an papierbasierten Dokumenten, die es heute eigentlich nicht mehr bräuchte. Hier kann die digitale Dokumentenablage aus der Cloud Abhilfe schaffen. Diese zu etablieren, muss nicht kompliziert sein – bereits kleinere Lösungen haben einen großen Effekt. In vielen…
News | Digitale Transformation | Digitalisierung | New Work | Strategien
Digitalisierung: Geschwindigkeit ist kein Risiko – sie ist der neue Standard
Über Jahre war Digitalisierung vor allem eines: komplex. Ob im Mittelstand, in der Verwaltung oder im Konzernumfeld – der Anspruch, Prozesse digital zu transformieren, führte häufig zu überdimensionierten Projekten mit unklarem Return on Investment. Heute jedoch zeichnet sich ein grundlegender Wandel ab: Digitale Exzellenz wird nicht mehr an der Tiefe der Integration, sondern an der…
News | IT-Security | Kommunikation | Rechenzentrum | Services | Ausgabe 9-10-2025 | Security Spezial 9-10-2025
Das zentrale Ziel der IT-Sicherheit – Vertraulichkeit und Integrität von Informationen wahren
Die groß gedachte IT-Sicherheit spannt einen ganz weiten Schutzschirm über die IT und vor allem über ihr Herz, das Rechenzentrum. Von Brandschutztüren, Klimaanlagen, Notstromaggregaten bis hin zu Sicherheitstechnologien von Hard- und Software. Zu entnehmen ist das der 50-seitigen Broschüre über »Elementare Gefährdungen« vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Das ist eine lange Liste, und doch geht es im Kern bei all den Maßnahmen um eine Sache: Den Schutz von Informationen.
News | Business | Trends 2025 | Digitalisierung | Trends Geschäftsprozesse | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz
Digitale Verwaltung: Zwei Drittel möchten, dass ihre Anträge von einer KI bearbeitet werden
65 Prozent wollen, dass die Verwaltung Vorreiter bei künstlicher Intelligenz wird. Die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland möchte, dass Ämter und Behörden KI zur Bearbeitung von Anträgen einsetzen. 7 Prozent wollen, dass bei einem eigenen Antrag die KI den Antrag selbsttätig prüft und auch entscheidet. 17 Prozent möchten, dass die KI die…
News | Business | Kommunikation | Strategien | Ausgabe 7-8-2025
Rich Communications Services – Trends machen auch vor UC nicht halt
In den letzten Jahren haben sich Unified Communications (UC) als wesentlicher Bestandteil moderner Unternehmenskommunikation etabliert, wobei Messengerdienste und in den letzten Monaten Rich Communications Services (RCS) besonders herausstechen. Messengerdienste wie WhatsApp Business, Slack und Teams sind aus dem Unternehmensumfeld kaum noch wegzudenken, da sie Nutzern effiziente und unkomplizierte Kommunikationswege bieten. Der Trend geht hin zu einer zunehmend integrierten Kommunikation, bei der funktionale Grenzen zwischen verschiedenen Kommunikationsdiensten verschwimmen.
News | Digitalisierung | Effizienz | Kommunikation | Tipps
Sicher von A nach B: So vermeiden Unternehmen Probleme beim Dateitransfer
Fehlerhafte Dateitransfers kosten Unternehmen Zeit, Geld und eine Menge Nerven – von Compliance-Problemen ganz zu schweigen. Experten von KI-gestützten Digital Experiences und Infrastruktursoftware haben die fünf signifikantesten Probleme identifiziert und passende Lösungsansätze parat. Wer schon einmal eine Datei mit sensiblen Informationen an die falsche Person geschickt hat, kennt dieses einzigartig beklemmende Gefühl der Hilflosigkeit, das…
News | Cloud Computing | IT-Security | Strategien | Ausgabe 5-6-2025
Attacken in der Cloud und On-Premises präventiv abwehren – One Single Source of Truth
Im Interview erläutert Lothar Geuenich, VP Central Europe bei Check Point Software Technologies, die Vorteile der Infinity-Plattform, den Einsatz von KI und die Anforderungen der Kunden. Durch den Hybrid-Mesh-Ansatz werden hybride Umgebungen sowohl in der Cloud als auch On-Premises abgedeckt.
News | Digitalisierung | Kommunikation | E-Government | Ausgabe 5-6-2025
Cloud, KI und Kommunikation – Digitalisierungstrends in Ämtern und Behörden
Die Digitalisierung ist entscheidend für die Effizienz, Transparenz und Bürgernähe von Kommunen und Behörden. Sie reagiert auf die Erwartungen der Bürger und Unternehmen an schnelle und unkomplizierte öffentliche Dienstleistungen. Bereits finanziell überschaubare Investitionen in Unified-Communications-Lösungen verbessern die Online-Kommunikation und Integration in bestehende digitale Abläufe.
News | Business | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | Effizienz
Mittelstand verwendet sieben Prozent der Arbeitszeit für bürokratische Prozesse
Im Durchschnitt benötigen Unternehmen 32 Stunden im Monat für die Erfüllung gesetzlicher Anforderungen. Nicht inbegriffen sind »psychologische Kosten« wie langwierige Verfahren, hohe Gebühren, schlechte Erreichbarkeit. Erledigung sämtlicher Vorgaben kostet Mittelstand rund 61 Milliarden Euro im Jahr. Die Beschäftigten der rund 3,8 Millionen mittelständischen Unternehmen in Deutschland verwenden im Durchschnitt rund sieben Prozent ihrer Arbeitszeit für…
News | Cloud Computing | Infrastruktur | IT-Security | Rechenzentrum | Strategien
Einmal in die Cloud und wieder zurück: Unternehmen wollen wieder mehr Kontrolle über ihre IT-Infrastruktur
Das Thema Cloud ist in fast allen IT-Abteilungen nach wie vor allgegenwärtig. Aber immer häufiger stellt sich auch Ernüchterung ein: Die hohen Erwartungen an Kosteneinsparungen und Komplexitätsreduktion haben sich nicht überall erfüllt – oft ist sogar das Gegenteil eingetreten. Hinzu kommen neue Unsicherheiten durch aktuelle geopolitische Veränderungen und eine neue Wahrnehmung der Bedeutung von digitaler…