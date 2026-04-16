OfficeMaster Suite 9: Mehr digitale Souveränität, Sicherheit und Flexibilität

Die Ferrari electronic AG, Anbieter für Unified-Messaging-Lösungen, präsentiert die Version 9 seiner OfficeMaster Suite. Mit der neuen Version führt Ferrari electronic innovative Funktionen ein, um Projekte zur Digitalisierung und digitalen Souveränität in allen Branchen voranzubringen. Dazu zählen künstliche Intelligenz im Messaging, zeitgemäße Technologien wie der SMS-Nachfolger RCS für den Dokumentenempfang und als Tech Preview ein Plattform-unabhängiger Messaging-Client für den Empfang von Dokumenten und Inhalten. Zudem unterstützt die neue OfficeMaster Suite aktuellste Betriebssystem-, Datenbank-und Collaboration-Software, damit Kunden von neuesten Sicherheitsfunktionen profitieren.

Stephan Leschke, CEO von Ferrari electronic: »Die neue Version 9 wurde entwickelt mit dem Fokus auf Datensicherheit. Sichere Geschäftskommunikation entsteht nicht durch einzelne Funktionen, sondern durch das Zusammenspiel integrierter Prozesse. Die OfficeMaster Suite 9 bündelt zentrale Kommunikationswege in einem System und schafft so eine kontrollierbare, nachvollziehbare und stabile Infrastruktur für den Austausch geschäftskritischer Informationen.«

Eine der großen Herausforderungen für IT-Prozesse besteht in der rechtskonformen Digitalisierung der Kommunikation in Bezug auf die DSGVO, NIS2, KRITIS, DORA usw. Dabei müssen die Vertraulichkeit und der Manipulationsschutz beim Austausch sensibler Daten oberste Priorität haben. Hier setzt die OfficeMaster Suite von Ferrari electronic aus Berlin an. Die Messaging-Lösung bietet einen sicheren und datenschutzkonformen Dokumentenaustausch innerhalb von IP-Netzwerken, über klassische Telefonleitungen oder auch in der Cloud. Sie integriert verschiedene Kommunikationskanäle wie Next Generation Document Exchange (NGDX), Fax, Voicemail oder SMS – und jetzt auch RCS – auf einer einzigen Plattform.

Neu: Unterstützung aktueller Microsoft Plattformen

Stabile Kommunikation setzt eine zukunftsfähige technische Basis voraus. Die OfficeMaster Suite 9 unterstützt aktuelle Systeme und ersetzt veraltete Technologien, um Sicherheit, Stabilität und langfristige Investitionssicherheit zu gewährleisten.

Neu: Komplette Überarbeitung der Voice-Funktionen mit KI und browserbasierter Bedienoberfläche

Ein besonderer Fokus in der OfficeMaster Suite 9 lag auf der Überarbeitung der Voicemail-Komponente, die jetzt über eine browserbasierte Bedienoberfläche verfügt, und auf der neuen Funktion OfficeMaster Speech AI. Sie wandelt Sprachnachrichten in Text um, so dass sie im Schriftformat gelesen werden können. Das ist in vielen Situationen wie im Gesundheitswesen oder in der Logistik von Vorteil, wenn Sprachnachrichten etwa in einem öffentlichen Raum nicht abgehört werden können. Für maximale Datenhoheit läuft die KI dazu im lokalen Netzwerk, damit alle Informationen in der geschützten IT-Umgebung bleiben. Die Digitale Souveränität des Anwenders ist damit jederzeit gewährleistet. Stephan Leschke, CEO von Ferrari electronic, erläutert: »KI ist auch im Messaging-Umfeld für Anwenderinnen und Anwender eine nützliche Hilfe. Deshalb werden wir in Updates und zukünftigen Versionen der OfficeMaster Suite die KI-Unterstützung weiter ausbauen. Speech-to-Text ist nur ein erster Schritt.«

Neu: Rich Communications Services erweitern Funktionsumfang Richtung B2C

Mit der Version 9 erweitert Ferrari electronic den Funktionsumfang der OfficeMaster Suite um Rich Communication Services (RCS), welche die Kommunikation zu aktuellen Android- und iOS-Smartphones erlaubt. Somit steht eine Komponente für die B2C-Kommunikation zur Verfügung. Mit diesem nativen Messaging-Dienst können Nutzer beispielsweise aus der OfficeMaster Suite gesendete PDFs sicher empfangen, ausfüllen und zurücksenden. In vielen Anwendungsszenarien ist dies eine nützliche Option, etwa um einen Fragebogen beim Arztbesuch, bei Behörden, Banken oder Versicherungen einfach und schnell am Smartphone auszufüllen.

Neu: Tech Preview des Web-basierten und Plattform-unabhängigen Messaging Client

Im Rahmen der Vorstellung der neuen Version 9 zeigt Ferrari electronic auch eine Vorschau auf einen browserbasierten Stand-Alone-Client. Er wurde für Organisationen entwickelt, die den OfficeMaster Suite-Client nicht in bestehende Groupware integrieren wollen oder keine Groupware nutzen. Der Client kann unabhängig von den üblichen Kollaborationslösungen für den Empfang von Dokumenten eingesetzt werden, die mit der OfficeMaster Suite versendet wurden. Die Nutzer behalten auch hier die komplette Datenhoheit und somit ihre Digitale Souveränität.

Fazit: Mehr Sicherheit und Souveränität

Stephan Leschke: »Mit der neuen Version 9 unterstützen wir Unternehmen und Organisationen noch besser bei ihren Digitalisierungsvorhaben. Gleichzeitig adressieren wir aktuelle technologische und politische Herausforderungen: Wir setzen auf aktuellste Technologien für IT-Sicherheit und bieten Optionen, mit denen die Digitale Souveränität und die Hoheit über die eigenen Daten gesteigert wird. Sicherheit und Vertraulichkeit beim digitalen Dokumentenaustausch zu gewährleisten, bleibt unser Anspruch, den wir mit der neuesten Version der OfficeMaster Suite erneut unterstreichen.«

Hintergrund: NGDX für den manipulationssicheren Austausch von Dokumenten

Der Austausch von Dokumenten in der OfficeMaster Suite erfolgt über den Standard Next Generation Document Exchange. Dokumente werden dabei End-to-end und mehrfach verschlüsselt als PDF mit Metadaten und Verschlagwortung in das E-Mail-Postfach oder Informationssystem des Empfängers übertragen. Dies ermöglicht eine nahtlose und automatisierte Weiterbearbeitung in angeschlossenen Business-Process- oder Dokumenten-Management-Systemen und anderen Anwendungen. Während des Datentransfers bleiben Formatierungen und Auflösungen erhalten, was einen verlustfreien Austausch von Daten und Inhalten ermöglicht. Selbst umfangreiche Akten können sicher übertragen werden. Ein qualifizierter Sendebericht bestätigt den erfolgreichen Transfer.

Die neuen Features der OfficeMaster Suite 9 auf einen Blick

Unterstützung neuester Microsoft Server, Exchange Server, SQL Server, .net und Office Versionen

Unterstützung für HCL Domino Server 14

Integration neuester Sicherheitsmechanismen, die für die Kommunikation mit Cloud-Services, Postfachservern (SMTP), Telefonieanbietern (SIP) und allgemein für verschlüsselte sichere Verbindungen notwendig sind (als unsicher eingestufte, ältere Kommunikationsverfahren werden nicht mehr unterstützt).

Modernisierung des Voice Servers für mehr Stabilität, Skalierbarkeit und Ausfallsicherheit. Die neue browserbasierter Bedienoberfläche erleichtert die Konfiguration.

Lokale Sprachverarbeitung, ohne externe Cloud-Dienste, für höchste Sicherheit und Vertraulichkeit.

Erweiterungsmöglichkeit von Speech-to-Text um Text-to-Speech.

RCS für den hochsicheren Versand von PDFs, die ausgefüllt z.B. vom Mobiltelefon aus zurückgesendet werden können.

RCS für Internet-basierten Dokumentenempfang via WLAN oder mobilen Daten (nicht Mobilfunk) für die Erweiterung des Funktionsumfangs Richtung Messenger.

Automatisierter Versand von XRechnungen aus ERP-Systemen an das PEPPOL-Netzwerk der Telekom für den gesetzeskonformen digitalen Rechnungsversand an Behörden und B2B-Unternehmen.

Verfügbarkeit, Preise und Bezugsmöglichkeiten

Die Version 9 der OfficeMaster Suite ist ab sofort verfügbar. Anwender der Version 8 können zum Update-Preis auf die Version 9 umsteigen. Für Kunden mit Supportvertrag, welche die Version 8 im Einsatz haben, ist das Major Release kostenfrei. Neukunden wenden sich an die Vertriebspartner oder melden sich beim Vertrieb von Ferrari electronic, der spezialisierte Partner vermittelt. Die Preise sind abhängig vom gewählten Funktionsumfang, der Nutzerzahl und der Backend-Umgebung und können daher variieren. Deshalb werden individuelle Angebote erstellt.

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