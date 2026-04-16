OfficeMaster Suite 9: Mehr digitale Souveränität, Sicherheit und Flexibilität

Die Ferrari electronic AG, Anbieter für Unified-Messaging-Lösungen, präsentiert die Version 9 seiner OfficeMaster Suite. Mit der neuen Version führt Ferrari electronic innovative Funktionen ein, um Projekte zur Digitalisierung und digitalen Souveränität in allen Branchen voranzubringen. Dazu zählen künstliche Intelligenz im Messaging, zeitgemäße Technologien wie der SMS-Nachfolger RCS für den Dokumentenempfang und als Tech Preview ein Plattform-unabhängiger Messaging-Client für den Empfang von Dokumenten und Inhalten. Zudem unterstützt die neue OfficeMaster Suite aktuellste Betriebssystem-, Datenbank-und Collaboration-Software, damit Kunden von neuesten Sicherheitsfunktionen profitieren.
Stephan Leschke, CEO von Ferrari electronic: »Die neue Version 9 wurde entwickelt mit dem Fokus auf Datensicherheit. Sichere Geschäftskommunikation entsteht nicht durch einzelne Funktionen, sondern durch das Zusammenspiel integrierter Prozesse. Die OfficeMaster Suite 9 bündelt zentrale Kommunikationswege in einem System und schafft so eine kontrollierbare, nachvollziehbare und stabile Infrastruktur für den Austausch geschäftskritischer Informationen.«
Eine der großen Herausforderungen für IT-Prozesse besteht in der rechtskonformen Digitalisierung der Kommunikation in Bezug auf die DSGVO, NIS2, KRITIS, DORA usw. Dabei müssen die Vertraulichkeit und der Manipulationsschutz beim Austausch sensibler Daten oberste Priorität haben. Hier setzt die OfficeMaster Suite von Ferrari electronic aus Berlin an. Die Messaging-Lösung bietet einen sicheren und datenschutzkonformen Dokumentenaustausch innerhalb von IP-Netzwerken, über klassische Telefonleitungen oder auch in der Cloud. Sie integriert verschiedene Kommunikationskanäle wie Next Generation Document Exchange (NGDX), Fax, Voicemail oder SMS – und jetzt auch RCS – auf einer einzigen Plattform.
Neu: Unterstützung aktueller Microsoft Plattformen
Stabile Kommunikation setzt eine zukunftsfähige technische Basis voraus. Die OfficeMaster Suite 9 unterstützt aktuelle Systeme und ersetzt veraltete Technologien, um Sicherheit, Stabilität und langfristige Investitionssicherheit zu gewährleisten.
Neu: Komplette Überarbeitung der Voice-Funktionen mit KI und browserbasierter Bedienoberfläche
Ein besonderer Fokus in der OfficeMaster Suite 9 lag auf der Überarbeitung der Voicemail-Komponente, die jetzt über eine browserbasierte Bedienoberfläche verfügt, und auf der neuen Funktion OfficeMaster Speech AI. Sie wandelt Sprachnachrichten in Text um, so dass sie im Schriftformat gelesen werden können. Das ist in vielen Situationen wie im Gesundheitswesen oder in der Logistik von Vorteil, wenn Sprachnachrichten etwa in einem öffentlichen Raum nicht abgehört werden können. Für maximale Datenhoheit läuft die KI dazu im lokalen Netzwerk, damit alle Informationen in der geschützten IT-Umgebung bleiben. Die Digitale Souveränität des Anwenders ist damit jederzeit gewährleistet. Stephan Leschke, CEO von Ferrari electronic, erläutert: »KI ist auch im Messaging-Umfeld für Anwenderinnen und Anwender eine nützliche Hilfe. Deshalb werden wir in Updates und zukünftigen Versionen der OfficeMaster Suite die KI-Unterstützung weiter ausbauen. Speech-to-Text ist nur ein erster Schritt.«
Neu: Rich Communications Services erweitern Funktionsumfang Richtung B2C
Mit der Version 9 erweitert Ferrari electronic den Funktionsumfang der OfficeMaster Suite um Rich Communication Services (RCS), welche die Kommunikation zu aktuellen Android- und iOS-Smartphones erlaubt. Somit steht eine Komponente für die B2C-Kommunikation zur Verfügung. Mit diesem nativen Messaging-Dienst können Nutzer beispielsweise aus der OfficeMaster Suite gesendete PDFs sicher empfangen, ausfüllen und zurücksenden. In vielen Anwendungsszenarien ist dies eine nützliche Option, etwa um einen Fragebogen beim Arztbesuch, bei Behörden, Banken oder Versicherungen einfach und schnell am Smartphone auszufüllen.
Neu: Tech Preview des Web-basierten und Plattform-unabhängigen Messaging Client
Im Rahmen der Vorstellung der neuen Version 9 zeigt Ferrari electronic auch eine Vorschau auf einen browserbasierten Stand-Alone-Client. Er wurde für Organisationen entwickelt, die den OfficeMaster Suite-Client nicht in bestehende Groupware integrieren wollen oder keine Groupware nutzen. Der Client kann unabhängig von den üblichen Kollaborationslösungen für den Empfang von Dokumenten eingesetzt werden, die mit der OfficeMaster Suite versendet wurden. Die Nutzer behalten auch hier die komplette Datenhoheit und somit ihre Digitale Souveränität.
Fazit: Mehr Sicherheit und Souveränität
Stephan Leschke: »Mit der neuen Version 9 unterstützen wir Unternehmen und Organisationen noch besser bei ihren Digitalisierungsvorhaben. Gleichzeitig adressieren wir aktuelle technologische und politische Herausforderungen: Wir setzen auf aktuellste Technologien für IT-Sicherheit und bieten Optionen, mit denen die Digitale Souveränität und die Hoheit über die eigenen Daten gesteigert wird. Sicherheit und Vertraulichkeit beim digitalen Dokumentenaustausch zu gewährleisten, bleibt unser Anspruch, den wir mit der neuesten Version der OfficeMaster Suite erneut unterstreichen.«
Hintergrund: NGDX für den manipulationssicheren Austausch von Dokumenten
Der Austausch von Dokumenten in der OfficeMaster Suite erfolgt über den Standard Next Generation Document Exchange. Dokumente werden dabei End-to-end und mehrfach verschlüsselt als PDF mit Metadaten und Verschlagwortung in das E-Mail-Postfach oder Informationssystem des Empfängers übertragen. Dies ermöglicht eine nahtlose und automatisierte Weiterbearbeitung in angeschlossenen Business-Process- oder Dokumenten-Management-Systemen und anderen Anwendungen. Während des Datentransfers bleiben Formatierungen und Auflösungen erhalten, was einen verlustfreien Austausch von Daten und Inhalten ermöglicht. Selbst umfangreiche Akten können sicher übertragen werden. Ein qualifizierter Sendebericht bestätigt den erfolgreichen Transfer.
Die neuen Features der OfficeMaster Suite 9 auf einen Blick
- Unterstützung neuester Microsoft Server, Exchange Server, SQL Server, .net und Office Versionen
- Unterstützung für HCL Domino Server 14
- Integration neuester Sicherheitsmechanismen, die für die Kommunikation mit Cloud-Services, Postfachservern (SMTP), Telefonieanbietern (SIP) und allgemein für verschlüsselte sichere Verbindungen notwendig sind (als unsicher eingestufte, ältere Kommunikationsverfahren werden nicht mehr unterstützt).
- Modernisierung des Voice Servers für mehr Stabilität, Skalierbarkeit und Ausfallsicherheit. Die neue browserbasierter Bedienoberfläche erleichtert die Konfiguration.
- Lokale Sprachverarbeitung, ohne externe Cloud-Dienste, für höchste Sicherheit und Vertraulichkeit.
- Erweiterungsmöglichkeit von Speech-to-Text um Text-to-Speech.
- RCS für den hochsicheren Versand von PDFs, die ausgefüllt z.B. vom Mobiltelefon aus zurückgesendet werden können.
- RCS für Internet-basierten Dokumentenempfang via WLAN oder mobilen Daten (nicht Mobilfunk) für die Erweiterung des Funktionsumfangs Richtung Messenger.
- Automatisierter Versand von XRechnungen aus ERP-Systemen an das PEPPOL-Netzwerk der Telekom für den gesetzeskonformen digitalen Rechnungsversand an Behörden und B2B-Unternehmen.
Verfügbarkeit, Preise und Bezugsmöglichkeiten
Die Version 9 der OfficeMaster Suite ist ab sofort verfügbar. Anwender der Version 8 können zum Update-Preis auf die Version 9 umsteigen. Für Kunden mit Supportvertrag, welche die Version 8 im Einsatz haben, ist das Major Release kostenfrei. Neukunden wenden sich an die Vertriebspartner oder melden sich beim Vertrieb von Ferrari electronic, der spezialisierte Partner vermittelt. Die Preise sind abhängig vom gewählten Funktionsumfang, der Nutzerzahl und der Backend-Umgebung und können daher variieren. Deshalb werden individuelle Angebote erstellt.
153 Artikel zu „OfficeMaster Suite“
News | Kommunikation | Produktmeldung
Kunden haben die Wahl: OfficeMaster Suite ab sofort auf Microsoft Azure Marketplace verfügbar
Cloud ergänzt On-premises Mit der OfficeMaster Suite von Ferrari electronic steht ab sofort und zum ersten Mal ein Dokumentenaustauschserver auf dem Microsoft Azure Marketplace zur Verfügung. Damit passt der Berliner UC-Pionier sein Flaggschiff modernsten Umgebungen an und öffnet Lösungen zum rechtssicheren Dokumentenaustausch über Next Generation Document Exchange (NGDX) den Weg in die Cloud. Die bewährten…
News | Kommunikation | Services | Tipps
Ferrari electronic bietet für drei Monate kostenlose Vollversion der OfficeMaster Suite 7DX
Der Berliner Unified-Communications-Hersteller Ferrari electronic stellt ab sofort eine kostenlose Vollversion seiner OfficeMaster Suite 7DX zur Verfügung. Die Softwarelösung, die seit vergangenem Herbst auf dem Markt ist, ermöglicht unter anderem eine manipulationssichere Dokumentenübertragung (NGDX oder Fax) in IP-Umgebungen und VoicE-Mail. OfficeMaster Suite 7DX lässt sich standortunabhängig und auf jedem Device betreiben. Damit gehen Unternehmen den…
News | Produktmeldung
Ferrari electronic bringt seine Telefonmitschnitt-Lösung OfficeMaster Call Recording in der Version 5.1 auf den Markt
Der Unified-Communications-Experte Ferrari electronic hat seine Lösung für den Telefonmitschnitt weiter optimiert. OfficeMaster Call Recording ist nun auch für Unternehmen mit einem hohen Bedarf an Leitungen ausgelegt. In der Version 5.1 werden bis zu 500 gleichzeitige Calls über SIP-Leitungen unterstützt. OfficeMaster Call Recording wartet darüber hinaus mit einer optimierten Audio-Qualität und Performance-Steigerungen bei SIP Recording…
News | IT-Security | Kommunikation | Ausgabe 9-10-2024 | Security Spezial 9-10-2024
Next Generation Document Exchange – Sicherer und effizienter Dokumentenaustausch
Der Schutz personenbezogener Daten ist mit dem Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) im Mai 2016 heute gesetzt. Chief Information Security Officers (CISOs) und Datenschutzbeauftragte in Branchen, die mit sensiblen Daten umgehen, wie dem Gesundheitswesen, Banken, Versicherungen und einigen anderen, stehen vor der Herausforderung, diese Daten nicht nur zu schützen, sondern auch für ihren rechtskonformen Austausch und ihre effiziente Verwaltung zu sorgen. Für den sicheren Dokumentenaustausch bietet Ferrari electronic, ein führender deutscher Hersteller von Hard- und Software für Unified Communications, mit der OfficeMaster Suite und Next Generation Document Exchange (NGDX) eine Lösung, die höchste Sicherheitsstandards mit Effizienz vereint.
News | Kommunikation | Services | Ausgabe 3-4-2022
Lösung von Ferrari electronic zum rechtssicheren Dokumententransfer:
On-premises und Cloud – beides ist möglich
Die OfficeMaster Suite von Ferrari electronic verbindet bestehende E-Mail-Systeme mit den Kommunikationswegen NGDX, Fax und Voicemail zu einer intelligenten Unified-Communications-Lösung. Um Nutzern ohne eigene Virtualisierungsumgebung den Zugang zu erleichtern, ist die Lösung ab sofort und als erster Dokumentenaustauschserver überhaupt auf Azure Marketplace erhältlich.
News | Digitalisierung | Geschäftsprozesse | Healthcare IT | IT-Security | Services
Cyberrisiko Digitalisierung und KI – warum Identitäten zum zentralen Sicherheitsfaktor in Kliniken werden
Statement zur DMEA 2026 von Olaf Milde, Manager Solutions Engineering Central Europe bei Imprivata Mit der wachsenden digitalen Vernetzung der Akteure im Gesundheitswesen und dem Einsatz von KI-Agenten steigt auch die Angriffsfläche für Cyberkriminelle. Krankenhäuser gelten heute als besonders attraktive Ziele für Angreifer: Sie verarbeiten hochsensible Patientendaten, betreiben komplexe IT-Infrastrukturen und sind gleichzeitig auf…
News | Business | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Kommunikation | New Work | Services | Tipps
Digitale Souveränität am PC: Ein technischer Leitfaden für echte Kontrolle über Daten und Systeme
Digitale Souveränität beschreibt die Fähigkeit, die eigenen digitalen Ressourcen – Daten, Software, Kommunikationskanäle und Infrastruktur – unabhängig, transparent und selbstbestimmt zu betreiben. In einer IT‑Landschaft, die zunehmend von proprietären Plattformen, Cloud‑Abhängigkeiten und intransparenten Telemetrieströmen geprägt ist, wird dieser Anspruch zu einem zentralen Qualitätsmerkmal moderner IT‑Nutzung. Digitale Souveränität entsteht jedoch nicht durch ein einzelnes Produkt, sondern…
News | Business Process Management | Digitale Transformation | Geschäftsprozesse | Healthcare IT | IT-Security | Kommunikation | Produktmeldung | Services
Neue Funktionen für Dokumentenaustausch unterstützen Digitalisierung und digitale Souveränität im Gesundheitswesen
Auf der DMEA Halle 3.2, Stand D-103: Ferrari electronic stellt neue Version 9 der OfficeMaster Suite vor. Die Ferrari electronic AG, ein Anbieter für Unified-Messaging-Lösungen mit dem Schwerpunkt auf sicheren Dokumentenaustausch, ist vom 21. bis 23. April 2026 auf der DMEA vertreten. Das Berliner Unternehmen zeigt auf dem Gemeinschaftsstand Berlin-Brandenburg (Halle 3.2, Stand D-103) die neue Version…
News | IT-Security | Kommunikation | Lösungen | Ausgabe 11-12-2025
Next Generation Document Exchange: Dokumente sicher und rechtsgültig versenden – Telko-Innovationen inklusive sicherem Dokumentenaustausch
2026 wird im Zeichen der Verbreitung von 5G und ersten Investitionen in 6G, der Integration von künstlicher Intelligenz (KI), massiven Investitionen in Glasfasernetze und neuen Geschäftsmodellen durch Cloud und Edge Computing stehen. Diese Entwicklungen werden die Branche nachhaltig verändern und sorgen für höhere Effizienz und verbesserte Konnektivität. Unbenommen davon muss der sichere Dokumentenaustausch bei allen technischen Möglichkeiten gewährleistet bleiben.
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Mit der Cloud: So einfach gelingt die digitale Dokumentenablage
Unternehmen erkennen die Vorzüge der Digitalisierung immer mehr. Dennoch gibt es vielerorts nach wie vor eine große Menge an papierbasierten Dokumenten, die es heute eigentlich nicht mehr bräuchte. Hier kann die digitale Dokumentenablage aus der Cloud Abhilfe schaffen. Diese zu etablieren, muss nicht kompliziert sein – bereits kleinere Lösungen haben einen großen Effekt. In vielen…
News | Digitale Transformation | Digitalisierung | New Work | Strategien
Digitalisierung: Geschwindigkeit ist kein Risiko – sie ist der neue Standard
Über Jahre war Digitalisierung vor allem eines: komplex. Ob im Mittelstand, in der Verwaltung oder im Konzernumfeld – der Anspruch, Prozesse digital zu transformieren, führte häufig zu überdimensionierten Projekten mit unklarem Return on Investment. Heute jedoch zeichnet sich ein grundlegender Wandel ab: Digitale Exzellenz wird nicht mehr an der Tiefe der Integration, sondern an der…
News | IT-Security | Kommunikation | Rechenzentrum | Services | Ausgabe 9-10-2025 | Security Spezial 9-10-2025
Das zentrale Ziel der IT-Sicherheit – Vertraulichkeit und Integrität von Informationen wahren
Die groß gedachte IT-Sicherheit spannt einen ganz weiten Schutzschirm über die IT und vor allem über ihr Herz, das Rechenzentrum. Von Brandschutztüren, Klimaanlagen, Notstromaggregaten bis hin zu Sicherheitstechnologien von Hard- und Software. Zu entnehmen ist das der 50-seitigen Broschüre über »Elementare Gefährdungen« vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Das ist eine lange Liste, und doch geht es im Kern bei all den Maßnahmen um eine Sache: Den Schutz von Informationen.
News | Business | Kommunikation | Strategien | Ausgabe 7-8-2025
Rich Communications Services – Trends machen auch vor UC nicht halt
In den letzten Jahren haben sich Unified Communications (UC) als wesentlicher Bestandteil moderner Unternehmenskommunikation etabliert, wobei Messengerdienste und in den letzten Monaten Rich Communications Services (RCS) besonders herausstechen. Messengerdienste wie WhatsApp Business, Slack und Teams sind aus dem Unternehmensumfeld kaum noch wegzudenken, da sie Nutzern effiziente und unkomplizierte Kommunikationswege bieten. Der Trend geht hin zu einer zunehmend integrierten Kommunikation, bei der funktionale Grenzen zwischen verschiedenen Kommunikationsdiensten verschwimmen.
News | Cloud Computing | IT-Security | Strategien | Ausgabe 5-6-2025
Attacken in der Cloud und On-Premises präventiv abwehren – One Single Source of Truth
Im Interview erläutert Lothar Geuenich, VP Central Europe bei Check Point Software Technologies, die Vorteile der Infinity-Plattform, den Einsatz von KI und die Anforderungen der Kunden. Durch den Hybrid-Mesh-Ansatz werden hybride Umgebungen sowohl in der Cloud als auch On-Premises abgedeckt.
News | Digitalisierung | Kommunikation | E-Government | Ausgabe 5-6-2025
Cloud, KI und Kommunikation – Digitalisierungstrends in Ämtern und Behörden
Die Digitalisierung ist entscheidend für die Effizienz, Transparenz und Bürgernähe von Kommunen und Behörden. Sie reagiert auf die Erwartungen der Bürger und Unternehmen an schnelle und unkomplizierte öffentliche Dienstleistungen. Bereits finanziell überschaubare Investitionen in Unified-Communications-Lösungen verbessern die Online-Kommunikation und Integration in bestehende digitale Abläufe.
News | Cloud Computing | Infrastruktur | IT-Security | Rechenzentrum | Strategien
Einmal in die Cloud und wieder zurück: Unternehmen wollen wieder mehr Kontrolle über ihre IT-Infrastruktur
Das Thema Cloud ist in fast allen IT-Abteilungen nach wie vor allgegenwärtig. Aber immer häufiger stellt sich auch Ernüchterung ein: Die hohen Erwartungen an Kosteneinsparungen und Komplexitätsreduktion haben sich nicht überall erfüllt – oft ist sogar das Gegenteil eingetreten. Hinzu kommen neue Unsicherheiten durch aktuelle geopolitische Veränderungen und eine neue Wahrnehmung der Bedeutung von digitaler…
News | Digitalisierung | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
Die Bedeutung des Change Managements bei der Einführung von künstlicher Intelligenz
Die Einführung von künstlicher Intelligenz (KI) in Unternehmen ist eine transformative Veränderung, die mit zahlreichen Herausforderungen und Chancen einhergeht. Während die Technologie enormes Potenzial zur Effizienzsteigerung, Automatisierung und Innovation bietet, kann ihre Implementierung auf Widerstand stoßen, wenn sie nicht angemessen begleitet wird. Hier kommt das Change Management ins Spiel – ein entscheidender Erfolgsfaktor für die…
News | Healthcare IT | Kommunikation | Ausgabe 3-4-2025
Integrierte Kommunikation notwendig – Sicherer Dokumentenaustausch im Gesundheitswesen
Auch im Jahr 2025 wird das Gesundheitswesen in Deutschland erheblich von der Digitalisierung bestimmt, wobei technologische Fortschritte sowohl Chancen als auch Herausforderungen mit sich bringen. In diesem Kontext sind insbesondere künstliche Intelligenz (KI) und elektronische Patientenakten (ePA) zentrale Themen der Veränderung, die nicht alleinstehend betrachtet werden können. Der geschützte digitale Dokumentenaustausch zwischen den hoch vernetzten Akteuren im Gesundheitswesen steht dabei oft im Mittelpunkt der Digitalisierungsbestrebungen.
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Den Wettbewerb um Cybersecurity-Talente gewinnen
Die Sicherheitslage im Cyberspace wird zunehmend angespannter. Das liegt unter anderem daran, dass es für Unternehmen immer schwieriger wird, Cybersecurity-Fachpersonal zu finden. Die Folge: klaffende Lücken in der Verteidigung. Experten nennen die drei wichtigsten Punkte einer holistischen Strategie im Wettbewerb um IT-Sicherheitsfachkräfte. Es gibt gewisse Grundvoraussetzungen für Arbeitgeber, um Spezialistinnen und Spezialisten anzuwerben und…
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Großer KI-Optimismus der Sicherheitsexperten trifft auf die Datensilo-Realität
Datensilos hemmen generative KI dabei, Unternehmen zu schützen. Jedem vierten Unternehmen in Deutschland fehlt die klare Strategie zum KI-Einsatz für den Cyberschutz. Das Sicherheitsunternehmen Ivanti hat eine neue Studie veröffentlicht, die sich mit der ambivalenten Einstellung von Sicherheitsteams mit Blick auf generative KI (GenAI) beschäftigt. Der Bericht mit dem Titel »Generative KI und Cybersicherheit:…