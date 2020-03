Ferrari electronic bietet für drei Monate kostenlose Vollversion der OfficeMaster Suite 7DX

Der Berliner Unified-Communications-Hersteller Ferrari electronic stellt ab sofort eine kostenlose Vollversion seiner OfficeMaster Suite 7DX zur Verfügung. Die Softwarelösung, die seit vergangenem Herbst auf dem Markt ist, ermöglicht unter anderem eine manipulationssichere Dokumentenübertragung (NGDX oder Fax) in IP-Umgebungen und VoicE-Mail. OfficeMaster Suite 7DX lässt sich standortunabhängig und auf jedem Device betreiben. Damit gehen Unternehmen den entscheidenden Schritt zur Digitalisierung ihrer Prozesse – in einer Zeit, in der sie immer mehr auf Home Office setzen (müssen). Das Angebot von Ferrari electronic gilt ab sofort und endet am 30. Juni 2020.

Corona bestimmt zurzeit das gesellschaftliche Leben, aber gerade in Krisenzeiten ist es unablässig, sowohl die Mitarbeiter*innen zu schützen als auch den Geschäftsbetrieb am Laufen zu erhalten. Das muss in Pandemie-Zeiten oberstes Gebot sein, ohne dass Workflows in Unternehmen und Behörden abreißen. Jetzt gilt es, digitale Lösungen zur Sicherheit von Unternehmen, Behörden und Verwaltungen zu schaffen. Mehr denn je sind sie gefordert, das Prinzip des papierlosen Büros voranzutreiben und ihren Mitarbeiter*innen das Arbeiten aus dem Homeoffice zu ermöglichen.

Sichere Dokumentenübertragung mit jedem Device, überall verfügbar

Mit der OfficeMaster Suite 7DX gelingt der entscheidende Schritt zur Digitalisierung der Prozesse hin zum papierlosen Büro, denn die Software ermöglicht das durchgängige Arbeiten an und den rechtssicheren Versand von digitalen Dokumenten, auch über Unternehmensgrenzen hinweg. Mit der Softwarelösung verbinden Unternehmen ihr E-Mail-System mit den Kommunikationswegen NGDX, Fax, SMS und VoicE-Mail zu einer echten Unified-Communications-Lösung. Das verschafft Unternehmen gerade in schwierigen Situationen die Flexibilität, ihre Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten zu lassen, ohne dass die Workflows unterbrochen werden.

Einfach registrieren und sofort loslegen

Alles, was Unternehmen ihren Mitarbeiter*innen an die Hand geben müssen, ist ein Device zum Arbeiten mit einem E-Mail-Client. Die Unternehmen registrieren sich auf dem Serviceportal https://service.ferrari-electronic.de und laden eine kostenfreie Testlizenz der OfficeMaster Suite 7DX mit den Funktionalitäten Fax, NGDX und VoicE-Mail herunter, die sie dann der Belegschaft zur Verfügung stellen können. Die Testlizenzen haben eine Laufzeit von drei Monaten und enden spätestens zum 30. Juni 2020. Dieses Angebot gilt ab sofort.

Weitere Informationen finden Sie unter:

https://ngdx.ferrari-electronic.de

https://www.ferrari-electronic.de

Wie digital sind Deutschlands Unternehmen? Eine spannende Frage, die sich selbst mit Blick auf aktuelle Studien nicht eindeutig beantworten lässt. Während der Digitalisierungsindex Mittelstand 2019/2020 allen Branchen und Unternehmensgrößen einen steigenden Digitalisierungsgrad zuschreibt, hinken laut Bitkom Research 58 Prozent der Unternehmen in Sachen Digitalisierung hinterher. Eine weitere Erkenntnis der Bitkom-Umfrage: Je größer eine Firma, desto eher sieht sie sich auf den vorderen Plätzen. Der Anschluss gelingt mit Hilfe intelligenter Unified-Messaging-Lösungen wie OfficeMaster Suite 7 DX von Ferrari electronic, die Unter­nehmen jeglicher Größe und Branche zu einer kosteneffizienten und unkomplizierten Migration in die digitale Welt verhilft. Das Gros der Unternehmen hat längst erkannt, dass die Digitalisierung essenziell für den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit und eine effiziente Gestaltung des Arbeitsalltags ist. Entsprechend hoch sind die Digitalisierungsbestrebungen in Firmen mit mehr als 2.000 Mitarbeitern: 71 Prozent der für die Bitkom-Studie befragten Unternehmen dieser Größe schätzen sich selbst als Pioniere der digitalen Transformation ein. Und auch in Deutschlands Kommunen geht die digitale Transformation voran: Ab April sind sie gesetzlich verpflichtet, Rechnungen digital empfangen und weiterverarbeiten zu können. Dieser positiven Entwicklung entgegen steht die Selbsteinschätzung von Firmen mit bis zu 99 Mitarbeitern. Weit mehr als die Hälfte der Befragten empfindet sich als Nachzügler in Sachen Digitalisierung. Vier Prozent fürchten, den Anschluss bereits verpasst zu haben. Anschluss verpasst? So lässt sich bei der Digitalisierung aufholen. Den notwendigen Auftrieb in Sachen Digitalisierung bringt die OfficeMaster Suite 7 DX des Berliner UC-Herstellers Ferrari electronic. Die Softwarelösung digitalisiert den Dokumenteneingang und -ausgang eines Unternehmens, indem sie das vorhandene E-Mail-System mit den Kommunikationswegen NGDX, Fax, SMS und VoicE-Mail zu einer echten Unified-Communications-Lösung verbindet. Eine Kopplung an mobile Endgeräte ist ebenfalls möglich. Damit setzt die OfficeMaster Suite 7 DX bei der Kommunikation als Grundpfeiler jedes erfolgreichen Unternehmens an und schafft die Basis für einen rechts- und manipulationssicheren, branchenübergreifenden digitalen Dokumentenaustausch. Die Lösung ist ohne ein zusätzliches Anwenderprogramm und unmittelbar nach Einrichtung der Telefonverbindung funktionsfähig, zusätzliche Investitionen in Hard- oder Software sind nicht notwendig. NGDX – rechts- und manipulationssichere Alternative zur E-Mail Den rechts- und manipulationssicheren Dokumentenaustausch in IP-Umgebungen bewerkstelligt die OfficeMaster Suite 7 DX über ihr Feature »Next Generation Document Exchange« (NGDX). Es übermittelt Dokumente im Original, verlustfrei und End-to-End als PDF an den Empfänger. Formatierungen, Farben und selbst hohe Auflösungen bleiben erhalten. Potenziell schädliche, aktive Inhalte wie Hyperlinks oder Applikationen sind hingegen vom Transfer ausgeschlossen. Der Dokumentenversand erfolgt in sehr hoher Geschwindigkeit: Bei reiner IP-Übertragung können die Dokumente bis zu hundertfach schneller als per Fax übermittelt werden – selbst ohne NGDX-Gegenstelle. Quittiert wird die erfolgreiche Übermittlung mit einem qualifizierten Sendebericht. Dieser hat selbst vor Gericht Bestand und zeigt jederzeit an, welche Dokumente bereits versendet und empfangen wurden. Kommt es zum digitalen Austausch unternehmenskritischer oder sensibler Daten, sind die Sicherheitsbedenken verständlicherweise groß. Unter Einsatz von NGDX sind diese allerdings unbegründet: Das System basiert auf aktuellen ITU-Kommunikationsstandards und lässt sich durch den optionalen Einsatz der Blockchain-Technologie vertrauenswürdig absichern. Für höchsten Manipulationsschutz kann diese »End-to-End«-Übertragung zusätzlich verschlüsselt oder digital signiert werden und entspricht somit selbst höchsten Sicherheitsansprüchen. Damit ist NGDX neben dem Fax die erste rechtssichere Alternative zur E-Mail. Analog zu fahren, wird in Zukunft nicht mehr genügen. Um Schritt zu halten, müssen Unternehmen jeglicher Größe und Branche ihre Geschäftsprozesse konsequent digitalisieren – besser heute als morgen. Mit der OfficeMaster Suite 7 DX liefert Ferrari electronic die Basis. www.ferrari-electronic.de Illustration: © bookzv/shutterstock.com

