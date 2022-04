Die OfficeMaster Suite von Ferrari electronic verbindet bestehende E-Mail-Systeme mit den Kommunikationswegen NGDX, Fax und Voicemail zu einer intelligenten Unified-Communications-Lösung. Um Nutzern ohne eigene Virtualisierungsumgebung den Zugang zu erleichtern, ist die Lösung ab sofort und als erster Dokumentenaustauschserver überhaupt auf Azure Marketplace erhältlich.

Nicht selten stehen insbesondere kleine Systemhäuser vor folgendem Dilemma: Um Investitionskosten zu sparen, möchte der Kunde auf eine eigene IT-Infrastruktur verzichten und diese stattdessen in die Cloud verlagern. Das Systemhaus wiederum hostet keine eigene Cloud und kann diesem Wunsch nicht nachkommen. Eine Möglichkeit, beide Parteien auf einen Nenner zu bringen ist, die entsprechenden Lösungen über einen Online-Marktplatz zu nutzen.

Dokumentenaustauschserver in der Cloud. Ferrari electronic unterstützt diesen Ansatz und stellt seine Dokumentenaustauschlösung OfficeMaster Suite nun auch über den Microsoft Azure Marketplace zur Verfügung. Nutzer der Software haben so die Möglichkeit, ihre Infrastruktur zu reduzieren und einen Teil der Anwendungen in die Cloud auszulagern. Denkbar ist dies beispielsweise im Bereich der Telefonie. Ausgewählte Rufnummern lassen sich von der Telefonanlage entkoppeln, über den Provider auf Azure Marketplace leiten und gezielt verteilen. Der Anwender behält die Hoheit über die Abläufe, betreibt diese aber in der Cloud.

Anzeige

Mit diesem Schritt passt Ferrari electronic seine OfficeMaster Suite modernsten Umgebungen an und öffnet dem rechtssicheren Dokumentenaustausch den Weg in die Cloud. Die bewährten Funktionen der Lösung bleiben dabei unverändert erhalten. Bereits vorhandene E-Mail-Systeme und Kommunikationswege wie Next Generation Document Exchange (NGDX), Fax, SMS und Voicemail werden auch weiterhin zu einer modernen Unified-Communications-Lösung verbunden. Durch die Möglichkeit, auch hybride Dokumente zu übertragen, lassen sich papiergebundene mit digitalen Prozesse verbinden. Wird NGDX mit einem BPM-System gekoppelt, können die übermittelten Dokumente automatisch erfasst, Inhalte extrahiert und weitere Prozessschritte angestoßen werden.

Sichere Installation innerhalb weniger Minuten. Neben dem Erwerb der Lizenz bedarf es lediglich eines Zugangs zum Azure Marketplace, über den die OfficeMaster Suite und die notwendige Infrastruktur zur Verfügung gestellt werden. Die Installation selbst ist innerhalb weniger Minuten abgeschlossen, was den Anwendern im Vergleich zur On-premises-Lösung einen enormen Zeitvorteil bietet. Auch die Konfiguration und das Verbinden mit Microsoft 365 (Exchange online) sind mit wenigen Klicks erledigt. Nach Eingabe der IP-Adresse und Anbindung an den SIP-Trunk stehen alle Funktionen der OfficeMaster Suite zur Verfügung. Updates auf die jeweils aktuelle Version können jederzeit unkompliziert angestoßen werden.

Ohne Abstriche erhalten bleibt auch der hohe Sicherheitsstandard. So findet der Austausch der Dokumente in einer abgesicherten Umgebung statt, die Übertragung bleibt über den gesamten Kommunikationsweg verschlüsselt. Die Daten selbst sind in Deutschland hinterlegt, auch der SIP-Trunk ist hier angeschlossen.

Die Integration der Lösung in den Microsoft Azure Marketplace zeigt, dass die Notwendigkeit von Bestandsprozessen kein Hindernis für eine erfolgreiche Migration in die Cloud sein muss. Auch hier lassen sich ein vertrauenswürdiger, manipulationssicherer Dokumentenaustausch realisieren, etablierte Technologien uneingeschränkt weiterführen und Postfächer problemlos in Microsoft 365 integrieren – selbst ohne eigene Virtualisierungsumgebung.