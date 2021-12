Kunden haben die Wahl: OfficeMaster Suite ab sofort auf Microsoft Azure Marketplace verfügbar

Cloud ergänzt On-premises

Mit der OfficeMaster Suite von Ferrari electronic steht ab sofort und zum ersten Mal ein Dokumentenaustauschserver auf dem Microsoft Azure Marketplace zur Verfügung. Damit passt der Berliner UC-Pionier sein Flaggschiff modernsten Umgebungen an und öffnet Lösungen zum rechtssicheren Dokumentenaustausch über Next Generation Document Exchange (NGDX) den Weg in die Cloud. Die bewährten Funktionen der OfficeMaster Suite bleiben dabei vollumfänglich erhalten, ebenso der hohe Sicherheitsstandard: Der Zugang zum SIP-Trunk erfolgt über eine abgesicherte Telefonie-Anbindung in die Cloud, die Daten sind in Deutschland hinterlegt und ihre Übertragung verschlüsselt.

Die OfficeMaster Suite von Ferrari electronic verbindet bestehende E-Mail-Systeme mit den Kommunikationswegen NGDX, Fax, SMS und Voicemail zu einer intelligenten Unified-Communications-Lösung. Bislang stand sie den Kunden on-premises zur Verfügung, die Virtualisierungsumgebung musste vom Nutzer bereitgestellt werden. Bei einem Bezug über den Azure Marketplace ist dies nicht mehr notwendig.

Neben dem Erwerb der Lizenz braucht es lediglich einen Zugang zum Azure Marketplace, über den die OfficeMaster Suite und die notwendige Infrastruktur zur Verfügung gestellt werden. Die Installation selbst ist innerhalb weniger Minuten abgeschlossen, was den Anwendern im Vergleich zur On-premises-Lösung einen enormen Zeitvorteil bietet. Auch die Konfiguration und das Verbinden mit Microsoft 365 (Exchange online) sind mit wenigen Klicks erledigt. Nach Eingabe der IP-Adresse und Anbindung an den SIP-Trunk stehen alle Funktionen der OfficeMaster Suite zur Verfügung. Updates auf die jeweils aktuellste Version können jederzeit unkompliziert angestoßen werden.

Dokumentenaustauschserver in der Cloud

Die Bereitstellung der OfficeMaster Suite über den Azure Marketplace gibt Anwendern die Möglichkeit, ihre Infrastruktur zu reduzieren und einen Teil der Anwendungen in die Cloud auszulagern. Denkbar ist dies beispielsweise im Bereich der Telefonie. So lassen sich ausgewählte Rufnummern von der Telefonanlage entkoppeln, über den Provider auf Azure Marketplace leiten und gezielt verteilen. Der Anwender behält die Hoheit über die Abläufe, betreibt diese aber in der Cloud.

»Die Integration unserer Lösung in den Microsoft Azure Marketplace zeigt, dass die Notwendigkeit von Bestandsprozessen kein Hindernis für eine erfolgreiche Migration in die Cloud sein muss. Ein vertrauenswürdiger, manipulationssicherer Dokumentenaustausch ist auch hier möglich. Etablierte Technologien wie das Fax lassen sich uneingeschränkt weiterführen und Postfächer problemlos in Microsoft 365 integrieren«, erklärt Chris Helbing, Director Product Management bei Ferrari electronic.

Seine hohen Sicherheitsstandards erfüllt Ferrari electronic auch unter Azure Marketplace. Der Austausch der Dokumente findet in einer abgesicherten Umgebung statt, die Übertragung bleibt über den gesamten Kommunikationsweg verschlüsselt. Die Daten selbst sind in Deutschland hinterlegt, auch der SIP-Trunk ist hier angeschlossen.

www.ferrari-electronic.de

