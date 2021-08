peoplefone SIP-TRUNK für Rainbow zertifiziert

Strategische Partnerschaft mit paneuropäischem VoIP-Anbieter eröffnet Alcatel-Lucent Enterprise neue Absatzchancen für CPaaS-Lösung.

Alcatel-Lucent Enterprise, Anbieter für Kommunikations-, Netzwerk- und Cloud-Lösungen, und der paneuropäische Voice over IP-Provider peoplefone intensivieren ihre Zusammenarbeit und haben peoplefones SIP-TRUNK nun auch für Rainbow zertifiziert.

Durch die Zusammenarbeit profitieren die Partner und Kunden der beiden Unternehmen von einer effizienten Erweiterung der bereits bekannten UCaas-/CPaas-Plattform Rainbow, um SIP-basierende Cloud- Kommunikationsfunktionen. Die Kombination beider Technologien bieten Unternehmen eine zukunftssichere Kommunikationsplattform, die sich zudem sehr einfach in bereits bestehende Kommunikationsinfrastrukturen integrieren lässt.

Mithilfe der Cloud-basierten Technologie können Unternehmen Echtzeit-Kommunikation in verschiedene Geschäftsanwendungen und Prozesse integrieren. Das erleichtert nicht nur die Kommunikation, sondern macht die digitale Interaktion im Unternehmen auch schneller, einfacher und sicherer. Alcatel-Lucent Enterprise bietet im Rahmen zahlreicher Technologie-Partnerschaften branchenspezifische Lösungen, unter anderem für den öffentlichen Sektor, das Gesundheitswesen, das Bildungswesen oder die Hotellerie. Die Zertifizierung erfolgte im Mai 2021 für die Schweiz, Deutschland, Österreich und Frankreich, wo jeweils die gleiche SIP-TRUNK-Technologie von peoplefone zum Einsatz kommt. Die »peoplefone SIP-TRUNK-Option« ist somit für Partner von peoplefone sofort in Rainbow zur Aktivierung sichtbar.

peoplefone ist vor allem im Bereich Geschäftskunden äußerst erfolgreich, pflegt allein in der Schweiz mit über 1.000 Installationspartnern eine enge Zusammenarbeit und ist seit längerem für die OXO Connect-Plattform sowie den OmniPCX Enterprise Communication Server von Alcatel-Lucent Enterprise zertifiziert. peoplefone vertreibt die Produkte von Alcatel-Lucent Enterprise ausschließlich in Zusammenarbeit mit ihren Partnern. Alcatel-Lucent Enterprise und peoplefone arbeiten bereits mit zahlreichen gemeinsamen Partnern in der Schweiz, Deutschland, Österreich, Polen, Frankreich und anderen Märkten zusammen, die wiederum Produkte von Alcatel-Lucent Enterprise vertreiben und ihren Kunden nun ein noch breiteres Lösungsportfolio im Bereich Unified Communications anbieten können.

Die Partnerschaft ist für Alcatel-Lucent Enterprise von großer strategischer Bedeutung. »Wir freuen uns sehr über diese Intensivierung unserer bisherigen Kooperation, da sie uns Zugang zu einer großen Zahl neuer Vertriebspartner eröffnet, die bereits mit peoplefone arbeiten«, so Laurent Paterac, Länderchef Alcatel-Lucent Enterprise in der Schweiz. »Durch die Zertifizierung sind wir außerdem in der Lage, Sprach-Funktionen mit Cloud-PBX sowohl für unsere bestehende KMU-Kundenbasis als auch unsere Rainbow UCaaS-Kunden anzubieten.«

Über Alcatel-Lucent Enterprise

Alcatel-Lucent Enterprise liefert individuelle Technologieerlebnisse, mit denen Unternehmen alles miteinander vernetzen können, um im digitalen Zeitalter erfolgreich zu sein. Die sicheren und nachhaltigen Netzwerk-, Kommunikations- und Cloud-Lösungen werden flexibel implementiert: in der Cloud, vor Ort oder hybrid. Alle Lösungen bieten integrierte Sicherheit und schonen die Umwelt. Mehr als 100 Jahre Engagement für Innovation und den Erfolg der Kunden haben Alcatel-Lucent Enterprise zu einem führenden Anbieter gemacht, der heute mehr als eine Millionen Kunden in aller Welt betreut. Mit seinem Hauptsitz in Frankreich und mehr als 3.400 Geschäftspartnern weltweit verbindet das Unternehmen globale Reichweite mit lokaler Ausrichtung. www.al-enterprise.com | LinkedIn | Twitter | Facebook | Instagram

