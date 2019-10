Prior1 RZ-Check – Das Beste aus dem Rechenzentrum herausholen

In den meisten Bestandsrechenzentren gib es noch erhebliche Optimierungspotenziale bei den Prozessen, der Betriebssicherheit und der Energieeffizienz.

Um den steigenden Anforderungen an eine moderne Verwaltung und hinsichtlich Industrie 4.0 gerecht zu werden, rüsten viele Rechenzentrumsbetreiber ihre Informationstechnologie im Laufe der Jahre auf. Dabei wird häufig die Optimierung der Infrastruktur, beispielsweise der Stromversorgung, Klimatisierung und Umgebungsbedingungen, aus den Augen verloren. In Gesprächen mit Betreibern stellt sich dann heraus, dass diese oftmals nicht wissen, wie hoch der Stromverbrauch des Rechenzentrums ist, wie die Klimatisierung erfolgt und wie es um die Energieeffizienz gestellt ist. Mit dem RZ-Check der Prior1 GmbH werden exakt solche Optimierungspotenziale in Bezug auf Prozesse, Betriebssicherheit und Energieeffizienz in Bestandsrechenzentren aufgedeckt.

Im Interview erklärt Oliver Fronk, Leitung Projektberatung bei Prior1, welche Anforderungen heutzutage an ein Rechenzentrum gestellt werden und wie der RZ-Check dabei helfen kann.



Wieso sollten Rechenzentren nach einiger Zeit von Fachkräften genauer unter die Lupe genommen werden?

Rechenzentren sind komplexe, dynamische Systeme, die ständigen Änderungen hinsichtlich der technischen und organisatorischen Anforderungen unterliegen. Nehmen wir als Beispiel Industrie 4.0. Immer mehr Unternehmen rüsten auf, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Auf den ersten Blick scheinen Betreiber dabei alles richtig gemacht zu haben, doch bei genauerem Hinsehen fällt auf, dass Kleinigkeiten missachtet wurden, die einen optimalen Betrieb gefährden. Es ist eine permanente Herausforderung, ein optimales Verhältnis zwischen Technik und Organisation zu finden und gleichzeitig alle Anforderungen an Verfügbarkeit, Sicherheit und Energieeffizienz zu erfüllen. Die Erfahrung zeigt außerdem, dass es in vielen Rechenzentren große Sicherheitsrisiken und Energieeinsparungspotenziale gibt, wodurch die Kosten gesenkt und die Umwelt geschont wird. Die Erfahrung zeigt, dass trotz interner Richtlinien und Überprüfungen immer wieder Missstände auftreten, die erst bei der Besichtigung von externen und herstellerunabhängigen Spezialisten aufgedeckt werden. Erst der Blick von Außenstehenden, losgelöst von unternehmensgeprägten Vorlieben und Neigung ermöglicht eine neutrale Betrachtung und Bewertung. So werden gezielt Schwachstellen aufgedeckt und Impulse für eine Steigerung der Qualität des Rechenzentrumsbetriebs gegeben. Außerdem entspricht das Rechenzentrum dadurch dem aktuellen Stand der Technik und erfüllt die aktuellen gesetzlichen Vorgaben und Normen.



Was ist unter einer unabhängigen Begutachtung zu verstehen?

Wir nennen die Analyse des Bestandsrechenzentrums RZ-Check und bieten diesen in Form eines 1-Tages-Audits mit einer Vor-Ort-Begehung und qualifizierten Bewertungen an. Wir vereinen in unserem Hause unterschiedliche Disziplinen und können auf einen großen Erfahrungsschatz blicken. Neben Projektingenieuren und -ingenieurinnen sowie Planern und Planerinnen haben wir Mitarbeitende, die jahrelang als RZ-Manager, IT-Leiter oder im Bereich der RZ-Zertifizierung tätig waren. Dank der unterschiedlichen Gebiete betrachten wir den Betrieb und die Organisation als ein ineinandergreifendes und voneinander abhängiges Gebilde.



Könnten Sie den Ablauf des Audits bitte etwas genauer erklären?

Ja, gerne. Unsere erfahrenen Berater und Beraterinnen führen gemeinsam mit dem Kunden den RZ-Check durch. Bei der Analyse beachten wir die individuellen Anforderungen an Verfügbarkeit und Schutz des Rechenzentrums beziehungsweise des Serverraums. Dabei betrachten und bewerten wir über 200 Einzelaspekte aus den Bereichen: Konzepte und Prozesse, Risiko und Ereignisse, Standort und Gebäudekonstruktion, Stromversorgung, Klimatisierung/Umgebungsbedingungen, Energieeffizienz, Brandgefahr und Brandschutz, Wassergefahr und Wasserschutz, Zugangs- und Einbruchschutz, Ordnung und Sauberkeit, Netzwerkverkabelung und Datenanbindung. Dafür gehen wir von Außen nach Innen vor. Das heißt, wir schauen zunächst, wo liegt das Gebäude, sind Bahntrassen in der Nähe, auf denen gefährlicher radioaktiver Müll transportiert wird usw. So arbeiten wir uns Schritt für Schritt vor, bis wir schließlich beim Stromkabel angekommen sind. Anhand der Vielzahl an Aspekten und Bereichen ist gut ersichtlich, wie komplex das Thema ist und an wie vielen Schrauben gedreht werden kann, um das Rechenzentrum zu optimieren.



Auf welcher Grundlage basiert der Check?

Wir haben den RZ-Check aus der Rechenzentrumsnorm EN 50600 abgeleitet. Diese liefert ja umfassende Vorgaben im Hinblick auf die Planung, den Neubau sowie den Betrieb von Rechenzentren. Dabei definiert sie Anforderungen an die Gewerke wie Baukonstruktion, Elektroversorgung, Klimatisierung, Verkabelung und Sicherheitssysteme. Als erste Norm in Europa hat sie eine einheitliche Regelung gebracht, die ganz klar beschreibt, wie ein Rechenzentrum sein muss. Für uns beziehungsweise unseren Kunden bietet das den Vorteil, dass es nur noch einen Standard gibt und wir das Audit danach ausrichten. Da wir im Gremium zur Erarbeitung der EN 50600 sind, wissen wir immer relativ früh, welche Überarbeitungen anstehen. Diese neuen Punkte lassen wir selbstverständlich schon in den RZ-Check einfließen, so dass der Betreiber heute schon die Überprüfung von morgen bekommt. Unser Check ist ein Tool, das lebt und ständig erweitert wird. Außerdem berücksichtigt er den BSI-Grundschutz und den Blauen Engel für energiebewussten Rechenzentrumsbetrieb. Rechenzentren, die mit dem Blauen Engel ausgezeichnet werden, stellen mit möglichst wenig Hardware eine energieeffiziente Rechenleistung bereit. Genau das ist eine Herzensangelegenheit von uns, denn wir sind in einer energieintensiven Branche tätig und tragen eine besondere Verantwortung Energieeffizienz und Klimaschutz voranzutreiben. Aus diesen Gründen ist es für uns auch so wichtig, dass Rechenzentren bestmöglich betrieben werden.



Was bekommen die Betreiber nach dem Audit an die Hand?

Nach dem 1-Tages-Audit erhält der Kunde eine ganzheitliche, neutrale und übersichtliche Bewertung der Betriebssicherheit und Energieeffizienz des Rechenzentrums. In der nutzbringenden Kurzanalyse zeigen wir gezielt Stärken und Schwächen auf, so dass anhand der Ist-Situation Optimierungspotenziale abgeleitet werden können. Viele sind einfach und kurzfristig durchführbar, aber auch längerfristige und strategische Maßnahmen resultieren aus unserem RZ-Check. Als Beispiele können hier Empfehlungen zur Verbesserung von Energieverbrauch- und kosten oder eine Entscheidungsgrundlage für Investitionen genannt werden. Abschließend lässt sich sagen, dass der RZ-Check eine sinnvolle Investition in ein langlebiges, bedarfsoptimiertes Rechenzentrum ist.

Weitere Informationen zum RZ-Check unter:

https://www.prior1.com/rz-planungberatung/rz-check/

Die Prior1 GmbH ist der Experte bei allen Fragen rund um ein betriebssicheres Rechenzentrum. Das 60 MitarbeiterInnen starke Unternehmen mit Hauptsitz in Sankt Augustin sowie weiteren Niederlassungen in Berlin, Karlsruhe, München und Westerburg, hat sich nicht nur auf die Planung, den Bau und die Ausstattung von Rechenzentren und Serverräumen spezialisiert. Vielmehr ist sie auch die erste Wahl, wenn es um Betriebsoptimierungen und Strategien bezüglich Outsourcing und Colocation geht. Netzwerkplanungen und -verkabelung, Zertifizierungen, Workshops und beispielsweise Feinstaub- und Energieeffizienzanalysen gehören ebenso in das Aufgabengebiet. Parallel dazu leistet das eigene Montage- und Serviceteam seinen Beitrag zum ausfallsicheren Betrieb der IT-Infrastruktur. Dank der jahrzehntelangen Erfahrung werden so passgenaue Lösungen ermittelt. Die Errichtung des Rechenzentrums als schlüsselfertige Umsetzung erfolgt als Generalunternehmer oder Bauherrenvertreter unter anderem für Raum-in-Raum-Systeme, Container, Klimatisierung und Brandschutz. Konform der Unternehmensmission »Prior1 strebt nach unternehmerischer Freiheit durch nachhaltiges und menschliches Wirtschaften!« nimmt neben höchster Qualität in Umsetzung und Service auch der verantwortungsvolle Umgang mit der Umwelt einen hohen Stellenwert ein.

Prior1 ist Mitglied der Gemeinwohlökonomie und hat hier ihre erste Bilanzierung erstellt und veröffentlicht. Weitere Informationen dazu unter: https://www.prior1.com/nachhaltigkeit/

Besuchen Sie Prior1 vom 13. bis 14. November 2019 auf der Data Centre World in Frankfurt a. M.