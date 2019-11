Internet Shutdown schädigt Wirtschaft massiv

22.11.2019

Fast sechs Tage ist der Iran schon ohne Internet. Der Shutdown ist eine Reaktion der Behörden auf die anhaltenden Proteste im Land. Bei deren Niederschlagung sollen schon über 100 Menschen gestorben sein. Bei seinem extrem brutalen Vorgehen gegen die Demonstranten will das Regime keine Zeugen. Auslöser der Proteste war eine Erhöhung der Benzinpreise. Die Sanktionen gegen das Land haben den Iran in eine tiefe Wirtschaftskrise gestürzt. Die könnte sich indes durch die Abschaltung des Internets weiter verschärfen. Laut dem The Cost of Shutdown Tool von von NetBlocks.org beläuft sich der wirtschaftliche Schaden für die islamische Republik pro Tag auf rund 61 Millionen US-Dollar. Zum Vergleich: Eine totale Netzabschaltung in Deutschland würde etwa eine Milliarde US-Dollar pro Tag kosten. Mathias Brandt

https://de.statista.com/infografik/20063/geschaetzter-wirtschaftlicher-schaden-pro-tag-an-dem-das-internet-abgeschaltet-ist/

