Nvidia: Gewinn von 4 auf 120 Milliarden US-Dollar in drei Jahren gesteigert

Nvidia hat im Geschäftsjahr 2025 einen Nettogewinn von 120 Milliarden US-Dollar ausgewiesen. Damit gehört der Chipkonzern zu einem kleinen Kreis von US-Techunternehmen, die in einem Geschäftsjahr einen Nettogewinn von mehr als 100 Milliarden US-Dollar erzielen – neben Alphabet, Apple und Microsoft. Wie die Statista-Grafik zeigt, liegt Nvidia damit nur hinter Alphabet, das für 2025 einen Nettogewinn von 132 Milliarden US-Dollar gemeldet hat. Diese Summe gilt als der bislang höchste jemals ausgewiesene Jahresgewinn eines US-Unternehmens.
Auffällig ist vor allem die Geschwindigkeit des Anstiegs: Vor drei Jahren lag Nvidias Nettogewinn noch bei lediglich 4,4 Milliarden US-Dollar. Andere Konzerne brauchten deutlich länger für einen vergleichbaren Sprung auf mehr als 100 Milliarden US-Dollar. Apple und Microsoft erreichten diese Marke erst in ihrem jüngsten Geschäftsjahr, Alphabet erstmals 2024.
Nvidia hat seinen Hauptsitz in Santa Clara, Kalifornien, und wurde 1993 von Jensen Huang gegründet. Nvidia ist Marktführer im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI), beschleunigt Rechenprozesse und ermöglicht durch seine fortschrittlichen Technologien und Lösungen generative KI-Anwendungen wie ChatGPT. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen über 36.000 Mitarbeiter. Matthias Janson
https://de.statista.com/infografik/35907/jaehrlicher-gewinn-von-nvidia-alphabet-apple-und-microsoft–in-mrd-us-dollar-%252A/?lid=mivzpcp8b92v
Wie entwickelt sich der Cloud-Markt?
In den vergangenen Jahren ist der Markt für Cloud-Infrastrukturdienste stark gewachsen, da immer mehr IT-Services in die Cloud verlagert wurden. Laut Synergy Research stiegen die Umsätze mit Cloud-Infrastrukturdiensten im vergangenen Jahr um 90 Milliarden US-Dollar auf 419 Milliarden US-Dollar – ein fast neunfacher Anstieg seit 2017 [1]. Und nachdem sich das Marktwachstum im Jahr 2023 auf knapp unter 20 Prozent verlangsamt hatte, führte der Aufstieg generativer KI und der damit verbundene Bedarf an Cloud-Computing zu einer erneuten Beschleunigung des Wachstums – was angesichts der Marktgröße bemerkenswert ist. 2025 wuchs der globale Cloud-Markt um 27 Prozent und damit so stark wie zuletzt 2022. Im ersten Quartal 2026 beschleunigte sich das Wachstum weiter auf 35 Prozent und bringt den Markt auf Kurs, in diesem Jahr die Marke von 500 Milliarden US-Dollar zu überschreiten.
»Der Markt ist inzwischen fünfzehnmal so groß wie vor einem Jahrzehnt und wächst weiterhin mit 35 Prozent pro Jahr. Das Erreichen einer annualisierten Umsatz-Run-Rate von einer halben Billion US-Dollar unterstreicht den weitreichenden Einfluss von Cloud-Computing und KI auf die IT-Landschaft«, sagte John Dinsdale, Chefanalyst bei der Synergy Research Group, in einer Pressemitteilung. »Unsere Prognosen deuten auch in den kommenden Jahren auf ein anhaltend starkes Wachstum hin, wobei KI weiterhin die Nutzung antreibt, neue Anwendungsfälle erschließt und die Umsätze der Cloud-Anbieter steigert.«
Gleichzeitig investieren die sogenannten Hyperscaler, also führende Cloud-Anbieter wie Amazon, Microsoft und Google, auch hunderte von Milliarden in den Ausbau ihrer Rechenzentren. Allein die drei genannten Unternehmen planen in diesem Jahr fast 600 Milliarden US-Dollar zu investieren. Davon profitiert wiederum Nvidia, der größte Anbieter der Chips, die die KI-Rechenzentren antreiben. Im vergangenen Quartal sorgten Hyperscaler für rund die Hälfte von Nvidias Umsatz im Datacenter-Segment. Felix Richter
https://de.statista.com/infografik/35020/weltweiter-umsatz-mit-cloud-infrastrukturdiensten/?lid=hjv654vnxelr
[1] https://www.srgresearch.com/articles/cloud-market-annual-revenue-run-rate-topped-half-a-trillion-dollars-in-q1-as-growth-surge-continues/
Wer dominiert den Cloud-Markt?
Der langjährige Marktführer Amazon Web Services (AWS) war auch im ersten Quartal 2026 die klare Nummer 1 im stetig wachsenden Markt für Cloud-Infrastruktur. Laut Schätzungen der Synergy Research Group kommt AWS auf einen Marktanteil von rund 28 Prozent [1]. Dahinter folgen die Microsoft-Plattform Azure mit 21 Prozent und Google Cloud mit 14 Prozent. Zusammen kommen die »Big 3« auf mehr als 60 Prozent des durch den KI-Boom zusätzlich befeuerten Cloud-Marktes, während der Rest der Konkurrenz lediglich im niedrigen einstelligen Bereich liegt. Insgesamt sind sind die weltweiten Ausgaben für Cloud-Infrastruktur-Dienste von Januar bis März gegenüber dem Vorjahr um 35 Prozent auf 129 Milliarden US-Dollar gestiegen und es ist davon auszugehen, dass der Jahresumsatz 2026 erstmals die 500-Milliarden-Marke knacken wird.
Für Amazon hat sich AWS seit seinem Start im Jahr 2006 schrittweise zur unternehmensinternen Cashcow entwickelt. So trägt das Cloud-Geschäft einen überproportional großen Anteil (zuletzt rund 60 Prozent) zum operativen Gewinn Amazons bei und ermöglicht damit die vielen Investitionen in das Kerngeschäft, die ohne AWS deutlich schwieriger finanzierbar wären. Somit ist das boomende Cloud-Geschäft mit seiner hohen Gewinnmarge das perfekte Gegenstück zu Amazons niedrigmargigem E-Commerce-Business. Felix Richter
https://de.statista.com/infografik/35037/weltweiter-marktanteil-von-cloud-infrastruktur-dienstleistern/
[1] https://www.srgresearch.com/articles/cloud-market-annual-revenue-run-rate-topped-half-a-trillion-dollars-in-q1-as-growth-surge-continues/
10647 Artikel zu „KI Tech“
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Aufstrebende Technologien für 2026: KI beschränkt sich nicht mehr auf digitale Arbeitsabläufe
Der Wechsel von KI in die physische Welt hat bereits spürbare Auswirkungen auf die Verbraucher. Forrester hat den Bericht »The Top 10 Emerging Technologies In 2026« veröffentlicht , der einen entscheidenden Wandel in der KI von digitalen Experimenten hin zur realen Transformation hervorhebt [1]. KI bewegt sich über Software hinaus in physische Umgebungen –…
News | Infrastruktur | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Services | Strategien
Das Silicon Valley der 6G-Technologie: Wie Finnland die Ära der kabellosen KI einläutet
6G verbindet Konnektivität mit künstlicher Intelligenz und sensorischen Fähigkeiten. Finnische End-to-End-Kompetenz: Einzigartiges Ökosystem deckt die gesamte Wertschöpfungskette vom Chip bis zur Infrastruktur ab. Chance für deutsche Unternehmen: ideale Testbedingungen und Mitentwicklung zukünftiger Geschäftsmodelle und Standards. Während vielerorts der Fokus auf dem Ausbau von 5G liegt, stellt Finnland bereits die Weichen für die nächste Generation…
News | Business | Künstliche Intelligenz | Services | Tipps
KI-Kompetenzen werden auch in nicht-technischen Berufen zum Standard
Viele Beschäftigte fühlen sich nicht ausreichend vorbereitet. Generative AI (GenAI) hält in immer mehr Unternehmen Einzug – auch außerhalb von IT- und Technologieunternehmen, wie aktuelle Arbeitsmarktdaten zeigen: Klassische Bürojobs verzeichnen einen deutlichen Zuwachs bei Stellenausschreibungen mit KI-bezogenen Anforderungen. Konkret hat sich dieser Anteil in Deutschland zwischen Januar und November 2025 im Marketing (+123 Prozent),…
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TechTalk: Mit unserer Nvidia-zertifizierten KI-Lösung lässt sich ChatGPT im eigenen Rechenzentrum nutzen
Gemeinsam mit Nvidia hat Cloudian eine KI-Plattform vorgestellt, die eine im eigenen Rechenzentrum gehostete KI-Umgebung ermöglichen soll. Was der Anteil seitens Cloudian dabei ist, wen diese Lösung adressiert und warum in diesem Kontext eine Nvidia-Lizenzierung wichtig ist, darüber haben wir mit Carsten Graf auf dem CloudFest 2026 sprechen dürfen.
News | Business Process Management | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Kommentar | Künstliche Intelligenz | Services
Agentic AI: Warum ein Großteil der KI-Agenten im technischen Einkauf scheitern wird
Kommentar von Robert Hilmer, CEO PartSpace »Die Unternehmensberatung McKinsey & Company hat kürzlich eine unbequeme Wahrheit ausgesprochen: Das Problem mit KI im Einkauf ist kein Technologieproblem, sondern ein Leadership-Problem. In ihrem Report »Redefining procurement performance in the era of agentic AI« beschreibt die Beratung den Wandel von analytischer KI nach dem Motto »Zeig mir die…
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TechTalk: Die enormen KI-Daten müssen wir künftig nachhaltig speichern
Hugo Bergmann von Seagate Technology durften wir auf dem CloudFest 2026 ganz spontan zwei Fragen stellen. Die eine hatte mit seiner Techsession auf dem Event im Europapark Rust zu tun. Mit der anderen wollten wir von ihm wissen, welche Antworten sein Unternehmen auf den scheinbar unendlichen Platzbedarf hat, der viele Firmen im KI-Zeitalter vor große Herausforderungen stellen wird. Für beide Antworten benötigte er ziemlich genau 2 Minuten.
News | Cloud Computing | TechTalk
TechTalk: Sensitive KI-Daten sollten in privaten Rechenzentren verarbeitet werden
Mit Paul Hoecherl von Lenovo durften wir in der Vergangenheit schon das ein oder andere Videogespräch führen. So wie auf dem CloudFest 2026 auch. Dort wollten wir von ihm wissen, warum die souveräne Cloud mehr und mehr in den Vordergrund rückt und welche Antworten Lenovo darauf hat. Seine Antworten dazu finden Sie in diesem gut zweiminütigen Video.
News | Cloud Computing | TechTalk | Künstliche Intelligenz
TechTalk: Wir schaffen eine Hochleistungsplattform für das KI-Zeitalter
Auf dem CloudFest 2026 hatten wir die Gelegenheit, mit Sean Varley von Ampere Computing dieses Videointerview zu führen. Darin spricht er über seine Keynote, die gleich am ersten Tag stattfand, sowie über die Leistungsfähigkeit der Ampere-Prozessoren, speziell im KI-Kontext. Das hat unter anderem ganz viel mit angepassten Sourcecodes zu tun.
Trends 2026 | News | Business | Trends Wirtschaft | Digitale Transformation | Lösungen | New Work
Souveränität für europäische Tech-Ökosysteme: »Top 100 Rising European Startups« Ranking
Nach dem Erfolg der ersten Ausgabe der »Top 100 Rising European Startups« präsentiert VivaTech die zweite Ausgabe des Rankings. Zwölf Länder sind vertreten, wobei das Vereinigte Königreich (28), Frankreich (23) und Deutschland (23) als bedeutende Brutstätten für Unternehmen hervorstechen. Die sechs am stärksten vertretenen Sektoren sind Artificial Intelligence (unterteilt in sechs Unterkategorien); FinTech; Cybersecurity; HealthTech;…
Trends 2026 | News | Business | Künstliche Intelligenz | New Work | Services | Tipps | Whitepaper
Die Technologie-Branche steht vor tiefgreifender Transformation und neuen Skill-Bedarfen
Die Technologie-Branche befindet sich in einer Phase erheblicher Umbrüche. KI-gestützte Systeme, Automatisierung und Cloud-Infrastrukturen optimieren Prozesse und verändern Kompetenzprofile in einem rasanten Tempo. Das belegt auch der Skills Economy Report 2026 von Cornerstone, der auf mehr als 28 Terabyte Echtzeit-Arbeitsmarktdaten aus über 200 Ländern basiert [1]. Der Report zeigt deutlich, dass KI, Code-Automation sowie smarte…
News | Business | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Strategien
Von der KI-Euphorie zur Wertschöpfung: Warum 2026 nicht Technologie entscheidet – sondern Führung
Key Takeaways aus der Leadership-Umfrage 2026 (für Eilige): KI und Digitalisierung sind Produktivitäts- und Wettbewerbshebel, keine Innovationsspielwiese. Der Engpass liegt selten in der Technologie, sondern in Priorisierung, Governance und Umsetzungskraft. Entscheidend ist nicht die Zahl der Initiativen, sondern deren Wirkung entlang der Wertschöpfungskette. Ohne sauberes Datenfundament, klare Verantwortlichkeiten und Enablement bleibt Digitalisierung Stückwerk. Die nächsten…
Trends 2026 | News | Digitale Transformation
Technologie-Trends 2026 – Wie Unternehmen mit intelligenter Automatisierung und KI die digitale Transformation meistern
Die Geschäftswelt steht vor einem Paradigmenwechsel: Während Unternehmen mit steigenden Erwartungen der Konsumenten, volatilen Märkten und wachsenden Geräteflotten kämpfen, werden manuelle Prozesse verstärkt zu einem Hemmschuh in der Lieferkette. Gleichzeitig eröffnen KI und Automatisierung neue Wege zur Steigerung von Effizienz und Rentabilität. SOTI hat fünf wegweisende Technologie-Trends für 2026 identifiziert, die zeigen, wie Unternehmen diese…
Trends 2026 | News | Trends Wirtschaft | Trends Kommunikation | Künstliche Intelligenz
KI-Agenten und Sprachtechnologie als Treiber des Wandels 2026
Im Jahr 2026 werden KI-Agenten laut einer aktuellen Studie von DeepL weltweit als zentrale Treiber für den Wandel in Unternehmen gesehen, wobei die Mehrheit der Führungskräfte einen tiefgreifenden Einfluss auf Geschäftsprozesse erwartet [1]. Besonders die Integration von KI-Sprachtechnologie und Echtzeit-Sprachübersetzung wird als entscheidend für globale Kommunikation und Wachstum betrachtet, wobei Deutschland und Großbritannien bei der…
News | TechTalk | IT-Security | Künstliche Intelligenz
TechTalk: Mit den richtigen Tools lassen sich KI-Bedrohungen in M365-Umgebungen erkennen
Auch Microsoft 365-Anwender:innen und -Plattformen sind diversen Cyberbedrohungen ausgesetzt, speziell durch den vermehrten Einsatz von KI-Technologien. Wie sich das im Praxisalltag von Unternehmen auswirken kann und welche Antworten der Sicherheitsanbieter Hornetsecurity auf diese KI-Bedrohungen hat, darüber durften wir auf der Sicherheitsveranstaltung it-sa 2025 mit Dr. Yvonne Bernard sprechen. Herausgekommen ist dieses knapp 2-minütige Video.
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TechTalk: Die KI bietet neue Angriffsvektoren und schützt gleichzeitig davor
Während der großen Security-Veranstaltung it-sa 2025 durften wir mit Jörg von der Heydt vom Sicherheitsanbieter Bitdefender an unserem Messestand dieses Videointerview führen. Darin spricht er über den scheinbaren Widerspruch, der sich aus dem Einsatz von KI-Techniken und -Anwendungen und einer erforderlichen und gewünschten digitalen Souveränität ergibt. Und klar, dass uns auch interessierte, wie sich mögliche Risiken bestmöglich umgehen und vermeiden lassen. Herausgekommen ist dieses zweieinhalb minütige Video, in dem der Sicherheitsexperte Risiken und Möglichkeiten von Cloud und KI beleuchtet und aufzeigt.
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Technologietrends für 2026: Innovation und Transformation in einer KI-gesteuerten, hypervernetzten Welt
Die strategischen Technologietrends für 2026 umfassen KI-Supercomputing-Plattformen, Multiagentensysteme, domänenspezifische Sprachmodelle, KI-Sicherheitsplattformen, KI-native Entwicklungsplattformen, vertrauliches Rechnen, physische KI, präventive Cybersicherheit, digitale Herkunft und Geopatriation. Diese Trends treiben Innovation und Transformation in einer KI-gesteuerten, hypervernetzten Welt voran [1]. »2026 wird ein entscheidendes Jahr für Technologieführer, in dem Disruption, Innovation und Risiken in einem nie dagewesnen Tempo…
News | Business | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Lösungen | Ausgabe 9-10-2025
TaxTech im Praxiseinsatz – KI als Treiber für effiziente Steuerprozesse
Das deutsche Steuerwesen ist komplex und erfordert effiziente Lösungen zur Bewältigung der hohen Anforderungen. Künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) ermöglichen die Automatisierung und Optimierung von Steuerprozessen, wodurch Unternehmen Transparenz gewinnen und Risiken sowie Kosten reduzieren können. Die Vision der »autonomen Compliance« kombiniert technologische Innovationen mit menschlicher Expertise, um eine moderne und resiliente Steuer-Compliance zu schaffen.
News | TechTalk
TechTalk: Belkin steht für formschönes und praktikables Design
Mit Oliver Seil durften wir auf der Internationalen Funkausstellung 2025 dieses interessante Videogespräch zum Thema Design führen. Darin spricht Oliver über die Wichtigkeit des Produktdesigns für Belkin ganz generell und ganz konkret. Und wie sich das in ihren Produkten widerspiegelt, haben wir auch gelernt.
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TechTalk: Das nachträgliche Absichern von KI-Anwendungen ist hochriskant
Im Rahmen des Controlware Security Day 2025 durften wir mit Geschäftsführer und CEO Bernd Schwefing über zwei Dinge sprechen: Warum für seine Firma das Event wichtig ist und wie Controlware das Thema der Künstlichen Intelligenz insgesamt bewertet. Herausgekommen ist dieses gut zweiminütige Videointerview, in dem er zum einen über das Netzwerken auf solchen Events spricht. Zum anderen weist er darauf hin, wie risikobehaftet es sein kann, wenn man KI-Projekte einführt, ohne im Vorfeld über die Absicherung der zugrundeliegenden Technologien nachzudenken.
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KI-Rechenzentren: Flexibel und effizient dank Glasfasertechnologie
Die zunehmende Nutzung von KI bringt Rechenzentren an ihre physikalischen und infrastrukturellen Grenzen, gleichzeitig müssen die Betreiber immer strengere Auflagen befolgen. Innovative Glasfasertechnologie bietet eine leistungsstarke, skalierbare und zukunftssichere Lösung, um den wachsenden Anforderungen an ultraschnelle Datenübertragung gerecht zu werden. Hans-Jürgen Niethammer, verantwortlich für Business Development und Solution Architect Data Center EMEA bei CommScope zeigt,…