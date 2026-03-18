Die Technologie-Branche steht vor tiefgreifender Transformation und neuen Skill-Bedarfen

Die Technologie-Branche befindet sich in einer Phase erheblicher Umbrüche. KI-gestützte Systeme, Automatisierung und Cloud-Infrastrukturen optimieren Prozesse und verändern Kompetenzprofile in einem rasanten Tempo. Das belegt auch der Skills Economy Report 2026 von Cornerstone, der auf mehr als 28 Terabyte Echtzeit-Arbeitsmarktdaten aus über 200 Ländern basiert [1]. Der Report zeigt deutlich, dass KI, Code-Automation sowie smarte Entwicklungstools nicht nur für Produktivitätsgewinne sorgen, sondern auch ein Kompetenz- beziehungsweise Skill-Defizit verschärfen und formuliert Empfehlungen, wie sich die Innovationskraft von Tech-Unternehmen und IT-Abteilungen langfristig sichern lässt.

Laut Analyse von Cornerstone, einem Anbieter von Talent- und Lernmanagement-Lösungen, zählt die Tech-Branche zu den Sektoren, die aktuell am stärksten von KI-gestützten Arbeitsprozessen transformiert werden, was zu einem rasant steigenden Bedarf an KI-Fachkräften führt. Der Report zeigt, dass weltweit 1,6 Millionen KI-Stellen unbesetzt sind, trotz zunehmender Arbeitslosigkeit bei Berufseinsteigern in der Branche. Auch die automatisierte Codegenerierung verändert die Softwareentwicklung grundlegend: Bereits 46 Prozent des Codes auf GitHub wird heute von KI geschrieben, während über 90 Prozent der Fortune-100-Unternehmen entsprechende Tools produktiv nutzen. Drittens entsteht eine zunehmende Lohnspreizung, da mittlere Tätigkeiten wegbrechen, während hochspezialisierte KI-Berufe Durchschnittsgehälter von über 150.000 US-Dollar erreichen.

Diese Transformation führt dazu, dass die Nachfrage nach Qualifikationen beziehungsweise Skills in folgenden Bereichen überproportional wächst:

KI-Ingenieur: +245 Prozent

Sicherheitsingenieur: +95 Prozent

Cloud-Architekt: +85 Prozent

Gleichzeitig geraten traditionelle Tätigkeiten unter Druck, da viele Routineaufgaben durch KI, Automatisierung oder Low-Code / No-Code-Ansätze ersetzt werden:

Qualitätssicherung: -70 Prozent

Grundlegender IT-Support: -55 Prozent

Junior‑Entwickler: -45 Prozent

Menschliche Fähigkeiten gewinnen an strategischer Bedeutung

Technologieunternehmen benötigen zunehmend hybride Kompetenz- und Skill-Profile. Denn nicht nur der Bedarf an neuen, technischen Fähigkeiten wächst, auch menschliche Skills werden wichtiger, weil die Automatisierung Routineaufgaben übernimmt und sich Mitarbeitende stärker Konzeptentwicklung, Ausnahmefällen, kreativer Problemlösung und komplexen Kooperationsanforderungen widmen. Der Report zeigt besonders deutliche Bedarfszuwächse bei emotionaler Intelligenz (+95 Prozent), bei Belastbarkeit & Flexibilität (+42 Prozent) und beim kreativen Denken (+18 Prozent).

Gefahr einer strukturellen Skill-Krise in der Technologie‑Branche

Die Automatisierung reduziert bei Tech-Unternehmen speziell diejenigen Tätigkeiten, die traditionell für den Aufbau von Skills und praktischer Erfahrung verantwortlich waren. Laut Report lassen sich über 30 Prozent typischer Einstiegsaufgaben automatisieren, was zu einem Wegfall von Einstiegspositionen führt. Darüber hinaus entwickelt sich der Markt für KI, Cloud, Security und Automatisierung schneller, als Weiterbildungsmodelle aktuell mithalten können, das heißt, Unternehmen geraten beim Reskilling (Umschulungen und Weiterbildungen) zunehmend in Rückstand. Nicht zuletzt verschärft der demografische Wandel den Fachkräftemangel zusätzlich. So wird sich die erwerbsfähige Bevölkerung in vielen Ländern bis 2060 um rund 30 Prozent reduzieren.

Handlungsempfehlungen für Technologieunternehmen

Der Report formuliert vier strategische Empfehlungen, wie Technologie-Unternehmen anhand gezielter Investitionen in Qualifizierungsstrategien Kompetenz- und Qualitätsverluste vermeiden können:

HR- und Skill-Analytics gezielt nutzen:

Es gilt, Qualifikations- und Skill-Lücken früh zu erkennen, Kompetenzschwund sichtbar zu machen und zukünftige Bedarfe systematisch zu planen. KI-Kompetenzen und technische Zukunfts-Skills aufbauen:

Da KI und Automatisierung Bestandteil nahezu aller technischen Rollen werden, benötigen Mitarbeitende verstärkt daten‑, technologie- und KI-bezogene Fä Praxisorientiertes Lernen implementieren:

Simulationsumgebungen, projektbasierte Lernformate und Learning-on-the-Job-Modelle schaffen, die den Aufbau praxisrelevanter Skills in einem dynamischen technologischen Umfeld ermöglichen. Qualifikations- und Skill-Entwicklung wie ein Investitionsportfolio managen:

Nicht nur Produktivität zählt, auch Skill-Aufbau, Resilienz und Anpassungsfähigkeit müssen zu zentralen Performancefaktoren werden.

[1] Die Analyse Skills Economy Report basiert auf der KI-gestützten Plattform SkyHive by Cornerstone, die in Echtzeit über 28 Terabyte Arbeitsmarktdaten auswertet, mehr als 50.000 Skills erfasst und kontinuierlich aktualisiert. Der Fokus liegt auf Trends zwischen 2023 und 2025 und deckt die Entwicklung in 24 globalen Kernmärkten ab.

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