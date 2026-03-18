Die Technologie-Branche steht vor tiefgreifender Transformation und neuen Skill-Bedarfen

Die Technologie-Branche befindet sich in einer Phase erheblicher Umbrüche. KI-gestützte Systeme, Automatisierung und Cloud-Infrastrukturen optimieren Prozesse und verändern Kompetenzprofile in einem rasanten Tempo. Das belegt auch der Skills Economy Report 2026 von Cornerstone, der auf mehr als 28 Terabyte Echtzeit-Arbeitsmarktdaten aus über 200 Ländern basiert [1]. Der Report zeigt deutlich, dass KI, Code-Automation sowie smarte Entwicklungstools nicht nur für Produktivitätsgewinne sorgen, sondern auch ein Kompetenz- beziehungsweise Skill-Defizit verschärfen und formuliert Empfehlungen, wie sich die Innovationskraft von Tech-Unternehmen und IT-Abteilungen langfristig sichern lässt.
Laut Analyse von Cornerstone, einem Anbieter von Talent- und Lernmanagement-Lösungen, zählt die Tech-Branche zu den Sektoren, die aktuell am stärksten von KI-gestützten Arbeitsprozessen transformiert werden, was zu einem rasant steigenden Bedarf an KI-Fachkräften führt. Der Report zeigt, dass weltweit 1,6 Millionen KI-Stellen unbesetzt sind, trotz zunehmender Arbeitslosigkeit bei Berufseinsteigern in der Branche. Auch die automatisierte Codegenerierung verändert die Softwareentwicklung grundlegend: Bereits 46 Prozent des Codes auf GitHub wird heute von KI geschrieben, während über 90 Prozent der Fortune-100-Unternehmen entsprechende Tools produktiv nutzen. Drittens entsteht eine zunehmende Lohnspreizung, da mittlere Tätigkeiten wegbrechen, während hochspezialisierte KI-Berufe Durchschnittsgehälter von über 150.000 US-Dollar erreichen.
Diese Transformation führt dazu, dass die Nachfrage nach Qualifikationen beziehungsweise Skills in folgenden Bereichen überproportional wächst:
- KI-Ingenieur: +245 Prozent
- Sicherheitsingenieur: +95 Prozent
- Cloud-Architekt: +85 Prozent
Gleichzeitig geraten traditionelle Tätigkeiten unter Druck, da viele Routineaufgaben durch KI, Automatisierung oder Low-Code / No-Code-Ansätze ersetzt werden:
- Qualitätssicherung: -70 Prozent
- Grundlegender IT-Support: -55 Prozent
- Junior‑Entwickler: -45 Prozent
Menschliche Fähigkeiten gewinnen an strategischer Bedeutung
Technologieunternehmen benötigen zunehmend hybride Kompetenz- und Skill-Profile. Denn nicht nur der Bedarf an neuen, technischen Fähigkeiten wächst, auch menschliche Skills werden wichtiger, weil die Automatisierung Routineaufgaben übernimmt und sich Mitarbeitende stärker Konzeptentwicklung, Ausnahmefällen, kreativer Problemlösung und komplexen Kooperationsanforderungen widmen. Der Report zeigt besonders deutliche Bedarfszuwächse bei emotionaler Intelligenz (+95 Prozent), bei Belastbarkeit & Flexibilität (+42 Prozent) und beim kreativen Denken (+18 Prozent).
Gefahr einer strukturellen Skill-Krise in der Technologie‑Branche
Die Automatisierung reduziert bei Tech-Unternehmen speziell diejenigen Tätigkeiten, die traditionell für den Aufbau von Skills und praktischer Erfahrung verantwortlich waren. Laut Report lassen sich über 30 Prozent typischer Einstiegsaufgaben automatisieren, was zu einem Wegfall von Einstiegspositionen führt. Darüber hinaus entwickelt sich der Markt für KI, Cloud, Security und Automatisierung schneller, als Weiterbildungsmodelle aktuell mithalten können, das heißt, Unternehmen geraten beim Reskilling (Umschulungen und Weiterbildungen) zunehmend in Rückstand. Nicht zuletzt verschärft der demografische Wandel den Fachkräftemangel zusätzlich. So wird sich die erwerbsfähige Bevölkerung in vielen Ländern bis 2060 um rund 30 Prozent reduzieren.
Handlungsempfehlungen für Technologieunternehmen
Der Report formuliert vier strategische Empfehlungen, wie Technologie-Unternehmen anhand gezielter Investitionen in Qualifizierungsstrategien Kompetenz- und Qualitätsverluste vermeiden können:
- HR- und Skill-Analytics gezielt nutzen:
Es gilt, Qualifikations- und Skill-Lücken früh zu erkennen, Kompetenzschwund sichtbar zu machen und zukünftige Bedarfe systematisch zu planen.
- KI-Kompetenzen und technische Zukunfts-Skills aufbauen:
Da KI und Automatisierung Bestandteil nahezu aller technischen Rollen werden, benötigen Mitarbeitende verstärkt daten‑, technologie- und KI-bezogene Fä
- Praxisorientiertes Lernen implementieren:
Simulationsumgebungen, projektbasierte Lernformate und Learning-on-the-Job-Modelle schaffen, die den Aufbau praxisrelevanter Skills in einem dynamischen technologischen Umfeld ermöglichen.
- Qualifikations- und Skill-Entwicklung wie ein Investitionsportfolio managen:
Nicht nur Produktivität zählt, auch Skill-Aufbau, Resilienz und Anpassungsfähigkeit müssen zu zentralen Performancefaktoren werden.
[1] Die Analyse Skills Economy Report basiert auf der KI-gestützten Plattform SkyHive by Cornerstone, die in Echtzeit über 28 Terabyte Arbeitsmarktdaten auswertet, mehr als 50.000 Skills erfasst und kontinuierlich aktualisiert. Der Fokus liegt auf Trends zwischen 2023 und 2025 und deckt die Entwicklung in 24 globalen Kernmärkten ab.
https://www.cornerstoneondemand.com/de/resources/article/skills-economy-report-2026/
1311 Artikel zu „KI Skills“
News | Business | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | Trends Services | Künstliche Intelligenz
»Global Skills Report 2025«: Deutschland verliert im KI- und Kompetenzrennen Anschluss zur Spitze
»AI Maturity Index«: Europa führend, Deutschland auf Platz 14 Schweiz, Niederlande und Luxemburg im globalen Gesamtranking vor der Bundesrepublik. Deutschland wurde im globalen Kompetenzranking von kleineren europäischen Ländern überholt und gehört beim KI-Reifegrad nicht zur globalen Top 10. Dies zeigt der »Global Skills Report 2025« [1], der die Fähigkeiten von Coursera-Lernenden in 109 Ländern…
News | Business Process Management | Trends 2025 | Digitalisierung | Trends Services | Künstliche Intelligenz | Services
Future Skills: Wie generative KI das Projektmanagement verändert
Welche Auswirkungen hat generative KI (GenAI) auf den Projektberuf und welche Strategien müssen Fachkräfte und Organisationen anwenden, um das volle Potenzial von GenAI im Projektmanagement auszuschöpfen? Der neueste Report »The Project Professional’s GenAI Journey« von Project Management Institute (PMI) zeigt, dass die meisten Projektfachleute und Organisationen durch den Einsatz von generativer KI bereits deutliche…
News | Cloud Computing | Trends 2025 | Trends Cloud Computing | Trends Services | Marketing
Deutsche Channelpartner müssen Skills ausbauen, um in der Cloud zu wachsen
Umfrage mit fast 900 Partnern in Deutschland und sieben anderen Ländern belegt hohe Bereitschaft des Channels, angesichts steigender Kundenanforderungen mehr Cloud-Kompetenz zu entwickeln. Die deutschen Channelpartner wollen ihr Cloud-Business ausbauen, aber beinahe die Hälfte ist der Meinung, noch nicht über die erforderlichen technischen Fähigkeiten zu verfügen. Das ist das Ergebnis einer neuen Studie von…
News | Business | Trends 2024 | Trends Wirtschaft | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | New Work | Whitepaper
Europäischer Tech-Arbeitsmarkt 2024: Die Bedeutung von Tech-Skills
Le Wagon, ein Unternehmen im Bereich immersive Technologieausbildung, hat in Zusammenarbeit mit dem Ignition Program eine umfassende Analyse des europäischen Tech- und Digital-Arbeitsmarktes veröffentlicht [1]. Der Bericht beleuchtet die wichtigsten Trends, gefragte Fähigkeiten und die Herausforderungen eines dynamischen Arbeitsmarktes. Der heutige Arbeitsmarkt ist voller Herausforderungen und Hürden, geprägt von einem intensiven Wettbewerb und zunehmender wirtschaftlicher…
News | Business | Strategien | Whitepaper
Skills-First Transformation
56 % der Unternehmen weltweit führen eine »Skills-First Transformation« (SFT) durch und verzeichnen ein doppeltes Umsatzwachstum im Vergleich zu ihrer Vergleichsgruppe. Bei Unternehmen, die SFT anwenden, berichteten 61 % der Personalleiter von besseren Ergebnissen bei der Bindung von Talenten und 58 % von einer Steigerung der Leistung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Laut dem jüngsten…
News | Business | Trends Wirtschaft | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Trends 2023 | New Work
Arbeitswelt: Job-Skills werden sich bis 2030 drastisch verändern
Die Fähigkeiten, die Arbeitnehmer in ihrem beruflichen Alltag benötigen, werden sich bis 2030 um mindestens 65 Prozent verändern, so ein zentrales Ergebnis des Linkedin Future of Work Reports. Vor allem die derzeitigen rasanten Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz beschleunigen diesen Wandel. Dass dieser bereits in vollem Gange ist, zeigt sich an den Stellenausschreibungen,…
News | Business | Services | Strategien | Tipps
Wie trainiert man Führungsfähigkeiten und Soft Skills?
Coaching schlägt die Brücke zwischen Demokratisierung und Individualisierung von Schulungen und Mitarbeiterentwicklung, besonders im Bereich Soft Skills. Kompetenzdefizite, die Unternehmen am stärksten beeinflussen, sind laut einer aktuellen Umfrage [1] von Skillsoft fehlende Führungsqualitäten (54 %) und Soft Skills, wie Kommunikation und Problemlösung (52 %). Diese Skills wurden sogar häufiger genannt als Technologiekompetenzen. Aber wie…
News | Business | Trends Wirtschaft | Trends 2023 | Strategien
Die gefragtesten Skills 2023: Diese Fähigkeiten eröffnen neue Jobchancen
Im DACH-Raum sind vor allem Soft Skills für das Miteinander gefragt. Unternehmen sollten bei Bewerbern verstärkt auf Fähigkeiten statt auf Jobtitel achten. Der Arbeitsmarkt hat sich zu einem Arbeitnehmermarkt gewandelt. In einer aktuellen Umfrage von Linkedin gaben zuletzt knapp sechs von zehn der befragten Arbeitnehmer in Deutschland an, dieses Jahr ihren Job wechseln zu…
News | Trends Wirtschaft | Trends 2023
Die gefragtesten Skills 2023: Wer programmieren kann, ist klar im Vorteil
Programmiersprachen eröffnen neue Jobchancen. Mitarbeiter aus dem Ausland könnten den IT-Fachkräftemangel lindern. Zinserhöhungen, Inflation, Rezession – der Wind hat sich für viele Unternehmen in den letzten Wochen und Monaten nach Jahren des nahezu ungebremsten Wachstums erheblich gedreht. Die Folge: viele Arbeitnehmer wurden entlassen und sind nun auf Jobsuche. Doch wer mit IT-Fähigkeiten aufwarten kann,…
News | Business | Trends Kommunikation | Trends 2023
Diese fünf Skills brauchen Führungskräfte in Zukunft
Die Geschäfts- und Arbeitswelt verändert sich gerade rasant. Um langfristig erfolgreich zu sein, brauchen Unternehmen eine neue Führungskultur, die sich dem digitalen Wandel flexibel anpasst. NTT Ltd., ein IT-Infrastruktur- und Dienstleistungsunternehmen, zeigt, welche fünf Leadership-Skills in Zukunft besonders wichtig sein werden. Neue Technologien, disruptive Geschäftsmodelle und volatile Märkte stellen Unternehmen vor zahlreiche Herausforderungen. Führungskräfte,…
News | Business | Strategien | Ausgabe 3-4-2022
Neun von zehn Arbeitsplätzen erfordern digitale Skills – In zukunftsweisende berufliche Fähigkeiten investieren
Kooperationen zwischen Bildungseinrichtungen, Behörden und Unternehmen werden von entscheidender Bedeutung sein, um den globalen Beschäftigungs- und Fachkräftemangel angesichts der fortschreitenden Digitalisierung zu beheben.
Wir haben mit Lukas Lewandowski, Country Manager DACH bei Coursera gesprochen um zu erfahren, wie sich die Lernwelt verändert und welche digitalen Angebote es für die Qualifizierung von Studierenden und Mitarbeitenden gibt
News | Business | Tipps
Darum sollten Unternehmen 2022 in die Skills der Mitarbeiter investieren
Auch im neuen Jahr ist die Pandemie leider noch nicht ausgestanden und die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt werden uns noch lange begleiten. Wo liegen aktuell die Hürden für Unternehmen und können sich daraus vielleicht sogar neue Chancen ergeben? Hanns-Bertin Aderhold, Managing Director bei Cobrainer hat drei Trends identifiziert, die 2022 besonders prägen werden: Neue…
News | Infrastruktur | Kommunikation | Tipps
Sieben essenzielle Skills für modernes Network Engineering
Wenn es um das Management von Unternehmensnetzwerken geht, rückt NetOps immer mehr in den Fokus. Entsprechend verändern und vergrößern sich auch die Anforderungen an Network Engineers. Opengear, Anbieter von Lösungen für einen sicheren, resilienten Netzwerkzugang, hat sieben Skills ausgemacht, auf die Netzwerkexperten in Zukunft nicht verzichten können. Die Zeiten von Wissenssilos sind spätestens seit dem…
News | Business | Trends 2021 | Whitepaper
Technologie-Qualifikationen: Skillsoft-Studie zeigt die gefragtesten Schulungsthemen 2020 und Trends für 2021
Die technologische Entwicklung ist heute so schnell, dass es für Unternehmen sehr schwierig ist, vorherzusehen, welche beruflichen Qualifikationen und Fähigkeiten als nächstes gefragt sein werden. Im vergangenen Jahr war die Planung aufgrund der weltweiten Pandemie und ihrer Folgen für die Arbeitswelt noch weniger vorhersehbar. Trotzdem müssen Unternehmen schnell auf veränderte Anforderungen reagieren, wenn sie wettbewerbsfähig…
News | Business Process Management | Strategien
Hybride Automatisierungstechnologien erfordern neue Skillsets
Die Zunahme der Rechenleistung, die Explosion der verfügbaren Datenquellen und die Senkung der Kosten für Software-Tools haben der Einführung neuer, innovativer Technologien zur Automatisierung von Geschäftsprozessen einen unglaublichen Schub verpasst. Seitdem Robotic Process Automation (RPA) 2017 die Automatisierungsbühne betreten hat, nimmt die Automatisierungswelle immer mehr Fahrt auf. War gestern noch RPA in aller Munde, geht…
Ausgabe 1-2-2026 | News | Trends 2026 | Favoriten der Redaktion | Tipps
Mit KI, Nachhaltigkeit und Resilienz zum Unternehmenserfolg 2026 – Zukunft jetzt gestalten
2026 steht im Zeichen des digitalen Umbruchs: Künstliche Intelligenz, nachhaltige Technologien und resiliente Strukturen werden zur Grundlage für den Unternehmenserfolg. Unternehmen müssen sich neuen regulatorischen Anforderungen, Cyberrisiken und dem Fachkräftemangel stellen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Wer jetzt in Innovation, Talente und verantwortungsvolle Datenstrategien investiert, gestaltet die Zukunft aktiv mit.
News | Business Process Management | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Industrie 4.0 | Künstliche Intelligenz | Services | Strategien
Enterprise-KI made in Germany: Neue Maßstäbe für Produktivität und Sicherheit
Startup Aiconiq.io maximiert KI-Wirkung auf Kosten und Erträge durch unternehmensindividuelles KI-Hirn. Mit Aiconiq.io startet ein deutsches KI-Unternehmen, das künstliche Intelligenz konsequent als Produktivitäts- und Kostensenkungsfaktor versteht: Die Enterprise-KI von Aiconiq.io stellt den wirtschaftlichen Nutzen ins Zentrum. Das Herzstück der KI-Innovation von Aiconiq.io ist das patentierte »Corporate Brain« – eine unternehmensindividuelle KI-Wissensbasis. Mit seinem Wissen…
News | Business | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Strategien
Von der KI-Euphorie zur Wertschöpfung: Warum 2026 nicht Technologie entscheidet – sondern Führung
Key Takeaways aus der Leadership-Umfrage 2026 (für Eilige): KI und Digitalisierung sind Produktivitäts- und Wettbewerbshebel, keine Innovationsspielwiese. Der Engpass liegt selten in der Technologie, sondern in Priorisierung, Governance und Umsetzungskraft. Entscheidend ist nicht die Zahl der Initiativen, sondern deren Wirkung entlang der Wertschöpfungskette. Ohne sauberes Datenfundament, klare Verantwortlichkeiten und Enablement bleibt Digitalisierung Stückwerk. Die nächsten…
News | Trends 2026 | Business | Trends Wirtschaft | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Nachhaltigkeit | New Work | Strategien
Mehr Risikokapital für KI – weniger für Energie
Laut Internationaler Energieagentur konkurrieren Energie‑Startups immer stärker mit KI‑Firmen um Risikokapital (Venture Capital, VC) [1]. Der KI‑Boom verschiebe Kapital und Aufmerksamkeit – auch von großen generalistischen Fonds – in Richtung KI. Die IEA weißt zugleich daraufhin, dass der Rückgang energiebezogener VC‑Finanzierung auch mit dem Auslaufen eines großen Finanzierungszyklus in der Elektromobilität (EVs und EV‑Batterien) zusammenhängt.…
News | Business | Industrie 4.0 | Künstliche Intelligenz | Strategien
KI in der Fertigungsindustrie: KI muss endlich produktiv werden
Für die Fertigungsindustrie markiert 2026 einen Wendepunkt: Nach Jahren technologischer Experimente rücken belastbare Ergebnisse, wirtschaftlicher Nutzen und operative Resilienz in den Mittelpunkt. Denn der Produktionsalltag ist weiterhin geprägt von steigender Komplexität und regulatorischen Anforderungen sowie volatilen Lieferketten. Das zwingt Unternehmen jetzt dazu, den tatsächlichen Mehrwert von Technologie neu zu bewerten – vor allem dort, wo…
News | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
KI führen statt blind nutzen
Warum künstliche Intelligenz 2026 zur Führungsfrage wird. Künstliche Intelligenz ist 2026 kein Zukunftsthema mehr. Sie ist angekommen. Tief integriert in Office-, CRM- und ERP-Systeme. Trotzdem scheitern viele Unternehmen daran, echten Nutzen aus diesen Technologien zu ziehen. Ich begleite Organisationen und Teams bei der Einführung von KI. Und sehe dabei immer wieder: Der Engpass liegt…
News | Business | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | IT-Security | Kommentar | Künstliche Intelligenz
OpenClaw & Moltbook: KI-Agenten, die handeln – und die Menschen, die zuschauen
KI-Agenten wie OpenClaw unterscheiden sich von klassischen Chatbots, da sie eigenständig handeln, Informationen speichern und Aufgaben über längere Zeiträume koordinieren können, was neue Sicherheitsrisiken birgt. Besonders gefährlich ist, dass Angreifer durch Prompt Injection die Agenten dazu bringen können, ihre legitimen Zugriffsrechte missbräuchlich zu nutzen, ohne das System direkt zu hacken. Um Risiken zu minimieren, sollten…
News | Business | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Strategien
Führungskräfte können die KI-Strategie nicht mehr allein stemmen
KI spielt in Deutschland eine immer größere Rolle. Rund 40 % der deutschen Unternehmen setzen sie bereits in ihren Geschäftsprozessen ein, weitere bereiten den Einstieg vor [1]. Damit ist KI kein Randthema mehr, sondern Teil des operativen Alltags. Mit dieser Verbreitung wächst auch die organisatorische Herausforderung. Obwohl KI heute in deutlich mehr Fachbereichen als…
News | Trends 2026 | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | New Work | Strategien
Vertrauen, Kontrolle und Menschlichkeit: Diese Werte sind 2026 wichtig, wenn es um KI geht
Wenn heute über künstliche Intelligenz gesprochen wird, dann meist im Takt der Technologiezyklen: neue Modelle, neue Benchmarks, neue Superlative. 2026 rückt jedoch ein Aspekt stärker in den Vordergrund, der sich nicht in FLOPS, GPU-Generationen oder Parameterzahlen messen lässt – nämlich die Verantwortung, die Unternehmen gegenüber Mitarbeitenden, Kunden, Partnern und letztlich der Gesellschaft tragen. Gregor von…
News | Trends 2026 | Trends Services | Künstliche Intelligenz | Services
Data-Governance und KI-Kompetenz als Beschleuniger bei der KI-Einführung
Die Studie »CDO Insights 2026« hebt ein Vertrauensparadoxon hervor, während Organisationen ihre KI-Initiativen beschleunigen, und betont den dringenden Bedarf, das Datenmanagement zu verbessern und die Belegschaft weiterzubilden. Informatica von Salesforce, ein Unternehmen im Bereich KI-gestütztes Cloud-Datenmanagement für Unternehmen, hat eine neue globale Studie mit dem Titel »CDO Insights 2026: Data-Governance und das Vertrauensparadoxon von Daten-…
News | Trends 2026 | Business | Trends Security | Künstliche Intelligenz | Services
Unkontrollierter Einsatz von KI birgt versteckte Geschäftsrisiken
Unternehmen gehen beim Einsatz von Large Language Models (LLMs) ohne angemessene Regularien, Verifikation und Aufsicht erhebliche rechtliche, finanzielle und reputationsbezogene Risiken ein. Die Studie »Risks of Unmanaged AI Reliance: Evaluating Regional Biases, Geofencing, Data Sovereignty, and Censorship in LLM Models« von Trend Micro zeigt, dass KI-Systeme je nach geografischem Standort, Sprache, Modelldesign und integrierten…
News | Trends 2026 | Effizienz | Trends Infrastruktur | Industrie 4.0 | Künstliche Intelligenz
2026 wird KI vom Innovations- zum Produktivitätsmotor
Die Fertigungslandschaft hat im vergangenen Jahr stürmische Zeiten erlebt und KI war mittendrin. 2026 wird das Jahr, in dem der KI-Einsatz von der experimentellen Test- in die produktive Wertschöpfungsphase tritt. Schwierige Umgebungsbedingungen, enormes Innovationstempo und strenge regulatorische Anforderungen haben 2025 für Produktionsunternehmen eine komplexe Gemengelage geschaffen. Der Einsatz künstlicher Intelligenz galt und gilt in…
News | Trends 2026 | Trends Kommunikation | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz
Kritisches Denken wird zur rollenübergreifenden Schlüsselfähigkeit im Umgang mit KI
Der »Job Skills Report 2026« von Coursera deutet eine Verschiebung der menschlichen Rolle in KI-gestützten Arbeitsprozessen an: weg von ausführenden Tätigkeiten, hin zur kritischen Ergebnisbewertung [1]. »Kritisches Denken« weist das zweitschnellste Wachstum unter Lernenden aus Unternehmen weltweit auf; zugleich liegt »KI-Agenten« auf Platz drei der am schnellsten wachsenden GenAI-Skills. Der Report analysiert die aktuell gefragtesten Fähigkeiten und…
News | Trends 2026 | Business | Trends 2025 | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | Strategien | Whitepaper
Psychologische Sicherheit für KI-Initiativen macht KI-Projekte erfolgreich(er)
83 Prozent der Führungskräfte sehen messbare Effekte psychologischer Sicherheit für KI-Initiativen. Psychologische Sicherheit ist ein entscheidender Erfolgsfaktor für KI-Initiativen, da sie Innovation fördert und Ängste vor Fehlern abbaut. Trotz technischer Fortschritte und Investitionen hemmt fehlende psychologische Sicherheit die Umsetzung von KI-Projekten, da Mitarbeitende aus Angst vor negativen Konsequenzen zögern, Verantwortung zu übernehmen oder neue Ideen…
News | Trends 2026 | Digitale Transformation | Trends Infrastruktur | Favoriten der Redaktion | Industrie 4.0 | Künstliche Intelligenz | Strategien
KI-Einführung, nachhaltige Transformationen und die Weiterentwicklung der Belegschaft
Trotz ambitionierter Ziele geben 51 Prozent der Unternehmen an, dass Kompetenzlücken der Hauptgrund für das Scheitern oder die unterdurchschnittliche Performance von KI- und Technologieinitiativen sind. Die Untersuchung von GlobalLogic und HFS Research basiert auf einer Befragung von 100 C-Level- und Senior Executives aus Industriekonzernen mit mehr als 1 Mrd. US-Dollar Umsatz aus den Bereichen…
News | Künstliche Intelligenz | Lösungen | Services | Ausgabe 11-12-2025
Warum KI im IT Service Management gerade jetzt relevant ist – Potenziale erkennen, Stolpersteine vermeiden
Die Anforderungen an IT-Teams steigen rasant: hybride Infrastrukturen werden komplexer, Multi-Cloud-Umgebungen dynamischer und die Erwartungen an Geschwindigkeit und Flexibilität wachsen stetig. Gleichzeitig fehlen Fachkräfte und Budgets. Künstliche Intelligenz (KI) verspricht hier Entlastung – und verändert das IT Service Management (ITSM) grundlegend.