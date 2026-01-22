Kritisches Denken wird zur rollenübergreifenden Schlüsselfähigkeit im Umgang mit KI

Der »Job Skills Report 2026« von Coursera deutet eine Verschiebung der menschlichen Rolle in KI-gestützten Arbeitsprozessen an: weg von ausführenden Tätigkeiten, hin zur kritischen Ergebnisbewertung [1]. »Kritisches Denken« weist das zweitschnellste Wachstum unter Lernenden aus Unternehmen weltweit auf; zugleich liegt »KI-Agenten« auf Platz drei der am schnellsten wachsenden GenAI-Skills. Der Report analysiert die aktuell gefragtesten Fähigkeiten und Kurse von Lernenden weltweit und unterscheidet dieses Jahr – neben Generativer KI (GenAI) als bereichsübergreifender Schlüsselkompetenz – mit »Data«, »IT« und »Products & Development« drei stark nachgefragte, KI-geprägte Berufsfelder. In Deutschland weisen sechs der zehn meistbelegten Fähigkeiten einen direkten KI-Bezug auf, angeführt von »Datenanalyse«.

Ergänzend zum Job Skills Report 2026 hat Coursera zusätzliche Einschreibungsdaten für Deutschland ausgewertet. Demnach zählen hierzulande folgende Fähigkeiten zu den derzeit meistbelegten:

Datenanalyse – Analyse und Auswertung von Daten Generative KI – Einsatz generativer KI-Modelle Künstliche Intelligenz – Grundlagen und Anwendungen von KI Python-Programmierung – Programmieren mit der Programmiersprache Python Prompt Engineering – Gestaltung und Optimierung von Prompts für KI-Modelle

Während im Jahr 2024 mit »GenAI-Tools« noch eine Grundlagenfähigkeit zur gefragtesten in Deutschland zählte, handelt es sich aktuell mit »Datenanalyse« um eine stark anwendungsbezogene Fähigkeit. Insgesamt haben sechs der zehn gefragtesten Fähigkeiten einen eindeutigen KI-Bezug, neben vier Datenanalyse- und Programmierfähigkeiten. Parallel dazu gewinnen auch Governance-nahe Fähigkeiten an Bedeutung. In Deutschland verbesserte sich »Responsible AI« im Ranking der meistbelegten Fähigkeiten von Platz 24 auf Platz 7. Parallel dazu rückt »Prompt Engineering« von Platz 16 auf Platz 5 vor.

Quo vadis, KI-Autonomie? »KI-Agenten« am drittschnellsten wachsender GenAI-Skill

»Kritisches Denken« verzeichnet mit einem Einschreibungswachstum von 108 Prozent gegenüber dem Vorjahr das zweitschnellste rollenübergreifende Wachstum unter allen auf der Lernplattform erfassten Fähigkeiten. Daraus lässt sich aus Sicht der Coursera-Experten eine für den KI-Einsatz zentrale Fragestellung ableiten: Welche Aufgaben werden durch KI unterstützt, welche zunehmend an autonome Agenten übergeben?

Diese Verschiebung lässt sich auch anhand des stark gestiegenen Interesses an der Fähigkeit »KI-Agenten« ablesen, die im Ranking der am schnellsten wachsenden GenAI-Fähigkeiten der Lernplattform auf Rang drei liegt. Eine aktuelle Studie von McKinsey stützt diese Entwicklung und zeigt, dass insgesamt 62 Prozent der Unternehmen weltweit mit Agenten experimentieren, von denen 23 Prozent bereits deren Einsatz skalieren [2].

Parallel dazu wächst der Bedarf an menschlicher Bewertung und Kontrolle. Entsprechend gewinnen sogenannte Human-in-the-Loop-Skills wie »Debugging« (Platz 10 in IT) an Bedeutung und zählen tätigkeitsübergreifend zu den gefragtesten Fähigkeiten. Besonders deutlich zeigt sich dieses Zusammenspiel im Berufsfeld Data. Dort verzeichnen neben »Kritisches Denken« (+168 Prozent gegenüber dem Vorjahr) auch »Datenqualität« (+108 Prozent) und »Datenbereinigung« (+103 Prozent) deutliche Wachstumsraten. Auch in Deutschland finden sich unter den zehn meistbelegten Fähigkeiten »Datenethik« und »Datenmanipulation«.

Content-Erstellung wird zur global gefragtesten GenAI-Fähigkeit

Mit aktuell 14 Einschreibungen in GenAI-Kurse pro Minute – gegenüber acht im Vorjahr – ist GenAI mittlerweile die gefragteste Coursera-Kompetenz aller Zeiten. Während »Content-Erstellung« als am schnellsten gewachsene Fähigkeit innerhalb der GenAI-Kategorie auf die breite Nutzung von KI für kreative Inhalte schließen lässt, zeigt sich zugleich eine wachsende Nachfrage nach komplexeren Anwendungen. So verweisen »Bildanalyse« (Platz 4) und »Multimodale Prompts« (Platz 8) auf den verstärkten Einsatz von KI für aufwendigere kreative Ergebnisse – auch in nicht-technischen Berufen.

Die fünf weltweit am schnellsten wachsenden GenAI-Fähigkeiten:

Content-Erstellung – Planen, Erstellen und Teilen ansprechender Inhalte wie Artikel, Videos und Beiträge für unterschiedliche Zielgruppen und Plattformen. KI-Personalisierung – Daten nutzen, um Inhalte, Empfehlungen und das digitale Nutzungserlebnis einer Person auf Basis ihres individuellen Verhaltens anzupassen. Generative KI-Agenten – Unabhängige KI-Systeme, die automatisch Inhalte erstellen, Antworten generieren und Aufgaben auf Basis vorgegebener Prompts oder Kontexte ausführen. Bildanalyse – Technik, mit der Computer lernen, visuelle Daten wie Bilder und Videos zu interpretieren, zu verstehen und daraus aussagekräftige Informationen zu extrahieren. Datenschutz – Praktiken und Regeln zur Verwaltung und zum Schutz sensibler personenbezogener Daten vor unbefugtem Zugriff bei gleichzeitiger Wahrung der Rechte von Individuen.

»Unsere Analyse zeigt, dass sich die zentrale Herausforderung für Unternehmen auf die Frage verlagert, welche Aufgaben durch KI unterstützt werden, welche automatisiert ablaufen können und wo menschliche Kontrolle unverzichtbar bleibt«, kommentiert Anthony Salcito, General Manager of Enterprise bei Coursera. »Diese neue Arbeitsteilung entsteht jedoch nicht automatisch, sondern erfordert den schnellen und skalierbaren Aufbau entsprechender Kompetenzen. Das Risiko liegt dabei weniger in der Technologie selbst als darin, dass sich die erforderlichen Fähigkeiten nicht im gleichen Tempo weiterentwickeln. Entscheidend ist daher ein strategischer Einsatz von KI über einzelne Pilotprojekte hinaus, der Mitarbeitende befähigt, KI aktiv zu steuern, zu bewerten und verantwortungsvoll einzusetzen.«

Mit Skills Tracks bietet Coursera eine datengestützte, auf zentrale berufliche Rollen zugeschnittene Lösung, die Lernende über zertifizierte Kompetenzpfade vom Grundlagenwissen bis hin zu Expertenkenntnissen begleitet [4].

[1] Die Datenbasis umfasst 6 Millionen Enterprise-Nutzende, die im Rahmen einer Partnerschaft zwischen Coursera und einem Unternehmen, einer Regierung oder einer Hochschuleinrichtung auf der Plattform Kurse belegen. Eine Person kann in mehreren Kursen eingeschrieben sein, wird aber nur als ein Lernender gezählt. Die jeweils ein Jahr umfassenden Vergleichszeiträume lagen zwischen dem 1. Oktober 2024 und dem 30. September 2025 beziehungsweise dem 1. Oktober 2023 und dem 30. September 2024.

