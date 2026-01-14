Optimiertes Bestandsmanagement und KI-gestützte Transformation: Fujitsu setzt auf Process Intelligence von Celonis

Celonis, ein globaler Marktführer im Bereich Process Intelligence, einer Technologie, die Unternehmen den erfolgreichen Einsatz von KI ermöglicht, hat Details bezüglich der Zusammenarbeit mit Fujitsu bekanntgegeben. Das globale Technologieunternehmen nutzt die Celonis Process-Intelligence-Plattform, um die digitale Transformation seiner Geschäftsprozesse voranzutreiben. Die Plattform vernetzt Systeme, Teams und Prozesse entlang der Supply Chain von FSAS Technologies, einem Tochterunternehmen von Fujitsu. Process Intelligence sorgt dort für Transparenz bei den Lagerbeständen und gibt KI-gestützte Empfehlungen, wann Material gekauft, umgeplant oder nicht mehr eingekauft werden sollte.
So hat Celonis bei FSAS Technologies bereits Folgendes erreicht:
- Reduzierung von überschüssigen Beständen um 20 %
- Halbierung der Lagerbestellungen in den ersten sechs Monaten nach der Implementierung
Auf Basis dieser Bestandsoptimierungen hat FSAS Technologies Einsparungen in Millionenhöhe erzielt. In einem nächsten Schritt planen Celonis und Fujitsu, den Einsatz von Process Intelligence auf weitere Prozesse auszuweiten.
»Mit Celonis konnten wir Kosten senken, indem wir unseren Teams die Daten und den nötigen Kontext zur Verfügung gestellt haben, um bessere und schnellere Entscheidungen zu treffen«, sagt Kazushi Koga, Corporate Executive Officer, SEVP, Head of Platform bei Fujitsu. »Transformative Technologien wie die von Celonis ermöglichen es uns, KI-Anwendungen im gesamten Unternehmen auszurollen. Das verändert nicht nur unsere internen Geschäftsabläufe grundlegend, sondern auch, wie wir unsere Kunden dabei unterstützen, ein bisher unerreichtes Maß an Effizienz zu erzielen.«
»Viele Unternehmen haben Schwierigkeiten, KI effizient zu nutzen, weil die zugrundeliegenden Modelle und Agenten nicht verstehen, wie Geschäftsprozesse tatsächlich ablaufen«, sagt Bastian Nominacher, Co-CEO und Mitgründer von Celonis. »Fujitsu zeigt, wie man es schafft, das volle Potenzial von Unternehmens-KI auszuschöpfen. Durch die Kombination von KI mit Process Intelligence kann das Unternehmen nun automatisiert die richtigen Maßnahmen veranlassen, um Prozesse kontinuierlich zu verbessern. Damit setzt Fujitsu neue Standards, wenn es darum geht, komplexe globale Abläufe schnell, zuverlässig und transparent zu managen.«
Celonis unterstützt Unternehmen wie Fujitsu dabei, ihre KI-gestützte Transformation voranzutreiben, indem es geeignete Einsatzmöglichkeiten aufzeigt, KI-Systemen den nötigen Kontext bereitstellt und die Technologie umfassend in Unternehmensprozesse integriert. Zudem arbeitet Fujitsu als verlässlicher Celonis-Partner weltweit mit seinen IT-Service-Kunden zusammen, um ihre Geschäftstransformation mithilfe von Process Intelligence zu beschleunigen [1]. Durch die Kombination seiner Fähigkeiten im Bereich Digitale Transformation (DX) mit der Celonis-Plattform erhalten Kunden maßgeschneiderte Lösungen, die ihre Prozesse optimieren und erhebliche Mehrwerte erzielen.
Lesen Sie hier mehr über die Zusammenarbeit von Celonis und Fujitsu. https://www.celonis.com/solutions/stories/fujitsu-inventory-management
[1] https://www.celonis.com/news/press/fujitsu-and-celonis-expand-strategic-global-partnership
