Struktur für Unstrukturiertes – Freitextanforderungen im Einkauf digital steuern

In der Praxis sind Freitextbedarfe alles andere als Ausnahmefälle. Die Ursachen sind vielfältig: fehlende Transparenz, komplexe Systemlandschaften, unzureichende Datenpflege oder schlicht schlechte Nutzerführung. Mitarbeitende wissen oft nicht, wo sie suchen sollen, verlieren Geduld bei langen Ladezeiten oder werden bei abteilungsfremden Bedarfen unsicher. Im Reflex wird eine Freitextanfrage per E-Mail verschickt – schnell, informell, aber fernab standardisierter Prozesse.
Vom E-Mail-Umweg zur systemgestützten Anforderung
Digitale Lösungen setzen genau an diesem Punkt an. Ziel ist es nicht, Freitext grundsätzlich zu verhindern, sondern ihn systemisch zu strukturieren und automatisiert prüfbar zu machen. Ein zentraler Hebel ist der Einsatz dynamischer Eingabemasken: Anstelle offener Textfelder führen intelligente Formulare durch den Anfrageprozess. Je nach Eingabe – etwa dem Warenwert oder der Kategorie – werden automatisch weitere Felder eingeblendet, Freigabewege angestoßen oder Richtlinien geprüft.
Dies funktioniert mit einem modellierbaren Regelwerk, das auch bei nicht standardisierten Anforderungen einen strukturierten Ablauf ermöglicht. So wird aus einem freien Wunsch eine valide, nachvollziehbare und regelkonforme Bedarfsmeldung, die ohne Rückfragen oder manuelle Nachbearbeitung auskommt.
Intelligente Unterstützung durch den Intake Assistant
Entscheidend für die Effizienzsteigerung ist, wie viele Informationen bereits beim Erfassen der Freitextanfrage systemisch ergänzt werden. Eine Eingabehilfe wie zum Beispiel der Intake Assistant der BeNeering Digital Procurement Plattform übernimmt hier eine zentrale Rolle: Basierend auf historischen Daten und semantischen Analysen schlägt er automatisch passende Warengruppen, Lieferanten, Rahmenverträge und Kostenstellen vor – auch wenn die ursprüngliche Beschreibung unscharf oder unvollständig ist, etwa weil sie als unstrukturierte PDF-Datei eingeht. In diesem Fall werden relevante Angebotsdaten automatisch extrahiert und in eine systemisch verwertbare Einkaufsanfrage überführt.
Gleichzeitig prüft der Assistant im Hintergrund alle relevanten Bedingungen: Ist der Lieferant bereits gelistet? Reicht das Budget? Greift ein bestehender Rahmenvertrag? Auf Wunsch lässt sich sogar eine automatische Ablehnung konfigurieren, wenn etwa der angegebene Anbieter nicht zulässig ist oder das Produkt bereits systemseitig verfügbar wäre. So wird der Einkauf nicht mehr mit unqualifizierten Anfragen belastet, sondern erhält eine vollständig aufbereitete Entscheidungsgrundlage.
Freitext gezielt auffangen – innerhalb etablierter Einkaufskanäle
Ein zentraler Erfolgsfaktor ist, dass der Prozess nicht losgelöst von anderen Beschaffungskanälen abläuft. Nutzer müssen Freitextanfragen dort eingeben können, wo sie auch katalogisierte oder lagerhaltige Artikel bestellen – innerhalb derselben Oberfläche. Bestenfalls haben Unternehmen eine einheitliche Beschaffungslösung, die alle Kanäle bündelt und dabei automatisch erkennt, ob es sich um einen Katalogartikel, eine Dienstleistung, ein Lagerprodukt oder einen Freitextbedarf handelt. Davon abhängig leitet sie durch den passenden Pfad. Für den Endanwender bleibt die Bedienung identisch und er muss nicht zwischen Systemen wechseln oder Rückfragen an die Einkaufsabteilung stellen. Gerade Gelegenheitsnutzer profitieren davon – denn wer selten bestellt, braucht eine Lösung, die intuitiv und fehlertolerant funktioniert.
Echtzeitvalidierung statt statischer Regeln
Damit dies aber auch ohne Fehler gelingen kann, braucht es den Echtzeit-Zugriff auf stets aktuelle Daten wie Budgets, Lieferantenstatus, Benutzerrechte oder Vertragslaufzeiten – etwas aus dem ERP-System. Dadurch lässt sich bereits beim Erstellen der Freitextanfrage prüfen, ob alle Rahmenbedingungen erfüllt sind. Rückfragen entfallen, weil relevante Informationen direkt systemisch validiert werden – ohne Zeitverzug, ohne doppelte Datenhaltung. Gleichzeitig sichert die strukturierte Nutzerführung eine durchgängige Compliance: Einkaufsrichtlinien, Genehmigungsprozesse und Vertragsvorgaben werden nicht erst nachgelagert geprüft, sondern direkt beim Erfassen der Anforderung automatisiert durchgesetzt. Die Echtzeitfähigkeit macht Freitext nicht nur schneller, sondern auch sicherer.
Automatisierung statt Ausnahmeprozess
Freitextanfragen müssen nicht länger als Störgröße behandelt werden, sondern als integrierter Bestandteil eines digitalisierten, steuerbaren Beschaffungsprozesses. Durch die Verbindung aus Echtzeitdaten, strukturierter Nutzerführung und KI-gestützter Anreicherung können so messbare Ergebnisse wie kürzere Durchlaufzeiten, weniger Rückfragen, höhere Compliance und eine signifikante Entlastung der operativen Einkaufsressourcen erzielt werden.
Dabei geht es nicht um vollständige Automatisierung im Sinne von »Zero-Touch« – sondern um intelligente Prozessunterstützung. Viele Freitextanforderungen lassen sich heute zu sogenannten Low-Touch-Prozessen transformieren, die systemgeführt, vorvalidiert, vorkategorisiert und dadurch erheblich effizienter ablaufen.
Fazit: Freitext darf kein Fremdkörper im digitalen Einkauf bleiben
Freitextanfragen sind ein Spiegel organisatorischer und systemischer Reife. Unternehmen, die sie ernst nehmen, investieren nicht nur in Automatisierung, sondern auch in Nutzerfreundlichkeit, Prozessintelligenz und Datenqualität. Nicht die Menge an Freitext ist entscheidend – sondern der Umgang damit. Mit den richtigen Werkzeugen, klaren Prozessen und einer Lösung, die unstrukturierte Anforderungen in strukturierte Entscheidungen übersetzt, lässt sich dieser effizient gestalten. So werden auch hochindividuelle Bedarfe regelkonform, transparent und effizient in geordnete Bahnen gelenkt.
2072 Artikel zu „Commerce KI“
Trends 2025 | News | Trends Wirtschaft | Business | Trends Services | E-Commerce | Trends E-Commerce | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Logistik
E-Commerce Trends Report 2025: KI und Social Media definieren das Onlineshopping neu
Zustellung bleibt Nr. 1 Konversionskiller: 81 % der Käufer (85 % in Deutschland) brechen ihren Einkauf ab, wenn bevorzugte Lieferoptionen nicht angeboten werden. Wandel bei Nachhaltigkeit: Jeder dritte Käufer (29 % in Deutschland) steigt aufgrund von Nachhaltigkeitsbedenken aus. Social Commerce steht im Mittelpunkt: 70 % der globalen Verbraucher (59 % in Deutschland) erwarten, bis 2030…
News | E-Commerce | Kommunikation | Künstliche Intelligenz
ABB Robotics wählt »Coveo for Commerce« für die KI-gestützte Produktsuche im Kundenportal
Das Robotikunternehmen ABB Robotics wird mithilfe von KI-basierter Produktsuche, Personalisierung und generativen Antworten die Nutzung seines Kundenportals »Robotics One« vereinfachen. Grundlage dafür wird die Lösung »Coveo AI for Commerce« des kanadischen Anbieters Coveo sein. Mit dem Kundenportal Robotics One möchte ABB Robotics eine vereinheitlichte und personalisierte digitale Erfahrung anbieten, um die Produktsuche zu vereinfachen. Die…
News | Trends 2024 | Trends Services | E-Commerce | Trends E-Commerce | Künstliche Intelligenz
Der Wettlauf um die KI und seine Auswirkungen auf den E-Commerce
1969 gewannen die USA den Wettlauf ins All, indem sie den ersten Menschen auf den Mond brachten. Dieser Erfolg war möglich, weil die USA diesem Ziel Priorität einräumten und die NASA mit nahezu unbegrenzten Ressourcen ausstatteten – rund 28 Milliarden US-Dollar pro Jahr, inflationsbereinigt. Heute ist ein neuer Wettlauf im Gange, bei dem viel auf…
News | Business | E-Commerce | Strategien | Ausgabe 11-12-2024
Wie man die Macht der KI im E-Commerce und in der Suche nutzt – Disrupt or be disrupted
Das Ende einer Pandemie, mehrere Kriege, wirtschaftliche Rezessionen und die rasante Entwicklung der KI haben die Art und Weise, wie Menschen Waren im Online-Shop finden und kaufen, völlig umgestaltet. Der E-Commerce hat sich in den letzten 12 Monaten dramatisch verändert, und dies wirkt sich nicht nur auf Unternehmen, sondern auf alle Bereiche der Gesellschaft aus. Während sich die Welt anpasst, werden Unternehmen in unbekanntes Terrain katapultiert. Der Erfolg hängt davon ab, ob man die Disruption anführt und gestaltet – oder ihr zum Opfer fällt. Die Fähigkeit, Innovationen wie KI zu nutzen, war noch nie so wichtig, um das Wachstum voranzutreiben. Im Interview mit der »manage it« erörtert Kristie Collins, CEO von FactFinder, die Strategien, um diese Disruption mithilfe von KI-gestützter Product-Discovery- und Suchtechnologie effektiv zu bewältigen.
News | Business | E-Commerce | Künstliche Intelligenz | Strategien | Ausgabe 5-6-2024
Wie KI und Kundendaten den E-Commerce optimieren – Der Einfluss von KI auf das Einkaufserlebnis
Einzelhändler setzen immer stärker auf digitalen Strategien, um ihre Rentabilität und ihre Umsätze zu maximieren und das Kundenerlebnis zu optimieren. Entscheidend für diese Entwicklung ist die Integration von künstlicher Intelligenz (KI), die es Einzelhändlern ermöglicht, personalisierte Einkaufserlebnisse anzubieten, das Kundenverhalten vorherzusagen, die Bestellabwicklung zu optimieren und Abläufe effizienter zu gestalten.
News | Trends 2024 | Digitalisierung | E-Commerce | Trends E-Commerce | Geschäftsprozesse | Kommunikation
Digital Commerce: KI und GenAI in die Wertschöpfung integrieren
Wie wird Digital Commerce in verschiedenen Branchen angenommen und wie ist es um die Zufriedenheit der Menschen mit den digitalen Angeboten bestellt? Unter Digital Commerce versteht man die Möglichkeit, eine Transaktion zwischen einer Person und einem Unternehmen online, also auf digitalem Wege, abzuschließen. Bankkunden können beispielsweise digital ein Konto eröffnen oder einen Service in…
News | Trends 2024 | Business Process Management | E-Commerce | Trends E-Commerce
E-Commerce: Das Produkterlebnis in Zeiten von Cookie-Tod, KI-Revolution und Marktplatz-Hype
Die Welt des E-Commerce befindet sich in einer Phase rasanter Veränderung. Der digitale Wandel formt dabei drei markante Trends: Marktplätze gewinnen immer mehr an Bedeutung, die Ära der Third-Party Cookies nähert sich dem Ende und die KI hält weiterhin rasant Einzug in Prozesse und Systeme. Inmitten dessen wird das Kundenerlebnis im Onlinehandel zur Schlüsselkomponente. Aus…
News | E-Commerce | Künstliche Intelligenz | Whitepaper
Whitepaper: So wird KI Content und Commerce verändern
Mithilfe der Foresight Methode analysiert das Whitepaper aktuelle Trends, um aussagekräftige Zukunftsszenarien zu entwickeln. Im Mittelpunkt des Whitepapers stehen die Potenziale von Creative AI. Ein anschaulicher Blick ins Jahr 2030 zeigt auf, wie Content den Online-Handel der Zukunft verändern wird. KI-generierter Content hat das vergangene Jahr maßgeblich geprägt. Ob Dall-E oder ChatGPT…
News | E-Commerce | Künstliche Intelligenz | Services
Was kann KI im E-Commerce leisten?
Mithilfe der Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz können im Online-Shopping-Bereich erhebliche Optimierungspotenziale erkannt und ausgeschöpft werden. Zukunftsorientierte E-Commerce-Anbieter setzen heute verstärkt auf den Einsatz smarter Algorithmen, um einerseits das Einkaufserlebnis deutlich zu verbessern und andererseits die im Unternehmen verfügbaren Ressourcen bestmöglich zu nutzen. Die Customer Journey wird nicht nur vom eigentlichen Recherche-, Auswahl- und Einkaufserlebnis…
News | Produktmeldung
KI-basierte Technologie für Identitäts- und Lieferadressen-Prüfung im E-Commerce
Von der Wirtschaftsauskunftei zum Data-Tech-Unternehmen. Die Regis24 GmbH aus Berlin, bisher Anbieter von Identitäts , Kredit- und Bonitätsinformationen (www.regis24.de), hat sich als Data-Tech-Unternehmen neu aufgestellt. Um den Marktwandel aktiv mitzugestalten, bietet Regis24 neben den Lösungen einer klassischen Wirtschaftsauskunftei – der einzigen unabhängigen in Deutschland – nun verstärkt innovative Produkte im Bereich Credit-Risk- und Fraud-Management an.…
News | E-Commerce | IT-Security
Das Ende des Cookie-Trackings: Folgen und Alternativen für den E-Commerce
Die Rechtslage bei Cookies war in Deutschland und Europa bis vor Kurzem noch undurchsichtig und teilweise sogar widersprüchlich. Dann fällte der EuGH eine Entscheidung zum Einsatz von Cookies – der BGH orientierte sich maßgeblich daran und urteilte im Mai 2020: Das Speichern sämtlicher Nutzerinformationen ist nur dann erlaubt, wenn der Nutzer der Webseite vorher freiwillig…
Ausgabe 7-8-2025 | News | Business | Digitale Transformation | Künstliche Intelligenz | Strategien
Finanzdaten: Eine Baustelle mit Fortschrittspotenzial – Vertrauen, Resilienz und KI sind Schlüsselfaktoren der Finanztransformation
Finanzorganisationen stehen vor einem tiefgreifenden Wandel, von dem auch die Rolle des CFOs betroffen ist. Er wird immer mehr zum strategischen Partner, der auf Augenhöhe mit dem CEO und CIO agiert. Eine unabhängige weltweite Umfrage unter 1.300 Führungskräften von Censuswide, die von BlackLine in Auftrag gegeben wurde, liefert Einblicke in die Herausforderungen und Chancen, mit denen sich die Finanzabteilungen von Unternehmen auseinandersetzen müssen [1].
Trends 2025 | News | Business | Whitepaper
Whitepaper: Vom Tabu zur Routine – KI im Bewerbungsprozess
Anschreiben sind Indikator für KI-Kompetenz Künstliche Intelligenz hat sich in Bewerbungsprozessen binnen zwei Jahren von einem umstrittenen Werkzeug zum Standard entwickelt: 43 % der Bewerbenden nutzen inzwischen KI für ihre Anschreiben, weitere 30 % können sich das vorstellen. Der Anteil der KI-Nutzenden hat sich damit seit 2023 mehr als verdreifacht. Das ist das Ergebnis…
Ausgabe 7-8-2025 | News | Business | E-Commerce | Künstliche Intelligenz | Strategien
Wie die KI als Personal Shopper für ultrapersonalisierte Kauferlebnisse sorgt – Retail der Zukunft
Ein positives Kundenerlebnis ist in vielen Branchen ein entscheidender Faktor, im Retail ist es der wichtigste Wettbewerbsvorteil – mit künstlicher Intelligenz und Ultra-Personalisierung bekommt die Customer Experience einen ganz neuen Stellenwert.
Trends 2025 | News | Trends Security | Trends Infrastruktur | Trends Kommunikation | Infrastruktur | Kommunikation | Künstliche Intelligenz
KI-Crawler machen 80 Prozent des KI-Bot-Traffics aus
Meta führt beim Crawling, während ChatGPT den Echtzeit-Webverkehr dominiert Mehr Content-Scraping und Systembelastung: KI-Bots greifen in großem Umfang auf Inhalte zu und erhöhen die Serverlast spürbar. Neue Risiken durch fehlende Bot-Verifizierung: Ungeprüfter Automatisierungs-Traffic erschwert die Unterscheidung zwischen legitimen und potenziell schädlichen Zugriffen. Die Edge-Cloud-Plattform Fastly Inc., ein Unternehmen für Content Delivery, Compute- und Sicherheitslösungen,…
Trends 2025 | News | Business | Trends 2030 | Künstliche Intelligenz
CFOs sehen KI-Agenten als klaren Wettbewerbsvorteil
CFOs vertrauen auch bei Strategie und Risikobewertung auf KI-Agenten. In Sachen KI wechseln Finanzvorstände den Kurs, das belegt eine aktuelle Studie von Salesforce: Sie investieren strategisch in die Technologie und sehen in ihr nicht nur eine Kostenersparnis durch gesteigerte Effizienz und Produktivität, sondern auch einen Motor für nachhaltiges Wachstum und neue Geschäftsmodelle [1]. Transformation im…
News | Business | Geschäftsprozesse | Kommunikation | Künstliche Intelligenz
KI im Kundenkontakt: Experten fordern klare Use Cases statt Tool-Hype
In vielen Unternehmen wird KI noch technologiegetrieben eingeführt – oft ohne klaren Bezug zu konkreten Geschäftsproblemen. Ein Expertengespräch von SYBIT und NovaTaste zeigt, wie sich messbarer Nutzen erzielen lässt und welche Stolpersteine Unternehmen vermeiden sollten. Wie lässt sich künstliche Intelligenz (KI) im Unternehmensalltag so einsetzen, dass sie messbaren Nutzen bringt? Diese Frage stand im Mittelpunkt…
News | Business | Digitale Transformation | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | Tipps
Die Schattenkosten von KI-Investitionen und wie man sie sichtbar macht
In den vergangenen Jahren hat der Hype um künstliche Intelligenz zu Milliarden-Investitionen und großen Erwartungen geführt. Organisationen hoffen auf spürbare Effizienz- und Produktivitätssteigerungen sowie eine grundlegende Verbesserung ihrer Abläufe. In Deutschland erwarten laut der Bitkom-Studie »Künstliche Intelligenz in der deutschen Wirtschaft« 73 Prozent der Unternehmen eine Stärkung ihrer Wettbewerbsfähigkeit, 64 Prozent sinkende Kosten und 68…
News | Business | Digitalisierung | Geschäftsprozesse | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Logistik
Wenn Maschinen mitdenken: Wie KI-Agenten das Lager resilient und schneller machen
Die Digitalisierung verändert die Logistik zunehmend. Eine treibende Kraft ist dabei die künstliche Intelligenz (KI). Sie automatisiert Abläufe, sorgt für mehr Transparenz und steigert die Leistungsfähigkeit in der Lieferkette. Doch was genau kann KI im Lager leisten – und welchen Unterschied machen spezialisierte KI-Agenten? Die Anforderungen an Lieferketten steigen kontinuierlich: Kunden fordern schnellere Zustellungen,…
News | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Services | Tipps
KI im Dialog: Wie interaktive Prompts Unternehmen klüger machen
KI ist mehr als ein Tool – sie ist Sparringspartner, Perspektivwechsel und Übungsfeld. Interaktive Prompts eröffnen neue Wege im Projektmanagement, Vertrieb, Training und Coaching. Wer sie klug nutzt, denkt weiter – und handelt präziser. Mit interaktiven Prompts gelingt der Einstieg in eine neue Arbeitsweise: dialogisch, kreativ und praxisnah. Die neue Intelligenz am Tisch…