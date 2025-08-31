Whitepaper: Vom Tabu zur Routine – KI im Bewerbungsprozess

Anschreiben sind Indikator für KI-Kompetenz
Künstliche Intelligenz hat sich in Bewerbungsprozessen binnen zwei Jahren von einem umstrittenen Werkzeug zum Standard entwickelt: 43 % der Bewerbenden nutzen inzwischen KI für ihre Anschreiben, weitere 30 % können sich das vorstellen. Der Anteil der KI-Nutzenden hat sich damit seit 2023 mehr als verdreifacht. Das ist das Ergebnis einer aktuellen softgarden-Umfrage, für die von Mai bis Juli 2025 6.929 Bewerbende befragt wurden [1].
Das aktuell mit Abstand am meisten benutzte KI-Tool ist ChatGPT (86 %). Auf Bewerbungsthemen spezialisierte KI-Anwendungen spielen derzeit kaum eine Rolle. Im Frühjahr 2023 hatte softgarden schon einmal nach der KI-Nutzung beim Anschreiben gefragt. Damals gaben 13 % der Bewerbenden an, schon einmal KI genutzt zu haben. Der aktuelle Anstieg zeigt, dass in absehbarer Zeit ein Großteil der Anschreiben KI-generiert sein werden und nur noch Auskunft über die KI-Kompetenz von Bewerbenden geben können.
Akademikerinnen und Akademiker als Power-User
Besonders weit verbreitet ist der Umgang mit KI unter Akademikern. Während schon 50 % der Menschen mit Hochschulbildung künstliche Intelligenz in der Bewerbung eingesetzt haben, sind es bei Menschen mit einfachem Schulabschluss (Haupt- oder Realschule) nur 32 %.
KI ist Teil des Alltags
Entscheidend für die zunehmende Durchdringung des Bewerbungsgeschehens mit KI ist die Tatsache, dass künstliche Intelligenz von den Bewerbenden außerhalb von Jobsuche und Bewerbung genutzt wird – vor allem beruflich. Über die Hälfte der Befragten (53 %) gibt an, dies zu tun. Aber auch bei privaten Themen ist KI auf dem Vormarsch, etwa in der privaten Kommunikation (40 %) oder beim Thema Gesundheit und Fitness (35 %).
Blick auf KI-Einsatz von Arbeitgebern
Bewerbende blicken mit gemischten Gefühlen auf den KI-Einsatz von Arbeitgebern im Recruiting. Vorteile sieht eine Mehrheit in Form von »schnelleren Rückmeldungen« (80 %). Nachteile werden etwa im »Verlust des menschlichen Kontakts« (86 %) oder von »Fehlentscheidungen durch die KI« (82 %) ausgemacht. »KI könnte mich aufgrund des Alters sofort rauskicken. Der Menschenverstand könnte meine berufliche Erfahrung nutzen wollen,« schreibt ein Teilnehmer.
