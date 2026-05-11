Regulierung von künstlicher Intelligenz – Notwendigkeit, Risiken und strategische Balance

- Regulierung ist notwendig, weil KI neue systemische Risiken schafft – von autonomen Cyberangriffen bis zu algorithmischer Diskriminierung.
- Überregulierung gefährdet Wettbewerbsfähigkeit, insbesondere gegenüber den USA, die auf Deregulierung und Investitionen setzen.
- Regulierung kann Innovation fördern, indem sie Vertrauen, Haftungssicherheit und technische Standards schafft, die Skalierung erst ermöglichen.
- Fragmentierte Regeln (»Kleinstaaterei«) bremsen Branchen wie Automotive und Cloud‑Infrastruktur, da sie Komplexität und Kosten erhöhen.
- Geopolitisch wird Regulierung zum Machtinstrument – Europa muss ein flexibles, international anschlussfähiges Modell etablieren, um Souveränität und Wachstum zu sichern.
Künstliche Intelligenz entwickelt sich rasant zu einer kritischen Infrastruktur für Wirtschaft, Verwaltung und Gesellschaft. Es zeigt sich ein klares Spannungsfeld: Regulierung ist zugleich notwendig, riskant und geopolitisch aufgeladen. Einerseits entstehen durch KI neue systemische Risiken – von algorithmischer Diskriminierung über Datenmissbrauch bis hin zu autonomen Cyberangriffen. Andererseits droht Europa durch übermäßige Regulierung Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit zu verlieren, insbesondere gegenüber den USA und China.
Regulierung ist nicht nur Schutzinstrument, sondern auch Vertrauens- und Skalierungsfaktor: Unternehmen investieren eher in KI, wenn Haftungsfragen, Sicherheitsstandards und Governance klar definiert sind. Gleichzeitig warnen mehrere Beiträge vor regulatorischer Fragmentierung («Kleinstaaterei«), die insbesondere Branchen wie Automotive und Cloud‑Infrastruktur ausbremst.
Geopolitisch wird Regulierung zum Machtinstrument: Europa setzt auf Grundrechte und Risikoklassen, die USA auf Deregulierung und Kapital, China auf staatliche Kontrolle. Die strategische Herausforderung besteht darin, ein dynamisches, risikobasiertes Regulierungsmodell zu etablieren, das Innovation ermöglicht, Sicherheit gewährleistet und technologische Souveränität stärkt.
Kernbotschaft: KI braucht Regulierung – aber eine, die flexibel, international anschlussfähig und innovationsfreundlich ist. Nur so lässt sich die Balance zwischen Schutz, Wachstum und geopolitischer Handlungsfähigkeit erreichen.
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KI zwischen Innovationsmotor und systemischem Risiko
Künstliche Intelligenz hat sich in den Jahren 2024–2026 von einer experimentellen Technologie zu einer kritischen Infrastruktur entwickelt. Sie beeinflusst Geschäftsprozesse, Cybersicherheit, staatliche Entscheidungsfindung, geopolitische Machtverhältnisse und zunehmend auch gesellschaftliche Grundrechte. Die analysierten Artikel auf ap-verlag.de zeigen ein klares Muster: Regulierung ist nicht nur ein politisches Instrument, sondern ein strategischer Faktor für Vertrauen, Skalierung und Souveränität.
Gleichzeitig wird deutlich, dass Regulierung ambivalent wirkt: Sie kann Innovation fördern – oder behindern. Sie kann Sicherheit schaffen – oder Bürokratie erzeugen. Sie kann Souveränität stärken – oder Abhängigkeiten verschärfen.
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Gründe für Regulierung: Warum KI nicht unreguliert bleiben kann
2.1. Systemische Risiken und Kontrollverlust
Mehrere Artikel betonen, dass KI‑Systeme zunehmend autonom agieren, kritische Entscheidungen treffen und Angriffsflächen schaffen. Beispiele:
- Offensive KI verkürzt Angriffszyklen von Monaten auf Tage.
- Generative KI erzeugt täuschend echte Phishing‑Angriffe.
- Fehlende Governance führt zu Schatten‑KI und Compliance‑Risiken.
Regulatorische Konsequenz: Ohne Mindeststandards für Sicherheit, Transparenz und Datenkontrolle entstehen unbeherrschbare Risiken für Unternehmen und Gesellschaft.
2.2. Schutz von Grundrechten und Privatsphäre
Der EU AI Act adressiert explizit Risiken wie:
- biometrische Überwachung,
- algorithmische Diskriminierung,
- Missbrauch personenbezogener Daten.
Wissenschaftliche Bewertung: KI greift tief in die Privatsphäre ein. Ohne Regulierung drohen strukturelle Machtasymmetrien zwischen Bürgern, Unternehmen und Staaten.
2.3. Marktversagen und Monopolisierung
Mehrere Artikel zeigen, dass europäische Unternehmen stark von US‑Hyperscalern abhängig sind.
- 57 % haben keine Exit‑Strategie für KI‑Anbieter.
- Datenlokation ist oft unklar.
Regulatorische Konsequenz: Regulierung soll faire Wettbewerbsbedingungen schaffen und technologische Souveränität sichern.
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Argumente gegen Regulierung: Wo sie Innovation hemmen kann
3.1. Überregulierung als Innovationsbremse
Artikel wie »Kleinstaaterei bei der KI‑Regulierung bremst Automotive‑Innovationen aus« zeigen:
- Zu viele nationale Sonderregeln erzeugen Fragmentierung.
- Unternehmen verlieren Geschwindigkeit und Planungssicherheit.
Wissenschaftliche Bewertung: Regulierung muss harmonisiert sein – sonst entsteht ein Flickenteppich, der Innovation behindert.
3.2. Wettbewerbsnachteile gegenüber den USA
Der Artikel »Streichung der KI‑Regulierung in den USA« argumentiert:
- Die USA setzen auf Deregulierung + massive Investitionen.
- Europa riskiert Abwanderung von Talenten und Kapital.
Konsequenz: Ein zu strenger europäischer Regulierungsrahmen könnte die globale Wettbewerbsfähigkeit schwächen.
3.3. Bürokratie statt Sicherheit
Mehrere Beiträge zeigen:
- Unternehmen kämpfen mit komplexen Compliance‑Anforderungen.
- Fehlende Klarheit führt zu Unsicherheit statt Schutz.
Wissenschaftliche Bewertung: Regulierung muss praxistauglich sein – sonst entsteht ein »Compliance‑Theater«, das Ressourcen bindet, aber wenig Sicherheit schafft.
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Regulierung als Innovationsmotor: Das »Pro‑Regulierung«-Argument
Einige Artikel vertreten eine überraschende Position: Regulierung kann KI‑Skalierung fördern.
4.1. Vertrauen als Voraussetzung für breite Nutzung
Der Artikel »Regulierung als KI‑Skalierungsbooster« argumentiert:
- Unternehmen nutzen KI nur, wenn sie ihr vertrauen.
- Vertrauen entsteht durch Regeln, Standards und Prüfmechanismen.
Wissenschaftliche Bewertung: Regulierung schafft Marktsicherheit und reduziert Haftungsrisiken – ein zentraler Faktor für Investitionen.
4.2. Standardisierung als Effizienztreiber
Beispiele aus der Finanzbranche (DORA, AMLA):
- Einheitliche Standards erleichtern Audits.
- KI‑gestützte Compliance wird skalierbar.
Konsequenz: Regulierung kann Prozesse vereinheitlichen und Kosten senken.
4.3. Souveränität durch Regulierung
Artikel wie »Souveräne KI« und »Cloud‑Souveränität 2025« zeigen:
- Regulierung zwingt Unternehmen, Datenräume, Exit‑Strategien und souveräne Architekturen aufzubauen.
- Dadurch entsteht langfristige Unabhängigkeit.
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Geopolitische Dimension: KI‑Regulierung als Machtinstrument
5.1. Europa: Schutzorientiert
- Fokus auf Grundrechte, Transparenz, Risikoklassen.
- Ziel: sichere, vertrauenswürdige KI.
5.2. USA: Wachstumsorientiert
- Deregulierung + massive Investitionen.
- Ziel: technologische Dominanz.
5.3. China: Staatsorientiert
- KI als strategische Infrastruktur.
- Strenge Kontrolle + staatliche Förderung.
Wissenschaftliche Bewertung: Regulierung ist ein geopolitisches Werkzeug – sie definiert, wer die Spielregeln der KI‑Ökonomie bestimmt.
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Synthese: Die Balance zwischen Freiheit und Kontrolle
Aus der Gesamtauswertung ergibt sich ein klares Bild:
Regulierung ist notwendig, weil:
- KI Risiken erzeugt, die ohne Regeln unbeherrschbar sind.
- Vertrauen Voraussetzung für breite Nutzung ist.
- Souveränität ohne regulatorische Leitplanken nicht erreichbar ist.
Regulierung ist gefährlich, wenn:
- sie innovationsfeindlich, fragmentiert oder überkomplex ist.
- sie schneller wächst als die technologische Realität.
- sie Europa im globalen Wettbewerb ausbremst.
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Schlussfolgerung: Ein dynamisches, risikobasiertes Regulierungsmodell
Der wissenschaftlich fundierte Konsens lautet:
KI braucht Regulierung – aber eine, die flexibel, risikobasiert und innovationsfreundlich ist.
Ein zukunftsfähiger Regulierungsrahmen sollte:
- klare Mindeststandards setzen,
- Innovation nicht behindern,
- internationale Harmonisierung fördern,
- Souveränität und Wettbewerb stärken,
- und sich kontinuierlich an technologische Entwicklungen anpassen.
Nur so lässt sich die Balance zwischen Schutz, Wachstum und Souveränität erreichen.
Albert Absmeier & KI
Wirtschaftsexperten sehen Regulierung in Deutschland als Wachstumsbremse für KI
Wirtschaftsexpertinnen und -experten aus Deutschland sind besonders skeptisch, wie stark künstliche Intelligenz zum Wirtschaftswachstum beitragen wird. Das zeigt ein Vergleich der weltweiten Expertenschätzungen im Rahmen des Economic Expert Survey (EES) von EconPol und ifo Institut [1].
Die Befragten in Deutschland nehmen an, dass der KI-Wachstumseffekt in fünf Jahren nur insgesamt 1,5 Prozentpunkte betragen wird, also 0,3 Prozentpunkte pro Jahr. Für Europa und die USA liegen diese Schätzungen bei 2,5 Prozentpunkten in fünf Jahren (0,5 Prozentpunkte pro Jahr).
»Ein Grund für die weniger optimistische Einschätzung in Deutschland liegt möglicherweise an der Regulierung«, sagt Oliver Falck, Leiter des ifo Zentrums für Innovationsökonomik und Digitale Transformation. »Deutschland ist das einzige Land, in dem fast die Hälfte der Experten für weniger Regulierung künstlicher Intelligenz plädieren.«
Die Mehrheit der Befragten weltweit spricht sich für eine strengere Regulierung von KI aus. In den USA wünschen sich 64 Prozent mehr Regulierung. Im EU-Durchschnitt liegt der Anteil der Regulierungs-Befürworter bei 50 Prozent. In Deutschland sind es nur 27 Prozent, während 46 Prozent dort sich weniger Regulierung wünschen.
»Es braucht einen ausgewogenen regulatorischen Rahmen, damit Länder die Chancen von KI nutzen und mögliche negative Folgen abmildern. Solche Regeln sollten jedoch Innovation nicht ausbremsen. Sie sollten Rechtssicherheit bei Datennutzung, Datenschutz und Haftung schaffen«, sagt Niklas Potrafke, Leiter des ifo Zentrums für Öffentliche Finanzen und politische Ökonomie.
Für den Arbeitsmarkt erwarten die Befragten, dass KI vor allem Tätigkeiten mittlerer Qualifikationsniveaus übernehmen wird. Für Europa erwarten rund 61 Prozent einen Rückgang bei Stellen mit mittlerer Qualifikation in den kommenden zehn Jahren. Für die USA ist der Anteil ähnlich hoch (68 Prozent). Stellen, für die eine hohe Qualifikation erforderlich ist, werden nach Ansicht der Befragten sogar zunehmen: Für Europa erwarten 53 Prozent der Befragten einen Anstieg hochqualifizierter Jobs; für die USA sind es 48 Prozent. Die Anzahl niedrigqualifizierter Jobs bleibt gemäß den Erwartungen überwiegend stabil oder steigt leicht.
»Aufgrund des demografischen Wandels sollte KI eher als Chance und weniger als Risiko für den Arbeitsmarkt gesehen werden. Die Weiterbildungs- und Umschulungsmöglichkeiten für bestehende Arbeitskräfte spielen hier eine zentrale Rolle«, sagt Potrafke.
[1] Die Ergebnisse basieren auf dem Economic Experts Survey (EES) vom 4. Quartal 2025. An der Umfrage nahmen rund 600 Wirtschaftsexpertinnen und -experten in Europa und etwa 100 aus den USA teil. Die Befragten schätzten die erwarteten Effekte von KI auf Wirtschaftswachstum und Beschäftigung.
https://www.ifo.de/en/econpol/publications/2026/article-journal/effects-ai-economic-growth-and-employment-results-economic
6188 Artikel zu „KI Regel“
Trends 2026 | News | Business | Business Process Management | Trends Security | Geschäftsprozesse | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Finanzverantwortlichen fehlen weiterhin Mindestregeln für den KI-Einsatz
Fast die Hälfte der selbsternannten KI‑Vorreiter im Finanzbereich fehlt es laut einer neuen Studie an grundlegender Governance, um KI sicher zu skalieren. Statt eines einheitlichen Reifegrads zeigen sich sechs unterschiedliche Umsetzungsstadien – mit klaren Schwächen bei Regeln oder Daten. Die Studie macht deutlich: Nicht die KI‑Leistung, sondern fehlende Steuerbarkeit bremst den Fortschritt. Fast die…
News | Business Process Management | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | New Work | Strategien | Tipps
KI‑Agenten im Unternehmen: Effizienzgewinn durch klare Regeln statt blinder Autonomie
KI‑Agenten entwickeln sich 2026 vom Experiment zum festen Bestandteil des Arbeitsalltags und versprechen, Unternehmen spürbar zu entlasten und effizienter zu machen. Ihr Nutzen entsteht jedoch nicht durch vollständige Autonomie, sondern durch klare Regeln, begrenzte Zugriffsrechte und eine enge Einbindung in bestehende Strukturen, in denen der Mensch die letzte Entscheidung trifft. Voraussetzung für den Erfolg sind…
News | Digitalisierung | Künstliche Intelligenz | Services
Das Ende der OCR-Datenerfassung: Wenn KI den Kontext liest und der Datenschutz die Regeln bestimmt
Generative Sprachmodelle transformieren die klassische OCR zur intelligenten Dokumentenanalyse. Doch der Einsatz im Unternehmen erfordert strikte juristische Leitplanken, um Compliance-Risiken bei der Verarbeitung sensibler Daten auszuschließen. Die Ära der klassischen Optical Character Recognition (OCR) nähert sich ihrem Ende. Jahrzehntelang war sie der Standard, um Papier in PDFs zu verwandeln. Doch OCR »liest« nicht, sie…
News | Business | IT-Security | Ausgabe 11-12-2025 | Security Spezial 11-12-2025
Welche Compliance-Risiken beschert KI deutschen Unternehmen – Vom Regelhüter zum Risikonavigator
Das Interview mit Oliver Riehl, Regional Vice President DACH bei NAVEX, beleuchtet die Herausforderungen und Chancen, die künstliche Intelligenz (KI) für deutsche Unternehmen im Bereich Compliance mit sich bringt. Riehl betont, dass KI helfen kann, Ordnung in die wachsende Komplexität der Regularien zu bringen, jedoch eine gute Governance und klare Richtlinien erforderlich sind, um effektiv eingesetzt zu werden. Zudem wird die Bedeutung einer vertrauensvollen Compliance-Kultur hervorgehoben, um Datenverluste zu vermeiden und die Effizienz von Hinweisgebersystemen zu steigern.
News | Trends 2025 | Business Process Management | Trends Infrastruktur | E-Commerce | Geschäftsprozesse | Trends Services | Künstliche Intelligenz | Logistik
KI-Agenten in Logistik und Lieferkette: Hohe Akzeptanz, aber klare Spielregeln gefordert
Laut einer aktuellen Studie des Aachener Softwareunternehmens INFORM unter 114 Fach- und Führungskräften aus Logistik und Supply Chain Management sehen die meisten Unternehmen in KI-Agenten großes Potenzial, vor allem bei der Automatisierung und Effizienzsteigerung logistischer Abläufe. Für den erfolgreichen Einsatz sind gut geschulte Mitarbeitende, klare Richtlinien und transparente Entscheidungsprozesse entscheidend. Hohe Akzeptanz, wachsender Praxiseinsatz…
News | Business | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | Strategien
Agenten statt Prompts: Wie Agentic AI die Spielregeln für KI-Kompetenzen verändert
Während GenAI-Anwendungen wie Chatbots oder Textgeneratoren klassischerweise auf einzelne Nutzeranfragen reagieren, sind Agentic-AI-Systeme darauf ausgelegt, eigenständig Aufgaben zu planen und durchzuführen. Sie zerlegen komplexe Abläufe in Einzelschritte (Planning), greifen auf externe Tools wie Programmierschnittstellen (APIs) zu (Tool Use), kooperieren mit anderen KI-Instanzen (Multi-Agent Collaboration) und bewerten ihre Zwischenergebnisse selbstständig (Reflection). Lerninhalte zu Agentic AI gehen…
News | Business | Business Process Management | Effizienz | Künstliche Intelligenz | New Work
2025: Wie KI die Regeln der Arbeitswelt neu definiert
Im Jahr 2025 ist künstliche Intelligenz (KI) längst keine Zukunftsvision mehr, sondern ein fester Bestandteil der Wirtschaft. Sie verändert Branchen, prägt die Arbeitswelt neu und beeinflusst die Art, wie Unternehmen mit ihren Kunden interagieren. KI wird zunehmend alltagstauglich und hilft Unternehmen, innovativer zu arbeiten, Abläufe effizienter zu gestalten und wirtschaftlichen Mehrwert zu schaffen. Laut McKinsey…
News | Künstliche Intelligenz
Geplante EU-Regeln für KI: Was Unternehmen schon heute tun können
Mit ihrem KI-Gesetz will die Europäische Union sicherstellen, dass in der EU eingesetzte KI-Systeme sicher, fair, transparent und nachvollziehbar arbeiten. Doch was bedeutet das für Unternehmen konkret, und wie können sie sich auf die neuen Spielregeln vorbereiten? Der Einsatz von künstlicher Intelligenz soll in der EU künftig durch ein KI-Gesetz geregelt werden. Dieses stuft…
News | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz
»Embedded-KI wird im Jahr 2023 einen regelrechten Boom erleben«
Viacheslav Gromov ist Gründer und Geschäftsführer von AITAD, einen Full-Stack-Embedded-KI Anbieter. Im Interview spricht Gromov über Lieferengpässe, Predicitive/Preventive Maintenance, Nachhaltigkeit, was es mit Trends wie Hardware-as-a-Service in aktueller Krise auf sich hat und warum Unternehmen auf Individuallösungen setzen sollten. Was verbirgt sich hinter AITAD? AITAD steht für Innovation durch lokale KI in Produkt und…
News | Cloud Computing | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum | Strategien
Cloud-Rückführung: Optimierung der Infrastruktur für KI im großen Maßstab
Cloud‑Rückführung ist kein Rückzug aus der Public Cloud, sondern eine strategische Neuausrichtung hin zu optimierten Hybrid‑ und On‑Prem‑Architekturen, um KI im großen Maßstab effizient zu betreiben. Bei der Skalierung von KI erweisen sich Daten‑ und Speicherinfrastrukturen zunehmend als kritische Engpässe – oft ebenso relevant wie die Verfügbarkeit von GPUs. Insbesondere Objektspeicher spielt dabei eine…
Trends 2026 | News | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz
KI‑Cyberangriffe nehmen zu, Governance und Know-how hinken hinterher
Begrenzte Transparenz bei KI‑Cyberangriffen: 35 % der europäischen Unternehmen können nicht beurteilen, ob sie bereits von KI‑gestützten Cyberangriffen betroffen waren – ein Zeichen für erhebliche Defizite in Erkennung und Monitoring. Steigende Bedrohung bei sinkender Erkennungsfähigkeit: KI‑gestützte Phishing‑ und Social‑Engineering‑Angriffe sind deutlich schwerer zu erkennen (71 %), das Vertrauen in klassische Sicherheitsmethoden nimmt ab. Größte wahrgenommene Risiken durch…
Ausgabe 3-4-2026 | Security Spezial 3-4-2026 | News | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Data Security Posture Management: Datensicherheit mit KI – Sensible Informationen automatisch finden und schützen
Moderne DSPM-Lösungen verschaffen Unternehmen Transparenz über ihre sensiblen Daten und die Risiken, denen sie ausgesetzt sind. Eine Schlüsselrolle spielt dabei KI: Sie ermöglicht es, große und verteilte Datenbestände weitgehend automatisiert zu klassifizieren.
News | Business Process Management | Industrie 4.0 | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | New Work | Services
Komplexreduzierte Fertigung: Wie KI-Agenten den Wandel in der Industrie vorantreiben werden
Die Fertigungsindustrie befindet sich im Wandel, und dieser Wandel wird maßgeblich durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) vorangetrieben. Mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung von AI Agents vollzieht sich eine technologische Transformation, die nicht nur die Art und Weise verändert, wie Produkte gefertigt werden, sondern auch, wie Unternehmen in ihrer Gesamtheit operieren. Doch während der technologische…
Ausgabe 3-4-2026 | Security Spezial 3-4-2026 | News | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Responsible by Design – KI-Systeme bestmöglich vor Bedrohungen schützen
Künstliche Intelligenz ist zum Nervensystem moderner Unternehmen geworden – und zugleich zu einer neuen Angriffsfläche für Cyberkriminelle, die Daten, Modelle und Schnittstellen gezielt manipulieren. KI-Sicherheit ist heute strategische Führungsaufgabe und »Verantwortung durch Design« zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil für vertrauenswürdige KI.
News | Infrastruktur | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Services | Strategien
Das Silicon Valley der 6G-Technologie: Wie Finnland die Ära der kabellosen KI einläutet
6G verbindet Konnektivität mit künstlicher Intelligenz und sensorischen Fähigkeiten. Finnische End-to-End-Kompetenz: Einzigartiges Ökosystem deckt die gesamte Wertschöpfungskette vom Chip bis zur Infrastruktur ab. Chance für deutsche Unternehmen: ideale Testbedingungen und Mitentwicklung zukünftiger Geschäftsmodelle und Standards. Während vielerorts der Fokus auf dem Ausbau von 5G liegt, stellt Finnland bereits die Weichen für die nächste Generation…
Trends 2026 | News | Business | Business Process Management | Trends Geschäftsprozesse | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Whitepaper
Ohne Modernisierung und Workflow-Integration bleibt der Mehrwert von KI begrenzt
KI liefert überwiegend Effizienz – nicht Wachstum: Obwohl KI in vielen Unternehmen produktiv eingesetzt wird, bleibt der messbare Beitrag zu neuen Umsatzquellen und zum ROI bislang gering. Der Fokus liegt klar auf Produktivität und operativer Effizienz. Fehlende Workflow‑Integration begrenzt den Business Impact: KI wird häufig als isoliertes Tool genutzt statt fest in End‑to‑End‑Prozesse eingebettet.…
Trends 2026 | News | Business | Business Process Management | Trends Wirtschaft | Trends Geschäftsprozesse | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz
Unternehmen erwarten grundlegenden Wandel durch agentische KI, bremsen deren Autonomie jedoch selbst aus
Agentische KI gilt als nächster großer Produktivitätssprung, doch Unternehmen bremsen sich selbst aus: Während 80 % einen grundlegenden Wandel erwarten, verbleiben Systeme überwiegend unter menschlicher Aufsicht. Investitionen steigen schneller als die organisatorische Reife: Europäische Unternehmen erhöhen ihre Ausgaben deutlich, nutzen jedoch weiterhin ungeeignete, klassische Produktivitätskennzahlen. Vertrauen und Verantwortlichkeit sind der zentrale Engpass: Nur rund…
Ausgabe 3-4-2026 | News | Business Process Management | Cloud Computing | Digitalisierung | Künstliche Intelligenz
KI, Cloud und digitale Souveränität – Fünf zentrale Trends im DMS
Künstliche Intelligenz prägt auch 2026 das Dokumentenmanagement und treibt spürbare Effizienzgewinne voran. Gleichzeitig wächst der Anspruch, Daten stärker zu kontrollieren und digitale Souveränität zu sichern. Daraus ergeben sich die zentralen DMS-Trends des Jahres.
Ausgabe 3-4-2026 | News | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | New Work
Integrierte multimodale SLMs in einer Suite von KI-Agenten – Kleine Sprachmodelle ganz groß
Kleine Sprachmodelle (SLMs) ermöglichen leistungsfähige KI direkt auf Endgeräten und bieten entscheidende Vorteile bei Latenz, Datenschutz, Datensouveränität und Offline-Fähigkeit. Als spezialisierte KI‑Agenten steigern sie die Produktivität operativer Teams, senken Kosten und ebnen den Weg für eine neue Generation multimodaler Edge‑KI.
Trends 2026 | News | Healthcare IT | Künstliche Intelligenz | Services | Strategien | Whitepaper
KI wird zum strukturbildenden Element des Gesundheitswesens
Der Trendreport beschreibt, wie sich das deutsche Gesundheitswesen 2026 im Spannungsfeld zwischen rasanter KI‑Innovation und komplexer Regulierung neu ausrichtet [1]. KI entwickelt sich vom Pilotprojekt zum strukturbildenden Element – sowohl in Versorgung als auch Verwaltung – während gleichzeitig eine Vielzahl großer Reformpakete (Krankenhaus, ambulante Versorgung, Pflege, Apotheken, Datenräume) die Rahmenbedingungen neu definieren. KI als…
1654 Artikel zu „KI Regulierung“
Ausgabe 3-4-2026 | News | Business | Cloud Computing | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Strategien
Der Mittelstand zwischen Cloud, KI und Regulierung – Der schleichende Verlust digitaler Kontrolle
Digitale Souveränität ist längst kein politisches Schlagwort mehr, sondern entwickelt sich zur Überlebensfrage für Unternehmen, die zwischen geopolitischen Spannungen, neuen EU‑Regeln und rasanter KI‑Nutzung bestehen müssen. Abhängigkeiten von globalen Cloud‑Konzernen, rechtliche Grauzonen beim Datenschutz und unkontrollierte Schatten‑KI entpuppen sich dabei als reale Risiken für Sicherheit, Compliance und Wettbewerbsfähigkeit. Der Mittelstand sollte jetzt handeln– und sich Schritt für Schritt von der technologischen Abhängigkeit lösen.
News | Business | Business Process Management | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | IT-Security | Kommentar | Künstliche Intelligenz | New Work | Strategien
Regulierung als KI-Skalierungsbooster
Regeln haben immer auch etwas Positives: Wie würden Geldgeschäfte ablaufen, wenn es dafür keine Gesetze gäbe? Erst Regeln führen zu einem zufriedenen, vertrauensvollen Miteinander. Bei KI ist es ähnlich: Wer komplexe Vorgänge an eine Maschine abgibt, sollte darauf vertrauen und prüfen können, dass sie verlässlich funktioniert. Dann lässt sie sich produktiv in vielen Situationen im…
News | Digitale Transformation | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | Strategien
Souveräne KI – Warum Regulierung, staatliche Beschaffung und geopolitische Interessen den Wettbewerb um KI neu ordnen
Zwei Jahre lang dominierte im KI-Markt vor allem ein Thema: der Wettbewerb der Modelle. Neue Benchmarks, größere Kontextfenster und schnellere multimodale Fortschritte bestimmten die Diskussion. Währenddessen blieb eine zentrale Frage weitgehend im Hintergrund: Was geschieht, wenn diese Systeme für Staaten strategisch so wichtig werden, dass Regierungen Einfluss auf ihre Nutzung und ihr Verhalten nehmen? …
Trends 2026 | News | Trends Security | Effizienz | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Cybersicherheit 2026: KI und Regulierungen verändern das Spiel
Zum Ende des Jahres 2025 analysieren Experten die wachsende Bedeutung von künstlicher Intelligenz (KI) für die Cybersicherheit und im Kontext der Cyberbedrohungen. Während Unternehmen in einer zunehmend komplexen Landschaft zahlreicher und ausgeklügelter Cyberbedrohungen agieren, erweist sich KI als ein mächtiges Instrument für die Verteidigung. Gleichzeitig ist sie aber auch zu einer Waffe für Cyberkriminelle geworden,…
News | Business | Kommentar | Künstliche Intelligenz
Kleinstaaterei bei der KI-Regulierung bremst Automotive-Innovationen aus
Kommentar von Craig Melrose, Global Managing Partner – Advanced Technologies bei HTEC Künstliche Intelligenz entwickelt sich mit beeindruckender Geschwindigkeit – inzwischen beantwortet sie zuverlässig Fragen an Hotlines, kann weit über 100 Tumorarten unterscheiden und steuert selbstständig ganze Produktionsstraßen. Dafür verantwortlich sind IT-Systeme mit immer größerer Rechenleistung, bessere KI-Modelle und eine smartere Nutzung der verfügbaren Daten.…
News | Cloud Computing | Infrastruktur | Strategien | Ausgabe 5-6-2025
Cloud-Souveränität 2025 – Zwischen Regulierung, KI und technischer Realität
Digitale Souveränität zählt zu den strategischen Leitthemen europäischer Industriepolitik. Doch was bedeutet sie konkret für Cloud-Anbieter und ihre Kunden?
News | Business | Künstliche Intelligenz
KI als Compliance-Coach – Wie Finanzdienstleister 2025 zwischen Automatisierung und Regulierung navigieren
https://www.pexels.com/de-de/foto/mano-dedo-futuro-robot-8386440/ Künstliche Intelligenz hat sich in der Finanzbranche von einem Effizienzwerkzeug zu einem strategischen Instrument entwickelt, das Unternehmen dabei unterstützt, sich in einem zunehmend komplexen regulatorischen Umfeld zurechtzufinden. Mit dem Inkrafttreten neuer Vorschriften wie dem EU AI Act, DORA und AMLA stehen Finanzdienstleister vor der Herausforderung, KI-Technologien effektiv zu nutzen und gleichzeitig strenge Compliance-Anforderungen zu…
News | Business | Favoriten der Redaktion | Kommentar | Künstliche Intelligenz | Strategien
Stargate und die Streichung der KI-Regulierung sind eine Gefahr für die europäische Wirtschaft und Technologiesouveränität
Donald Trump streicht die bestehenden Vorgaben zur Kontrolle von künstlicher Intelligenz in den USA und kündigt ein 500 Milliarden Investment in die Technologie an. Damit gerät Europa weiter in Gefahr: Die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit ist ernsthaft beeinträchtigt, führende KI-Denker wandern ab und Europa wird seine Technologiesouveränität nicht mehr sicherstellen können. Ein Statement von KI-Experte Carsten Kraus.…
News | Trends 2025 | Digitalisierung | Effizienz | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum
Rechenzentrumstrends 2025: Unterstützung, Umsetzung, Nutzung und Regulierung von KI rücken verstärkt in den Fokus der Branche
Innovationen bei der Stromversorgung und Kühlung von KI-Racks sowie das Management von Energieverbrauch und Emissionen – diese Entwicklungen werden im kommenden Jahr im Mittelpunkt stehen. KI wird die Rechenzentrumsbranche weiterhin grundlegend neu gestalten. Das wird in den von Vertiv, einem Anbieter von Lösungen für kritische digitale Infrastrukturen und Kontinuität, prognostizierten Trends für Rechenzentren für…
News | Künstliche Intelligenz
KI-Regulierung Europa vs. USA
Um möglichen Risiken wie dem Missbrauch personenbezogener Daten und der Privatsphäre sowie der Menschenwürde durch KI vorzubeugen, nimmt die Europäische Union (EU) mit dem »Artificial Intelligence Act« eine internationale Vorreiterrolle mit regulatorischen Überwachungsanforderungen für KI-Systeme ein. Neben dem EU AI Act gibt es auch aus den USA Vorgaben für KI, jedoch bezieht sich der »National…
News | Trends 2024 | Künstliche Intelligenz
KI-Trends 2024: Hardwaremonopol, Fertigungsindustrie und Regulierung
Gainfarm-CTO und KI-Experte Christian Behrens über die Trends 2024 im Bereich Künstlicher Intelligenz. Künstliche Intelligenz (KI) war das große Thema in der Tech-Community im Jahr 2023 – und auch 2024 wird KI für reichlich Gesprächsstoff sorgen. »Neue Technologien, Fortschritte und Anwendungsmöglichkeiten werden künstliche Intelligenz immer stärker zu einem wesentlichen Bestandteil der Gesellschaft machen«, sagt…
News | Kommentar | Künstliche Intelligenz | Whitepaper
AI Act: Balance zwischen Regulierung und Förderung von KI-Innovationen notwendig
Am vergangenen Montag, 23.10.2023, endete eine Verhandlung von Kommission, Rat und Parlament der Europäischen Union (EU) zu neuen Regeln für künstliche Intelligenz (KI) ohne Ergebnisse. Da die Beratungen zum AI Act der EU weiter anhalten, scheint eine Einigung bis Dezember 2023 unwahrscheinlich. Die Deutschsprachige SAP-Anwendergruppe e. V. (DSAG) hat die neuesten Entwicklungen zum Anlass genommen…
News | Cloud Computing | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum | Strategien
Cloud-Rückführung: Optimierung der Infrastruktur für KI im großen Maßstab
Cloud‑Rückführung ist kein Rückzug aus der Public Cloud, sondern eine strategische Neuausrichtung hin zu optimierten Hybrid‑ und On‑Prem‑Architekturen, um KI im großen Maßstab effizient zu betreiben. Bei der Skalierung von KI erweisen sich Daten‑ und Speicherinfrastrukturen zunehmend als kritische Engpässe – oft ebenso relevant wie die Verfügbarkeit von GPUs. Insbesondere Objektspeicher spielt dabei eine…
Ausgabe 3-4-2026 | Security Spezial 3-4-2026 | News | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Data Security Posture Management: Datensicherheit mit KI – Sensible Informationen automatisch finden und schützen
Moderne DSPM-Lösungen verschaffen Unternehmen Transparenz über ihre sensiblen Daten und die Risiken, denen sie ausgesetzt sind. Eine Schlüsselrolle spielt dabei KI: Sie ermöglicht es, große und verteilte Datenbestände weitgehend automatisiert zu klassifizieren.
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Komplexreduzierte Fertigung: Wie KI-Agenten den Wandel in der Industrie vorantreiben werden
Die Fertigungsindustrie befindet sich im Wandel, und dieser Wandel wird maßgeblich durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) vorangetrieben. Mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung von AI Agents vollzieht sich eine technologische Transformation, die nicht nur die Art und Weise verändert, wie Produkte gefertigt werden, sondern auch, wie Unternehmen in ihrer Gesamtheit operieren. Doch während der technologische…
Ausgabe 3-4-2026 | Security Spezial 3-4-2026 | News | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Responsible by Design – KI-Systeme bestmöglich vor Bedrohungen schützen
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Das Silicon Valley der 6G-Technologie: Wie Finnland die Ära der kabellosen KI einläutet
6G verbindet Konnektivität mit künstlicher Intelligenz und sensorischen Fähigkeiten. Finnische End-to-End-Kompetenz: Einzigartiges Ökosystem deckt die gesamte Wertschöpfungskette vom Chip bis zur Infrastruktur ab. Chance für deutsche Unternehmen: ideale Testbedingungen und Mitentwicklung zukünftiger Geschäftsmodelle und Standards. Während vielerorts der Fokus auf dem Ausbau von 5G liegt, stellt Finnland bereits die Weichen für die nächste Generation…
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Ohne Modernisierung und Workflow-Integration bleibt der Mehrwert von KI begrenzt
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KI, Cloud und digitale Souveränität – Fünf zentrale Trends im DMS
Künstliche Intelligenz prägt auch 2026 das Dokumentenmanagement und treibt spürbare Effizienzgewinne voran. Gleichzeitig wächst der Anspruch, Daten stärker zu kontrollieren und digitale Souveränität zu sichern. Daraus ergeben sich die zentralen DMS-Trends des Jahres.