Welche Compliance-Risiken beschert KI deutschen Unternehmen – Vom Regelhüter zum Risikonavigator

Das Interview mit Oliver Riehl, Regional Vice President DACH bei NAVEX, beleuchtet die Herausforderungen und Chancen, die künstliche Intelligenz (KI) für deutsche Unternehmen im Bereich Compliance mit sich bringt. Riehl betont, dass KI helfen kann, Ordnung in die wachsende Komplexität der Regularien zu bringen, jedoch eine gute Governance und klare Richtlinien erforderlich sind, um effektiv eingesetzt zu werden. Zudem wird die Bedeutung einer vertrauensvollen Compliance-Kultur hervorgehoben, um Datenverluste zu vermeiden und die Effizienz von Hinweisgebersystemen zu steigern.
Wie bewerten Sie den Umgang deutscher Unternehmen mit Datenschutz und Compliance seit Einführung der DSGVO?
Die DSGVO ist eigentlich ein ziemliches Erfolgsmodell gewesen. Am Anfang herrschte Überforderung, aber mittlerweile bedienen sich viele Firmen der DSGVO als eine Art Qualitätssiegel, um Vertrauen im Markt zu schaffen. Ich glaube, das ist mittlerweile auch bei den Geschäftsleitungen angekommen: Es geht nicht darum, Verbote auszusprechen und intern zu regulieren, sondern durch Richtlinien neue Technologien sinnvoll zu nutzen. Das kann Prozesse beschleunigen und sollte nicht immer nur als Bremse verstanden werden.
Oliver Riehl,
Regional Vice President DACH
bei NAVEX
Jetzt gibt es ja nicht nur die DSGVO, sondern auch den Cloud Act, DORA, NIS2. Im Prinzip findet ein Bürokratieaufbau statt und kein -abbau. Ist KI die Lösung für diese steigende Komplexität?
KI ist kein Allheilmittel. Aber ich glaube, sie kann helfen, Ordnung in das Chaos zu bringen. Dadurch wandelt sich auch die Rolle des Compliance Officers – vom reinen Regelhüter hin zum Risikonavigator. Angesichts der vielen neuen Regularien stehen Compliance-Teams momentan unter Dauerfeuer. Es muss permanent gescannt werden, welche neuen Regeln es gibt. Hier kann KI wie ein Radar fungieren. Im Anschluss müssen aber die Risiken für jedes Unternehmen individuell bewertet werden. Hier setzt die menschliche Verantwortung ein. Die Technik schafft Struktur, der Compliance Officer priorisiert und entscheidet. Kurz gesagt: KI bringt Orientierung, aber es braucht eine gute Governance, um handlungsfähig zu bleiben.
Entscheidend ist also das Zusammenspiel zwischen Mensch und Maschine. Wie kann KI sicher in Compliance-Programme integriert werden?
Dafür braucht es Richtlinien und Überwachungsvorgänge. KI muss in ein Governance-Modell eingebettet sein. Es gibt vier Punkte, die für eine solche Integration eine Rolle spielen: Transparenz, also welche KI wird eingesetzt und wo. Verantwortung, diese liegt im Endeffekt immer beim Menschen. Die Nachvollziehbarkeit und Auditierbarkeit, also wo wird KI eingesetzt und können die Ergebnisse erklärt werden? Und zuletzt Kontrollmechanismen, an welcher Stelle muss der Mensch manuell eingreifen? Wenn diese Governance-Kriterien beachtet werden, kann KI effektiv eingesetzt werden. Die große Gefahr ist nicht die KI selbst, sondern ein informeller, ungeplanter Einsatz.
Wie können Unternehmen so einen informellen Einsatz wie Shadow IT oder Shadow AI unter Kontrolle bringen?
Ich mag den Ansatz, Shadow IT und Shadow AI synonym zu sehen. Das Gute ist: Unternehmen haben bereits Erfahrungen mit Shadow IT. Diese entsteht durch einen Mangel an Struktur. Mitarbeiter greifen auf unregulierte Tools zu, weil sie einen Nutzen darin sehen und nicht, weil sie Regeln brechen wollen. Um Shadow AI zu verhindern, muss also bewertet werden, welche Tools eingesetzt werden und welches Risiko dadurch entsteht. AI für kreatives Marketing einzusetzen ist etwas anderes als sie für risikorelevante Entscheidungen zu nutzen. Dann braucht es Freigabe-Frameworks und entsprechende Mitarbeiterschulungen. Shadow AI verschwindet nicht durch Verbote, sondern durch eine klare Struktur. Geschäftsleitungen sind jetzt dazu angehalten, ihren Mitarbeitern diese Struktur zu bieten.
Es ist alarmierend, dass circa 50 % der Compliance-Beauftragten Datenverluste durch KI fürchten. Wie können Mitarbeiter für den Umgang mit der Technologie geschult werden? Und wie stehen Geschäftsleitungen zu den Kosten, die dadurch entstehen?
Es entstehen durchaus Kosten, aber die Sorge vor Datenverlusten ist berechtigt. Auch hier ist der unkontrollierte Einsatz von AI das größte Problem. Durch Schulungen muss bei Mitarbeitenden ein Bewusstsein geschaffen werden, welche KI sie nutzen dürfen und welche Daten sensibel und risikorelevant sind. Zudem muss der Rahmen des Einsatzes definiert werden: Anhand von Leitlinien und Freigaben können Mitarbeitende eigenständig Entscheidungen treffen und sich so als Teil der Compliance sehen und diese nicht nur als Bürde betrachten.
Der Regional Whistleblowing Benchmark Report 2025 von NAVEX zeigt, dass trotz gesetzlicher Vorgaben und wachsenden Drucks von Öffentlichkeit und Investoren nur 27 % der deutschen Unternehmen ihre Hinweisgebersysteme als sehr effektiv einschätzen [1]. Welche Ergebnisse der Studie haben Sie besonders erstaunt?
Diese Zahlen sind bedenklich und zeigen, dass wir in Sachen Compliance Nachholbedarf haben. Nordamerika arbeitet da wesentlich effektiver. Dort dauert die Bearbeitung einer Meldung durchschnittlich 19 Tage, in Europa 69 Tage. Außerdem erfolgen 59 % der Meldungen in Deutschland anonym, was auf geringes Vertrauen in die eigenen Meldewege hinweist. Ich glaube, dass sich die Zahl der Meldungen und auch die Effizienz erhöhen, wenn wir es schaffen, eine vertrauensvolle Compliance-Kultur zu entwickeln.
Blick über den Tellerrand: Datensouveränität. Wie sehen Sie die Diskussion?
Compliance Officer sind Risikonavigatoren. Für sie sind Daten unverzichtbar, denn wer Daten kontrolliert, kann Risiken frühzeitig erkennen und vermeiden. Laut unserer Studie erhalten nur 60 % der deutschen Aufsichtsgremien ausreichende Daten für fundierte Bewertungen. Das klingt erstmal nach viel, aber wenn man umgekehrt sagt, 40 % haben diese Daten entsprechend nicht, dann fragt man sich natürlich: Wie sollen dann fundierte Entscheidungen getroffen werden? Von daher ist es ein spannendes Feld. Ich glaube, dass die Souveränität von Daten in den nächsten zwei Jahren noch mehr geschätzt werden wird und dass auch die Vorteile einer geregelten Compliance anerkannt werden.
Das Interview führte Philipp Schiede
[1] https://www.navex.com/de-de/company/press-room/regional-whistleblowing-benchmark-report-highlights-rise-in-anonymous-reports/
2723 Artikel zu „Compliance KI“
Trends 2025 | News | Business Process Management | Trends Services | Effizienz | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum | Whitepaper
Datenchaos made in Germany – deutsche Unternehmen zwischen Datenflut, KI und Compliance-Druck
Zwei Drittel der IT-Verantwortlichen sehen steigende Sicherheitsrisiken durch wachsende Datenmengen. KI-Projekte geraten ins Stocken – nicht zuletzt wegen mangelnder Datenqualität. Nur ein Drittel der Unternehmen ist »sehr sicher«, dass ihre KI-Prozesse den aktuellen Vorschriften entsprechen. Daten gelten als treibender Faktor für Innovation, Effizienz und Wettbewerbsvorteile. Doch wie eine aktuelle Umfrage von Splunk unter 500…
News | Business | Künstliche Intelligenz
KI als Compliance-Coach – Wie Finanzdienstleister 2025 zwischen Automatisierung und Regulierung navigieren
https://www.pexels.com/de-de/foto/mano-dedo-futuro-robot-8386440/ Künstliche Intelligenz hat sich in der Finanzbranche von einem Effizienzwerkzeug zu einem strategischen Instrument entwickelt, das Unternehmen dabei unterstützt, sich in einem zunehmend komplexen regulatorischen Umfeld zurechtzufinden. Mit dem Inkrafttreten neuer Vorschriften wie dem EU AI Act, DORA und AMLA stehen Finanzdienstleister vor der Herausforderung, KI-Technologien effektiv zu nutzen und gleichzeitig strenge Compliance-Anforderungen zu…
Trends 2025 | News | Trends Wirtschaft | Trends Cloud Computing
Technologietrends 2025: Multi-Cloud, Continuous Compliance, KI, Edge AI und Klimaschutz
Der Einsatz von KI in den verschiedenen Unternehmensbereichen und die Vernetzung unterschiedlicher Technologieplattformen zum organisationsübergreifenden Datenaustausch werden im Jahr 2025 zu einem zentralen Erfolgsfaktor werden. Um eine nahtlose Integration unterschiedlicher Systeme und Maschinen entlang der Wertschöpfungskette zu ermöglichen, spielen offene Standards eine Schlüsselrolle. Auch die Automatisierung von Prozessen – beispielsweise für Continuous Compliance – und…
Trends 2025 | News | Künstliche Intelligenz | Services
2025: KI in Operations, Softwareentwicklung und Compliance
Im Jahr 2025 wird die Rolle der künstlichen Intelligenz (KI) in Operations, Softwareentwicklung und Compliance rasant voranschreiten und transformative Auswirkungen auf verschiedene Branchen haben. Heath Newburn, Global Field CTO bei PagerDuty, sieht eine nahe Zukunft, in der KI nicht nur sich wiederholende Aufgaben automatisiert, sondern auch grundlegend verändert, wie Abteilungen zusammenarbeiten. Dadurch können sie sich…
Trends 2026 | News | Business | Effizienz | Künstliche Intelligenz
KI 2026: Innovation trifft Pragmatismus
Im kommenden Jahr entwickelt sich KI vom Technologie-Hype zum Effizienz-Booster. In den Vordergrund rücken praxisrelevante Kriterien wie Produktivität, Sicherheit und messbare Ergebnisse. Das erhöht den Druck auf Unternehmen, KI produktiv in ihre Arbeitsabläufe und Entscheidungen zu integrieren. IFS erklärt die wichtigsten KI-Trends 2026. Das Jahr 2026 markiert einen Wechsel in der Art und Weise,…
Trends 2025 | News | Digitalisierung | Trends Services | Künstliche Intelligenz | Services
Einsam an Weihnachten: KI und Medien als Gegenmittel
An Weihnachten erleben viele Menschen Einsamkeit noch stärker als im Alltag foto freepik Illustration Absmeier Mehr als die Hälfte der Deutschen fühlt sich einsam – besonders an Weihnachten. Gen Z setzt auf KI: 40 Prozent vertreiben sich mit Chatbots die Zeit an den Festtagen, rund 50 Prozent sprechen oft mit KI. Virtuelle Abbilder geliebter…
Trends 2025 | News | Business | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Infografiken | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Tipps
Einsamkeit als neue Seuche: Kann KI helfen?
Die zunehmende Nutzung von KI-Chatbots als emotionale Unterstützung verschärft das Problem der Einsamkeit, da sie reale menschliche Beziehungen oft ersetzen, anstatt sie zu fördern. Studien zeigen, dass besonders junge Menschen digitale Kontakte als Ersatz für echte Begegnungen sehen, obwohl nur wenige diese als gleichwertig empfinden; dies kann langfristig negative Auswirkungen auf das Gemeinschaftsgefühl und die…
Trends 2026 | News | Digitalisierung | Künstliche Intelligenz
IT-Trends 2026: Wie KI die IT-Welt weiter im Griff behält
Im Jahr 2026 wird künstliche Intelligenz (KI) in Unternehmen vor allem dann erfolgreich sein, wenn sie gezielt, messbar und nahtlos in bestehende Arbeitsabläufe integriert wird, wobei der Fokus auf praktischem Nutzen und Return on Investment liegt. Die Einführung von KI-Agenten und Agentic AI ermöglicht zunehmend autonome, proaktive IT-Services, stellt Unternehmen aber auch vor neue Herausforderungen…
Trends 2025 | News | Trends Wirtschaft | Business | Digitale Transformation | Effizienz | Künstliche Intelligenz | Whitepaper
KI und Arbeitswelt: Überwiegend positiv
Die Auswirkungen von KI auf die Arbeitswelt sind noch wenig erforscht, besonders in Bezug auf spezifische Veränderungen für Unternehmen und Beschäftigte. Laut einer OECD-Umfrage unter 5.334 Beschäftigten und 2.053 Unternehmen in mehreren Ländern bewerten Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Finanzsektor und im verarbeitenden Gewerbe den Einfluss von KI auf Produktivität und Arbeitsbedingungen überwiegend positiv: 80 %…
Trends 2025 | News | Business | Trends Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz
Künstliche Intelligenz: KMU vorne bei Richtlinien zur KI-Nutzung
Regeln zum Umgang und Einsatz von Künstlicher Intelligenz sind in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in Deutschland vergleichsweise weit verbreitet. Das zeigt ein aktueller OECD-Bericht zum Einsatz von KI in der Arbeitswelt (PDF-Download [1]). Demzufolge haben 45,4 Prozent der deutschen KMU, die generative KI einsetzen, Richtlinien für ihre Mitarbeitenden eingeführt – der höchste Anteil unter…
Trends 2025 | News | Trends Wirtschaft | Business | Effizienz | Künstliche Intelligenz
Wie viele Menschen profitieren von KI-Tools?
Rund ein Viertel der für die Statista Consumer Insights befragten Deutschen profitieren im Alltag von Tools, die auf künstlicher Intelligenz basieren (wie zum Beispiel ChatGPT). Damit liegt die Bundesrepublik im Ländervergleich im unteren Mittelfeld. In Indien hat jeder zweite Befragte angegeben, von KI-Tools zu profitieren, in China und Südkorea sind es immerhin noch mehr als…
Trends 2026 | News | Business Intelligence | Künstliche Intelligenz
Daten- und KI-Trends 2026: Agentic AI, Kompetenzen für Mitarbeitende, KI-fähige Datenbasis
Agentic AI verändert die Business Intelligence, indem Mitarbeitende direkt in natürlicher Sprache Fragen stellen und sofort verständliche Antworten erhalten, was die Arbeit effizienter macht und IT-Abteilungen entlastet. Damit Unternehmen wirklich von KI profitieren, müssen alle Mitarbeitenden gezielt geschult werden, um Kompetenzlücken zu schließen und präzise Fragen zu stellen. Eine vertrauenswürdige und vollständige Datenbasis wird immer…
Trends 2026 | News
Was 2026 die IT prägt: Perspektiven auf Teams, Tools und KI
Im Jahr 2026 steht die IT-Welt an einem Wendepunkt: Menschliche Faktoren, wirtschaftliche Realitäten und technologische Fortschritte treffen stärker aufeinander denn je. Während fehlende Zusammenarbeit und Wissenslücken innerhalb von Teams neue blinde Flecken schaffen, verändern gleichzeitig Marktbedingungen die Frage, ob Unternehmen eher in Tools oder in menschliches Know-how investieren sollten. Zugleich wird klar, dass erfolgreiche KI-Einführung…
Trends 2026 | News | Trends Wirtschaft | IT-Security | Künstliche Intelligenz
KI bestimmt den Takt: Die wichtigsten IT-Trends für 2026
Die Dynamik in der IT-Welt schafft ein Umfeld, in dem Chancen und Risiken enger denn je miteinander verwoben sind. Vor diesem Hintergrund entstehen neue Möglichkeiten – von deutlich gesteigerter Produktivität bis hin zu vollständig neu gedachten Geschäftsmodellen – aber auch ernstzunehmende Herausforderungen für die Sicherheit, Governance und Ethik. Im Jahr 2026 erreicht der Einsatz von…
News | Business Process Management | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
Robustes Datenmanagement für KI-Anwendungen
Der Erfolg vom KI-Projekten steht und fällt mit den Daten, denn selbst die besten KI-Modelle können mit schlecht aufbereiteten Informationen keine guten Ergebnisse liefern. Doch die Verwaltung, Prüfung, Aufbereitung und Bereitstellung großer Informationsmengen im Unternehmen ist keine einfache Aufgabe und erfordert ein robustes Datenmanagement, das neben der Technik auch die Prozesse berücksichtigt. Dell Technologies liefert…
Trends 2026 | News | Trends Infrastruktur | Trends Cloud Computing | Cloud Computing | Digitalisierung | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz
Vier Trends für 2026: KI verlässt die »Beta-Phase«
2025 stand ganz im Zeichen der Veränderungen und Innovationen im Technologiesektor, angetrieben durch die Entwicklung immer autonomerer KI-Agenten. Es ist zu erwarten, dass sich dieses rasante Tempo des Wandels und der Innovation im nächsten Jahr nochmals beschleunigt. 2026 wird der Übergang in der Anwendung von KI in eine neue, praxisorientierte, konvergente und Governance-getriebene Phase erwartet.…
News | Digitalisierung | Infrastruktur | Rechenzentrum | Services | Whitepaper
Netzwerkinfrastrukturmanagement: Fünf Best Practices, um operative Exzellenz im Netzbetrieb zu erreichen
Das effektive Management ihrer Netzwerkinfrastruktur ist für lokale sowie globale Telekommunikationsanbieter oder Data-Center-Betreiber zu einem kritischen Business-Faktor geworden. Besonders nach vielen Akquisitionen oder vor dem Hintergrund ambitionierter Wachstumspläne sind sie gefordert, ihre Strategien neu zu bewerten, um ihre meist (zu) komplex gewordene Infrastruktur effektiv steuern, skalieren und zukunftssicher aufstellen zu können. Mit den richtigen Ansätzen…
Trends 2025 | News | Business Process Management | Trends Geschäftsprozesse | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | New Work | Strategien | Whitepaper
Prozessexzellenz: Der zentrale Erfolgsfaktor für die KI-getriebene Welt von morgen
Nur jedes fünfte Unternehmen ist auf den Einsatz von künstlicher Intelligenz wirklich vorbereitet [1]. Der größte Engpass für KI liegt nicht in der Technologie – sondern in den Prozessen. Digitalisierung und künstliche Intelligenz gelten heute als zentrale Hebel für Effizienz, Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit. Doch aktuelle Studien zeigen: Der eigentliche Engpass liegt nicht in der…
Trends 2025 | News | Trends Wirtschaft | Business | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Hybride KI als neuer Standard für Finanzdienstleistungen
97 Prozent der Finanzunternehmen kämpfen bei der Implementierung mit Datensilos. Datensicherheit bleibt das größte Hindernis für erfolgreichen KI-Einsatz. Cloudera hat in Zusammenarbeit mit Finextra Research eine neue globale Studie veröffentlicht. Diese basiert auf einer Umfrage von 155 Führungskräften weltweit. Die Ergebnisse zeigen, dass der Einsatz hybrider KI zu einer unverzichtbaren Strategie in der Finanzdienstleistungsbranche…
Trends 2026 | News | Business | Trends Infrastruktur | Business Process Management | Digitalisierung | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum | Services
Dateninfrastruktur 2026: sieben Prognosen für Leistung, Compliance und Innovation
2026 wird das Jahr, in dem Leistung, Compliance und Innovation zusammenkommen. Für IT-Führungskräfte und Architekten signalisiert dies einen Paradigmenwechsel: Weg von der reinen Beschleunigung von Systemen, hin zu nachweislich kontrollierbaren Architekturen, in denen Transparenz und Steuerbarkeit die neuen Leistungskennzahlen sind. Mit Blick auf die Infrastrukturlandschaft der Daten sieht Scality in 2026 folgende Trends: Die…